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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 30.
Докса Катокопия
2:1
Конец матча
Закакиу
0'
0:1
2' Гол
Шлогар Мартин
1:1
10' Гол
Наби Адил
35' Желтая карточка
John Ruiz
64' Желтая карточка
Велковски Димитар
78' Желтая карточка
Alex Opoku Sarfo
2:1
88' Гол
Труич Никола
90'+5
Докса Катокопия
Закакиу

История личных встреч

Докса Катокопия
Закакиу

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:3
ПД
0:4
ПД
1:0
КК
2:3

Голы

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

1
2.67

Среднее время на гол

90
33

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

1
2.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
40

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асанте Эрнест 5 0.17
Наби Адил 4 (1) 0.13
Труич Никола 3 0.1
Велковски Димитар 2 0.07
Садик Берат 1 (1) 0.03
Закакиу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yair Castro 6 (1) 0.2
Дигин Николя 5 (1) 0.17
Хадьивасилис Иоаннис 4 0.13
Шлогар Мартин 3 0.1
Mark Sifneos 3 (1) 0.1
John Ruiz 1 0.03
Рейнолдс Аластер 1 0.03
Делмиро 1 0.03
Роша Кенни 1 0.03
Kyriakos Antoniou 1 0.03
Evagoras Antoniou 1 0.03
Cle 1 0.03

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альсё Бриан 9 0
Труич Никола 6 1
Ньярко Эрнест 6 0
Наби Адил 5 0
Evangelos Kyriakou 5 0
Трайчевски Душко 4 0
Велковски Димитар 4 0
Aleksa Puric 4 0
Стилиану Мариос 3 0
Мухаммед Муса 3 0
Фофана Гессума 3 0
Хасселбайнк Глеофило 3 0
Провидакис Константинос 3 0
Nicolai Skoglund 3 0
Шишковски Дамьян 1 1
Садик Берат 2 0
Джа-Джедже Брис 2 0
Антониадес Мариос 2 0
Пантич Александар 2 0
Меска 2 0
Танди Симранджит 2 0
Alexandros Antoniou 0 1
Асанте Эрнест 1 0
Сецерович Аднан 1 0
Закакиу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andreas Christou 7 1
Шлогар Мартин 6 1
Делмиро 5 1
Evagoras Antoniou 5 1
Alex Opoku Sarfo 5 1
Рейнолдс Аластер 6 0
Дигин Николя 4 0
John Ruiz 4 0
Хадьивасилис Иоаннис 4 0
Mark Sifneos 4 0
Yigal Becker 4 0
Valentinos Pastellis 2 1
Amtonis Eleftheriou 2 1
Andreas Fragkou 3 0
Kyriakos Antoniou 3 0
Сабо Эрик 2 0
Христофи Алкивиадес 2 0
Yair Castro 2 0
Ismael Yandal 2 0
Роша Кенни 1 0
Bojan Milosavljevic 1 0
Konstantinos Michailidis 1 0
Мабани Фостав 1 0
Theodoros Iosifidis 1 0
Cle 1 0
Rasheed Oreoluwa Yusuf 1 0
Valdy Matongo 1 0

Результаты матчей

Докса Катокопия
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Закакиу
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

8
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
14
Докса Катокопия
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
7% (1)
27% (4)
Закакиу
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

33
24

Упущенные победы

4
8
Докса Катокопия
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
Закакиу
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

11
3

Волевые победы

35
25

Упущенные победы

10
22

Голы по времени матча

Забито

10
17
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
23 Не забивали 19
2
20%
4
24%
1-15
3
30%
4
24%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
1
10%
4
24%
76-90

Пропущено

29
31
16 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
5
17%
2
6%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
5
17%
5
16%
31-45
2
7%
6
19%
46-60
5
17%
6
19%
61-75
6
21%
9
29%
29%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
25 Не забивали 21
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
3
25%
76-90

Пропущено

35
34
13 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
4
11%
2
6%
1-15
5
14%
5
15%
16-30
4
11%
8
24%
31-45
5
14%
5
15%
46-60
7
20%
5
15%
61-75
10
29%
9
26%
76-90

Забито

16
29
9 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 11
18 Не забивали 10
3
19%
5
17%
1-15
4
25%
6
21%
16-30
2
13%
6
21%
31-45
1
6%
3
10%
46-60
2
13%
2
7%
61-75
4
25%
7
24%
76-90

