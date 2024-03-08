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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 29.
АЕЛ Лимасол
2:1
Конец матча
Аполлон
0'
7' Желтая карточка
Бруно Араужо
9' Желтая карточка
Цука Рави
0:1
37' Гол
Сагаль Анхело
37' Желтая карточка
Сагаль Анхело
1:1
64' Гол
Макрис Андреас
2:1
80' Гол
Андреу Эвангелос
89' Желтая карточка
Перец Элиэль
90'+7
АЕЛ Лимасол
Аполлон

История личных встреч

АЕЛ Лимасол
Аполлон

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
60%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

30 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 22 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 22 победы

45 матчей

26.7%
24.4%
48.9%
12 побед 11 ничьих 22 победы

Первый тайм

22.2%
46.7%
31.1%
10 побед 21 ничья 14 побед

Второй тайм

20%
31.1%
48.9%
9 побед 14 ничьих 22 победы

История матчей

К
3:1
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
0:2
К
0:0
К
2:0
ПД
2:1
К
1:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ТМС
2:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
1:1
К
0:0
К
1:2
ПД
0:3
ПД
0:0
ПД
0:3
ПД
0:2
ПД
5:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
2:1
К
0:1
К
2:0
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
3:3
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:1
КК
1:2
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
0:0

Голы

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

0.83
0.95

Среднее время на гол

108
94

Всего голов

31
32

Голов в среднем за матч

1.41
1.39

Среднее время на гол

63
64

Всего голов

50
53

Голов в среднем за матч

1.11
1.18

Тотал матчей

2.5
40
Больше 89%
Меньше 11%
5
33
Больше 73%
Меньше 27%
12
19
Больше 42%
Меньше 58%
26
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
43

Среднее время на гол

81
76

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 6 (1) 0.21
Медоевич Слободан 3 0.11
Silva 3 0.11
Андреу Эвангелос 3 0.11
Филипович Петар 2 0.07
Минчев Георги 2 0.07
Папафотис Вассилис 2 0.07
Морсай Йонатан 2 0.07
Fabrice Nkwoh 2 0.07
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.07
Срнич Драголюб 1 0.04
Мендоса Хавьер 1 0.04
Башту Угу 1 0.04
Yiannis Gerolemou 1 0.04
Морейра Ахмад Мендес 1 0.04
Франдзис Христофорос 1 0.04
Themistoklis Themistokleous 1 0.04
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 9 0.31
Вальбуэна Матьё 7 (1) 0.24
Сагаль Анхело 4 0.14
Giorgios Malekkides 3 0.1
Перец Элиэль 3 (1) 0.1
Абдураими Бешарт 2 0.07
Бакенга Мушага 2 0.07
Крменчик Михал 2 0.07
Юрчевич Марио 2 0.07
Экполо Годсвилл 2 0.07
Костаче Ионуц 1 0.03
Дариква Тендайи 1 0.03
Коль Исраэль 1 0.03

Карточки

АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марш Джордж 8 1
Цука Рави 7 0
Мендоса Хавьер 6 0
Филипович Петар 4 1
Silva 5 0
Папафотис Вассилис 4 0
Франдзис Христофорос 4 0
Морсай Йонатан 3 0
Андреу Эвангелос 3 0
Деваст Себастьен 1 1
Медоевич Слободан 2 0
Черных Фёдор 2 0
Макрис Андреас 2 0
Срнич Славолюб 2 0
Башту Угу 2 0
Yiannis Gerolemou 2 0
Fabrice Nkwoh 2 0
Хенти Эзекиэль 0 1
Оливейра Мигель 1 0
Анестис Яннис 1 0
Де Лукас Луии 1 0
Michalis Kolias 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 8 0
Коль Исраэль 5 0
Перец Элиэль 5 0
Кириаку Хараламбос 3 1
Бруно Араужо 3 1
Вальбуэна Матьё 4 0
Giorgios Malekkides 4 0
Экполо Годсвилл 4 0
Абдураими Бешарт 3 0
Сагаль Анхело 3 0
Теки Тесфальдет 3 0
Маркеш Педру 3 0
Шполярич Данило 3 0
Леувенбург Петер 1 1
Крменчик Михал 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Дигин Николя 1 0
Юрчевич Марио 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Психас Петрос 1 0
Giorgos Pavlides 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Аполлон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

7
6
АЕЛ Лимасол
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Аполлон
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
11

Упущенные победы

8
12
АЕЛ Лимасол
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (10)
18% (5)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
Аполлон
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
52% (15)
28% (8)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)

