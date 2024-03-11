Тур: 30.
2:2
Конец матча
0'
1:0
2' ГолСагаль Анхело
1:1
21' ГолЭлиа Мариос
40' Желтая карточкаGiorgos Nicolas Angelopoulos
2:1
44' ГолСагаль Анхело
2:2
45' ГолЭлиа Мариос
55' Желтая карточкаПейбернес Матьё
68' Желтая карточкаЛипски Патрик
90' Желтая карточкаВальбуэна Матьё
90'+5
Ход матча
2'
1:0
21'
1:1
44'
2:1
45'
2:2
55'
68'
90'
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Дражич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Элиа МариосНападающий
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бейкер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
24 Diego Becker
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
История личных встреч
Аполлон
Этникос Ахна
27 матчей
92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
18.5%
14.8%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
39 матчей
64.1%
20.5%
15.4%
25 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
18 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
21 победа 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
32
Голов в среднем за матч
2.4
1.68
Среднее время на гол
37
53
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.05
0.95
Среднее время на гол
85
94
Всего голов
68
51
Голов в среднем за матч
1.74
1.31
Тотал матчей
2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
20
Больше 51%
Меньше 49%
19
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
51
68
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|9
|0.3
|Вальбуэна Матьё
|7 (1)
|0.23
|Сагаль Анхело
|6
|0.2
|Giorgios Malekkides
|3
|0.1
|Перец Элиэль
|3 (1)
|0.1
|Абдураими Бешарт
|2
|0.07
|Бакенга Мушага
|2
|0.07
|Крменчик Михал
|2
|0.07
|Юрчевич Марио
|2
|0.07
|Экполо Годсвилл
|2
|0.07
|Костаче Ионуц
|1
|0.03
|Дариква Тендайи
|1
|0.03
|Коль Исраэль
|1
|0.03
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мариос
|13 (4)
|0.43
|Enzo Cabrera2
|12 (2)
|0.4
|Де Ириондо Мануэль
|4
|0.13
|Липски Патрик
|3
|0.1
|Пехливанис Мариос
|3
|0.1
|Бейкер Лукас
|2
|0.07
|Ристевски Кирче
|2
|0.07
|Дражич Деян
|2
|0.07
|Эммануэль Ломотей
|2
|0.07
|Спировски Стефан
|1
|0.03
|Мескида Николас
|1
|0.03
|Гомеш Жозе
|1
|0.03
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|8
|0
|Вальбуэна Матьё
|5
|0
|Коль Исраэль
|5
|0
|Перец Элиэль
|5
|0
|Кириаку Хараламбос
|3
|1
|Бруно Араужо
|3
|1
|Giorgios Malekkides
|4
|0
|Экполо Годсвилл
|4
|0
|Абдураими Бешарт
|3
|0
|Сагаль Анхело
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Маркеш Педру
|3
|0
|Шполярич Данило
|3
|0
|Леувенбург Петер
|1
|1
|Крменчик Михал
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Дигин Николя
|1
|0
|Пейбернес Матьё
|1
|0
|Юрчевич Марио
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Giorgos Pavlides
|1
|0
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Ириондо Мануэль
|11
|0
|Marios Peratikos
|9
|1
|Petros Ioannou
|7
|0
|Enzo Cabrera2
|7
|0
|Спировски Стефан
|6
|0
|Дражич Деян
|5
|0
|Липски Патрик
|5
|0
|Эммануэль Ломотей
|3
|1
|Giorgos Nicolas Angelopoulos
|3
|1
|Элиа Мариос
|4
|0
|Ристевски Кирче
|4
|0
|Артиматас Панайотис
|2
|1
|Богатинов Мартин
|1
|1
|Бейкер Лукас
|2
|0
|Пехливанис Мариос
|2
|0
|Elia Konstantinos
|2
|0
|Панайи Костас
|1
|0
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Thomas Nikolaou
|1
|0
|Vladimir Bradonjic
|1
|0
|Sotiris Fiakas
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Этникос Ахна
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
17
Аполлон
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Этникос Ахна
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
6
17
Упущенные победы
25
21
Аполлон
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
30% (9)
50% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
Этникос Ахна
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
10
5
Волевые победы
6
17
Упущенные победы
31
38
Голы по времени матча
Забито
15
20
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 18
3
20%
4
20%
1-15
2
13%
6
30%
16-30
3
20%
4
20%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