Пропущено

64
65
29 В 1-м тайме 25
35 Во 2-м тайме 40
22 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 27
9
14%
4
6%
1-15
11
17%
8
12%
16-30
9
14%
13
20%
31-45
7
11%
11
17%
46-60
12
19%
11
17%
61-75
16
25%
18
28%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Неа Саламина - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 1:4 Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1
Кармиотисса - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1
Закакиу
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Кармиотисса - Закакиу 0:0 Закакиу - Этникос Ахна 0:1 Омония Никосия - Закакиу 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 2:1
Закакиу - Анортосис 0:2 Закакиу - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Закакиу - Отеллос 3:3 Этникос Ахна - Закакиу 4:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Закакиу - ПАЕЕК 4:2 Пафос - Закакиу 4:0 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 Кармиотисса - Закакиу 1:1 Закакиу - Неа Саламина 2:2

Результаты матчей

Докса Катокопия
Закакиу

Точный счет

0:2
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
0:5
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%

Точный счет

0:2
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
0:5
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 50%
1
11 раз 37%
2
4 раза 13%
1
13 раз 43%
0
11 раз 37%
3
5 раз 17%
2
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Докса Катокопия
Закакиу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
8
6
3
12
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
5
1
14
1.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
15
0.5
Больше Меньше
19
11
4
26
1.5
6
24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 29 19 6 4 56 - 18 63
2.
Арис Лимасол
 29 19 3 7 57 - 25 60
3.
АЕК Ларнака
 29 17 8 4 47 - 27 59
4.
Омония Никосия
 29 16 7 6 53 - 33 55
5.
Пафос
 29 16 5 8 51 - 24 53
6.
Анортосис
 29 14 6 9 41 - 28 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 30 11 9 10 42 - 32 42
2.
Неа Саламина
 30 10 8 12 36 - 44 38
3.
Этникос Ахна
 30 9 9 12 46 - 60 36
4.
АЕЛ Лимасол
 29 10 5 14 37 - 49 35
5.
Кармиотисса
 30 7 6 17 38 - 57 27
6.
Докса Катокопия
 30 6 3 21 19 - 61 21
7.
Отеллос
 29 3 8 18 24 - 55 17
8.
Закакиу
 30 2 11 17 30 - 64 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 12 2 0 35 - 6 38
2.
Арис Лимасол
 15 12 1 2 29 - 8 37
3.
Омония Никосия
 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
АЕК Ларнака
 14 9 3 2 29 - 17 30
5.
Пафос
 14 8 3 3 24 - 9 27
6.
Анортосис
 15 6 6 3 21 - 16 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 15 7 3 5 26 - 26 24
2.
АЕЛ Лимасол
 15 7 3 5 24 - 25 24
3.
Неа Саламина
 16 5 4 7 17 - 23 19
4.
Аполлон
 16 4 5 7 15 - 16 17
5.
Кармиотисса
 14 3 5 6 21 - 24 14
6.
Докса Катокопия
 15 3 1 11 10 - 29 10
7.
Отеллос
 14 2 3 9 9 - 23 9
8.
Закакиу
 14 1 5 8 13 - 33 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 15 8 5 2 18 - 10 29
2.
Пафос
 15 8 2 5 27 - 15 26
3.
АПОЭЛ
 15 7 4 4 21 - 12 25
4.
Анортосис
 14 8 0 6 20 - 12 24
5.
Арис Лимасол
 14 7 2 5 28 - 17 23
6.
Омония Никосия
 14 6 4 4 19 - 18 22

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 14 7 4 3 27 - 16 25
2.
Неа Саламина
 14 5 4 5 19 - 21 19
3.
Кармиотисса
 16 4 1 11 17 - 33 13
4.
Этникос Ахна
 15 2 6 7 20 - 34 12
5.
АЕЛ Лимасол
 14 3 2 9 13 - 24 11
6.
Докса Катокопия
 15 3 2 10 9 - 32 11
7.
Закакиу
 16 1 6 9 17 - 31 9
8.
Отеллос
 15 1 5 9 15 - 32 8

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Этникос Ахна Элиа Мариос 13
Кармиотисса Andreas Katsantonis 12
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 12
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 11
АПОЭЛ Петрович Радосав 1 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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