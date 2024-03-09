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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 29.
Омония Никосия
0:0
Перерыв
АЕК Ларнака
0'
10' Желтая карточка
Clarismario Rodrigus
41' Желтая карточка
Кусулос Янис

Ход матча

10'
 
Clarismario Rodrigus
41'
Кусулос Янис
 
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Омония Никосия
Ничья
АЕК Ларнака
2.80
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Омония Никосия
АЕК Ларнака

История личных встреч

Омония Никосия
АЕК Ларнака

27 матчей

85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
40.7%
3.7%
15 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.3%
40.7%
16 побед 11 ничьих 0 побед

26 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

57.7%
42.3%
0 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед

53 матча

43.4%
15.1%
41.5%
23 победы 8 ничьих 22 победы

Первый тайм

28.3%
49.1%
22.6%
15 побед 26 ничьих 12 побед

Второй тайм

30.2%
39.6%
30.2%
16 побед 21 ничья 16 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
5:0
ПД
5:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
1:3
К
0:0
К
0:0
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
2:5
ПД
5:3
ПД
0:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

39
37

Голов в среднем за матч

1.5
1.37

Среднее время на гол

60
65

Всего голов

45
25

Голов в среднем за матч

1.67
0.96

Среднее время на гол

54
93

Всего голов

84
62

Голов в среднем за матч

1.58
1.17

Тотал матчей

2.5
48
Больше 91%
Меньше 9%
5
39
Больше 74%
Меньше 26%
14
29
Больше 55%
Меньше 45%
24
14
Больше 26%
Меньше 74%
39
8
Больше 15%
Меньше 85%
45
4
Больше 8%
Меньше 92%
49
3
Больше 6%
Меньше 94%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
52

Среднее время на гол

56
76

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семедо Вилли 10 0.34
Какулис Андроникос 8 (2) 0.28
Безус Роман 7 (2) 0.24
Кусулос Янис 5 0.17
Лойзу Лойзос 5 0.17
Сиприано Маркос Робсон 3 0.1
Симич Велько 2 0.07
Saidou Alioum 2 0.07
Ансарифард Карим 2 (1) 0.07
Лекьякс Ян 1 0.03
Мэтьюз Адам 1 0.03
Франссон Александер 1 0.03
Панайоту Николас 1 0.03
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фран Соль 14 (4) 0.48
Тричковски Иван 6 0.21
Лопеш Рафаэл 4 0.14
Фараж Имад 4 0.14
Димерс Марк 3 0.1
Понс Пере 3 0.1
Тонгья Франко 3 0.1
Густаву Луиш 2 0.07
Гарсия Анхель 2 0.07
Санчес Факундо 1 0.03
Бруну Гама 1 0.03
Дьюрчо Адам 1 0.03
Clarismario Rodrigus 1 0.03

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безус Роман 6 0
Кусулос Янис 6 0
Харалампус Харалампос 6 0
Кулибали Сену 3 1
Ансарифард Карим 3 0
Мэтьюз Адам 3 0
Ланг Адам 3 0
Какулис Андроникос 3 0
Saidou Alioum 3 0
Симич Велько 1 1
Сиприано Маркос Робсон 1 1
Лекьякс Ян 2 0
Франссон Александер 2 0
Милетич Неманья 2 0
Кассама Морету 2 0
Семедо Вилли 2 0
Баширу Фуад 0 1
Фабиано Фрейтас 1 0
Псалтис Парис 1 0
Панайоту Николас 1 0
Лойзу Лойзос 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Анхель 7 0
Понс Пере 6 0
Тонгья Франко 6 0
Санчес Факундо 5 0
Роберж Валентин 5 0
Густаву Луиш 5 0
Дионку Альфа 5 0
Фран Соль 4 0
Миличевич Хрвое 4 0
Дьюрчо Адам 3 0
Томович Ненад 1 1
Бруну Гама 2 0
Димерс Марк 2 0
Clarismario Rodrigus 2 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Пирич Кенан 1 0
Фараж Имад 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
АЕК Ларнака
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

6
3
Омония Никосия
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
АЕК Ларнака
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

18
27
Омония Никосия
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
46% (13)
14% (4)
АЕК Ларнака
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

24
30

Голы по времени матча

Забито

33
17
17 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 19
4
12%
2
12%
1-15
6
18%
2
12%
16-30
7
21%
3
18%
31-45
5
15%
1
6%
46-60
8
24%
3
18%
61-75
3
9%
6
35%
76-90

Пропущено

15
10
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
3
20%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
4
40%
76-90

