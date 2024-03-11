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  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: .
Вильярреал
 
Позже
Марсель
Прогнозы 49
Вильярреал 42.9% (21)
X 30.6% (15)
Марсель 26.5% (13)
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Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Марсель
3.80
4.10
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2.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Вильярреал
Марсель

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЕ
4:0
ТМК
2:1
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

2.33
0

Среднее время на гол

38
0

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
135

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баэна Алехандро 2 0.29
Сорлот Александр 2 0.29
Моралес Луис 1 0.14
Ахомач Илиас 1 0.14
Морено Херард 1 (1) 0.14
Парехо Даниэль 1 0.14
Комесанья Санти 1 0.14
Морено Альберто 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (3) 1
Верету Жордан 3 (1) 0.33
Мбемба Шансель 3 0.33
Сарр Исмаила 2 0.22
Клосс Жонатан 1 0.11
Арит Амин 1 (1) 0.11
Кондогбия Жоффрей 1 0.11
Ндиайе Ильман 1 0.11
Оливейра Витор 1 0.11

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Альберто 3 1
Педраса Альфонсо 3 0
Сорлот Александр 2 0
Комесанья Санти 2 0
Баэна Алехандро 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Парехо Даниэль 1 0
Капу Этьен 1 0
Манди Аисса 1 0
Фемения Кико 1 0
Морено Херард 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Фойт Хуан 1 0
Пино Йереми 1 0
Альтимира Адриа 1 0
Ахомач Илиас 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарр Исмаила 3 0
Балерди Леонардо 3 0
Жиго Самуэль 2 0
Клосс Жонатан 2 0
Мбемба Шансель 1 0
Лоди Ренан 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Оливейра Витор 1 0
Мерлен Кентен 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Марсель
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
5
Вильярреал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Марсель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

5
15
Вильярреал
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Марсель
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
20

Голы по времени матча

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Забито

6
15
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
6
40%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
3
50%
2
13%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Забито

10
22
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
0
0%
1
5%
1-15
2
20%
8
36%
16-30
3
30%
2
9%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
3
30%
5
23%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
0
0%
3
21%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
3
30%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бетис - Вильярреал 2:3 Марсель - Вильярреал 4:0 Вильярреал - Гранада 5:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3
Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1
Марсель
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Марсель - Нант 2:0 Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1
Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3

Результаты матчей

Вильярреал
Марсель

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
4
1.5
8
1
2
5
2.5
5
4

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (1)
Рома Лукаку Ромелу 7 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Фрайбург Грегорич Михаэль 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
Вильярреал Морено Альберто 1 3
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Марсель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 марта 2024, осталось 2 дня 13 часов 27 минут.



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    • Прогнозы 49
    Вильярреал 42.9% (21)
    X 30.6% (15)
    Марсель 26.5% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Марсель
    3.80
    4.10
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    2.90
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    Прогнозы на матч Вильярреал - Марсель

    Исход игры
    Вильярреал
    44% (22)
    Ничья
    30% (15)
    Марсель
    26% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (24)
    Меньше
    42.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    80.95% (34)
    Нет
    19.05% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    22% (11)
    1:1 Ничья
    20% (10)
    1:2 Марсель
    14% (7)
    2:2 Ничья
    10% (5)
    2:0 Вильярреал
    8% (4)
    1:0 Вильярреал
    4% (2)
    0:1 Марсель
    4% (2)
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    Вильярреал
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