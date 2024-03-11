Тур: 30.
2:1
Конец матча
0'
0:1
2' ГолШлогар Мартин
1:1
10' ГолНаби Адил
35' Желтая карточкаJohn Ruiz
64' Желтая карточкаВелковски Димитар
78' Желтая карточкаAlex Opoku Sarfo
2:1
88' ГолТруич Никола
90'+5
Ход матча
2'
0:1
10'
1:1
35'
69'
78'
88'
2:1
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
77 Aleksa Puric
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Аденон ХаледЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Хани ОмарНападающий
-
70 МескаНападающий
- Нападающий
-
13 C. Loizidis
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
- Основной состав
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
-
15 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Дигин НиколяПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
27 John Ruiz
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
77 Cle
-
-
-
-
-
-
29 Mark Sifneos
-
-
-
99 Yigal Becker
-
Главный тренер: Джейсон Панчон
История личных встреч
Докса Катокопия
Закакиу
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
1
2.67
Среднее время на гол
90
33
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
1
2.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
40
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асанте Эрнест
|5
|0.17
|Наби Адил
|4 (1)
|0.13
|Труич Никола
|3
|0.1
|Велковски Димитар
|2
|0.07
|Садик Берат
|1 (1)
|0.03
Закакиу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yair Castro
|6 (1)
|0.2
|Дигин Николя
|5 (1)
|0.17
|Хадьивасилис Иоаннис
|4
|0.13
|Шлогар Мартин
|3
|0.1
|Mark Sifneos
|3 (1)
|0.1
|John Ruiz
|1
|0.03
|Рейнолдс Аластер
|1
|0.03
|Делмиро
|1
|0.03
|Роша Кенни
|1
|0.03
|Kyriakos Antoniou
|1
|0.03
|Evagoras Antoniou
|1
|0.03
|Cle
|1
|0.03
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альсё Бриан
|9
|0
|Труич Никола
|6
|1
|Ньярко Эрнест
|6
|0
|Наби Адил
|5
|0
|Evangelos Kyriakou
|5
|0
|Трайчевски Душко
|4
|0
|Велковски Димитар
|4
|0
|Aleksa Puric
|4
|0
|Стилиану Мариос
|3
|0
|Мухаммед Муса
|3
|0
|Фофана Гессума
|3
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0
|Провидакис Константинос
|3
|0
|Nicolai Skoglund
|3
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|Садик Берат
|2
|0
|Джа-Джедже Брис
|2
|0
|Антониадес Мариос
|2
|0
|Пантич Александар
|2
|0
|Меска
|2
|0
|Танди Симранджит
|2
|0
|Alexandros Antoniou
|0
|1
|Асанте Эрнест
|1
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
Закакиу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andreas Christou
|7
|1
|Шлогар Мартин
|6
|1
|Делмиро
|5
|1
|Evagoras Antoniou
|5
|1
|Alex Opoku Sarfo
|5
|1
|Рейнолдс Аластер
|6
|0
|Дигин Николя
|4
|0
|John Ruiz
|4
|0
|Хадьивасилис Иоаннис
|4
|0
|Mark Sifneos
|4
|0
|Yigal Becker
|4
|0
|Valentinos Pastellis
|2
|1
|Amtonis Eleftheriou
|2
|1
|Andreas Fragkou
|3
|0
|Kyriakos Antoniou
|3
|0
|Сабо Эрик
|2
|0
|Христофи Алкивиадес
|2
|0
|Yair Castro
|2
|0
|Ismael Yandal
|2
|0
|Роша Кенни
|1
|0
|Bojan Milosavljevic
|1
|0
|Konstantinos Michailidis
|1
|0
|Мабани Фостав
|1
|0
|Theodoros Iosifidis
|1
|0
|Cle
|1
|0
|Rasheed Oreoluwa Yusuf
|1
|0
|Valdy Matongo
|1
|0
Результаты матчей
Докса Катокопия
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Закакиу
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
8
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
14
Докса Катокопия
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
7% (1)
27% (4)
Закакиу
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
33
24
Упущенные победы
4
8
Докса Катокопия
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
Закакиу
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
11
3
Волевые победы
35
25
Упущенные победы
10
22
Голы по времени матча
Забито
10
17
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
23 Не забивали 19
2
20%
4
24%
1-15
3
30%
4
24%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
1
10%
4
24%
76-90
Пропущено
29
31
16 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
5
17%
2
6%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
5
17%
5
16%
31-45
2
7%
6
19%
46-60
5
17%
