Тур: 29.
0:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаClarismario Rodrigus
41' Желтая карточкаКусулос Янис
57' Желтая карточкаДионку Альфа
0:1
63' ГолЛопеш Рафаэл
65' Желтая карточкаПонс Пере
77' Желтая карточкаФран Соль
90'+5
Ход матча
41'
57'
62'
63'
0:1
65'
77'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
48 Хаммас АминЗащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
-
15 Бакич ДушанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
-
- Запасные игроки
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
71 Димерс МаркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бен Шимон Ран
История личных встреч
Омония Никосия
АЕК Ларнака
27 матчей
85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
40.7%
3.7%
15 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.3%
40.7%
16 побед 11 ничьих 0 побед
26 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
57.7%
42.3%
0 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед
53 матча
43.4%
15.1%
41.5%
23 победы 8 ничьих 22 победы
Первый тайм
28.3%
49.1%
22.6%
15 побед 26 ничьих 12 побед
Второй тайм
30.2%
39.6%
30.2%
16 побед 21 ничья 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
37
Голов в среднем за матч
1.5
1.37
Среднее время на гол
60
65
Всего голов
45
25
Голов в среднем за матч
1.67
0.96
Среднее время на гол
54
93
Всего голов
84
62
Голов в среднем за матч
1.58
1.17
Тотал матчей
2.5
48
Больше 91%
Меньше 9%
5
39
Больше 74%
Меньше 26%
14
29
Больше 55%
Меньше 45%
24
14
Больше 26%
Меньше 74%
39
8
Больше 15%
Меньше 85%
45
4
Больше 8%
Меньше 92%
49
3
Больше 6%
Меньше 94%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
Среднее время на гол
56
76
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семедо Вилли
|10
|0.34
|Какулис Андроникос
|8 (2)
|0.28
|Безус Роман
|7 (2)
|0.24
|Кусулос Янис
|5
|0.17
|Лойзу Лойзос
|5
|0.17
|Сиприано Маркос Робсон
|3
|0.1
|Симич Велько
|2
|0.07
|Saidou Alioum
|2
|0.07
|Ансарифард Карим
|2 (1)
|0.07
|Лекьякс Ян
|1
|0.03
|Мэтьюз Адам
|1
|0.03
|Франссон Александер
|1
|0.03
|Панайоту Николас
|1
|0.03
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фран Соль
|14 (4)
|0.48
|Тричковски Иван
|6
|0.21
|Лопеш Рафаэл
|5
|0.17
|Фараж Имад
|4
|0.14
|Димерс Марк
|3
|0.1
|Понс Пере
|3
|0.1
|Тонгья Франко
|3
|0.1
|Густаву Луиш
|2
|0.07
|Гарсия Анхель
|2
|0.07
|Санчес Факундо
|1
|0.03
|Бруну Гама
|1
|0.03
|Дьюрчо Адам
|1
|0.03
|Clarismario Rodrigus
|1
|0.03
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кусулос Янис
|7
|0
|Безус Роман
|6
|0
|Харалампус Харалампос
|6
|0
|Кулибали Сену
|3
|1
|Ансарифард Карим
|3
|0
|Мэтьюз Адам
|3
|0
|Ланг Адам
|3
|0
|Какулис Андроникос
|3
|0
|Saidou Alioum
|3
|0
|Симич Велько
|1
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|1
|Лекьякс Ян
|2
|0
|Франссон Александер
|2
|0
|Милетич Неманья
|2
|0
|Кассама Морету
|2
|0
|Семедо Вилли
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понс Пере
|7
|0
|Гарсия Анхель
|7
|0
|Тонгья Франко
|6
|0
|Дионку Альфа
|6
|0
|Санчес Факундо
|5
|0
|Роберж Валентин
|5
|0
|Фран Соль
|5
|0
|Густаву Луиш
|5
|0
|Миличевич Хрвое
|4
|0
|Дьюрчо Адам
|3
|0
|Томович Ненад
|1
|1
|Бруну Гама
|2
|0
|Димерс Марк
|2
|0
|Clarismario Rodrigus
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
АЕК Ларнака
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
6
3
Омония Никосия
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
АЕК Ларнака
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
18
27
Омония Никосия
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
АЕК Ларнака
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
24
30
Голы по времени матча
Забито
33
18
17 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 19
4
12%
2
11%
1-15
6
18%
2
11%
