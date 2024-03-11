Стадион: Эстадио де ла Керамика.
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История личных встреч
Вильярреал
Марсель
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
2.33
0
Среднее время на гол
38
0
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
135
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баэна Алехандро
|2
|0.29
|Сорлот Александр
|2
|0.29
|Моралес Луис
|1
|0.14
|Ахомач Илиас
|1
|0.14
|Морено Херард
|1 (1)
|0.14
|Парехо Даниэль
|1
|0.14
|Комесанья Санти
|1
|0.14
|Морено Альберто
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (3)
|1
|Верету Жордан
|3 (1)
|0.33
|Мбемба Шансель
|3
|0.33
|Сарр Исмаила
|2
|0.22
|Клосс Жонатан
|1
|0.11
|Арит Амин
|1 (1)
|0.11
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.11
|Ндиайе Ильман
|1
|0.11
|Оливейра Витор
|1
|0.11
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морено Альберто
|3
|1
|Педраса Альфонсо
|3
|0
|Сорлот Александр
|2
|0
|Комесанья Санти
|2
|0
|Баэна Алехандро
|2
|0
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Парехо Даниэль
|1
|0
|Капу Этьен
|1
|0
|Манди Аисса
|1
|0
|Фемения Кико
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Альтимира Адриа
|1
|0
|Ахомач Илиас
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарр Исмаила
|3
|0
|Балерди Леонардо
|3
|0
|Жиго Самуэль
|2
|0
|Клосс Жонатан
|2
|0
|Мбемба Шансель
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
|Мерлен Кентен
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Марсель
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
5
Вильярреал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Марсель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
15
Вильярреал
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Марсель
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
20
Голы по времени матча
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Забито
6
15
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
6
40%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
3
50%
2
13%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Забито
10
22
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
0
0%
1
5%
1-15
2
20%
8
36%
16-30
3
30%
2
9%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
3
30%
5
23%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
0
0%
3
21%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
3
30%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бетис - Вильярреал 2:3 Марсель - Вильярреал 4:0 Вильярреал - Гранада 5:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3
Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1
Марсель
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Марсель - Нант 2:0 Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1
Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3
Результаты матчей
Вильярреал
Марсель
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
81
34
81
25
54
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (1)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|7 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|5 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|Вильярреал
|Морено Альберто
|1 3
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
Прогнозы на матч Вильярреал - Марсель
Исход игры
Вильярреал
44% (22)
Ничья
30% (15)
Марсель
26% (13)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (24)
Меньше
42.86% (18)
Обе команды забьют
Да
80.95% (34)
Нет
19.05% (8)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
22% (11)
1:1 Ничья
20% (10)
1:2 Марсель
14% (7)
2:2 Ничья
10% (5)
2:0 Вильярреал
8% (4)
1:0 Вильярреал
4% (2)
0:1 Марсель
4% (2)
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