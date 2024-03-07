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  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Рома
2:0
Второй тайм: 53'
Брайтон
0'
1:0
13' Гол
Дибала Пауло
39' Желтая карточка
Ван Хекке Ян-Поль
2:0
43' Гол
Лукаку Ромелу

Ход матча

13'
Дибала Пауло
(Паредес Леандро)
1:0
39'
 
Ван Хекке Ян-Поль
43'
Лукаку Ромелу
2:0
46'
 
Фати Ансу
Энсисо Хулио

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 274 Количество передач 274
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 184
Рома 84.8% (156)
X 10.9% (20)
Брайтон 4.3% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Рома
Ничья
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99
Свилар
Миле
19
Челик
Зеки
23
Манчини
Джанлука
5
Н'Дика
Эван
37
Спинаццола
Леонардо
4
Кристанте
Бриан
16
Паредес
Леандро
7
Пеллегрини
Лоренцо
21
Дибала
Пауло
90
Лукаку
Ромелу
92
Эль-Шаарави
Стефан
23
Стил
Джейсон
2
Лемпти
Тарик
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
3
Роша
Игор
II
11
Гилмор
Билли
13
Гросс
Паскаль
40
Буонанотте
Факундо
10
Энсисо
Хулио
24
Адингра
Симон
18
Уэлбек
Данни
Рома
4-3-3
Брайтон
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 7 0.78
Белотти Андреа 3 0.33
Пеллегрини Лоренцо 2 0.22
Паредес Леандро 1 0.11
Дибала Пауло 1 0.11
Бове Эдоардо 1 0.11
Писилли Никколо 1 0.11
Эль-Шаарави Стефан 0 0
Челик Зеки 0 0
Залевски Никола 0 0
Кристанте Бриан 0 0
Спинаццола Леонардо 0 0
Льоренте Диего 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 6 (4) 0.86
Фати Ансу 2 0.29
Адингра Симон 1 0.14
Гросс Паскаль 1 0.14
Митома Каору 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Дика Эван 4 0
Бове Эдоардо 3 0
Кристанте Бриан 2 0
Паредес Леандро 2 0
Белотти Андреа 1 0
Спинаццола Леонардо 1 0
Льоренте Диего 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Хекке Ян-Поль 4 0
Педро Жоао 2 0
Вельтман Йоел 2 0
Митома Каору 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Стил Джейсон 1 0
Гросс Паскаль 1 0
Роша Игор II 1 0
Данк Льюис 1 0
Эступиньян Первис 1 0
Фергюсон Эван 1 0

Результаты матчей

Рома
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Брайтон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Рома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Брайтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
3
Рома
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Брайтон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
3
30%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
3
21%
1
10%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
3
21%
4
40%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
1
7%
2
20%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3
Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2
Брайтон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5
Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3

Результаты матчей

Рома
Брайтон

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Рома
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
4
2
2
6
2.5
1
7
3.5

