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Стадион: .
Ливерпуль
 
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Спарта Прага
Прогнозы 47
Ливерпуль 97.9% (46)
X 0% (0)
Спарта Прага 2.1% (1)
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Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Спарта Прага
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ливерпуль
Спарта Прага

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:5
ЛЕ
1:0
ЛЕ
0:0

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
54

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуньес Дарвин 4 (1) 0.57
Салах Мохамед 3 (1) 0.43
Жота Диогу 3 0.43
Диас Луис 3 0.43
Гакпо Коди 2 0.29
Гравенберх Райан 2 0.29
Макаллистер Алексис 1 (1) 0.14
Эндо Ватару 1 0.14
Собослаи Доминик 1 0.14
Куанса Джарелл 1 0.14
Александер-Арнольд Трент 0 0
Гомес Джо 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Эллиотт Харви 0 0
Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гараслин Лукаш 4 0.36
Кухта Ян 3 0.27
Бирманчевич Велько 3 0.27
Крейчи Ладислав II 3 (1) 0.27
Пресиадо Анхело 2 0.18
Панак Филип 1 0.09
Олатунджи Виктор 1 0.09
Туци Индрит 1 0.09
Сёренсен Асгер 1 0.09
Витик Мартин 1 0.09
Кайринен Каан 0 0
Ляци Казим 0 0
Зелены Ярослав 0 0
Пешек Якуб 0 0
Рынеш Матей 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эндо Ватару 1 0
Конате Ибраима 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Брэдли Конор 1 0
Байчетич Стефан 1 0
Скэнлон Калум 1 0
Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крейчи Ладислав II 4 0
Рынеш Матей 2 1
Ляци Казим 3 0
Бирманчевич Велько 3 0
Сёренсен Асгер 2 0
Пресиадо Анхело 2 0
Приске Бриан 1 0
Павелка Давид 1 0
Зелены Ярослав 1 0
Гараслин Лукаш 1 0
Кухта Ян 1 0
Кайринен Каан 1 0
Панак Филип 1 0
Виснер Томаш 1 0
Олатунджи Виктор 1 0
Гомес Джеймс 1 0
Витик Мартин 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Спарта Прага
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
6
Ливерпуль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Спарта Прага
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

9
12
Ливерпуль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Спарта Прага
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

9
18

Голы по времени матча

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
3
27%
3
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Пропущено

1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
100%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
1
9%
2
17%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
3
27%
3
25%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
43%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Забито

22
21
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
4
18%
5
24%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
4
18%
2
10%
46-60
2
9%
5
24%
61-75
6
27%
4
19%
76-90

Пропущено

8
20
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
1
13%
4
20%
1-15
1
13%
4
20%
16-30
3
38%
2
10%
31-45
1
13%
3
15%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
1
13%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0
Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0
Спарта Прага
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Виктория Пльзень - Спарта Прага 4:0 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Спарта Прага - Славия Прага 0:0 Славия Прага - Спарта Прага 2:3
Словацко - Спарта Прага 1:3 Спарта Прага - Галатасарай 4:1 Спарта Прага - Слован Либерец 2:1 Галатасарай - Спарта Прага 3:2 Карвина - Спарта Прага 0:3 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Будё-Глимт - Спарта Прага 0:2 Пушкаш-Академи - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Спарта Прага - Теплице 2:1 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 Спарта Прага - Яблонец 3:0 Пардубице - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - Бетис 1:0 Спарта Прага - Фастав Злин 2:0 Баник Острава - Спарта Прага 0:1

Результаты матчей

Ливерпуль
Спарта Прага

Точный счет

2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
4:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
3:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 45%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Спарта Прага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
3
3
2
1
3.5
2
4
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2
2
2.5
1
4
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
5
6
4
3
2.5
4
7
3
4
3.5
2
9
2
5
4.5

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (1)
Рома Лукаку Ромелу 7 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Фрайбург Грегорич Михаэль 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
Вильярреал Морено Альберто 1 3
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Спарта Прага от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 марта 2024, осталось 2 дня 15 часов 42 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 47
    Ливерпуль 97.9% (46)
    X 0% (0)
    Спарта Прага 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Спарта Прага
    1.31
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    6.40
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    8.50
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Спарта Прага

    Исход игры
    Ливерпуль
    97.9% (47)
    Ничья
    0% (0)
    Спарта Прага
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.1% (25)
    Меньше
    35.9% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    38.46% (15)
    Нет
    61.54% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    25% (12)
    3:0 Ливерпуль
    18.8% (9)
    3:1 Ливерпуль
    12.5% (6)
    2:1 Ливерпуль
    10.4% (5)
    4:1 Ливерпуль
    6.3% (3)
    1:0 Ливерпуль
    4.2% (2)
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