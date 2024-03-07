Второй тайм стартовал в Риме! С центра поля мяч разыграл "Брайтон". Удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!

Вместо Хулио Энсисо на поле Ансу Фати появился в составе "Брайтона". Первая ротация случилась в нашем противостоянии.

Фати на левом краю получил сейчас мяч, после чего сместился в центр. Далее нанес он прицельный удар по рамке противника, но после смягчений сфера в руки голкиперу прилетела.

"Брайтон" с первых минут второго тайма забрал снаряд под свой контроль. Хорошо сферой англичане владеют, активно своего соперника заставляя перемещаться без мяча.

Ромелу Лукаку выиграл верх сейчас у одного из соперников, пробил из-под Данка. Сфера прилетела во вратаря, который выручил свой коллектив в рамке!

Накоротке угловой разыграли римляне. Пеллегрини получил обратный пас от партнера, после чего прострелил в центр штрафной, но из офсайда. Судья зафиксировал нарушение правил.

На Гросса с правого края пошла сейчас передача в центр, но до мяча не сумел добраться игрок "Брайтона". Отбивается по итогу "Рома".

По проценту владения мячом впереди игроки "Ромы". По этому показателю 56% против 44%, но "Брайтон" постепенно территорию отвоевывает.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛУКАКУ! 2:0! Седьмой мяч забивает Лукаку, догоняя лучшего снайпера Лиги Европы Обамеянга. Убежал он от преследователя в лице Данка. Сблизился с вратарем и пробил того, не оставив киперу шансов в рамке!

Да, как от стоячего от Данка убежал Лукаку. Как же легко все сделал бельгиец. Посмотрим, что придумает в атаке "Брайтон", но пока игра "чаек" явно удручает.

Свилар сыграл на выходе после подачи с правого края. До снаряда не добрался Уэлбек, хотя очень даже старался. Далее уже во "вне игры" форвард оказывается у "Брайтона".

Еще один угловой у ворот "Ромы". Гросс выполнил подачу в центр штрафной, но до снаряда добрался первым защитник римлян. Он и выбил сферу в центр поля.

И еще один угловой в матче. Если я не ошибаюсь, уже восьмой в матче, и пятый для "Брайтона". Подача с левого края опасной для англичан не была. Отбиваются игроки итальянской команды.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 2:0. Впереди игроки "Ромы" после голов Дибалы и Лукаку. Ждем ответа от "Брайтона".

Дибала снова на скорости пытался убежать от преследователей, но защитники "Брайтона" успели сыграть в подкате и выбить сферу на вратаря.

Очень дерзко играет "Брайтон" сегодня во всех линиях. Причем совсем не стесняется атаковать. Боюсь представить, что эти ребята будут творить в Англии.

Снова Лукаку успевает до мяча добраться после подачи с левого края. Ромелу головой без опеки после ошибки Гросса пробивал, и только чудом сфера в рамку не юркнула.

Лемпти против Эль-Шаарави сейчас удачно сыграл в подкате. В итоге футболисту удалось вынести сферу за лицевую линию. Не торопится угловой разыгрывать "Рома".

Чуть больше 10 минут в первом тайме остается играть. "Рома" не смогла ничего придумать в результате подачи от угла поля. Оппонент отбивается.

Снова оба оппонента на ногах. У нас же очередной фол в центре поля состоялся. И теперь уже получил по ноге Паредес, который и сам любит в такой манере действовать в отборе.

Явно поторопился с ударом сейчас Дибала. Мяч после его удара полетел намного выше цели. А ведь можно было и вариант с передачей на Лукаку рассмотреть.

Пеллегрини с левого края от углового флага снова отправлял мяч в штрафную соперника. В итоге на выходе мог сыграть вратарь, но делать это он не стал. Помогли защитники.

А тут явный фол состоялся в центре поля. Летексье вмешивает в игру, и Ван Хекке показывает карточку желтого цвета. Там он очеь жестко в ногу Пеллегрини въехал...

