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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 30.
Аполлон
2:2
Конец матча
Этникос Ахна
0'
1:0
2' Гол
Сагаль Анхело
1:1
21' Гол
Элиа Мариос
40' Желтая карточка
Giorgos Nicolas Angelopoulos
2:1
44' Гол
Сагаль Анхело
2:2
45' Гол
Элиа Мариос
55' Желтая карточка
Пейбернес Матьё
68' Желтая карточка
Липски Патрик
90' Желтая карточка
Вальбуэна Матьё
90'+5
Аполлон
Этникос Ахна

История личных встреч

Аполлон
Этникос Ахна

27 матчей

92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
18.5%
14.8%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

39 матчей

64.1%
20.5%
15.4%
25 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
18 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
21 победа 12 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
4:2
ПД
1:4
ПД
2:1
ТМС
4:2
К
2:1
К
2:0
ПД
3:2
ПД
1:0
ПД
1:4
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
3:2
ПД
2:0
ПД
5:2
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
2:4
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
2:1
К
1:1
К
5:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

48
32

Голов в среднем за матч

2.4
1.68

Среднее время на гол

37
53

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.05
0.95

Среднее время на гол

85
94

Всего голов

68
51

Голов в среднем за матч

1.74
1.31

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
20
Больше 51%
Меньше 49%
19
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

51
68

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 9 0.3
Вальбуэна Матьё 7 (1) 0.23
Сагаль Анхело 6 0.2
Giorgios Malekkides 3 0.1
Перец Элиэль 3 (1) 0.1
Абдураими Бешарт 2 0.07
Бакенга Мушага 2 0.07
Крменчик Михал 2 0.07
Юрчевич Марио 2 0.07
Экполо Годсвилл 2 0.07
Костаче Ионуц 1 0.03
Дариква Тендайи 1 0.03
Коль Исраэль 1 0.03
Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мариос 13 (4) 0.43
Enzo Cabrera2 12 (2) 0.4
Де Ириондо Мануэль 4 0.13
Липски Патрик 3 0.1
Пехливанис Мариос 3 0.1
Бейкер Лукас 2 0.07
Ристевски Кирче 2 0.07
Дражич Деян 2 0.07
Эммануэль Ломотей 2 0.07
Спировски Стефан 1 0.03
Мескида Николас 1 0.03
Гомеш Жозе 1 0.03

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 8 0
Вальбуэна Матьё 5 0
Коль Исраэль 5 0
Перец Элиэль 5 0
Кириаку Хараламбос 3 1
Бруно Араужо 3 1
Giorgios Malekkides 4 0
Экполо Годсвилл 4 0
Абдураими Бешарт 3 0
Сагаль Анхело 3 0
Теки Тесфальдет 3 0
Маркеш Педру 3 0
Шполярич Данило 3 0
Леувенбург Петер 1 1
Крменчик Михал 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Дигин Николя 1 0
Пейбернес Матьё 1 0
Юрчевич Марио 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Психас Петрос 1 0
Giorgos Pavlides 1 0
Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Ириондо Мануэль 11 0
Marios Peratikos 9 1
Petros Ioannou 7 0
Enzo Cabrera2 7 0
Спировски Стефан 6 0
Дражич Деян 5 0
Липски Патрик 5 0
Эммануэль Ломотей 3 1
Giorgos Nicolas Angelopoulos 3 1
Элиа Мариос 4 0
Ристевски Кирче 4 0
Артиматас Панайотис 2 1
Богатинов Мартин 1 1
Бейкер Лукас 2 0
Пехливанис Мариос 2 0
Elia Konstantinos 2 0
Панайи Костас 1 0
Иоаннидис Николаос 1 0
Гомеш Жозе 1 0
Thomas Nikolaou 1 0
Vladimir Bradonjic 1 0
Sotiris Fiakas 1 0

Результаты матчей

Аполлон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Этникос Ахна
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
17
Аполлон
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Этникос Ахна
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

6
17

Упущенные победы

25
21
Аполлон
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
30% (9)
50% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
Этникос Ахна
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

10
5

Волевые победы

6
17

Упущенные победы

31
38

Голы по времени матча

Забито

15
20
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 18
3
20%
4
20%
1-15
2
13%
6
30%
16-30
3
20%
4
20%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
3
20%
2
10%
61-75
3
20%
3
15%
76-90

Пропущено

16
34
10 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
1
6%
3
9%
1-15
4
25%
9
26%
16-30
5
31%
6
18%
31-45
2
13%
3
9%
46-60
0
0%
6
18%
61-75
4
25%
7
21%
76-90

