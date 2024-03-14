Первый тайм

10' Еще один угловой вновь стал опасным, после серии верховых единоборств Адли пробивал головой по дуге, но мяч разминулся с дальней "девяткой"!

9' После навеса с углового Тапсоба скидывает мяч во вратарскую, на отскоке снаряд оказывается на ноге Инкапье, который расстреливает ворота с линии вратарской, однако Бензия спасает ворота!

8' Уже четвертый раз Иглесиас на острие атаки, в этот раз Борха пробивает низом с правого края штрафной, но Лунёв отбивает мяч на угловой!

7' Да, с первых минут хозяева показывают серьезность своих намерений, играть с "Карабахом" в кошки-мышки достаточно опасно, что показал первый матч.

6' Вирц получает мяч перед штрафной и выводит Иглесиаса на рандеву с Лунёвым, однако испанец с 13 метров пробивает над перекладиной!

5' Янковичу, как и в первом матче, сразу достается по ногам, это Хофманн негостеприимно встретил полузащитника "Карабаха".