6
19%
61-75
6
21%
9
29%
29%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
25 Не забивали 21
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
3
25%
76-90
Пропущено
35
34
13 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
4
11%
2
6%
1-15
5
14%
5
15%
16-30
4
11%
8
24%
31-45
5
14%
5
15%
46-60
7
20%
5
15%
61-75
10
29%
9
26%
76-90
Забито
16
29
9 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 11
18 Не забивали 10
3
19%
5
17%
1-15
4
25%
6
21%
16-30
2
13%
6
21%
31-45
1
6%
3
10%
46-60
2
13%
2
7%
61-75
4
25%
7
24%
76-90
Пропущено
64
65
29 В 1-м тайме 25
35 Во 2-м тайме 40
22 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 27
9
14%
4
6%
1-15
11
17%
8
12%
16-30
9
14%
13
20%
31-45
7
11%
11
17%
46-60
12
19%
11
17%
61-75
16
25%
18
28%
76-90
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Неа Саламина - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 1:4 Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1
Кармиотисса - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1
Закакиу
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Кармиотисса - Закакиу 0:0 Закакиу - Этникос Ахна 0:1 Омония Никосия - Закакиу 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 2:1
Закакиу - Анортосис 0:2 Закакиу - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Закакиу - Отеллос 3:3 Этникос Ахна - Закакиу 4:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Закакиу - ПАЕЕК 4:2 Пафос - Закакиу 4:0 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 Кармиотисса - Закакиу 1:1 Закакиу - Неа Саламина 2:2
Результаты матчей
Докса Катокопия
Закакиу
Точный счет
0:2
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
0:5
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
Точный счет
0:2
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
0:5
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 50%
1
11 раз 37%
2
4 раза 13%
1
13 раз 43%
0
11 раз 37%
3
5 раз 17%
2
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Докса Катокопия
Закакиу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
86
312
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
115
114
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1515
Больше Меньше
1911
426
624
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|19
|6
|4
|56 - 18
|63
|2.
|29
|19
|3
|7
|57 - 25
|60
|3.
|29
|17
|8
|4
|47 - 27
|59
|4.
|29
|16
|7
|6
|53 - 33
|55
|5.
|29
|16
|5
|8
|51 - 24
|53
|6.
|29
|14
|6
|9
|41 - 28
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|11
|9
|10
|42 - 32
|42
|2.
|30
|10
|8
|12
|36 - 44
|38
|3.
|30
|9
|9
|12
|46 - 60
|36
|4.
|29
|10
|5
|14
|37 - 49
|35
|5.
|30
|7
|6
|17
|38 - 57
|27
|6.
|30
|6
|3
|21
|19 - 61
|21
|7.
|29
|3
|8
|18
|24 - 55
|17
|8.
|30
|2
|11
|17
|30 - 64
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|2
|0
|35 - 6
|38
|2.
|15
|12
|1
|2
|29 - 8
|37
|3.
|15
|10
|3
|2
|34 - 15
|33
|4.
|14
|9
|3
|2
|29 - 17
|30
|5.
|14
|8
|3
|3
|24 - 9
|27
|6.
|15
|6
|6
|3
|21 - 16
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|3
|5
|26 - 26
|24
|2.
|15
|7
|3
|5
|24 - 25
|24
|3.
|16
|5
|4
|7
|17 - 23
|19
|4.
|16
|4
|5
|7
|15 - 16
|17
|5.
|14
|3
|5
|6
|21 - 24
|14
|6.
|15
|3
|1
|11
|10 - 29
|10
|7.
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|8.
|14
|1
|5
|8
|13 - 33
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|5
|2
|18 - 10
|29
|2.
|15
|8
|2
|5
|27 - 15
|26
|3.
|15
|7
|4
|4
|21 - 12
|25
|4.
|14
|8
|0
|6
|20 - 12
|24
|5.
|14
|7
|2
|5
|28 - 17
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|19 - 18
|22
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|27 - 16
|25
|2.
|14
|5
|4
|5
|19 - 21
|19
|3.
|16
|4
|1
|11
|17 - 33
|13
|4.
|15
|2
|6
|7
|20 - 34
|12
|5.
|14
|3
|2
|9
|13 - 24
|11
|6.
|15
|3
|2
|10
|9 - 32
|11
|7.
|16
|1
|6
|9
|17 - 31
|9
|8.
|15
|1
|5
|9
|15 - 32
|8
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|13
|Кармиотисса
|Andreas Katsantonis
|12
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|12
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 11
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|1 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9