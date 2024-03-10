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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 29.
Арис Лимасол
2:1
Конец матча
АПОЭЛ
0'
1:0
23' Гол
Гомис Янник
2:0
32' Гол
Маямбела Михлали
42' Красная карточка
Петрович Радосав
55' Желтая карточка
Бенгтссон Лео
2:1
63' Гол
Квилитая Георгий
79' Желтая карточка
Костадинов Георги
83' Желтая карточка
Яго Стив
86' Желтая карточка
Шполярич Матья
90'+8
Арис Лимасол
АПОЭЛ

История личных встреч

Арис Лимасол
АПОЭЛ

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

21 матч

9.5%
28.6%
61.9%
2 победы 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

9.5%
42.9%
47.6%
2 победы 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

9.5%
47.6%
42.9%
2 победы 10 ничьих 9 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
4:3
ПД
0:0
К
4:2
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
5:2
ПД
0:0
ПД
5:0
ПД
0:3
К
1:3
К
1:1
ПД
1:2
ПД
4:0
ПД
1:3
ПД
1:0

Голы

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.6
1

Среднее время на гол

150
90

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

2.45
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.57
1.24

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

57
72

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 9 (2) 0.31
Кокорин Александр 7 0.24
Zakaria Sawo 7 (1) 0.24
Моннор Джейден 6 0.21
Кажу 4 0.14
Бенгтссон Лео 4 0.14
Шполярич Матья 4 (1) 0.14
Стемпиньски Мариуш 3 0.1
Маямбела Михлали 3 0.1
Шуманский Артем 3 (1) 0.1
Урошевич Слободан 2 0.07
Семеду Эди 1 0.03
Струски Кароль 1 0.03
Николич Велько 1 0.03
Браун Морган 1 0.03
Шави Уоррен 1 0.03
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 8 (1) 0.28
Ндонгаля Дьемерси 6 0.21
Квилитая Георгий 6 (1) 0.21
Шебаке Иссам 5 0.17
Вильяфаньес Лукас 4 0.14
Джевфе 3 0.1
Двали Лаша 3 0.1
Далсью 3 0.1
Петрович Радосав 2 0.07
Эдуарду Уилсон 2 0.07
Томане Антониу 2 0.07
Костадинов Георги 2 0.07
Донис Анастасиос 2 0.07
Сациас Яннис 2 0.07
Гавриэл Ставрос 2 0.07
Креспо Хосе 1 0.03
Эфрем Георгиос 1 0.03

Карточки

Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кажу 7 1
Браун Морган 7 1
Яго Стив 6 1
Урошевич Слободан 6 1
Кокорин Александр 7 0
Сёке Юлиус 7 0
Бенгтссон Лео 6 0
Мукету-Муссунда Алекс 6 0
Моннор Джейден 6 0
Брорссон Франц 3 1
Сане Мамаду 3 1
Маямбела Михлали 4 0
Ванаилсон Лусиано 3 0
Гомис Янник 3 0
Матысик Милош 3 0
Шуманский Артем 3 0
Zakaria Sawo 1 1
Шполярич Матья 2 0
Струски Кароль 2 0
Шави Уоррен 2 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Николич Велько 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрович Радосав 10 1
Костадинов Георги 7 0
Маркиньос XXIII 7 0
Шебаке Иссам 4 1
Квилитая Георгий 4 0
Сациас Яннис 4 0
Эфрем Георгиос 2 1
Джевфе 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Ндонгаля Дьемерси 3 0
Далсью 1 1
Гавриэл Ставрос 1 1
Креспо Хосе 2 0
Сушич Матео 2 0
Томане Антониу 2 0
Fawaz Abdullahi 2 0
Белек Вид 1 0
Двали Лаша 1 0
Сарфо Кингсли 1 0
Вронтис Стилианос 1 0
Караманолис Андреас 1 0

Результаты матчей

Арис Лимасол
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
АПОЭЛ
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
7
Арис Лимасол
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
АПОЭЛ
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

26
34
Арис Лимасол
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
АПОЭЛ
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
14% (4)
45% (13)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

28
41

Голы по времени матча

Забито

30
20
14 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
4
13%
0
0%
1-15
4
13%
4
20%
16-30
6
20%
3
15%
31-45
3
10%
7
35%
46-60
6
20%
4
20%
61-75
7
23%
2
10%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
5
38%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
3
43%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