3
20%
2
10%
61-75
3
20%
3
15%
76-90
Пропущено
16
34
10 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
1
6%
3
9%
1-15
4
25%
9
26%
16-30
5
31%
6
18%
31-45
2
13%
3
9%
46-60
0
0%
6
18%
61-75
4
25%
7
21%
76-90
Забито
26
26
16 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
6
23%
4
15%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
8
31%
4
15%
31-45
4
15%
7
27%
46-60
1
4%
3
12%
61-75
5
19%
5
19%
76-90
Пропущено
17
26
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
6%
7
27%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
5
29%
29%
3
12%
31-45
1
6%
3
12%
46-60
3
18%
3
12%
61-75
6
35%
7
27%
76-90
Забито
41
46
24 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 14
10 Не забивали 5
9
22%
8
17%
1-15
4
10%
9
20%
16-30
11
27%
8
17%
31-45
5
12%
8
17%
46-60
4
10%
5
11%
61-75
8
20%
8
17%
76-90
Пропущено
33
60
17 В 1-м тайме 31
16 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 24
2
6%
10
17%
1-15
5
15%
12
20%
16-30
10
30%
9
15%
31-45
3
9%
6
10%
46-60
3
9%
9
15%
61-75
10
30%
14
23%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Аполлон - Докса Катокопия 0:1
Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 Аполлон - Омония Никосия 1:2 Пафос - Аполлон 1:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2
Этникос Ахна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 2:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0
Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Пафос - Этникос Ахна 4:3 Этникос Ахна - Закакиу 4:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1
Результаты матчей
Аполлон
Этникос Ахна
Точный счет
0:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
8 раз 53%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
4:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 33%
1
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
11 раз 37%
2
10 раз 33%
0
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аполлон
Этникос Ахна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
132
511
105
115
213
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
123
77
411
59
213
212
114
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
255
1218
1416
624
426
327
228
129
129
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|19
|6
|4
|56 - 18
|63
|2.
|29
|19
|3
|7
|57 - 25
|60
|3.
|29
|17
|8
|4
|47 - 27
|59
|4.
|29
|16
|7
|6
|53 - 33
|55
|5.
|29
|16
|5
|8
|51 - 24
|53
|6.
|29
|14
|6
|9
|41 - 28
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|11
|9
|10
|42 - 32
|42
|2.
|30
|10
|8
|12
|36 - 44
|38
|3.
|30
|9
|9
|12
|46 - 60
|36
|4.
|29
|10
|5
|14
|37 - 49
|35
|5.
|30
|7
|6
|17
|38 - 57
|27
|6.
|30
|6
|3
|21
|19 - 61
|21
|7.
|29
|3
|8
|18
|24 - 55
|17
|8.
|30
|2
|11
|17
|30 - 64
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|2
|0
|35 - 6
|38
|2.
|15
|12
|1
|2
|29 - 8
|37
|3.
|15
|10
|3
|2
|34 - 15
|33
|4.
|14
|9
|3
|2
|29 - 17
|30
|5.
|14
|8
|3
|3
|24 - 9
|27
|6.
|15
|6
|6
|3
|21 - 16
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|3
|5
|26 - 26
|24
|2.
|15
|7
|3
|5
|24 - 25
|24
|3.
|16
|5
|4
|7
|17 - 23
|19
|4.
|16
|4
|5
|7
|15 - 16
|17
|5.
|14
|3
|5
|6
|21 - 24
|14
|6.
|15
|3
|1
|11
|10 - 29
|10
|7.
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|8.
|14
|1
|5
|8
|13 - 33
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|5
|2
|18 - 10
|29
|2.
|15
|8
|2
|5
|27 - 15
|26
|3.
|15
|7
|4
|4
|21 - 12
|25
|4.
|14
|8
|0
|6
|20 - 12
|24
|5.
|14
|7
|2
|5
|28 - 17
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|19 - 18
|22
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|27 - 16
|25
|2.
|14
|5
|4
|5
|19 - 21
|19
|3.
|16
|4
|1
|11
|17 - 33
|13
|4.
|15
|2
|6
|7
|20 - 34
|12
|5.
|14
|3
|2
|9
|13 - 24
|11
|6.
|15
|3
|2
|10
|9 - 32
|11
|7.
|16
|1
|6
|9
|17 - 31
|9
|8.
|15
|1
|5
|9
|15 - 32
|8
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|13
|Кармиотисса
|Andreas Katsantonis
|12
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|12
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 11
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|1 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9