Тур: 29.
2:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаБруно Араужо
9' Желтая карточкаЦука Рави
0:1
37' ГолСагаль Анхело
37' Желтая карточкаСагаль Анхело
1:1
64' ГолМакрис Андреас
2:1
80' ГолАндреу Эвангелос
89' Желтая карточкаПерец Элиэль
90'+7
Ход матча
7'
9'
37'
0:1
37'
64'
1:1
80'
2:1
89'
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Цука РавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Silva
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
70 Lautaro Cano
-
-
-
Главный тренер: Alexandros Garpozis
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мачин Пабло
История личных встреч
АЕЛ Лимасол
Аполлон
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
60%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед
30 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 22 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 22 победы
45 матчей
26.7%
24.4%
48.9%
12 побед 11 ничьих 22 победы
Первый тайм
22.2%
46.7%
31.1%
10 побед 21 ничья 14 побед
Второй тайм
20%
31.1%
48.9%
9 побед 14 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
0.83
0.95
Среднее время на гол
108
94
Всего голов
31
32
Голов в среднем за матч
1.41
1.39
Среднее время на гол
63
64
Всего голов
50
53
Голов в среднем за матч
1.11
1.18
Тотал матчей
2.5
40
Больше 89%
Меньше 11%
5
33
Больше 73%
Меньше 27%
12
19
Больше 42%
Меньше 58%
26
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
Среднее время на гол
81
76
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|6 (1)
|0.21
|Медоевич Слободан
|3
|0.11
|Silva
|3
|0.11
|Андреу Эвангелос
|3
|0.11
|Филипович Петар
|2
|0.07
|Минчев Георги
|2
|0.07
|Папафотис Вассилис
|2
|0.07
|Морсай Йонатан
|2
|0.07
|Fabrice Nkwoh
|2
|0.07
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.07
|Срнич Драголюб
|1
|0.04
|Мендоса Хавьер
|1
|0.04
|Башту Угу
|1
|0.04
|Yiannis Gerolemou
|1
|0.04
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0.04
|Франдзис Христофорос
|1
|0.04
|Themistoklis Themistokleous
|1
|0.04
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|9
|0.31
|Вальбуэна Матьё
|7 (1)
|0.24
|Сагаль Анхело
|4
|0.14
|Giorgios Malekkides
|3
|0.1
|Перец Элиэль
|3 (1)
|0.1
|Абдураими Бешарт
|2
|0.07
|Бакенга Мушага
|2
|0.07
|Крменчик Михал
|2
|0.07
|Юрчевич Марио
|2
|0.07
|Экполо Годсвилл
|2
|0.07
|Костаче Ионуц
|1
|0.03
|Дариква Тендайи
|1
|0.03
|Коль Исраэль
|1
|0.03
Карточки
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|8
|1
|Цука Рави
|7
|0
|Мендоса Хавьер
|6
|0
|Филипович Петар
|4
|1
|Silva
|5
|0
|Папафотис Вассилис
|4
|0
|Франдзис Христофорос
|4
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Андреу Эвангелос
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Срнич Славолюб
|2
|0
|Башту Угу
|2
|0
|Yiannis Gerolemou
|2
|0
|Fabrice Nkwoh
|2
|0
|Хенти Эзекиэль
|0
|1
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Анестис Яннис
|1
|0
|Де Лукас Луии
|1
|0
|Michalis Kolias
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|8
|0
|Коль Исраэль
|5
|0
|Перец Элиэль
|5
|0
|Кириаку Хараламбос
|3
|1
|Бруно Араужо
|3
|1
|Вальбуэна Матьё
|4
|0
|Giorgios Malekkides
|4
|0
|Экполо Годсвилл
|4
|0
|Абдураими Бешарт
|3
|0
|Сагаль Анхело
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Маркеш Педру
|3
|0
|Шполярич Данило
|3
|0
|Леувенбург Петер
|1
|1
|Крменчик Михал
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Дигин Николя
|1
|0
|Юрчевич Марио
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Giorgos Pavlides
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Аполлон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
7
6
АЕЛ Лимасол
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Аполлон
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
20
11
Упущенные победы
8
12
АЕЛ Лимасол
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (10)
18% (5)
46% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
Аполлон
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
52% (15)
28% (8)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
Сухие победы
7
10
