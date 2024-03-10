Тур: 29.
0'
0:1
35' ПенальтиТанкович Муамер
1:1
53' ГолКастель Серхио
2:1
65' ГолГассама Секу
75' Желтая карточкаТанкович Муамер
83' Желтая карточкаБочкай Петар
87' Красная карточкаЧико Хосе Мануэль Морено
2:2
90' ПенальтиТанкович Муамер
90'+16
Ход матча
35'
0:1
53'
1:1
65'
2:1
68'
75'
83'
85'
90'
2:2
90'
90'
2:3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Тиун УссейнуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гассама СекуНападающий
-
20 Уорис МаджидНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Бруно VПолузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Жажа КоэльоНападающий
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
История личных встреч
Анортосис
Пафос
24 матча
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.2%
45.8%
13 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.8%
45.8%
8.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
31 матч
51.6%
38.7%
9.7%
16 побед 12 ничьих 3 победы
Первый тайм
41.9%
45.2%
12.9%
13 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.5%
51.6%
12.9%
11 побед 16 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.47
1.5
Среднее время на гол
61
60
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
0.79
0.71
Среднее время на гол
114
127
Всего голов
36
33
Голов в среднем за матч
1.16
1.06
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
77
84
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастель Серхио
|12 (3)
|0.41
|Гассама Секу
|9
|0.31
|Чико Хосе Мануэль Морено
|5
|0.17
|Герреро Мигель
|5 (2)
|0.17
|Элдер Феррейра
|4 (1)
|0.14
|Коррейя Андерсон
|1
|0.03
|Тиун Уссейну
|1
|0.03
|Макоун Кристиан
|1
|0.03
|Феррер Сальвадор
|1
|0.03
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0.03
|Кику Франсишку
|1 (1)
|0.03
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|13 (1)
|0.45
|Танкович Муамер
|12 (4)
|0.41
|Валакари Онни
|5 (1)
|0.17
|Драгомир Влад
|4
|0.14
|Твумаси Патрик
|3
|0.1
|Бруно V
|3
|0.1
|Бочкай Петар
|2
|0.07
|Рус Адриан
|2
|0.07
|Наме Мустафа
|2
|0.07
|Matheus Davo
|2
|0.07
|Гольдар Давид
|1
|0.03
|Diogo Dall'Igna
|1
|0.03
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|9
|1
|Чико Хосе Мануэль Морено
|6
|2
|Арболеда Иван
|6
|1
|Каргас Яннис
|5
|1
|Элдер Феррейра
|5
|0
|Коррейя Андерсон
|4
|0
|Ваге Мусса
|2
|1
|Корреа Павлос
|2
|1
|Уорис Маджид
|3
|0
|Тиун Уссейну
|3
|0
|Nabil Marmouk
|3
|0
|Антониу Минас
|2
|0
|Иоанну Михалис
|2
|0
|Кастель Серхио
|2
|0
|Danil Paroutis
|2
|0
|Хрисостому Андреас
|2
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Мусонда Шарли
|1
|0
|Гарсия Фран
|1
|0
|Макоун Кристиан
|1
|0
|Феррер Сальвадор
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Melluso
|7
|1
|Бочкай Петар
|7
|0
|Жайро
|7
|0
|Драгомир Влад
|5
|0
|Икоко Джордан
|4
|0
|Танкович Муамер
|4
|0
|Гольдар Давид
|4
|0
|Квида Джозев
|4
|0
|Родригеш Педру
|4
|0
|Рус Адриан
|4
|0
|Бруно V
|3
|0
|Деметриу Мариос
|1
|1
|Ивушич Ивица
|2
|0
|Пеладжио Педро
|2
|0
|Твумаси Патрик
|1
|0
|Валакари Онни
|1
|0
|Наме Мустафа
|1
|0
|Контрерас Антони
|1
|0
|Абдусаламов Магомедхабиб
|1
|0
|Diogo Dall'Igna
|1
|0
Результаты матчей
Анортосис
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Пафос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
10
4
Анортосис
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Пафос
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
17
24
Анортосис
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Пафос
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
27
28
Голы по времени матча
Забито
21
26
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
2
10%
3
12%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
19%
7
27%
31-45
5
24%
3
12%
46-60
6
29%
3
12%
61-75
4
19%
8
31%
76-90
Пропущено
15
15
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
13%
3
20%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
6
40%
3
20%
76-90
Забито
20
24
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
2
10%
2
8%
1-15
6
30%
4
17%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
