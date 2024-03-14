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  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Кружляк Иван
Рейнджерс
 
Позже
Бенфика
Прогнозы 132
Рейнджерс 26.5% (35)
X 31.1% (41)
Бенфика 42.4% (56)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рейнджерс
Ничья
Бенфика
3.70
3.85
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Батлэнд
Джек
2
Тавернье
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
5
Сауттар
Джон
3
Йылмаз
Рыдван
42
Диоманде
Мохаммед
4
Ландстрем
Джон
23
Райт
Скотт
11
Лоуренс
Том
7
Силва
Фабио
9
Дессерс
Сириль
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
8
Эурснес
Фредрик
87
Невеш
Жоау
61
Флорентину
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
7
Нерес
Давид
36
Леонардо
Маркос
Рейнджерс
4-2-3-1
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Рейнджерс
Бенфика

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЕ
2:2
ЛЕ
2:2
ЛЕ
3:3

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

2.33
2.33

Тотал матчей

4.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
38

Бомбардиры внутри турнира

Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сима Абдалла 3 0.43
Перейра Данило II 1 0.14
Дессерс Сириль 1 0.14
Руф Кемар 1 0.14
Лоуренс Том 1 0.14
Стерлинг Дюжон 1 0.14
Кантуэлл Тодд 1 0.14
МакКосленд Росс 1 0.14
Силва Фабио 0 0
Ландстрем Джон 0 0
Сифуэнтес Хосе 0 0
Диоманде Мохаммед 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мария Анхель 3 (3) 1

Карточки

Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тавернье Джеймс 2 0
Голдсон Коннор 2 0
Руф Кемар 2 0
Ламмерс Сэм 2 0
Сима Абдалла 2 0
Батлэнд Джек 1 0
Ландстрем Джон 1 0
Сауттар Джон 1 0
Дессерс Сириль 1 0
Баришич Борна 1 0
Стерлинг Дюжон 1 0
Кантуэлл Тодд 1 0
Йылмаз Рыдван 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бах Александр 2 0
Ди Мария Анхель 1 0
Кекчю Оркун 1 0

Результаты матчей

Рейнджерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Рейнджерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Бенфика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
3
Рейнджерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
3

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
33%
61-75
1
9%
1
33%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рейнджерс
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Хиберниан - Рейнджерс 0:2 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - Мотеруэлл 1:2 Килмарнок - Рейнджерс 1:2
Рейнджерс - Хартс 5:0 Сент-Джонстон - Рейнджерс 0:3 Рейнджерс - Росс Каунти 3:1 Рейнджерс - Эйр Юнайтед 2:0 Рейнджерс - Унион Эспаньола 5:3 Рейнджерс - Абердин 2:1 Рейнджерс - Ливингстон 3:0 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:1 Хиберниан - Рейнджерс 0:3 Дамбартон - Рейнджерс 1:4 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Рейнджерс - Килмарнок 3:1 Селтик - Рейнджерс 2:1 Мотеруэлл - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0
Бенфика
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бенфика - Эшторил 3:1 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1
Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1

Результаты матчей

Рейнджерс
Бенфика

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Рейнджерс
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
4
1.5
2
1
1
6
2.5

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (1)
Рома Лукаку Ромелу 7 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Фрайбург Грегорич Михаэль 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
Вильярреал Морено Альберто 1 3
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рейнджерс - Бенфика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 марта 2024, осталось 15 минут.

    Главный судья: Кружляк Иван

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    • Прогнозы 132
    Рейнджерс 26.5% (35)
    X 31.1% (41)
    Бенфика 42.4% (56)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рейнджерс
    Ничья
    Бенфика
    3.70
    3.85
    Реклама, ligastavok.ru
    2.42
    Реклама, ligastavok.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рейнджерс - Бенфика

    Исход игры
    Рейнджерс
    26.7% (35)
    Ничья
    30.5% (40)
    Бенфика
    42.7% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.72% (72)
    Меньше
    36.28% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    91.15% (103)
    Нет
    8.85% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Бенфика
    29.8% (39)
    1:1 Ничья
    24.4% (32)
    2:1 Рейнджерс
    16.8% (22)
    0:1 Бенфика
    5.3% (7)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    1:3 Бенфика
    2.3% (3)
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