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
29
17
Упущенные победы
15
18
Голы по времени матча
Забито
23
26
9 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 11
15 Не забивали 17
3
13%
6
23%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
4
17%
8
31%
31-45
6
26%
4
15%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
6
26%
5
19%
76-90
Пропущено
26
17
16 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 11
6
23%
1
6%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
5
19%
5
29%
29%
31-45
1
4%
2
12%
46-60
4
15%
2
12%
61-75
5
19%
6
35%
76-90
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
4
36%
2
15%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
3
27%
3
23%
76-90
Пропущено
24
14
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
6
25%
1
7%
1-15
1
4%
3
21%
16-30
7
29%
29%
4
29%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
3
13%
4
29%
76-90
Забито
34
39
15 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 17
8 Не забивали 10
4
12%
8
21%
1-15
3
9%
4
10%
16-30
8
24%
10
26%
31-45
7
21%
5
13%
46-60
3
9%
4
10%
61-75
9
26%
8
21%
76-90
Пропущено
50
31
30 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 16
19 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 20
12
24%
2
6%
1-15
6
12%
4
13%
16-30
12
24%
9
29%
29%
31-45
5
10%
4
13%
46-60
7
14%
2
6%
61-75
8
16%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0
АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 1:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1
Аполлон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аполлон - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1
Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 Аполлон - Омония Никосия 1:2 Пафос - Аполлон 1:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
Аполлон
Точный счет
2:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 18%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
10 раз 34%
1
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимасол
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
78
87
411
213
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
122
211
77
211
59
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
1910
1018
1118
424
623
226
326
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|19
|6
|3
|55 - 16
|63
|2.
|28
|18
|3
|7
|55 - 24
|57
|3.
|28
|16
|8
|4
|46 - 27
|56
|4.
|28
|16
|7
|5
|53 - 32
|55
|5.
|28
|15
|5
|8
|48 - 22
|50
|6.
|28
|14
|6
|8
|39 - 25
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|11
|8
|10
|40 - 30
|41
|2.
|29
|10
|7
|12
|35 - 43
|37
|3.
|29
|9
|8
|12
|44 - 58
|35
|4.
|28
|10
|4
|14
|36 - 48
|34
|5.
|29
|6
|6
|17
|36 - 56
|24
|6.
|29
|5
|3
|21
|17 - 60
|18
|7.
|28
|3
|8
|17
|23 - 53
|17
|8.
|29
|2
|11
|16
|29 - 62
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|2
|0
|35 - 6
|38
|2.
|14
|11
|1
|2
|27 - 7
|34
|3.
|14
|10
|3
|1
|34 - 14
|33
|4.
|14
|9
|3
|2
|29 - 17
|30
|5.
|14
|8
|3
|3
|24 - 9
|27
|6.
|14
|6
|6
|2
|19 - 13
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|3
|5
|26 - 26
|24
|2.
|15
|7
|3
|5
|24 - 25
|24
|3.
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|4.
|15
|4
|4
|7
|13 - 14
|16
|5.
|14
|3
|5
|6
|21 - 24
|14
|6.
|13
|2
|3
|8
|8 - 21
|9
|7.
|14
|1
|5
|8
|13 - 33
|8
|8.
|14
|2
|1
|11
|8 - 28
|7
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|5
|2
|17 - 10
|26
|2.
|14
|7
|4
|3
|20 - 10
|25
|3.
|14
|8
|0
|6
|20 - 12
|24
|4.
|14
|7
|2
|5
|24 - 13
|23
|5.
|14
|7
|2
|5
|28 - 17
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|19 - 18
|22
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|27 - 16
|25
|2.
|14
|5
|4
|5
|19 - 21
|19
|3.
|14
|2
|5
|7
|18 - 32
|11
|4.
|15
|3
|2
|10
|9 - 32
|11
|5.
|13
|3
|1
|9
|12 - 23
|10
|6.
|15
|3
|1
|11
|15 - 32
|10
|7.
|15
|1
|6
|8
|16 - 29
|9
|8.
|15
|1
|5
|9
|15 - 32
|8
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Кармиотисса
|Andreas Katsantonis
|12
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|12
|Анортосис
|Кастель Серхио
|11
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|Отеллос
|Habib Oueslati
|2 7