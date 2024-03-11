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  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: .
Вест Хэм
 
Позже
Фрайбург
Прогнозы 42
Вест Хэм 76.2% (32)
X 19% (8)
Фрайбург 4.8% (2)
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Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Фрайбург
3.70
4.00
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4.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Вест Хэм
Фрайбург

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЕ
2:0
ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакета Лукас 3 0.43
Соучек Томаш 2 0.29
Кудус Мохаммед 2 0.29
Альварес Эдсон 1 0.14
Агер Наиф 1 0.14
Уорд-Праус Джеймс 0 0
Боуэн Джаррод 0 0
Корне Максвелл 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грегорич Михаэль 5 0.56
Шаллаи Роланд 4 0.44
Грифо Винченцо 4 (2) 0.44
Доан Рицу 2 0.22
Эггештайн Максимилиан 1 0.11
Адаму Чуквубике 1 0.11
Филипп Максимилиан 1 0.11
Сильдиллия Килианн 1 0.11
Рохль Мерлин 1 0.11
Вайсхаупт Ноа 1 0.11
Макенго Жорди 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Палмиери 2 0
Пакета Лукас 2 0
Альварес Эдсон 2 0
Огбонна Анджело 1 0
Антонио Майкл 1 0
Керер Тило 1 0
Форнальс Пабло 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Кудус Мохаммед 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёлер Лукас 2 0
Линхарт Филипп 2 0
Шаллаи Роланд 2 0
Хёфлер Николас 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Филипп Максимилиан 1 0
Сильдиллия Килианн 1 0
Шмидт Кеннет 1 0
Кристиан Штрайх 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фрайбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
0
Вест Хэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фрайбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
14
Вест Хэм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Фрайбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

3
14

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
15
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
25%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
25%
2
13%
61-75
2
50%
5
33%
76-90
0
0%
1
7%
91-120

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

9
21
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
22%
3
14%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
11%
3
14%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
3
33%
3
14%
61-75
3
33%
6
29%
76-90
0
0%
1
5%
91-120

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2
Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1
Фрайбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Аугсбург - Фрайбург 2:1
Фрайбург - Ланс 3:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1

Результаты матчей

Вест Хэм
Фрайбург

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 40%
5
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
5
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
2
1
2
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
2
3
4
1.5
5
4
1
6
2.5
5
4

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (1)
Рома Лукаку Ромелу 7 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Фрайбург Грегорич Михаэль 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
Вильярреал Морено Альберто 1 3
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Фрайбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 марта 2024, осталось 2 дня 13 часов 27 минут.



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    • Прогнозы 42
    Вест Хэм 76.2% (32)
    X 19% (8)
    Фрайбург 4.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Фрайбург
    3.70
    4.00
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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Фрайбург

    Исход игры
    Вест Хэм
    74.4% (32)
    Ничья
    18.6% (8)
    Фрайбург
    7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.1% (25)
    Меньше
    35.9% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (30)
    Нет
    23.08% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    41.9% (18)
    1:1 Ничья
    11.6% (5)
    2:0 Вест Хэм
    9.3% (4)
    1:0 Вест Хэм
    9.3% (4)
    2:2 Ничья
    7% (3)
    3:2 Вест Хэм
    4.7% (2)
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    Вест Хэм
    Фрайбург
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