2
10%
6
25%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
7
35%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
12
9
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
8%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
4
33%
1
11%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
11%
76-90
Забито
41
50
16 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 14
6 Не забивали 9
4
10%
5
10%
1-15
6
15%
6
12%
16-30
6
15%
9
18%
31-45
7
17%
9
18%
46-60
7
17%
6
12%
61-75
11
27%
15
30%
76-90
Пропущено
27
24
10 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 18
3
11%
4
17%
1-15
2
7%
5
21%
16-30
5
19%
5
21%
31-45
5
19%
4
17%
46-60
4
15%
2
8%
61-75
8
30%
30%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Омония Никосия - Анортосис 2:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Закакиу - Анортосис 0:2
АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Анортосис - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Анортосис - Белград 2:5 Анортосис - Пафос 2:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1 Анортосис - ЭНАД 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0
Пафос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АПОЭЛ - Пафос 1:0 Неа Саламина - Пафос 0:5 Пафос - АЕК Ларнака 0:1 Пафос - Неа Саламина 0:0
Отеллос - Пафос 0:3 Пафос - Этникос Ахна 4:3 Анортосис - Пафос 2:2 Пафос - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Олимпиакос Никосия - Пафос 0:1 Пафос - Залаэгерсег 1:3 Пафос - Закакиу 4:0 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Отеллос 3:0
Результаты матчей
Анортосис
Пафос
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
Точный счет
0:2
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 21%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 34%
1
9 раз 31%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
0
9 раз 31%
3
6 раз 21%
1
5 раз 17%
4
5 раз 17%
2
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Анортосис
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
95
87
68
114
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
114
68
96
311
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
209
1415
1514
425
1118
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|29
|19
|6
|4
|55 - 18
|63
|2.
|2:0
|29
|19
|3
|7
|57 - 24
|60
|3.
|29
|17
|8
|4
|47 - 27
|59
|4.
|29
|16
|7
|6
|53 - 33
|55
|5.
|29
|16
|5
|8
|51 - 24
|53
|6.
|29
|14
|6
|9
|41 - 28
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|11
|8
|10
|40 - 30
|41
|2.
|29
|10
|7
|12
|35 - 43
|37
|3.
|29
|9
|8
|12
|44 - 58
|35
|4.
|28
|10
|4
|14
|36 - 48
|34
|5.
|2:0
|30
|7
|6
|17
|38 - 56
|27
|6.
|29
|5
|3
|21
|17 - 60
|18
|7.
|0:2
|29
|3
|8
|18
|23 - 55
|17
|8.
|29
|2
|11
|16
|29 - 62
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|14
|12
|2
|0
|35 - 6
|38
|2.
|2:0
|15
|12
|1
|2
|29 - 7
|37
|3.
|15
|10
|3
|2
|34 - 15
|33
|4.
|14
|9
|3
|2
|29 - 17
|30
|5.
|14
|8
|3
|3
|24 - 9
|27
|6.
|15
|6
|6
|3
|21 - 16
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|3
|5
|26 - 26
|24
|2.
|15
|7
|3
|5
|24 - 25
|24
|3.
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|4.
|15
|4
|4
|7
|13 - 14
|16
|5.
|2:0
|14
|3
|5
|6
|21 - 24
|14
|6.
|0:2
|14
|2
|3
|9
|8 - 23
|9
|7.
|14
|1
|5
|8
|13 - 33
|8
|8.
|14
|2
|1
|11
|8 - 28
|7
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|5
|2
|18 - 10
|29
|2.
|15
|8
|2
|5
|27 - 15
|26
|3.
|0:2
|15
|7
|4
|4
|20 - 12
|25
|4.
|14
|8
|0
|6
|20 - 12
|24
|5.
|2:0
|14
|7
|2
|5
|28 - 17
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|19 - 18
|22
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|27 - 16
|25
|2.
|14
|5
|4
|5
|19 - 21
|19
|3.
|2:0
|16
|4
|1
|11
|17 - 32
|13
|4.
|14
|2
|5
|7
|18 - 32
|11
|5.
|15
|3
|2
|10
|9 - 32
|11
|6.
|13
|3
|1
|9
|12 - 23
|10
|7.
|15
|1
|6
|8
|16 - 29
|9
|8.
|0:2
|15
|1
|5
|9
|15 - 32
|8
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Кармиотисса
|Andreas Katsantonis
|12
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|12
|Анортосис
|Кастель Серхио
|12
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|Отеллос
|Habib Oueslati
|2 7