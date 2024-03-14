Стадион: Фалмер. Главный судья: Цвайер Феликс
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Гилмор
Билли
14
Лаллана
Адам
10
Энсисо
Хулио
18
Уэлбек
Данни
99
Свилар
Миле
19
Челик
Зеки
52
Бове
Эдоардо
17
Азмун
Сердар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
10 Энсисо ХулиоПолузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Фати АнсуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Свилар МилеВратарь
-
19 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Азмун СердарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ауа УссемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Кошта ЖоауПолузащитник
-
21 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брайтон
Рома
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|6 (4)
|0.86
|Фати Ансу
|2
|0.29
|Адингра Симон
|1
|0.14
|Гросс Паскаль
|1
|0.14
|Митома Каору
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|7
|0.78
|Белотти Андреа
|3
|0.33
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.22
|Паредес Леандро
|1
|0.11
|Кристанте Бриан
|1
|0.11
|Дибала Пауло
|1
|0.11
|Манчини Джанлука
|1
|0.11
|Бове Эдоардо
|1
|0.11
|Писилли Никколо
|1
|0.11
|Эль-Шаарави Стефан
|0
|0
|Челик Зеки
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Хекке Ян-Поль
|4
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Вельтман Йоел
|2
|0
|Митома Каору
|2
|0
|Лаллана Адам
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Стил Джейсон
|1
|0
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Данк Льюис
|1
|0
|Эступиньян Первис
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'Дика Эван
|4
|0
|Бове Эдоардо
|3
|0
|Кристанте Бриан
|2
|0
|Паредес Леандро
|2
|0
|Спинаццола Леонардо
|2
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Брайтон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Рома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
14
Брайтон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Рома
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
16
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
14
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
20%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
60%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
20%
1
7%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
18
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
1
10%
4
22%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
4
40%
3
17%
46-60
1
10%
4
22%
61-75
2
20%
1
6%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
22%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0
Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2
Рома
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2
Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0
Результаты матчей
Брайтон
Рома
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
81
43
54
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|7 (1)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|7
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|Вильярреал
|Морено Альберто
|1 3
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Рома
Исход игры
Брайтон
29% (45)
Ничья
26.5% (41)
Рома
44.5% (69)
Тотал 2.5
Больше
57.98% (69)
Меньше
42.02% (50)
Обе команды забьют
Да
85.71% (102)
Нет
14.29% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
21.3% (33)
1:2 Рома
20% (31)
2:1 Брайтон
16.8% (26)
1:0 Брайтон
5.2% (8)
3:1 Брайтон
3.2% (5)
0:1 Рома
3.2% (5)
1:3 Рома
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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