Топ бомбардиров
Рома Лукаку Ромелу 7 (1)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 7 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Карабах Жуниньо VI 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Рома Н'Дика Эван 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    На Гросса с правого края пошла сейчас передача в центр, но до мяча не сумел добраться игрок "Брайтона". Отбивается по итогу "Рома". 
  • Офсайд
    52'
    Накоротке угловой разыграли римляне. Пеллегрини получил обратный пас от партнера, после чего прострелил в центр штрафной, но из офсайда. Судья зафиксировал нарушение правил. 
  • Опасный момент
    51'
    Ромелу Лукаку выиграл верх сейчас у одного из соперников, пробил из-под Данка. Сфера прилетела во вратаря, который выручил свой коллектив в рамке!
  • 50'
    "Брайтон" с первых минут второго тайма забрал снаряд под свой контроль. Хорошо сферой англичане владеют, активно своего соперника заставляя перемещаться без мяча. 
  • 48'
    Фати на левом краю получил сейчас мяч, после чего сместился в центр. Далее нанес он прицельный удар по рамке противника, но после смягчений сфера в руки голкиперу прилетела. 
  • Замена
    47'
    Вместо Хулио Энсисо на поле Ансу Фати появился в составе "Брайтона". Первая ротация случилась в нашем противостоянии. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал в Риме! С центра поля мяч разыграл "Брайтон". Удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 2:0. Впереди игроки "Ромы" после голов Дибалы и Лукаку. Ждем ответа от "Брайтона". 
  • Угловой
    45'
    И еще один угловой в матче. Если я не ошибаюсь, уже восьмой в матче, и пятый для "Брайтона". Подача с левого края опасной для англичан не была. Отбиваются игроки итальянской команды. 
  • Угловой
    45'
    Еще один угловой у ворот "Ромы". Гросс выполнил подачу в центр штрафной, но до снаряда добрался первым защитник римлян. Он и выбил сферу в центр поля. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты рефери добавил. 
  • Офсайд
    44'
    Свилар сыграл на выходе после подачи с правого края. До снаряда не добрался Уэлбек, хотя очень даже старался. Далее уже во "вне игры" форвард оказывается у "Брайтона". 
  • 42'
    Да, как от стоячего от Данка убежал Лукаку. Как же легко все сделал бельгиец. Посмотрим, что придумает в атаке "Брайтон", но пока игра "чаек" явно удручает. 
  • Описание гола
    41'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛУКАКУ! 2:0!
    Седьмой мяч забивает Лукаку, догоняя лучшего снайпера Лиги Европы Обамеянга. Убежал он от преследователя в лице Данка. Сблизился с вратарем и пробил того, не оставив киперу шансов в рамке!
  • 40'
    По проценту владения мячом впереди игроки "Ромы". По этому показателю 56% против 44%, но "Брайтон" постепенно территорию отвоевывает. 
  • Бонусы букмекеров
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    • 39'
      Последние минуты в первом тайме идут. Пеллегрини оказали помощь врачи, и он смог вернуться на футбольное поле. Все с ним в порядке.
    • Желтая карточка
      37'
      А тут явный фол состоялся в центре поля. Летексье вмешивает в игру, и Ван Хекке показывает карточку желтого цвета. Там он очеь жестко в ногу Пеллегрини въехал...
    • Угловой
      36'
      Пеллегрини с левого края от углового флага снова отправлял мяч в штрафную соперника. В итоге на выходе мог сыграть вратарь, но делать это он не стал. Помогли защитники. 
    • 35'
      Явно поторопился с ударом сейчас Дибала. Мяч после его удара полетел намного выше цели. А ведь можно было и вариант с передачей на Лукаку рассмотреть. 
    • 33'
      Снова оба оппонента на ногах. У нас же очередной фол в центре поля состоялся. И теперь уже получил по ноге Паредес, который и сам любит в такой манере действовать в отборе. 
    • 32'
      Чуть больше 10 минут в первом тайме остается играть. "Рома" не смогла ничего придумать в результате подачи от угла поля. Оппонент отбивается. 
    • Угловой
      31'
      Лемпти против Эль-Шаарави сейчас удачно сыграл в подкате. В итоге футболисту удалось вынести сферу за лицевую линию. Не торопится угловой разыгрывать "Рома". 
    • 29'
      Снова Лукаку успевает до мяча добраться после подачи с левого края. Ромелу головой без опеки после ошибки Гросса пробивал, и только чудом сфера в рамку не юркнула. 
    • 28'
      Очень дерзко играет "Брайтон" сегодня во всех линиях. Причем совсем не стесняется атаковать. Боюсь представить, что эти ребята будут творить в Англии. 
    • 26'
