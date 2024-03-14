Стадион: БайАрена. Главный судья: Тейлор Энтони
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Коварж
Матей
21
Адли
Амин
34
Джака
Гранит
10
Вирц
Флориан
99
Лунёв
Андрей
18
Жуниньо
VI
- Основной состав
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Адли АминЗащитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Телла НейтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
23 Гложек АдамНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 ЖуниньоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
81 Медина КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кейта АмидуНападающий
-
19 Джиджа РедонНападающий
-
Главный тренер: Гурбанов Гурбан
История личных встреч
Байер Л
Карабах
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
5
1.5
Среднее время на гол
18
60
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
2.33
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
67
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|4 (1)
|0.57
|Вирц Флориан
|3
|0.43
|Шик Патрик
|3
|0.43
|Гримальдо Алехандро
|2
|0.29
|Гложек Адам
|2
|0.29
|Тапсоба Эдмон
|2
|0.29
|Адли Амин
|1
|0.14
|Хофманн Йонас
|1
|0.14
|Фримпонг Жереми
|1
|0.14
|Телла Нейтан
|1
|0.14
|Андрих Роберт
|0
|0
|Станишич Йосип
|0
|0
|Джака Гранит
|0
|0
|Мбамба Ноа
|0
|0
Карабах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуниньо VI
|5
|0.38
|Андраде Леандро
|4
|0.31
|Бензия Яссин
|3
|0.23
|Байрамов Турал
|3 (3)
|0.23
|Зубир Абделла
|2
|0.15
|Мустафазаде Бахлул
|1
|0.08
|Медина Кевин
|1
|0.08
|Силва Матеус II
|1
|0.08
|Ахундзаде Нариман
|1
|0.08
|Янкович Марко
|1 (1)
|0.08
|Гусейнов Бадави
|0
|0
|Андраде Патрик
|0
|0
|Кейта Амиду
|0
|0
|Джиджа Редон
|0
|0
|Джафаргулиев Элвин
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вирц Флориан
|2
|0
|Джака Гранит
|1
|0
|Хофманн Йонас
|1
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Андрих Роберт
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
Карабах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Жулио
|6
|0
|Вешович Марко
|2
|1
|Джафаргулиев Элвин
|2
|1
|Янкович Марко
|3
|0
|Медина Кевин
|3
|0
|Андраде Патрик
|2
|0
|Мустафазаде Бахлул
|2
|0
|Байрамов Турал
|2
|0
|Андраде Леандро
|2
|0
|Гугешашвили Лука
|2
|0
|Зубир Абделла
|1
|0
|Магомедалиев Шахрудин
|1
|0
|Жуниньо VI
|1
|0
|Джиджа Редон
|1
|0
|Силва Матеус II
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Карабах
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
0
3
Байер Л
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Карабах
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
7
9
Байер Л
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Карабах
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
13
12
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
3
23%
1
8%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
2
67%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
2
29%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
0
0%
2
18%
91-120
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
4
50%
76-90
0
0%
1
13%
91-120
Забито
20
23
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
0 Не забивали 1
5
25%
2
9%
1-15
4
20%
4
17%
16-30
1
5%
5
22%
31-45
3
15%
4
17%
46-60
5
25%
3
13%
61-75
2
10%
3
13%
76-90
0
0%
2
9%
91-120
Пропущено
6
18
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
3
50%
1
6%
16-30
1
17%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
1
17%
7
39%
76-90
0
0%
1
6%
91-120
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1
Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3
Карабах
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Карабах - Зира 3:1 Карабах - Байер Л 2:2 Нефтчи - Карабах 1:4 Габала - Карабах 0:4
Карабах - Сумгаит 2:0 Карабах - Брага 2:3 Брага - Карабах 2:4 Карабах - Сабах Баку 3:3 Карабах - Сабах Баку 3:4 Сабаил - Карабах 1:2 Сабах Баку - Карабах 1:7 Кяпаз - Карабах 1:2 Карабах - Араз ПФК 3:1 Зира - Карабах 0:1 Карабах - МОИК Баку 1:0 Карабах - Нефтчи 2:0 Карабах - Хеккен 2:1 Сумгаит - Карабах 1:6 Карабах - Габала 3:0 Молде - Карабах 2:2
Результаты матчей
Байер Л
Карабах
Точный счет
5:1
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
5
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
5:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
5
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
7 раз 54%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Карабах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
85
34
112
34
112
25
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|7 (1)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|7
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|Вильярреал
|Морено Альберто
|1 3
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Карабах
Исход игры
Байер Л
57.3% (149)
Ничья
1.9% (5)
Карабах
40.8% (106)
Тотал 2.5
Больше
40.84% (78)
Меньше
59.16% (113)
Обе команды забьют
Да
31.41% (60)
Нет
68.59% (131)
Популярный счёт
0:2 Карабах
28.8% (75)
3:1 Байер Л
13.1% (34)
2:0 Байер Л
12.7% (33)
2:1 Байер Л
8.1% (21)
3:0 Байер Л
6.2% (16)
1:0 Байер Л
1.9% (5)
4:1 Байер Л
0.8% (2)
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