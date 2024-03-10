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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 29.
Анортосис
2:3
Конец матча
Пафос
0'
0:1
35' Пенальти
Танкович Муамер
1:1
53' Гол
Кастель Серхио
2:1
65' Гол
Гассама Секу
75' Желтая карточка
Танкович Муамер
83' Желтая карточка
Бочкай Петар
85' Желтая карточка
87' Красная карточка
Чико Хосе Мануэль Морено
2:2
90' Пенальти
Танкович Муамер
90' Желтая карточка
2:3
90' Гол
90'+16
Анортосис
Пафос

История личных встреч

Анортосис
Пафос

24 матча

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.2%
45.8%
13 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.8%
45.8%
8.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

31 матч

51.6%
38.7%
9.7%
16 побед 12 ничьих 3 победы

Первый тайм

41.9%
45.2%
12.9%
13 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.5%
51.6%
12.9%
11 побед 16 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ТМК
3:4
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:1
К
0:0
К
1:3
ПД
1:0
ПД
1:0
К
1:0
ПД
0:1
ТМС
0:0
ПД
0:3
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
5:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
0:0

Голы

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.47
1.5

Среднее время на гол

61
60

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

0.79
0.71

Среднее время на гол

114
127

Всего голов

36
33

Голов в среднем за матч

1.16
1.06

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

77
84

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастель Серхио 12 (3) 0.41
Гассама Секу 9 0.31
Чико Хосе Мануэль Морено 5 0.17
Герреро Мигель 5 (2) 0.17
Элдер Феррейра 4 (1) 0.14
Коррейя Андерсон 1 0.03
Тиун Уссейну 1 0.03
Макоун Кристиан 1 0.03
Феррер Сальвадор 1 0.03
Dimitrianos Tzouliou 1 0.03
Кику Франсишку 1 (1) 0.03
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 13 (1) 0.45
Танкович Муамер 12 (4) 0.41
Валакари Онни 5 (1) 0.17
Драгомир Влад 4 0.14
Твумаси Патрик 3 0.1
Бруно V 3 0.1
Бочкай Петар 2 0.07
Рус Адриан 2 0.07
Наме Мустафа 2 0.07
Matheus Davo 2 0.07
Гольдар Давид 1 0.03
Diogo Dall'Igna 1 0.03

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 9 1
Чико Хосе Мануэль Морено 6 2
Арболеда Иван 6 1
Каргас Яннис 5 1
Элдер Феррейра 5 0
Коррейя Андерсон 4 0
Ваге Мусса 2 1
Корреа Павлос 2 1
Уорис Маджид 3 0
Тиун Уссейну 3 0
Nabil Marmouk 3 0
Антониу Минас 2 0
Иоанну Михалис 2 0
Кастель Серхио 2 0
Danil Paroutis 2 0
Хрисостому Андреас 2 0
Кику Франсишку 1 0
Мусонда Шарли 1 0
Гарсия Фран 1 0
Макоун Кристиан 1 0
Феррер Сальвадор 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Melluso 7 1
Бочкай Петар 7 0
Жайро 7 0
Драгомир Влад 5 0
Икоко Джордан 4 0
Танкович Муамер 4 0
Гольдар Давид 4 0
Квида Джозев 4 0
Родригеш Педру 4 0
Рус Адриан 4 0
Бруно V 3 0
Деметриу Мариос 1 1
Ивушич Ивица 2 0
Пеладжио Педро 2 0
Твумаси Патрик 1 0
Валакари Онни 1 0
Наме Мустафа 1 0
Контрерас Антони 1 0
Абдусаламов Магомедхабиб 1 0
Diogo Dall'Igna 1 0

Результаты матчей

Анортосис
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Пафос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

10
4
Анортосис
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Пафос
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

17
24
Анортосис
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Пафос
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

27
28

Голы по времени матча

Забито

21
26
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
2
10%
3
12%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
19%
7
27%
31-45
5
24%
3
12%
46-60
6
29%
3
12%
61-75
4
19%
8
31%
76-90

Пропущено

15
15
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
13%
3
20%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
6
40%
3
20%
76-90

Забито

20
24
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
2
10%
2
8%
1-15
6
30%
4
17%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
2
10%
6
25%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
7
35%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

12
9
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
8%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
4
33%
1
11%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Забито

41
50
16 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 14
6 Не забивали 9
4
10%
5
10%
1-15
6
15%
6
12%
16-30
6
15%
9
18%
31-45
7
17%
9
18%
46-60
7
17%
6
12%
61-75
11
27%
15
30%
76-90

