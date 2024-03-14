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  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Брайтон
0:0
Первый тайм: 10'
Рома
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 148
Брайтон 29.1% (43)
X 27% (40)
Рома 43.9% (65)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Рома
4.20
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4.60
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5.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вербрюгген
Барт
2
Лемпти
Тарик
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
30
Эступиньян
Первис
13
Гросс
Паскаль
11
Гилмор
Билли
24
Адингра
Симон
14
Лаллана
Адам
10
Энсисо
Хулио
18
Уэлбек
Данни
99
Свилар
Миле
19
Челик
Зеки
23
Манчини
Джанлука
5
Н'Дика
Эван
37
Спинаццола
Леонардо
52
Бове
Эдоардо
4
Кристанте
Бриан
7
Пеллегрини
Лоренцо
35
Бальданци
Томмазо
17
Азмун
Сердар
59
Залевски
Никола
Брайтон
4-2-3-1
Рома
4-3-3

История личных встреч

Брайтон
Рома

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 6 (4) 0.86
Фати Ансу 2 0.29
Адингра Симон 1 0.14
Гросс Паскаль 1 0.14
Митома Каору 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 7 0.78
Белотти Андреа 3 0.33
Пеллегрини Лоренцо 2 0.22
Паредес Леандро 1 0.11
Кристанте Бриан 1 0.11
Дибала Пауло 1 0.11
Манчини Джанлука 1 0.11
Бове Эдоардо 1 0.11
Писилли Никколо 1 0.11
Эль-Шаарави Стефан 0 0
Челик Зеки 0 0
Залевски Никола 0 0
Спинаццола Леонардо 0 0
Льоренте Диего 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Хекке Ян-Поль 4 0
Педро Жоао 2 0
Вельтман Йоел 2 0
Митома Каору 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Стил Джейсон 1 0
Гросс Паскаль 1 0
Роша Игор II 1 0
Данк Льюис 1 0
Эступиньян Первис 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Дика Эван 4 0
Бове Эдоардо 3 0
Кристанте Бриан 2 0
Паредес Леандро 2 0
Спинаццола Леонардо 2 0
Белотти Андреа 1 0
Льоренте Диего 1 0

Результаты матчей

Брайтон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Брайтон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Рома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
14
Брайтон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Рома
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
16

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
14
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
20%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
60%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
20%
1
7%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
18
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
1
10%
4
22%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
4
40%
3
17%
46-60
1
10%
4
22%
61-75
2
20%
1
6%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
22%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0
Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2
Рома
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2
Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0

Результаты матчей

Брайтон
Рома

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
3
1.5
5
4

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (2)
Рома Лукаку Ромелу 7 (1)
Аякс Кудус Мохаммед 7
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
Вильярреал Морено Альберто 1 3
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Гости при владении мячом вперёд продвигаются неспешно. Большинство передач итальянцы делают поперёк поля и назад.
  • 9'
    Слева у хозяев активен Энсисо, через которого хозяева в начале встречи проводят большинство атак.
  • 8'
    "Брайтон" накатывает одну атаку за другой на чужие ворота. Пока всё проходит без опасных ударов.
  • Угловой
    7'
    Штрафной удар хозяев преобразовался в угловой. Гросс навесил к дальней штанге, откуда Данк исполнил перевод на Уэлбека, который головой пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    6'
    Челик на фланге недозволенным приёмом остановил проход вперёд Энсисо.
  • Фол, нарушение
    5'
    Гилмор у центрального круга толкнул в спину Пеллегрини.
  • 4'
    Лэмпти справа упёрся в двух соперников и мяч потерял. "Брайтон" с первых минут старается быстро доставлять мяч вперёд.
  • 3'
    Эступиньян слева прошёл вперёд и навесил к воротам, где Свилар на выходе забрал мяч в руки.
  • 2'
    "Брайтон" играет в полосатых бело-синих футболках и синих трусах, "Рома" - в бордовой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Фалмере"!
  • Первый тайм
  • 10'
    Рома пытается что-то создать.
  • 9'
    Спинаццола Леонардо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 9'
    Брайтон пытается что-то создать.
  • 8'
    Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 8'
    Матч возобновлен
  • 8'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 8'
    Манчини Джанлука из команды Рома перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 8'
    Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 7'
    Рома совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Рома
  • 6'
    Лаллана Адам наказан за толчок Свилар Миле
  • 6'
    Данк Льюис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 6'
    Лаллана Адам из команды Брайтон подал угловой слева.
  • 5'
    Манчини Джанлука из команды Рома перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 5'
    Контроль мяча: Брайтон: 54%, Рома: 46%.
  • 5'
    Судья сигнализирует, что Челик Зеки из команды Рома поставил подножку. Пострадал Энсисо Хулио
  • 4'
    Ван Хекке Ян-Поль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 4'
    Гилмор Билли наказан за толчок Пеллегрини Лоренцо
  • 3'
    Рома пытается что-то создать.
  • 3'
    Тарик Лэмпти из команды Брайтон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 3'
    Никола Залевский выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 2'
    Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 2'
    Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Свилар Миле из команды Рома перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Рома начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Рома

Исход игры
Брайтон
29% (45)
Ничья
26.5% (41)
Рома
44.5% (69)
Тотал 2.5
Больше
57.98% (69)
Меньше
42.02% (50)
Обе команды забьют
Да
85.71% (102)
Нет
14.29% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
21.3% (33)
1:2 Рома
20% (31)
2:1 Брайтон
16.8% (26)
1:0 Брайтон
5.2% (8)
3:1 Брайтон
3.2% (5)
0:1 Рома
3.2% (5)
1:3 Рома
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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