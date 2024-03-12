Стадион: Фалмер.
История личных встреч
Брайтон
Рома
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|6 (4)
|0.86
|Фати Ансу
|2
|0.29
|Адингра Симон
|1
|0.14
|Гросс Паскаль
|1
|0.14
|Митома Каору
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|7
|0.78
|Белотти Андреа
|3
|0.33
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.22
|Паредес Леандро
|1
|0.11
|Кристанте Бриан
|1
|0.11
|Дибала Пауло
|1
|0.11
|Манчини Джанлука
|1
|0.11
|Бове Эдоардо
|1
|0.11
|Писилли Никколо
|1
|0.11
|Эль-Шаарави Стефан
|0
|0
|Челик Зеки
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Хекке Ян-Поль
|4
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Вельтман Йоел
|2
|0
|Митома Каору
|2
|0
|Лаллана Адам
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Стил Джейсон
|1
|0
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Данк Льюис
|1
|0
|Эступиньян Первис
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'Дика Эван
|4
|0
|Бове Эдоардо
|3
|0
|Кристанте Бриан
|2
|0
|Паредес Леандро
|2
|0
|Спинаццола Леонардо
|2
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Брайтон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Рома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
14
Брайтон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Рома
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
16
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
14
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
20%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
60%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
20%
1
7%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
18
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
1
10%
4
22%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
4
40%
3
17%
46-60
1
10%
4
22%
61-75
2
20%
1
6%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
22%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0
Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2
Рома
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2
Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0
Результаты матчей
Брайтон
Рома
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
81
43
54
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (1)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|7 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|5 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|Вильярреал
|Морено Альберто
|1 3
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
Прогнозы на матч Брайтон - Рома
Исход игры
Брайтон
29.8% (14)
Ничья
29.8% (14)
Рома
40.4% (19)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (25)
Меньше
37.5% (15)
Обе команды забьют
Да
85% (34)
Нет
15% (6)
Популярный счёт
1:2 Рома
23.4% (11)
2:1 Брайтон
23.4% (11)
1:1 Ничья
19.1% (9)
0:1 Рома
6.4% (3)
2:2 Ничья
4.3% (2)
1:0 Брайтон
4.3% (2)
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