Сухие победы

7
10

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

29
17

Упущенные победы

15
18

Голы по времени матча

Забито

23
26
9 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 11
15 Не забивали 17
3
13%
6
23%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
4
17%
8
31%
31-45
6
26%
4
15%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
6
26%
5
19%
76-90

Пропущено

26
17
16 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 11
6
23%
1
6%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
5
19%
5
29%
29%
31-45
1
4%
2
12%
46-60
4
15%
2
12%
61-75
5
19%
6
35%
76-90

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
4
36%
2
15%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
3
27%
3
23%
76-90

Пропущено

24
14
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
6
25%
1
7%
1-15
1
4%
3
21%
16-30
7
29%
29%
4
29%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
3
13%
4
29%
76-90

Забито

34
39
15 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 17
8 Не забивали 10
4
12%
8
21%
1-15
3
9%
4
10%
16-30
8
24%
10
26%
31-45
7
21%
5
13%
46-60
3
9%
4
10%
61-75
9
26%
8
21%
76-90

Пропущено

50
31
30 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 16
19 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 20
12
24%
2
6%
1-15
6
12%
4
13%
16-30
12
24%
9
29%
29%
31-45
5
10%
4
13%
46-60
7
14%
2
6%
61-75
8
16%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0
АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 1:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1
Аполлон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аполлон - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1
Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 Аполлон - Омония Никосия 1:2 Пафос - Аполлон 1:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
Аполлон

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 18%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
10 раз 34%
1
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимасол
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
7
8
8
7
1.5
4
11
2
13
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
12
2
2
11
1.5
7
7
2
11
2.5
5
9
1
12
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
19
10
10
18
1.5
11
18
4
24
2.5
6
23
2
26
3.5
3
26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 28 19 6 3 55 - 16 63
2.
Арис Лимасол
 28 18 3 7 55 - 24 57
3.
АЕК Ларнака
 28 16 8 4 46 - 27 56
4.
Омония Никосия
 28 16 7 5 53 - 32 55
5.
Пафос
 28 15 5 8 48 - 22 50
6.
Анортосис
 28 14 6 8 39 - 25 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 29 11 8 10 40 - 30 41
2.
Неа Саламина
 29 10 7 12 35 - 43 37
3.
Этникос Ахна
 29 9 8 12 44 - 58 35
4.
АЕЛ Лимасол
 28 10 4 14 36 - 48 34
5.
Кармиотисса
 29 6 6 17 36 - 56 24
6.
Докса Катокопия
 29 5 3 21 17 - 60 18
7.
Отеллос
 28 3 8 17 23 - 53 17
8.
Закакиу
 29 2 11 16 29 - 62 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 12 2 0 35 - 6 38
2.
Арис Лимасол
 14 11 1 2 27 - 7 34
3.
Омония Никосия
 14 10 3 1 34 - 14 33
4.
АЕК Ларнака
 14 9 3 2 29 - 17 30
5.
Пафос
 14 8 3 3 24 - 9 27
6.
Анортосис
 14 6 6 2 19 - 13 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 15 7 3 5 26 - 26 24
2.
АЕЛ Лимасол
 15 7 3 5 24 - 25 24
3.
Неа Саламина
 15 5 3 7 16 - 22 18
4.
Аполлон
 15 4 4 7 13 - 14 16
5.
Кармиотисса
 14 3 5 6 21 - 24 14
6.
Отеллос
 13 2 3 8 8 - 21 9
7.
Закакиу
 14 1 5 8 13 - 33 8
8.
Докса Катокопия
 14 2 1 11 8 - 28 7

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 14 7 5 2 17 - 10 26
2.
АПОЭЛ
 14 7 4 3 20 - 10 25
3.
Анортосис
 14 8 0 6 20 - 12 24
4.
Пафос
 14 7 2 5 24 - 13 23
5.
Арис Лимасол
 14 7 2 5 28 - 17 23
6.
Омония Никосия
 14 6 4 4 19 - 18 22

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 14 7 4 3 27 - 16 25
2.
Неа Саламина
 14 5 4 5 19 - 21 19
3.
Этникос Ахна
 14 2 5 7 18 - 32 11
4.
Докса Катокопия
 15 3 2 10 9 - 32 11
5.
АЕЛ Лимасол
 13 3 1 9 12 - 23 10
6.
Кармиотисса
 15 3 1 11 15 - 32 10
7.
Закакиу
 15 1 6 8 16 - 29 9
8.
Отеллос
 15 1 5 9 15 - 32 8

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Кармиотисса Andreas Katsantonis 12
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 12
Анортосис Кастель Серхио 11
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
Отеллос Habib Oueslati 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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