Первый тайм

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!!

9' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Кларк!!!

8' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Нуньес!!!

Нуньес оказался один в районе одиннадцатиметровой отметки, получил передачу от Собослаи и в касание отправил мяч в сетку соперника!

7' Хозяева поля разыграли угловой, но не смогли придумать что-то интересное, чтобы вскрыть оборону "Спарты".

6' Длинный заброс последовал на правый фланг на Салаха, который не добрался до мяча, однако заработал угловой для "Ливерпуля".

5' Кайринен выполнил подачу от угла поля в штрафную "Ливерпуля", но защитники без проблем разобрались в эпизоде.