30
34
14 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 14
17 Не забивали 15
4
13%
3
9%
1-15
3
10%
5
15%
16-30
7
23%
7
21%
31-45
3
10%
5
15%
46-60
7
23%
4
12%
61-75
6
20%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

15
7
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
3
20%
3
43%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
6
40%
2
29%
76-90

Забито

60
54
28 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 32
20 Забивали первыми 23
3 Не забивали 2
8
13%
3
6%
1-15
7
12%
9
17%
16-30
13
22%
10
19%
31-45
6
10%
12
22%
46-60
13
22%
8
15%
61-75
13
22%
12
22%
76-90

Пропущено

22
20
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 15
2
9%
1
5%
1-15
2
9%
3
15%
16-30
4
18%
8
40%
31-45
2
9%
3
15%
46-60
6
27%
2
10%
61-75
6
27%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимасол
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0
АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0
АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 4:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 Неа Саламина - АПОЭЛ 3:0 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3

Результаты матчей

Арис Лимасол
АПОЭЛ

Точный счет

2:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
6 раз 43%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 24%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
0
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
15 раз 52%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Арис Лимасол
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
5
1.5
7
7
3
12
2.5
6
8
2
13
3.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
2
6
8
1.5
5
10
5
9
2.5
2
13
3
11
3.5
1
14
2
12
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
27
2
16
13
1.5
12
17
8
21
2.5
8
21
5
24
3.5
5
24
2
27
4.5
3
26
1
28
5.5
1
28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 29 19 6 4 56 - 18 63
2.
Арис Лимасол
 29 19 3 7 57 - 25 60
3.
АЕК Ларнака
 29 17 8 4 47 - 27 59
4.
Омония Никосия
 29 16 7 6 53 - 33 55
5.
Пафос
 29 16 5 8 51 - 24 53
6.
Анортосис
 29 14 6 9 41 - 28 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 29 11 8 10 40 - 30 41
2.
Неа Саламина
 29 10 7 12 35 - 43 37
3.
Этникос Ахна
 29 9 8 12 44 - 58 35
4.
АЕЛ Лимасол
 28 10 4 14 36 - 48 34
5.
Кармиотисса
 30 7 6 17 38 - 57 27
6.
Докса Катокопия
 29 5 3 21 17 - 60 18
7.
Отеллос
 29 3 8 18 24 - 55 17
8.
Закакиу
 29 2 11 16 29 - 62 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 12 2 0 35 - 6 38
2.
Арис Лимасол
 15 12 1 2 29 - 8 37
3.
Омония Никосия
 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
АЕК Ларнака
 14 9 3 2 29 - 17 30
5.
Пафос
 14 8 3 3 24 - 9 27
6.
Анортосис
 15 6 6 3 21 - 16 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 15 7 3 5 26 - 26 24
2.
АЕЛ Лимасол
 15 7 3 5 24 - 25 24
3.
Неа Саламина
 15 5 3 7 16 - 22 18
4.
Аполлон
 15 4 4 7 13 - 14 16
5.
Кармиотисса
 14 3 5 6 21 - 24 14
6.
Отеллос
 14 2 3 9 9 - 23 9
7.
Закакиу
 14 1 5 8 13 - 33 8
8.
Докса Катокопия
 14 2 1 11 8 - 28 7

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 15 8 5 2 18 - 10 29
2.
Пафос
 15 8 2 5 27 - 15 26
3.
АПОЭЛ
 15 7 4 4 21 - 12 25
4.
Анортосис
 14 8 0 6 20 - 12 24
5.
Арис Лимасол
 14 7 2 5 28 - 17 23
6.
Омония Никосия
 14 6 4 4 19 - 18 22

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 14 7 4 3 27 - 16 25
2.
Неа Саламина
 14 5 4 5 19 - 21 19
3.
Кармиотисса
 16 4 1 11 17 - 33 13
4.
Этникос Ахна
 14 2 5 7 18 - 32 11
5.
Докса Катокопия
 15 3 2 10 9 - 32 11
6.
АЕЛ Лимасол
 13 3 1 9 12 - 23 10
7.
Закакиу
 15 1 6 8 16 - 29 9
8.
Отеллос
 15 1 5 9 15 - 32 8

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Кармиотисса Andreas Katsantonis 12
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 12
Анортосис Кастель Серхио 12
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 10
АПОЭЛ Петрович Радосав 1 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
Весь список
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