Пропущено

27
24
10 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
3
11%
4
17%
1-15
2
7%
5
21%
16-30
5
19%
5
21%
31-45
5
19%
4
17%
46-60
4
15%
2
8%
61-75
8
30%
30%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Омония Никосия - Анортосис 2:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Закакиу - Анортосис 0:2
АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Анортосис - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Анортосис - Белград 2:5 Анортосис - Пафос 2:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1 Анортосис - ЭНАД 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0
Пафос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АПОЭЛ - Пафос 1:0 Неа Саламина - Пафос 0:5 Пафос - АЕК Ларнака 0:1 Пафос - Неа Саламина 0:0
Отеллос - Пафос 0:3 Пафос - Этникос Ахна 4:3 Анортосис - Пафос 2:2 Пафос - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Олимпиакос Никосия - Пафос 0:1 Пафос - Залаэгерсег 1:3 Пафос - Закакиу 4:0 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Отеллос 3:0

Результаты матчей

Анортосис
Пафос

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%

Точный счет

0:2
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 21%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 34%
1
9 раз 31%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
0
9 раз 31%
3
6 раз 21%
1
5 раз 17%
4
5 раз 17%
2
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Анортосис
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
5
8
7
1.5
6
8
1
14
2.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
4
6
8
1.5
9
6
3
11
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
20
9
14
15
1.5
15
14
4
25
2.5
11
18

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 0:2 29 19 6 4 55 - 18 63
2.
Арис Лимасол
 2:0 29 19 3 7 57 - 24 60
3.
АЕК Ларнака
 29 17 8 4 47 - 27 59
4.
Омония Никосия
 29 16 7 6 53 - 33 55
5.
Пафос
 29 16 5 8 51 - 24 53
6.
Анортосис
 29 14 6 9 41 - 28 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 29 11 8 10 40 - 30 41
2.
Неа Саламина
 29 10 7 12 35 - 43 37
3.
Этникос Ахна
 29 9 8 12 44 - 58 35
4.
АЕЛ Лимасол
 28 10 4 14 36 - 48 34
5.
Кармиотисса
 2:0 30 7 6 17 38 - 56 27
6.
Докса Катокопия
 29 5 3 21 17 - 60 18
7.
Отеллос
 0:2 29 3 8 18 23 - 55 17
8.
Закакиу
 29 2 11 16 29 - 62 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 0:2 14 12 2 0 35 - 6 38
2.
Арис Лимасол
 2:0 15 12 1 2 29 - 7 37
3.
Омония Никосия
 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
АЕК Ларнака
 14 9 3 2 29 - 17 30
5.
Пафос
 14 8 3 3 24 - 9 27
6.
Анортосис
 15 6 6 3 21 - 16 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 15 7 3 5 26 - 26 24
2.
АЕЛ Лимасол
 15 7 3 5 24 - 25 24
3.
Неа Саламина
 15 5 3 7 16 - 22 18
4.
Аполлон
 15 4 4 7 13 - 14 16
5.
Кармиотисса
 2:0 14 3 5 6 21 - 24 14
6.
Отеллос
 0:2 14 2 3 9 8 - 23 9
7.
Закакиу
 14 1 5 8 13 - 33 8
8.
Докса Катокопия
 14 2 1 11 8 - 28 7

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 15 8 5 2 18 - 10 29
2.
Пафос
 15 8 2 5 27 - 15 26
3.
АПОЭЛ
 0:2 15 7 4 4 20 - 12 25
4.
Анортосис
 14 8 0 6 20 - 12 24
5.
Арис Лимасол
 2:0 14 7 2 5 28 - 17 23
6.
Омония Никосия
 14 6 4 4 19 - 18 22

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 14 7 4 3 27 - 16 25
2.
Неа Саламина
 14 5 4 5 19 - 21 19
3.
Кармиотисса
 2:0 16 4 1 11 17 - 32 13
4.
Этникос Ахна
 14 2 5 7 18 - 32 11
5.
Докса Катокопия
 15 3 2 10 9 - 32 11
6.
АЕЛ Лимасол
 13 3 1 9 12 - 23 10
7.
Закакиу
 15 1 6 8 16 - 29 9
8.
Отеллос
 0:2 15 1 5 9 15 - 32 8

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Кармиотисса Andreas Katsantonis 12
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 12
Анортосис Кастель Серхио 12
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
Отеллос Habib Oueslati 2 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Г О О О О Л - Танкович Муамер из команды Пафос забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Анортосис 2:3 Пафос онлайн

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