Забито

26
26
16 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
6
23%
4
15%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
8
31%
4
15%
31-45
4
15%
7
27%
46-60
1
4%
3
12%
61-75
5
19%
5
19%
76-90

Пропущено

17
26
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
6%
7
27%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
5
29%
29%
3
12%
31-45
1
6%
3
12%
46-60
3
18%
3
12%
61-75
6
35%
7
27%
76-90

Забито

41
46
24 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 14
10 Не забивали 5
9
22%
8
17%
1-15
4
10%
9
20%
16-30
11
27%
8
17%
31-45
5
12%
8
17%
46-60
4
10%
5
11%
61-75
8
20%
8
17%
76-90

Пропущено

33
60
17 В 1-м тайме 31
16 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 24
2
6%
10
17%
1-15
5
15%
12
20%
16-30
10
30%
9
15%
31-45
3
9%
6
10%
46-60
3
9%
9
15%
61-75
10
30%
14
23%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Аполлон - Докса Катокопия 0:1
Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 Аполлон - Омония Никосия 1:2 Пафос - Аполлон 1:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2
Этникос Ахна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 2:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0
Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Пафос - Этникос Ахна 4:3 Этникос Ахна - Закакиу 4:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1

Результаты матчей

Аполлон
Этникос Ахна

Точный счет

0:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
8 раз 53%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
4:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 33%
1
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
11 раз 37%
2
10 раз 33%
0
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аполлон
Этникос Ахна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
13
2
5
11
1.5
10
5
1
15
2.5
2
13
1
15
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
3
7
7
1.5
4
11
5
9
2.5
2
13
2
12
3.5
1
14
1
13
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
25
5
12
18
1.5
14
16
6
24
2.5
4
26
3
27
3.5
2
28
1
29
4.5
1
29

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 29 19 6 4 56 - 18 63
2.
Арис Лимасол
 29 19 3 7 57 - 25 60
3.
АЕК Ларнака
 29 17 8 4 47 - 27 59
4.
Омония Никосия
 29 16 7 6 53 - 33 55
5.
Пафос
 29 16 5 8 51 - 24 53
6.
Анортосис
 29 14 6 9 41 - 28 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 30 11 9 10 42 - 32 42
2.
Неа Саламина
 30 10 8 12 36 - 44 38
3.
Этникос Ахна
 30 9 9 12 46 - 60 36
4.
АЕЛ Лимасол
 29 10 5 14 37 - 49 35
5.
Кармиотисса
 30 7 6 17 38 - 57 27
6.
Докса Катокопия
 30 6 3 21 19 - 61 21
7.
Отеллос
 29 3 8 18 24 - 55 17
8.
Закакиу
 30 2 11 17 30 - 64 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 12 2 0 35 - 6 38
2.
Арис Лимасол
 15 12 1 2 29 - 8 37
3.
Омония Никосия
 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
АЕК Ларнака
 14 9 3 2 29 - 17 30
5.
Пафос
 14 8 3 3 24 - 9 27
6.
Анортосис
 15 6 6 3 21 - 16 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 15 7 3 5 26 - 26 24
2.
АЕЛ Лимасол
 15 7 3 5 24 - 25 24
3.
Неа Саламина
 16 5 4 7 17 - 23 19
4.
Аполлон
 16 4 5 7 15 - 16 17
5.
Кармиотисса
 14 3 5 6 21 - 24 14
6.
Докса Катокопия
 15 3 1 11 10 - 29 10
7.
Отеллос
 14 2 3 9 9 - 23 9
8.
Закакиу
 14 1 5 8 13 - 33 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 15 8 5 2 18 - 10 29
2.
Пафос
 15 8 2 5 27 - 15 26
3.
АПОЭЛ
 15 7 4 4 21 - 12 25
4.
Анортосис
 14 8 0 6 20 - 12 24
5.
Арис Лимасол
 14 7 2 5 28 - 17 23
6.
Омония Никосия
 14 6 4 4 19 - 18 22

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 14 7 4 3 27 - 16 25
2.
Неа Саламина
 14 5 4 5 19 - 21 19
3.
Кармиотисса
 16 4 1 11 17 - 33 13
4.
Этникос Ахна
 15 2 6 7 20 - 34 12
5.
АЕЛ Лимасол
 14 3 2 9 13 - 24 11
6.
Докса Катокопия
 15 3 2 10 9 - 32 11
7.
Закакиу
 16 1 6 9 17 - 31 9
8.
Отеллос
 15 1 5 9 15 - 32 8

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Этникос Ахна Элиа Мариос 13
Кармиотисса Andreas Katsantonis 12
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 12
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 11
АПОЭЛ Петрович Радосав 1 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Элиа Мариос бьет в цель!
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