Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Шерер Сандро
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
4
Хин
Исак
8
Поте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Хин ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Адопо НдариПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ПотеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Пинту ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Нету ЛуишЗащитник
-
21 Катаму ЖениЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Аталанта
Спортинг Л
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муриэль Луис
|4 (1)
|0.57
|Скамакка Джанлука
|2
|0.29
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0.29
|Руджери Маттео
|1
|0.14
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.14
|Джимсити Берат
|1
|0.14
|Скальвини Джорджио
|1
|0.14
|Джованни Бонфанти
|1
|0.14
|Миранчук Алексей
|0
|0
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|Копмейнерс Тëн
|0
|0
|Де Нипоти Томмазо
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|5 (2)
|0.56
|Инасиу Гонсалу
|3
|0.33
|Поте
|2 (2)
|0.22
|Коатес Себастьян
|1
|0.11
|Эдвардс Маркус
|1
|0.11
|Паулинью Жуан
|1
|0.11
|Диоманде Усман
|1
|0.11
|Тринкан Франсишку
|0
|0
|Матеус Рейс
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скальвини Джорджио
|3
|0
|Де Рон Мартен
|2
|0
|Джимсити Берат
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Толой Рафаэл
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Баккер Митчел
|1
|0
|Хольм Эмиль
|1
|0
|Хин Исак
|1
|0
|Джованни Бонфанти
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулинью Жуан
|2
|0
|Инасиу Гонсалу
|2
|0
|Дьёкереш Виктор
|0
|1
|Коатес Себастьян
|1
|0
|Эдвардс Маркус
|1
|0
|Матеус Рейс
|1
|0
|Поте
|1
|0
|Морита Хидемаса
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
|Диоманде Усман
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Спортинг Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
2
Аталанта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Спортинг Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
9
7
Аталанта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Спортинг Л
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
10
9
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
9
8
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
5
56%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Забито
13
14
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
8%
3
21%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
5
38%
2
14%
31-45
2
15%
4
29%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
1
8%
3
21%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
40%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0
Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0
Спортинг Л
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1
Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0
Результаты матчей
Аталанта
Спортинг Л
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
4 раза 44%
1:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
45
16
27
16
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (1)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|7 (1)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|6
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|Вильярреал
|Морено Альберто
|1 3
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аталанта - Спортинг Л
Исход игры
Аталанта
70.9% (105)
Ничья
18.2% (27)
Спортинг Л
10.8% (16)
Тотал 2.5
Больше
73.73% (87)
Меньше
26.27% (31)
Обе команды забьют
Да
88.14% (104)
Нет
11.86% (14)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
45.3% (67)
1:1 Ничья
11.5% (17)
1:2 Спортинг Л
6.1% (9)
1:0 Аталанта
6.1% (9)
2:2 Ничья
3.4% (5)
2:0 Аталанта
2.7% (4)
3:1 Аталанта
2% (3)
2:3 Спортинг Л
1.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!