Последние минуты в первом тайме идут. Пеллегрини оказали помощь врачи, и он смог вернуться на футбольное поле. Все с ним в порядке.

25' Де Росси переживает за свою команду. Пока у "Ромы" все получается, но контратаки оппонента наводят на самые различные мысли в голове наставника "Ромы".

24' Свилар! Спасает он свою команду сейчас! Уэлбек расстреливал с близкого расстояния рамку противника, но угодил в голкипера римлян! Тот уверенно сработал в створе!

23' Два угловых кряду в итоге "Брайтон" подал у ворот своего соперника. С первым навесом спокойно справились защитники, а вот вторая подача закончилась фолом англичан в атаке.

21' Пеллегрини должен был отдавать диагональ на набегающего Челика, но точности его пасу не хватило в этот раз. В ответном наступлении "Брайтон" сумел заработать угловой справа.

20' Дибала теперь адресовал мяч вперед, но Лукаку, несмотря на свое мощное ускорение, до сферы не добежал. С мячом он в очередной раз расстался.

19' Энсисо по левому флангу хотел продраться к воротам соперника, но слишком сильно протолкнул мяч себе на ход. В итоге футболисты "Ромы" его уверенно накрыли.

18' Попытался сейчас Лукаку получить мяч в чужой штрафной, но передача в его адрес была слишком сильной и крайне неточной. Ромелу тем не менее поднял большой палец в адрес партнера.

17' Дибалу сейчас в спину толкает один из соперников. Рефери фиксирует нарушение правил. Остановка в нашем матче. Будем ждать, пока оппоненты встречу продолжат.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДИБАЛА! 1:0!

Все-таки мяч Пауло засчитывают судьи! Передача из глубины поля на Дибалу, ошибаются с созданием искусственного офсайда гости. В результате вышел на ворота оппонента Дибала и сферу переправил в ворота оппонента. Голевую передачу отдал Паредес у нас!

14' Забивает гол Дибала в ворота соперника сейчас, но с запозданием боковой арбитр поднимает все-таки флажок. Хотя мне кажется, что аргентинец забил чистый мяч. Ждем вмешательства "ВАР".

13' "Рома" пытается по центру протиснуться к воротам соперника. Следует передача к воротам английского коллектива, где Данк играет головой в руки вратарю.

12' "Ливерпуль" в параллельном матче забил гол в ворота "Спарты" из Праги. В гостях "красные" смогли открыть счет в поединке. Ну, а в остальных играх, и в нашем в том числе, пока нули.

10' Данк опередил Лукаку сейчас. Сумел он отыграть на вратаря, а тот, в свою очередь, уже сыграл в центр поля. Произошла потеря.

9' Отбивается "Рома" после подачи углового соперниками. Свою атаку провести римлянам на высокой скорости не удается. Соперник действует очень спокойно позиционно.

8' ОГО! Адингра с левого края выполнил прострел в центр. Попал мяч в ногу Н'Дике, после чего ударился в штангу и спланировал за лицевую линию. Угловой.

7' Гросс был с мячом. С правого края покатил он снаряд в центр штрафной, но передача была слишком сильной и крайне неточной. Потеря.

6' Попытка прессинга от гостевого коллектива, но теряет сферу сейчас "Брайтон" уже под давлением своего оппонента.

4' Подача с правого края последовала в штрафную "Ромы". В итоге Дибала добрался в подкате до мяча, и сфера не попала в цель. Пролетел мяч рядом с левой стойкой.

3' МОМЕНТИЩЕ! Стил спасает свою команду сейчас! Спинаццола выполнил подачу с левого края в центр штрафной. Лукаку головой пробил по центру, и из-под перекладины сферу на угловой отбил вратарь!

2' Футболисты "Ромы" вышли на поле в красных цветах, а игроки "Брайтона" предстали в бело-голубом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.