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  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Шерер Сандро
Аталанта
 
Позже
Спортинг Л
Прогнозы 147
Аталанта 70.7% (104)
X 18.4% (27)
Спортинг Л 10.9% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Аталанта
Ничья
Спортинг Л
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муссо
Хуан
19
Джимсити
Берат
4
Хин
Исак
23
Колашинац
Сеад
3
Хольм
Эмиль
20
Баккер
Митчел
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
59
Миранчук
Алексей
11
Лукман
Адемола
90
Скамакка
Джанлука
12
Израэль
Франко
3
Сен-Жюст
Джеремая
26
Диоманде
Усман
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
2
Матеус
Рейс
42
Юлманд
Мортен
8
Поте
10
Эдвардс
Маркус
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
Аталанта
3-4-2-1
Спортинг Л
3-4-2-1

История личных встреч

Аталанта
Спортинг Л

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЕ
1:1
ЛЕ
1:1
ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муриэль Луис 4 (1) 0.57
Скамакка Джанлука 2 0.29
Де Кетеларе Шарль 2 0.29
Руджери Маттео 1 0.14
Эдерсон Хонорато 1 0.14
Джимсити Берат 1 0.14
Скальвини Джорджио 1 0.14
Джованни Бонфанти 1 0.14
Миранчук Алексей 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Копмейнерс Тëн 0 0
Де Нипоти Томмазо 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 5 (2) 0.56
Инасиу Гонсалу 3 0.33
Поте 2 (2) 0.22
Коатес Себастьян 1 0.11
Эдвардс Маркус 1 0.11
Паулинью Жуан 1 0.11
Диоманде Усман 1 0.11
Тринкан Франсишку 0 0
Матеус Рейс 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скальвини Джорджио 3 0
Де Рон Мартен 2 0
Джимсити Берат 2 0
Лукман Адемола 2 0
Толой Рафаэл 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Баккер Митчел 1 0
Хольм Эмиль 1 0
Хин Исак 1 0
Джованни Бонфанти 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулинью Жуан 2 0
Инасиу Гонсалу 2 0
Дьёкереш Виктор 0 1
Коатес Себастьян 1 0
Эдвардс Маркус 1 0
Матеус Рейс 1 0
Поте 1 0
Морита Хидемаса 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Диоманде Усман 1 0

Результаты матчей

Аталанта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Спортинг Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
2
Аталанта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Спортинг Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

9
7
Аталанта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Спортинг Л
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

9
8
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
5
56%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

13
14
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
8%
3
21%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
5
38%
2
14%
31-45
2
15%
4
29%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
1
8%
3
21%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
40%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0
Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0
Спортинг Л
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1
Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Порту 2:0 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0

Результаты матчей

Аталанта
Спортинг Л

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
4 раза 44%
1:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
5
1
6
2.5
2
7
1
6
3.5

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (1)
Рома Лукаку Ромелу 7 (1)
Аякс Кудус Мохаммед 6
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
Вильярреал Морено Альберто 1 3
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Спортинг Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 марта 2024, осталось 13 минут.

    Главный судья: Шерер Сандро

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 147
    Аталанта 70.7% (104)
    X 18.4% (27)
    Спортинг Л 10.9% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта - Спортинг Л

    Исход игры
    Аталанта
    70.9% (105)
    Ничья
    18.2% (27)
    Спортинг Л
    10.8% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.73% (87)
    Меньше
    26.27% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    88.14% (104)
    Нет
    11.86% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    45.3% (67)
    1:1 Ничья
    11.5% (17)
    1:2 Спортинг Л
    6.1% (9)
    1:0 Аталанта
    6.1% (9)
    2:2 Ничья
    3.4% (5)
    2:0 Аталанта
    2.7% (4)
    3:1 Аталанта
    2% (3)
    2:3 Спортинг Л
    1.4% (2)
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