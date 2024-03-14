Первый тайм

10' Гости при владении мячом вперёд продвигаются неспешно. Большинство передач итальянцы делают поперёк поля и назад.

9' Слева у хозяев активен Энсисо, через которого хозяева в начале встречи проводят большинство атак.

8' "Брайтон" накатывает одну атаку за другой на чужие ворота. Пока всё проходит без опасных ударов.

7' Штрафной удар хозяев преобразовался в угловой. Гросс навесил к дальней штанге, откуда Данк исполнил перевод на Уэлбека, который головой пробил выше ворот.

6' Челик на фланге недозволенным приёмом остановил проход вперёд Энсисо.

5' Гилмор у центрального круга толкнул в спину Пеллегрини.