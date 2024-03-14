Стадион: Айброкс. Главный судья: Кружляк Иван
Прогноз на матч от Liveresult
23
Райт
Скотт
11
Лоуренс
Том
87
Невеш
Жоау
61
Флорентину
27
Силва
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Райт СкоттПолузащитник
-
11 Лоуренс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
-
38 Кинг ЛеонЗащитник
-
46 Ифеко ДжонлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Руф КемарНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Кокубо ЛеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
47 Говейя ТьягуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Рейнджерс
Бенфика
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
2.33
2.33
Тотал матчей
4.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
38
Бомбардиры внутри турнира
Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сима Абдалла
|3
|0.43
|Перейра Данило II
|1
|0.14
|Дессерс Сириль
|1
|0.14
|Руф Кемар
|1
|0.14
|Лоуренс Том
|1
|0.14
|Стерлинг Дюжон
|1
|0.14
|Кантуэлл Тодд
|1
|0.14
|МакКосленд Росс
|1
|0.14
|Силва Фабио
|0
|0
|Ландстрем Джон
|0
|0
|Сифуэнтес Хосе
|0
|0
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Мария Анхель
|3 (3)
|1
Карточки
Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тавернье Джеймс
|2
|0
|Голдсон Коннор
|2
|0
|Руф Кемар
|2
|0
|Ламмерс Сэм
|2
|0
|Сима Абдалла
|2
|0
|Батлэнд Джек
|1
|0
|Ландстрем Джон
|1
|0
|Сауттар Джон
|1
|0
|Дессерс Сириль
|1
|0
|Баришич Борна
|1
|0
|Стерлинг Дюжон
|1
|0
|Кантуэлл Тодд
|1
|0
|Йылмаз Рыдван
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бах Александр
|2
|0
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
Результаты матчей
Рейнджерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Рейнджерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Бенфика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
3
Рейнджерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
3
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
33%
61-75
1
9%
1
33%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рейнджерс
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Хиберниан - Рейнджерс 0:2 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - Мотеруэлл 1:2 Килмарнок - Рейнджерс 1:2
Рейнджерс - Хартс 5:0 Сент-Джонстон - Рейнджерс 0:3 Рейнджерс - Росс Каунти 3:1 Рейнджерс - Эйр Юнайтед 2:0 Рейнджерс - Унион Эспаньола 5:3 Рейнджерс - Абердин 2:1 Рейнджерс - Ливингстон 3:0 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:1 Хиберниан - Рейнджерс 0:3 Дамбартон - Рейнджерс 1:4 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Рейнджерс - Килмарнок 3:1 Селтик - Рейнджерс 2:1 Мотеруэлл - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0
Бенфика
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бенфика - Эшторил 3:1 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1
Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1
Результаты матчей
Рейнджерс
Бенфика
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Рейнджерс
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
21
34
21
16
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (1)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|7 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|5 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|Вильярреал
|Морено Альберто
|1 3
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рейнджерс - Бенфика
Исход игры
Рейнджерс
26.7% (35)
Ничья
30.5% (40)
Бенфика
42.7% (56)
Тотал 2.5
Больше
63.72% (72)
Меньше
36.28% (41)
Обе команды забьют
Да
91.15% (103)
Нет
8.85% (10)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
29.8% (39)
1:1 Ничья
24.4% (32)
2:1 Рейнджерс
16.8% (22)
0:1 Бенфика
5.3% (7)
2:2 Ничья
3.1% (4)
1:3 Бенфика
2.3% (3)
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