Забито

19
29
10 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 14
6
32%
4
14%
1-15
2
11%
6
21%
16-30
2
11%
5
17%
31-45
3
16%
5
17%
46-60
2
11%
5
17%
61-75
4
21%
4
14%
76-90

Пропущено

18
17
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
0
0%
6
35%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
6
33%
2
12%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
3
17%
2
12%
61-75
6
33%
1
6%
76-90

Забито

52
46
27 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 15
6 Не забивали 5
10
19%
6
13%
1-15
8
15%
8
17%
16-30
9
17%
8
17%
31-45
8
15%
6
13%
46-60
10
19%
8
17%
61-75
7
13%
10
22%
76-90

Пропущено

33
27
16 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 14
3
9%
7
26%
1-15
3
9%
6
22%
16-30
10
30%
3
11%
31-45
1
3%
4
15%
46-60
5
15%
2
7%
61-75
11
33%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Омония Никосия - Анортосис 2:1 Омония Никосия - Закакиу 3:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Отеллос 1:0
Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Аполлон - Омония Никосия 1:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0
АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1

Результаты матчей

Омония Никосия
АЕК Ларнака

Точный счет

2:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 39%
0
6 раз 21%
3
5 раз 18%
1
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
9 раз 32%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
1
11
3
1.5
8
6
6
8
2.5
4
10
3
11
3.5
2
12
1
13
4.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
5
8
6
1.5
5
9
2
12
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
22
6
19
9
1.5
13
15
8
20
2.5
7
21
3
25
3.5
2
26
1
27
4.5
2
26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 28 19 6 3 55 - 16 63
2.
Арис Лимасол
 28 18 3 7 55 - 24 57
3.
АЕК Ларнака
 0:0 29 16 9 4 46 - 27 57
4.
Омония Никосия
 0:0 29 16 8 5 53 - 32 56
5.
Пафос
 28 15 5 8 48 - 22 50
6.
Анортосис
 28 14 6 8 39 - 25 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 29 11 8 10 40 - 30 41
2.
Неа Саламина
 29 10 7 12 35 - 43 37
3.
Этникос Ахна
 29 9 8 12 44 - 58 35
4.
АЕЛ Лимасол
 28 10 4 14 36 - 48 34
5.
Кармиотисса
 29 6 6 17 36 - 56 24
6.
Докса Катокопия
 29 5 3 21 17 - 60 18
7.
Отеллос
 28 3 8 17 23 - 53 17
8.
Закакиу
 29 2 11 16 29 - 62 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 12 2 0 35 - 6 38
2.
Арис Лимасол
 14 11 1 2 27 - 7 34
3.
Омония Никосия
 0:0 15 10 4 1 34 - 14 34
4.
АЕК Ларнака
 0:0 14 9 3 2 29 - 17 30
5.
Пафос
 14 8 3 3 24 - 9 27
6.
Анортосис
 14 6 6 2 19 - 13 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 15 7 3 5 26 - 26 24
2.
АЕЛ Лимасол
 15 7 3 5 24 - 25 24
3.
Неа Саламина
 15 5 3 7 16 - 22 18
4.
Аполлон
 15 4 4 7 13 - 14 16
5.
Кармиотисса
 14 3 5 6 21 - 24 14
6.
Отеллос
 13 2 3 8 8 - 21 9
7.
Закакиу
 14 1 5 8 13 - 33 8
8.
Докса Катокопия
 14 2 1 11 8 - 28 7

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 0:0 15 7 6 2 17 - 10 27
2.
АПОЭЛ
 14 7 4 3 20 - 10 25
3.
Анортосис
 14 8 0 6 20 - 12 24
4.
Пафос
 14 7 2 5 24 - 13 23
5.
Арис Лимасол
 14 7 2 5 28 - 17 23
6.
Омония Никосия
 0:0 14 6 4 4 19 - 18 22

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 14 7 4 3 27 - 16 25
2.
Неа Саламина
 14 5 4 5 19 - 21 19
3.
Этникос Ахна
 14 2 5 7 18 - 32 11
4.
Докса Катокопия
 15 3 2 10 9 - 32 11
5.
АЕЛ Лимасол
 13 3 1 9 12 - 23 10
6.
Кармиотисса
 15 3 1 11 15 - 32 10
7.
Закакиу
 15 1 6 8 16 - 29 9
8.
Отеллос
 15 1 5 9 15 - 32 8

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Кармиотисса Andreas Katsantonis 12
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 12
Анортосис Кастель Серхио 11
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
Отеллос Habib Oueslati 2 7
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Кусулос Янис получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Clarismario Rodrigus получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Омония Никосия.
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Омония Никосия
Ничья
АЕК Ларнака
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АЕК Ларнака
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