      Дибала снова на скорости пытался убежать от преследователей, но защитники "Брайтона" успели сыграть в подкате и выбить сферу на вратаря.
    • 25'
      Де Росси переживает за свою команду. Пока у "Ромы" все получается, но контратаки оппонента наводят на самые различные мысли в голове наставника "Ромы". 
    • Опасный момент
      24'
      Свилар! Спасает он свою команду сейчас! Уэлбек расстреливал с близкого расстояния рамку противника, но угодил в голкипера римлян! Тот уверенно сработал в створе!
    • Фол, нарушение
      23'
      Два угловых кряду в итоге "Брайтон" подал у ворот своего соперника. С первым навесом спокойно справились защитники, а вот вторая подача закончилась фолом англичан в атаке. 
    • Угловой
      21'
      Пеллегрини должен был отдавать диагональ на набегающего Челика, но точности его пасу не хватило в этот раз. В ответном наступлении "Брайтон" сумел заработать угловой справа. 
    • 20'
      Дибала теперь адресовал мяч вперед, но Лукаку, несмотря на свое мощное ускорение, до сферы не добежал. С мячом он в очередной раз расстался. 
    • 19'
      Энсисо по левому флангу хотел продраться к воротам соперника, но слишком сильно протолкнул мяч себе на ход. В итоге футболисты "Ромы" его уверенно накрыли. 
    • 18'
      Попытался сейчас Лукаку получить мяч в чужой штрафной, но передача в его адрес была слишком сильной и крайне неточной. Ромелу тем не менее поднял большой палец в адрес партнера. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Дибалу сейчас в спину толкает один из соперников. Рефери фиксирует нарушение правил. Остановка в нашем матче. Будем ждать, пока оппоненты встречу продолжат. 
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДИБАЛА! 1:0!
      Все-таки мяч Пауло засчитывают судьи! Передача из глубины поля на Дибалу, ошибаются с созданием искусственного офсайда гости. В результате вышел на ворота оппонента Дибала и сферу переправил в ворота оппонента. Голевую передачу отдал Паредес у нас!
    • Офсайд
      14'
      Забивает гол Дибала в ворота соперника сейчас, но с запозданием боковой арбитр поднимает все-таки флажок. Хотя мне кажется, что аргентинец забил чистый мяч. Ждем вмешательства "ВАР". 
    • 13'
      "Рома" пытается по центру протиснуться к воротам соперника. Следует передача к воротам английского коллектива, где Данк играет головой в руки вратарю. 
    • 12'
      "Ливерпуль" в параллельном матче забил гол в ворота "Спарты" из Праги. В гостях "красные" смогли открыть счет в поединке. Ну, а в остальных играх, и в нашем в том числе, пока нули.
    • 10'
      Данк опередил Лукаку сейчас. Сумел он отыграть на вратаря, а тот, в свою очередь, уже сыграл в центр поля. Произошла потеря. 
    • 9'
      Отбивается "Рома" после подачи углового соперниками. Свою атаку провести римлянам на высокой скорости не удается. Соперник действует очень спокойно позиционно.
    • Штанга
      8'
      ОГО! Адингра с левого края выполнил прострел в центр. Попал мяч в ногу Н'Дике, после чего ударился в штангу и спланировал за лицевую линию. Угловой. 
    • 7'
      Гросс был с мячом. С правого края покатил он снаряд в центр штрафной, но передача была слишком сильной и крайне неточной. Потеря. 
    • 6'
      Попытка прессинга от гостевого коллектива, но теряет сферу сейчас "Брайтон" уже под давлением своего оппонента. 
    • Угловой
      4'
      Подача с правого края последовала в штрафную "Ромы". В итоге Дибала добрался в подкате до мяча, и сфера не попала в цель. Пролетел мяч рядом с левой стойкой. 
    • Опасный момент
      3'
      МОМЕНТИЩЕ! Стил спасает свою команду сейчас! Спинаццола выполнил подачу с левого края в центр штрафной. Лукаку головой пробил по центру, и из-под перекладины сферу на угловой отбил вратарь!
    • 2'
      Футболисты "Ромы" вышли на поле в красных цветах, а игроки "Брайтона" предстали в бело-голубом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Риме! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 76 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома 2:0 Брайтон

    Исход игры
    Рома
    84.8% (156)
    Ничья
    10.9% (20)
    Брайтон
    4.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.3% (76)
    Меньше
    37.7% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    68.85% (84)
    Нет
    31.15% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    36.4% (67)
    2:0 Рома
    9.8% (18)
    1:0 Рома
    9.2% (17)
    1:1 Ничья
    4.9% (9)
    3:1 Рома
    3.3% (6)
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    Рома
    Брайтон
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