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Стадион: .
Брайтон
 
Позже
Рома
Прогнозы 47
Брайтон 29.8% (14)
X 29.8% (14)
Рома 40.4% (19)
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Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Рома
3.85
4.00
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4.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Брайтон
Рома

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 6 (4) 0.86
Фати Ансу 2 0.29
Адингра Симон 1 0.14
Гросс Паскаль 1 0.14
Митома Каору 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 7 0.78
Белотти Андреа 3 0.33
Пеллегрини Лоренцо 2 0.22
Паредес Леандро 1 0.11
Кристанте Бриан 1 0.11
Дибала Пауло 1 0.11
Манчини Джанлука 1 0.11
Бове Эдоардо 1 0.11
Писилли Никколо 1 0.11
Эль-Шаарави Стефан 0 0
Челик Зеки 0 0
Залевски Никола 0 0
Спинаццола Леонардо 0 0
Льоренте Диего 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Хекке Ян-Поль 4 0
Педро Жоао 2 0
Вельтман Йоел 2 0
Митома Каору 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Стил Джейсон 1 0
Гросс Паскаль 1 0
Роша Игор II 1 0
Данк Льюис 1 0
Эступиньян Первис 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Дика Эван 4 0
Бове Эдоардо 3 0
Кристанте Бриан 2 0
Паредес Леандро 2 0
Спинаццола Леонардо 2 0
Белотти Андреа 1 0
Льоренте Диего 1 0

Результаты матчей

Брайтон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Брайтон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Рома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
14
Брайтон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Рома
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
16

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
14
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
20%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
60%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
20%
1
7%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
18
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
1
10%
4
22%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
4
40%
3
17%
46-60
1
10%
4
22%
61-75
2
20%
1
6%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
22%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0
Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2
Рома
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2
Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0

Результаты матчей

Брайтон
Рома

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
3
1.5
5
4

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (1)
Рома Лукаку Ромелу 7 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Фрайбург Грегорич Михаэль 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
Вильярреал Морено Альберто 1 3
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 марта 2024, осталось 2 дня 15 часов 43 минуты.



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    • Прогнозы 47
    Брайтон 29.8% (14)
    X 29.8% (14)
    Рома 40.4% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Рома
    3.85
    4.00
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    4.10
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    Прогнозы на матч Брайтон - Рома

    Исход игры
    Брайтон
    29.8% (14)
    Ничья
    29.8% (14)
    Рома
    40.4% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (25)
    Меньше
    37.5% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    85% (34)
    Нет
    15% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    23.4% (11)
    2:1 Брайтон
    23.4% (11)
    1:1 Ничья
    19.1% (9)
    0:1 Рома
    6.4% (3)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    1:0 Брайтон
    4.3% (2)
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