16-30
7
21%
3
17%
31-45
5
15%
1
6%
46-60
8
24%
4
22%
61-75
3
9%
6
33%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
3
19%
1
10%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
4
40%
76-90
Забито
19
29
10 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 15
6
32%
4
14%
1-15
2
11%
6
21%
16-30
2
11%
5
17%
31-45
3
16%
5
17%
46-60
2
11%
5
17%
61-75
4
21%
4
14%
76-90
Пропущено
18
17
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
0
0%
6
35%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
6
33%
2
12%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
3
17%
2
12%
61-75
6
33%
1
6%
76-90
Забито
52
47
27 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 16
7 Не забивали 5
10
19%
6
13%
1-15
8
15%
8
17%
16-30
9
17%
8
17%
31-45
8
15%
6
13%
46-60
10
19%
9
19%
61-75
7
13%
10
21%
76-90
Пропущено
34
27
16 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 14
3
9%
7
26%
1-15
3
9%
6
22%
16-30
10
29%
29%
3
11%
31-45
1
3%
4
15%
46-60
6
18%
2
7%
61-75
11
32%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Омония Никосия - Анортосис 2:1 Омония Никосия - Закакиу 3:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Отеллос 1:0
Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Аполлон - Омония Никосия 1:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0
АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1
Результаты матчей
Омония Никосия
АЕК Ларнака
Точный счет
2:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
0:1
4 раза 27%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 38%
0
7 раз 24%
3
5 раз 17%
1
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
10 раз 34%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
131
114
86
69
410
312
212
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
105
86
510
212
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
236
1910
1316
821
722
326
227
128
227
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|19
|6
|3
|55 - 16
|63
|2.
|29
|17
|8
|4
|47 - 27
|59
|3.
|28
|18
|3
|7
|55 - 24
|57
|4.
|29
|16
|7
|6
|53 - 33
|55
|5.
|28
|15
|5
|8
|48 - 22
|50
|6.
|28
|14
|6
|8
|39 - 25
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|11
|8
|10
|40 - 30
|41
|2.
|29
|10
|7
|12
|35 - 43
|37
|3.
|29
|9
|8
|12
|44 - 58
|35
|4.
|28
|10
|4
|14
|36 - 48
|34
|5.
|29
|6
|6
|17
|36 - 56
|24
|6.
|29
|5
|3
|21
|17 - 60
|18
|7.
|28
|3
|8
|17
|23 - 53
|17
|8.
|29
|2
|11
|16
|29 - 62
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|2
|0
|35 - 6
|38
|2.
|14
|11
|1
|2
|27 - 7
|34
|3.
|15
|10
|3
|2
|34 - 15
|33
|4.
|14
|9
|3
|2
|29 - 17
|30
|5.
|14
|8
|3
|3
|24 - 9
|27
|6.
|14
|6
|6
|2
|19 - 13
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|3
|5
|26 - 26
|24
|2.
|15
|7
|3
|5
|24 - 25
|24
|3.
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|4.
|15
|4
|4
|7
|13 - 14
|16
|5.
|14
|3
|5
|6
|21 - 24
|14
|6.
|13
|2
|3
|8
|8 - 21
|9
|7.
|14
|1
|5
|8
|13 - 33
|8
|8.
|14
|2
|1
|11
|8 - 28
|7
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|5
|2
|18 - 10
|29
|2.
|14
|7
|4
|3
|20 - 10
|25
|3.
|14
|8
|0
|6
|20 - 12
|24
|4.
|14
|7
|2
|5
|24 - 13
|23
|5.
|14
|7
|2
|5
|28 - 17
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|19 - 18
|22
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|27 - 16
|25
|2.
|14
|5
|4
|5
|19 - 21
|19
|3.
|14
|2
|5
|7
|18 - 32
|11
|4.
|15
|3
|2
|10
|9 - 32
|11
|5.
|13
|3
|1
|9
|12 - 23
|10
|6.
|15
|3
|1
|11
|15 - 32
|10
|7.
|15
|1
|6
|8
|16 - 29
|9
|8.
|15
|1
|5
|9
|15 - 32
|8
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Кармиотисса
|Andreas Katsantonis
|12
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|12
|Анортосис
|Кастель Серхио
|11
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|Отеллос
|Habib Oueslati
|2 7