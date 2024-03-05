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Стадион: .
Милан
 
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Славия Прага
Прогнозы 53
Милан 100% (53)
X 0% (0)
Славия Прага 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Славия Прага
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лофтус-Чик Рубен 2 1
Леау Рафаэл 2 1
Йович Лука 1 0.5
Эрнандес Тео 0 0
Кьяер Симон 0 0
Флоренци Алессандро 0 0
Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хитил Моймир 4 0.4
Шранц Иван 4 0.4
Масопуст Лукаш 3 0.3
Юречка Вацлав 3 0.3
Доудера Давид 2 0.2
Огбу Иго 2 0.2
Тиджани Мухамед 2 (1) 0.2
Валлем Конрад 1 0.1
Зафеирис Христос 1 0.1
Юрасек Матей 1 0.1
Боржил Ян 0 0
Голеш Томаш 0 0
Мандоус Алеш 0 0
Шевчик Петр 0 0
Лингр Ондржей 0 0
Дорли Оскар 0 0
Провод Лукас 0 0
Огунгбай Болуватифе 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кьяер Симон 1 0
Меньян Майк 1 0
Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масопуст Лукаш 3 0
Тиджани Мухамед 2 0
Огбу Иго 0 1
Ван Бюрен Мик 1 0
Мандоус Алеш 1 0
Шевчик Петр 1 0
Дорли Оскар 1 0
Провод Лукас 1 0
Думитреску Андрес 1 0

Результаты матчей

Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Славия Прага
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
2
Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Славия Прага
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
16
Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Славия Прага
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
18

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
2
67%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
16
1 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
0
0%
4
25%
1-15
1
50%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
50%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
23
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
0
0%
4
17%
1-15
1
20%
3
13%
16-30
1
20%
3
13%
31-45
3
60%
5
22%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
0
0%
6
26%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
5
63%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2
Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3
Славия Прага
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спарта Прага - Славия Прага 0:0 Славия Прага - Спарта Прага 2:3 Славия Прага - Пардубице 3:0 Карвина - Славия Прага 0:3
Фастав Злин - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Яблонец 4:3 Славия Прага - Злате Моравце 4:1 Бэйцзин Гоань - Славия Прага 0:0 Славия Прага - АИК 2:0 Славия Прага - Сённерйюск 4:0 Баник Острава - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Серветт 4:0 Славия Прага - Млада Болеслав 2:0 Градец Кралове - Славия Прага 0:2 Шериф - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Ческе-Будеёвице 2:1 Сигма Оломоуц - Славия Прага 1:3 Славия Прага - Рома 2:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 1:2 Богемианс-1905 - Славия Прага 0:2

Результаты матчей

Милан
Славия Прага

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:0
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Милан
Славия Прага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
4
6

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 7 (1)
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Рома Н'Дика Эван 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Славия Прага от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 марта 2024, осталось 2 дня 12 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 53
    Милан 100% (53)
    X 0% (0)
    Славия Прага 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Славия Прага
    1.49
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    Прогнозы на матч Милан - Славия Прага

    Исход игры
    Милан
    100% (56)
    Ничья
    0% (0)
    Славия Прага
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.75% (21)
    Меньше
    56.25% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    35.42% (17)
    Нет
    64.58% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    44.6% (25)
    2:1 Милан
    21.4% (12)
    3:1 Милан
    8.9% (5)
    3:0 Милан
    7.1% (4)
    1:0 Милан
    3.6% (2)
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    Милан
    Славия Прага
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