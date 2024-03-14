Стадион: Энфилд. Главный судья: Диаш Артур Соареш
3:0
Первый тайм: 11'
Ход матча
7'
8'
2:0
10'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
84
Брэдли
Конор
42
Кларк
Бобби
18
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
-
84 Брэдли КонорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Кларк БоббиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Гакпо КодиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
67 Кумас ЛьюисНападающий
-
49 Гордон КайдНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Витик МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ляци КазимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Рынеш МатейПолузащитник
-
9 Кухта ЯнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ворел ВойтехВратарь
- Вратарь
-
26 Выдра ПатрикЗащитник
-
27 Панак ФилипЗащитник
-
28 Виснер ТомашЗащитник
-
10 Карабец АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мейдр ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Шевчик МихалПолузащитник
- Нападающий
-
11 Туци ИндритНападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Ливерпуль
Спарта Прага
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
54
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуньес Дарвин
|4 (1)
|0.5
|Салах Мохамед
|3 (1)
|0.38
|Жота Диогу
|3
|0.38
|Диас Луис
|3
|0.38
|Гакпо Коди
|2
|0.25
|Гравенберх Райан
|2
|0.25
|Макаллистер Алексис
|1 (1)
|0.13
|Эндо Ватару
|1
|0.13
|Собослаи Доминик
|1
|0.13
|Куанса Джарелл
|1
|0.13
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
|Джонс Кёртис
|0
|0
|Эллиотт Харви
|0
|0
Спарта Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гараслин Лукаш
|4
|0.33
|Кухта Ян
|3
|0.25
|Бирманчевич Велько
|3
|0.25
|Крейчи Ладислав II
|3 (1)
|0.25
|Пресиадо Анхело
|2
|0.17
|Панак Филип
|1
|0.08
|Олатунджи Виктор
|1
|0.08
|Туци Индрит
|1
|0.08
|Сёренсен Асгер
|1
|0.08
|Витик Мартин
|1
|0.08
|Кайринен Каан
|0
|0
|Ляци Казим
|0
|0
|Зелены Ярослав
|0
|0
|Пешек Якуб
|0
|0
|Рынеш Матей
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эндо Ватару
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Брэдли Конор
|1
|0
|Байчетич Стефан
|1
|0
|Скэнлон Калум
|1
|0
Спарта Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крейчи Ладислав II
|4
|0
|Рынеш Матей
|2
|1
|Ляци Казим
|3
|0
|Бирманчевич Велько
|3
|0
|Сёренсен Асгер
|2
|0
|Пресиадо Анхело
|2
|0
|Приске Бриан
|1
|0
|Павелка Давид
|1
|0
|Зелены Ярослав
|1
|0
|Гараслин Лукаш
|1
|0
|Кухта Ян
|1
|0
|Кайринен Каан
|1
|0
|Панак Филип
|1
|0
|Виснер Томаш
|1
|0
|Олатунджи Виктор
|1
|0
|Гомес Джеймс
|1
|0
|Витик Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Спарта Прага
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
6
Ливерпуль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Спарта Прага
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
9
12
Ливерпуль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Спарта Прага
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
9
18
Голы по времени матча
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
3
27%
3
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Пропущено
1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
100%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
1
9%
2
17%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
3
27%
3
25%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
43%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Забито
22
21
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
4
18%
5
24%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
4
18%
2
10%
46-60
2
9%
5
24%
61-75
6
27%
4
19%
76-90
Пропущено
8
20
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
1
13%
4
20%
1-15
1
13%
4
20%
16-30
3
38%
2
10%
31-45
1
13%
3
15%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
1
13%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0
Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0
Спарта Прага
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Виктория Пльзень - Спарта Прага 4:0 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Спарта Прага - Славия Прага 0:0 Славия Прага - Спарта Прага 2:3
Словацко - Спарта Прага 1:3 Спарта Прага - Галатасарай 4:1 Спарта Прага - Слован Либерец 2:1 Галатасарай - Спарта Прага 3:2 Карвина - Спарта Прага 0:3 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Будё-Глимт - Спарта Прага 0:2 Пушкаш-Академи - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Спарта Прага - Теплице 2:1 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 Спарта Прага - Яблонец 3:0 Пардубице - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - Бетис 1:0 Спарта Прага - Фастав Злин 2:0 Баник Острава - Спарта Прага 0:1
Результаты матчей
Ливерпуль
Спарта Прага
Точный счет
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
4:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
3:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 45%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Спарта Прага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
33
21
24
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
22
14
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
56
43
47
34
29
25
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|7 (1)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|7
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|Вильярреал
|Морено Альберто
|1 3
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ливерпуль 3:0 Спарта Прага
Исход игры
Ливерпуль
96.2% (152)
Ничья
1.9% (3)
Спарта Прага
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.93% (73)
Меньше
37.07% (43)
Обе команды забьют
Да
41.38% (48)
Нет
58.62% (68)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
25.3% (40)
3:1 Ливерпуль
15.2% (24)
3:0 Ливерпуль
13.3% (21)
2:1 Ливерпуль
10.8% (17)
4:1 Ливерпуль
2.5% (4)
1:0 Ливерпуль
1.9% (3)
4:0 Ливерпуль
1.3% (2)
3:2 Ливерпуль
1.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!