Тур: 29.
2:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
23'
1:0
32'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Zakaria Sawo
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Mislav Zadro
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
-
6 ДжевфеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
2 Cipriano
-
88 Saeid Mehri
-
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
История личных встреч
Арис Лимасол
АПОЭЛ
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
21 матч
9.5%
28.6%
61.9%
2 победы 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
9.5%
42.9%
47.6%
2 победы 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
9.5%
47.6%
42.9%
2 победы 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
0.6
1
Среднее время на гол
150
90
Всего голов
27
15
Голов в среднем за матч
2.45
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
1.57
1.24
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
57
72
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Янник
|9 (2)
|0.31
|Кокорин Александр
|7
|0.24
|Zakaria Sawo
|7 (1)
|0.24
|Моннор Джейден
|6
|0.21
|Кажу
|4
|0.14
|Бенгтссон Лео
|4
|0.14
|Шполярич Матья
|4 (1)
|0.14
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.1
|Шуманский Артем
|3 (1)
|0.1
|Урошевич Слободан
|2
|0.07
|Маямбела Михлали
|2
|0.07
|Семеду Эди
|1
|0.03
|Струски Кароль
|1
|0.03
|Николич Велько
|1
|0.03
|Браун Морган
|1
|0.03
|Шави Уоррен
|1
|0.03
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|8 (1)
|0.28
|Ндонгаля Дьемерси
|6
|0.21
|Шебаке Иссам
|5
|0.17
|Квилитая Георгий
|5 (1)
|0.17
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0.14
|Джевфе
|3
|0.1
|Двали Лаша
|3
|0.1
|Далсью
|3
|0.1
|Петрович Радосав
|2
|0.07
|Эдуарду Уилсон
|2
|0.07
|Томане Антониу
|2
|0.07
|Костадинов Георги
|2
|0.07
|Донис Анастасиос
|2
|0.07
|Сациас Яннис
|2
|0.07
|Гавриэл Ставрос
|2
|0.07
|Креспо Хосе
|1
|0.03
|Эфрем Георгиос
|1
|0.03
Карточки
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кажу
|7
|1
|Браун Морган
|7
|1
|Урошевич Слободан
|6
|1
|Кокорин Александр
|7
|0
|Сёке Юлиус
|7
|0
|Яго Стив
|5
|1
|Мукету-Муссунда Алекс
|6
|0
|Моннор Джейден
|6
|0
|Бенгтссон Лео
|5
|0
|Брорссон Франц
|3
|1
|Сане Мамаду
|3
|1
|Маямбела Михлали
|4
|0
|Ванаилсон Лусиано
|3
|0
|Гомис Янник
|3
|0
|Матысик Милош
|3
|0
|Шуманский Артем
|3
|0
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Струски Кароль
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Шполярич Матья
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрович Радосав
|10
|0
|Маркиньос XXIII
|7
|0
|Костадинов Георги
|6
|0
|Шебаке Иссам
|4
|1
|Квилитая Георгий
|4
|0
|Сациас Яннис
|4
|0
|Эфрем Георгиос
|2
|1
|Джевфе
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|3
|0
|Далсью
|1
|1
|Гавриэл Ставрос
|1
|1
|Креспо Хосе
|2
|0
|Сушич Матео
|2
|0
|Томане Антониу
|2
|0
|Fawaz Abdullahi
|2
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Сарфо Кингсли
|1
|0
|Вронтис Стилианос
|1
|0
|Караманолис Андреас
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимасол
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
6
Арис Лимасол
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
АПОЭЛ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
26
34
Арис Лимасол
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
АПОЭЛ
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
14% (4)
46% (13)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
Сухие победы
11
6
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
28
40
Голы по времени матча
Забито
28
19
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
4
14%
0
0%
1-15
3
11%
4
21%
16-30
5
18%
3
16%
31-45
3
11%
7
37%
46-60
6
21%
3
16%
61-75
7
25%
2
11%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
4
