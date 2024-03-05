Стадион: Сан-Сиро.
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Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|1
|Леау Рафаэл
|2
|1
|Йович Лука
|1
|0.5
|Эрнандес Тео
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
|Флоренци Алессандро
|0
|0
Славия Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хитил Моймир
|4
|0.4
|Шранц Иван
|4
|0.4
|Масопуст Лукаш
|3
|0.3
|Юречка Вацлав
|3
|0.3
|Доудера Давид
|2
|0.2
|Огбу Иго
|2
|0.2
|Тиджани Мухамед
|2 (1)
|0.2
|Валлем Конрад
|1
|0.1
|Зафеирис Христос
|1
|0.1
|Юрасек Матей
|1
|0.1
|Боржил Ян
|0
|0
|Голеш Томаш
|0
|0
|Мандоус Алеш
|0
|0
|Шевчик Петр
|0
|0
|Лингр Ондржей
|0
|0
|Дорли Оскар
|0
|0
|Провод Лукас
|0
|0
|Огунгбай Болуватифе
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кьяер Симон
|1
|0
|Меньян Майк
|1
|0
Славия Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масопуст Лукаш
|3
|0
|Тиджани Мухамед
|2
|0
|Огбу Иго
|0
|1
|Ван Бюрен Мик
|1
|0
|Мандоус Алеш
|1
|0
|Шевчик Петр
|1
|0
|Дорли Оскар
|1
|0
|Провод Лукас
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
Результаты матчей
Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Славия Прага
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
2
Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Славия Прага
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
16
Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Славия Прага
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
18
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
2
67%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
16
1 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
0
0%
4
25%
1-15
1
50%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
50%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
23
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
0
0%
4
17%
1-15
1
20%
3
13%
16-30
1
20%
3
13%
31-45
3
60%
5
22%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
0
0%
6
26%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
5
63%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2
Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3
Славия Прага
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спарта Прага - Славия Прага 0:0 Славия Прага - Спарта Прага 2:3 Славия Прага - Пардубице 3:0 Карвина - Славия Прага 0:3
Фастав Злин - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Яблонец 4:3 Славия Прага - Злате Моравце 4:1 Бэйцзин Гоань - Славия Прага 0:0 Славия Прага - АИК 2:0 Славия Прага - Сённерйюск 4:0 Баник Острава - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Серветт 4:0 Славия Прага - Млада Болеслав 2:0 Градец Кралове - Славия Прага 0:2 Шериф - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Ческе-Будеёвице 2:1 Сигма Оломоуц - Славия Прага 1:3 Славия Прага - Рома 2:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 1:2 Богемианс-1905 - Славия Прага 0:2
Результаты матчей
Милан
Славия Прага
Точный счет
3:0
1 раз 100%
2:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:0
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Милан
Славия Прага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
46
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|7 (1)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Рома
|Н'Дика Эван
|4
Прогнозы на матч Милан - Славия Прага
Исход игры
Милан
100% (56)
Ничья
0% (0)
Славия Прага
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (21)
Меньше
56.25% (27)
Обе команды забьют
Да
35.42% (17)
Нет
64.58% (31)
Популярный счёт
2:0 Милан
44.6% (25)
2:1 Милан
21.4% (12)
3:1 Милан
8.9% (5)
3:0 Милан
7.1% (4)
1:0 Милан
3.6% (2)
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