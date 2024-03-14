Стадион: Фортуна Арена. Главный судья: Ниберг Гленн
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
27
Влчек
Томаш
5
Огбу
Иго
19
Дорли
Оскар
17
Провод
Лукаш
13
Хитил
Моймир
16
Меньян
Майк
19
Эрнандес
Тео
80
Муса
Юнус
10
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Влчек ТомашЗащитник
-
5 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Дорли ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Провод ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Хитил МоймирНападающий
- Запасные игроки
-
28 Мандоус АлешВратарь
-
31 Сиротник ЯнВратарь
-
29 Томич МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шевчик ПетрПолузащитник
-
26 Шранц ИванПолузащитник
-
35 Юрасек МатейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Dominik Pech
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
- Полузащитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
69 Нава ЛапоВратарь
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Окафор НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Йович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Славия Прага
Милан
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Бомбардиры внутри турнира
Славия Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шранц Иван
|5
|0.45
|Хитил Моймир
|4
|0.36
|Масопуст Лукаш
|3
|0.27
|Доудера Давид
|3
|0.27
|Юречка Вацлав
|3
|0.27
|Огбу Иго
|2
|0.18
|Тиджани Мухамед
|2 (1)
|0.18
|Валлем Конрад
|1
|0.09
|Зафеирис Христос
|1
|0.09
|Юрасек Матей
|1
|0.09
|Боржил Ян
|0
|0
|Голеш Томаш
|0
|0
|Мандоус Алеш
|0
|0
|Шевчик Петр
|0
|0
|Лингр Ондржей
|0
|0
|Дорли Оскар
|0
|0
|Провод Лукаш
|0
|0
|Огунгбай Болуватифе
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лофтус-Чик Рубен
|3
|1
|Леау Рафаэл
|2
|0.67
|Жиру Оливье
|1
|0.33
|Йович Лука
|1
|0.33
|Пулишич Кристиан
|1
|0.33
|Рейндерс Тиджани
|1
|0.33
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|Эрнандес Тео
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
Карточки
Славия Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масопуст Лукаш
|3
|0
|Тиджани Мухамед
|2
|0
|Огбу Иго
|0
|1
|Диуф Малик
|0
|1
|Ван Бюрен Мик
|1
|0
|Мандоус Алеш
|1
|0
|Шевчик Петр
|1
|0
|Дорли Оскар
|1
|0
|Провод Лукаш
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кьяер Симон
|1
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Меньян Майк
|1
|0
|Калабрия Давиде
|1
|0
Результаты матчей
Славия Прага
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Славия Прага
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
6
7
Славия Прага
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Милан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
16
2
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
6 Не забивали 2
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
1
50%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
1
50%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
4
57%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Пропущено
11
2
9 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
7
64%
1
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
25
9
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
4
16%
0
0%
1-15
3
12%
1
11%
16-30
4
16%
4
44%
31-45
5
20%
3
33%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
6
24%
1
11%
76-90
Пропущено
12
5
10 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
8
67%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Славия Прага
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Славия Прага - Теплице 4:0 Милан - Славия Прага 4:2 Спарта Прага - Славия Прага 0:0 Славия Прага - Спарта Прага 2:3
Славия Прага - Пардубице 3:0 Карвина - Славия Прага 0:3 Фастав Злин - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Яблонец 4:3 Славия Прага - Злате Моравце 4:1 Бэйцзин Гоань - Славия Прага 0:0 Славия Прага - АИК 2:0 Славия Прага - Сённерйюск 4:0 Баник Острава - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Серветт 4:0 Славия Прага - Млада Болеслав 2:0 Градец Кралове - Славия Прага 0:2 Шериф - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Ческе-Будеёвице 2:1 Сигма Оломоуц - Славия Прага 1:3 Славия Прага - Рома 2:0
Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1
Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2
Результаты матчей
Славия Прага
Милан
Точный счет
2:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Славия Прага
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
11
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
47
21
29
12
110
110
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (1)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|7 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|5 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|Вильярреал
|Морено Альберто
|1 3
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Славия Прага - Милан
Исход игры
Славия Прага
4.1% (6)
Ничья
18.5% (27)
Милан
77.4% (113)
Тотал 2.5
Больше
65.79% (75)
Меньше
34.21% (39)
Обе команды забьют
Да
81.58% (93)
Нет
18.42% (21)
Популярный счёт
1:2 Милан
35.6% (52)
1:1 Ничья
13% (19)
0:2 Милан
8.2% (12)
1:3 Милан
6.2% (9)
0:1 Милан
5.5% (8)
2:2 Ничья
3.4% (5)
2:1 Славия Прага
2.7% (4)
2:3 Милан
1.4% (2)
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