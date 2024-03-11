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Стадион: .
Славия Прага
 
Позже
Милан
Прогнозы 46
Славия Прага 4.3% (2)
X 17.4% (8)
Милан 78.3% (36)
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Лучшие коэффициенты
Славия Прага
Ничья
Милан
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История личных встреч

Славия Прага
Милан

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
4:2

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шранц Иван 5 0.45
Хитил Моймир 4 0.36
Масопуст Лукаш 3 0.27
Доудера Давид 3 0.27
Юречка Вацлав 3 0.27
Огбу Иго 2 0.18
Тиджани Мухамед 2 (1) 0.18
Валлем Конрад 1 0.09
Зафеирис Христос 1 0.09
Юрасек Матей 1 0.09
Боржил Ян 0 0
Голеш Томаш 0 0
Мандоус Алеш 0 0
Шевчик Петр 0 0
Лингр Ондржей 0 0
Дорли Оскар 0 0
Провод Лукаш 0 0
Огунгбай Болуватифе 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лофтус-Чик Рубен 3 1
Леау Рафаэл 2 0.67
Жиру Оливье 1 0.33
Йович Лука 1 0.33
Пулишич Кристиан 1 0.33
Рейндерс Тиджани 1 0.33
Флоренци Алессандро 0 0
Эрнандес Тео 0 0
Кьяер Симон 0 0

Карточки

Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масопуст Лукаш 3 0
Тиджани Мухамед 2 0
Огбу Иго 0 1
Диуф Малик 0 1
Ван Бюрен Мик 1 0
Мандоус Алеш 1 0
Шевчик Петр 1 0
Дорли Оскар 1 0
Провод Лукаш 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кьяер Симон 1 0
Флоренци Алессандро 1 0
Меньян Майк 1 0
Калабрия Давиде 1 0

Результаты матчей

Славия Прага
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Славия Прага
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

6
7
Славия Прага
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Милан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

16
2
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
6 Не забивали 2
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
1
50%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
1
50%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
4
57%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Пропущено

11
2
9 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
7
64%
1
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

25
9
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
4
16%
0
0%
1-15
3
12%
1
11%
16-30
4
16%
4
44%
31-45
5
20%
3
33%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
6
24%
1
11%
76-90

Пропущено

12
5
10 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
8
67%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Славия Прага
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Славия Прага - Теплице 4:0 Милан - Славия Прага 4:2 Спарта Прага - Славия Прага 0:0 Славия Прага - Спарта Прага 2:3
Славия Прага - Пардубице 3:0 Карвина - Славия Прага 0:3 Фастав Злин - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Яблонец 4:3 Славия Прага - Злате Моравце 4:1 Бэйцзин Гоань - Славия Прага 0:0 Славия Прага - АИК 2:0 Славия Прага - Сённерйюск 4:0 Баник Острава - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Серветт 4:0 Славия Прага - Млада Болеслав 2:0 Градец Кралове - Славия Прага 0:2 Шериф - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Ческе-Будеёвице 2:1 Сигма Оломоуц - Славия Прага 1:3 Славия Прага - Рома 2:0
Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1
Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Аталанта - Милан 3:2

Результаты матчей

Славия Прага
Милан

Точный счет

2:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Славия Прага
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
2
3
3.5
1
1
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
1.5
4
7
2.5
2
1
2
9
3.5
1
2
1
10
4.5
1
10
5.5

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (1)
Рома Лукаку Ромелу 7 (1)
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Фрайбург Грегорич Михаэль 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
Вильярреал Морено Альберто 1 3
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Славия Прага - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 марта 2024, осталось 2 дня 13 часов 27 минут.



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    • Прогнозы 46
    Славия Прага 4.3% (2)
    X 17.4% (8)
    Милан 78.3% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Славия Прага
    Ничья
    Милан
    3.20
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    4.00
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    2.20
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    Прогнозы на матч Славия Прага - Милан

    Исход игры
    Славия Прага
    4.3% (2)
    Ничья
    17.4% (8)
    Милан
    78.3% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (25)
    Меньше
    37.5% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (30)
    Нет
    25% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    34.8% (16)
    0:2 Милан
    15.2% (7)
    1:1 Ничья
    10.9% (5)
    1:3 Милан
    8.7% (4)
    0:1 Милан
    6.5% (3)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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    Славия Прага
    Милан
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