36%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
30
34
14 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 14
16 Не забивали 14
4
13%
3
9%
1-15
3
10%
5
15%
16-30
7
23%
7
21%
31-45
3
10%
5
15%
46-60
7
23%
4
12%
61-75
6
20%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
15
7
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
3
20%
3
43%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
6
40%
2
29%
76-90
Забито
58
53
26 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 31
19 Забивали первыми 23
3 Не забивали 2
8
14%
3
6%
1-15
6
10%
9
17%
16-30
12
21%
10
19%
31-45
6
10%
12
23%
46-60
13
22%
7
13%
61-75
13
22%
12
23%
76-90
Пропущено
21
18
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 14
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
4
19%
7
39%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
5
24%
2
11%
61-75
6
29%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимасол
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0
АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0
АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 4:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 Неа Саламина - АПОЭЛ 3:0 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3
Результаты матчей
Арис Лимасол
АПОЭЛ
Точный счет
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
6 раз 43%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
7 раз 25%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
0
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
14 раз 50%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Арис Лимасол
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
95
77
311
68
212
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
68
59
59
212
311
113
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
244
Больше Меньше
262
1513
1216
820
820
523
523
226
325
127
127
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|29
|19
|6
|4
|55 - 18
|63
|2.
|2:0
|29
|19
|3
|7
|57 - 24
|60
|3.
|29
|17
|8
|4
|47 - 27
|59
|4.
|29
|16
|7
|6
|53 - 33
|55
|5.
|29
|16
|5
|8
|51 - 24
|53
|6.
|29
|14
|6
|9
|41 - 28
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|11
|8
|10
|40 - 30
|41
|2.
|29
|10
|7
|12
|35 - 43
|37
|3.
|29
|9
|8
|12
|44 - 58
|35
|4.
|28
|10
|4
|14
|36 - 48
|34
|5.
|2:0
|30
|7
|6
|17
|38 - 56
|27
|6.
|29
|5
|3
|21
|17 - 60
|18
|7.
|0:2
|29
|3
|8
|18
|23 - 55
|17
|8.
|29
|2
|11
|16
|29 - 62
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|14
|12
|2
|0
|35 - 6
|38
|2.
|2:0
|15
|12
|1
|2
|29 - 7
|37
|3.
|15
|10
|3
|2
|34 - 15
|33
|4.
|14
|9
|3
|2
|29 - 17
|30
|5.
|14
|8
|3
|3
|24 - 9
|27
|6.
|15
|6
|6
|3
|21 - 16
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|3
|5
|26 - 26
|24
|2.
|15
|7
|3
|5
|24 - 25
|24
|3.
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|4.
|15
|4
|4
|7
|13 - 14
|16
|5.
|2:0
|14
|3
|5
|6
|21 - 24
|14
|6.
|0:2
|14
|2
|3
|9
|8 - 23
|9
|7.
|14
|1
|5
|8
|13 - 33
|8
|8.
|14
|2
|1
|11
|8 - 28
|7
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|5
|2
|18 - 10
|29
|2.
|15
|8
|2
|5
|27 - 15
|26
|3.
|0:2
|15
|7
|4
|4
|20 - 12
|25
|4.
|14
|8
|0
|6
|20 - 12
|24
|5.
|2:0
|14
|7
|2
|5
|28 - 17
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|19 - 18
|22
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|27 - 16
|25
|2.
|14
|5
|4
|5
|19 - 21
|19
|3.
|2:0
|16
|4
|1
|11
|17 - 32
|13
|4.
|14
|2
|5
|7
|18 - 32
|11
|5.
|15
|3
|2
|10
|9 - 32
|11
|6.
|13
|3
|1
|9
|12 - 23
|10
|7.
|15
|1
|6
|8
|16 - 29
|9
|8.
|0:2
|15
|1
|5
|9
|15 - 32
|8
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Кармиотисса
|Andreas Katsantonis
|12
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|12
|Анортосис
|Кастель Серхио
|12
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9
|Отеллос
|Habib Oueslati
|2 7