Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Гуида Марко
Прогноз на матч от Liveresult
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
42
Доан
Рицу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Эрти ДжорджПолузащитник
-
42 Кейси КэланПолузащитник
-
45 Дивин МубамаПолузащитник
-
61 Орфорд ЛьюисПолузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вест Хэм
Фрайбург
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пакета Лукас
|3
|0.43
|Соучек Томаш
|2
|0.29
|Кудус Мохаммед
|2
|0.29
|Альварес Эдсон
|1
|0.14
|Агер Наиф
|1
|0.14
|Уорд-Праус Джеймс
|0
|0
|Боуэн Джаррод
|0
|0
|Корне Максвелл
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грегорич Михаэль
|5
|0.56
|Шаллаи Роланд
|4
|0.44
|Грифо Винченцо
|4 (2)
|0.44
|Доан Рицу
|2
|0.22
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.11
|Адаму Чуквубике
|1
|0.11
|Филипп Максимилиан
|1
|0.11
|Сильдиллия Килианн
|1
|0.11
|Рохль Мерлин
|1
|0.11
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0.11
|Макенго Жорди
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмерсон Палмиери
|2
|0
|Пакета Лукас
|2
|0
|Альварес Эдсон
|2
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Форнальс Пабло
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
|Кудус Мохаммед
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёлер Лукас
|2
|0
|Линхарт Филипп
|2
|0
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|Хёфлер Николас
|1
|0
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|Сильдиллия Килианн
|1
|0
|Шмидт Кеннет
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фрайбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
0
Вест Хэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фрайбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
14
Вест Хэм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Фрайбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
3
14
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
15
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
25%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
25%
2
13%
61-75
2
50%
5
33%
76-90
0
0%
1
7%
91-120
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
9
21
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
22%
3
14%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
11%
3
14%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
3
33%
3
14%
61-75
3
33%
6
29%
76-90
0
0%
1
5%
91-120
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2
Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1
Фрайбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Аугсбург - Фрайбург 2:1
Фрайбург - Ланс 3:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1
Результаты матчей
Вест Хэм
Фрайбург
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 40%
5
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
5
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
32
12
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
72
34
54
16
54
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (1)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|7 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|5 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|Вильярреал
|Морено Альберто
|1 3
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вест Хэм - Фрайбург
Исход игры
Вест Хэм
78.3% (112)
Ничья
15.4% (22)
Фрайбург
6.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
65.52% (76)
Меньше
34.48% (40)
Обе команды забьют
Да
77.59% (90)
Нет
22.41% (26)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
43.4% (62)
2:0 Вест Хэм
10.5% (15)
1:1 Ничья
9.8% (14)
1:0 Вест Хэм
7% (10)
1:2 Фрайбург
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:1 Вест Хэм
2.8% (4)
3:2 Вест Хэм
1.4% (2)
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