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  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Байер Л
0:0
Первый тайм: 11'
Карабах
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 253
Байер Л 58.5% (148)
X 2% (5)
Карабах 39.5% (100)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Байер Л
Ничья
Карабах
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Коварж
Матей
6
Коссуну
Одилон
12
Тапсоба
Эдмон
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
21
Адли
Амин
8
Андрих
Роберт
34
Джака
Гранит
7
Хофманн
Йонас
10
Вирц
Флориан
9
Иглесиас
Борха
99
Лунёв
Андрей
29
Вешович
Марко
13
Мустафазаде
Бахлул
55
Гусейнов
Бадави
44
Джафаргулиев
Элвин
6
Ромао
Жулио
8
Янкович
Марко
15
Андраде
Леандро
7
Бензия
Яссин
10
Зубир
Абделла
18
Жуниньо
VI
Байер Л
3-4-2-1
Карабах
4-2-3-1

История личных встреч

Байер Л
Карабах

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:2
ЛЕ
0:1
ЛЕ
5:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

5
1.5

Среднее время на гол

18
60

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
67

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 4 (1) 0.57
Вирц Флориан 3 0.43
Шик Патрик 3 0.43
Гримальдо Алехандро 2 0.29
Гложек Адам 2 0.29
Тапсоба Эдмон 2 0.29
Адли Амин 1 0.14
Хофманн Йонас 1 0.14
Фримпонг Жереми 1 0.14
Телла Нейтан 1 0.14
Андрих Роберт 0 0
Станишич Йосип 0 0
Джака Гранит 0 0
Мбамба Ноа 0 0
Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуниньо VI 5 0.38
Андраде Леандро 4 0.31
Бензия Яссин 3 0.23
Байрамов Турал 3 (3) 0.23
Зубир Абделла 2 0.15
Мустафазаде Бахлул 1 0.08
Медина Кевин 1 0.08
Силва Матеус II 1 0.08
Ахундзаде Нариман 1 0.08
Янкович Марко 1 (1) 0.08
Гусейнов Бадави 0 0
Андраде Патрик 0 0
Кейта Амиду 0 0
Джиджа Редон 0 0
Джафаргулиев Элвин 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вирц Флориан 2 0
Джака Гранит 1 0
Хофманн Йонас 1 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Андрих Роберт 1 0
Та Джонатан 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Бонифасе Виктор 1 0
Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Жулио 6 0
Вешович Марко 2 1
Джафаргулиев Элвин 2 1
Янкович Марко 3 0
Медина Кевин 3 0
Андраде Патрик 2 0
Мустафазаде Бахлул 2 0
Байрамов Турал 2 0
Андраде Леандро 2 0
Гугешашвили Лука 2 0
Зубир Абделла 1 0
Магомедалиев Шахрудин 1 0
Жуниньо VI 1 0
Джиджа Редон 1 0
Силва Матеус II 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Карабах
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
3
Байер Л
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Карабах
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

7
9
Байер Л
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Карабах
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
3
23%
1
8%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
2
67%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
2
29%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
0
0%
2
18%
91-120

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
4
50%
76-90
0
0%
1
13%
91-120

Забито

20
23
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
0 Не забивали 1
5
25%
2
9%
1-15
4
20%
4
17%
16-30
1
5%
5
22%
31-45
3
15%
4
17%
46-60
5
25%
3
13%
61-75
2
10%
3
13%
76-90
0
0%
2
9%
91-120

Пропущено

6
18
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
3
50%
1
6%
16-30
1
17%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
1
17%
7
39%
76-90
0
0%
1
6%
91-120

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1
Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3
Карабах
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Карабах - Зира 3:1 Карабах - Байер Л 2:2 Нефтчи - Карабах 1:4 Габала - Карабах 0:4
Карабах - Сумгаит 2:0 Карабах - Брага 2:3 Брага - Карабах 2:4 Карабах - Сабах Баку 3:3 Карабах - Сабах Баку 3:4 Сабаил - Карабах 1:2 Сабах Баку - Карабах 1:7 Кяпаз - Карабах 1:2 Карабах - Араз ПФК 3:1 Зира - Карабах 0:1 Карабах - МОИК Баку 1:0 Карабах - Нефтчи 2:0 Карабах - Хеккен 2:1 Сумгаит - Карабах 1:6 Карабах - Габала 3:0 Молде - Карабах 2:2

Результаты матчей

Байер Л
Карабах

Точный счет

5:1
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

5
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

5:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
5
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
7 раз 54%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Карабах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
4.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
8
5
3
4
2.5
1
12
3
4
3.5
1
12
2
5
4.5

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (2)
Рома Лукаку Ромелу 7 (1)
Аякс Кудус Мохаммед 7
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
Вильярреал Морено Альберто 1 3
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    10'
    Еще один угловой вновь стал опасным, после серии верховых единоборств Адли пробивал головой по дуге, но мяч разминулся с дальней "девяткой"!
  • Опасный момент
    9'
    После навеса с углового Тапсоба скидывает мяч во вратарскую, на отскоке снаряд оказывается на ноге Инкапье, который расстреливает ворота с линии вратарской, однако Бензия спасает ворота!
  • Опасный момент
    8'
    Уже четвертый раз Иглесиас на острие атаки, в этот раз Борха пробивает низом с правого края штрафной, но Лунёв отбивает мяч на угловой!
  • 7'
    Да, с первых минут хозяева показывают серьезность своих намерений, играть с "Карабахом" в кошки-мышки достаточно опасно, что показал первый матч.
  • Опасный момент
    6'
    Вирц получает мяч перед штрафной и выводит Иглесиаса на рандеву с Лунёвым, однако испанец с 13 метров пробивает над перекладиной!
  • Фол, нарушение
    5'
    Янковичу, как и в первом матче, сразу достается по ногам, это Хофманн негостеприимно встретил полузащитника "Карабаха".
  • 4'
    Напомним, что неделю назад в Баку чуть не грянула сенсация - непобедимый "Байер" горел 0:2, но спасся благодаря голам Вирца и Шика, причем чех забил на второй компенсированной минуте.
  • 3'
    Теперь Инкапье с левого фланга подает к линии вратарской, Иглесиас же снова пробивает головой выше створа.
  • 2'
    Иглесиас после навеса Адли исхитрился пробить макушкой в борьбе с защитником, мяч прошел мимо створа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Карабах

Исход игры
Байер Л
57.3% (149)
Ничья
1.9% (5)
Карабах
40.8% (106)
Тотал 2.5
Больше
40.84% (78)
Меньше
59.16% (113)
Обе команды забьют
Да
31.41% (60)
Нет
68.59% (131)
Популярный счёт
0:2 Карабах
28.8% (75)
3:1 Байер Л
13.1% (34)
2:0 Байер Л
12.7% (33)
2:1 Байер Л
8.1% (21)
3:0 Байер Л
6.2% (16)
1:0 Байер Л
1.9% (5)
4:1 Байер Л
0.8% (2)
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