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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 31.
Кармиотисса
0:0
Первый тайм: 40'
Аполлон
0'
30' Желтая карточка
Юрчевич Марио

Ход матча

30'
 
Юрчевич Марио
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Кармиотисса
Ничья
Аполлон
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Все Коэффициенты
Кармиотисса
Аполлон

История личных встреч

Кармиотисса
Аполлон

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
3:4
ПД
1:0
ПД
3:4
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:2
ТМС
4:0
К
2:1
К
1:5
ПД
3:0
ПД
0:6

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.17

Среднее время на гол

75
77

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

2.33
3.4

Среднее время на гол

38
26

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

1.82
2.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

49
41

Бомбардиры внутри турнира

Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Katsantonis 12 (1) 0.39
Росси Карим 6 0.19
Думбия Абубакар 5 (1) 0.16
Теодору Димитрис 5 (2) 0.16
Кукалаш Ставрош 3 0.1
Сук Йоэй 2 (1) 0.06
Фор Наварон 2 (1) 0.06
Лукили Карим 1 0.03
Ковачевич Боян 1 0.03
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 9 0.29
Вальбуэна Матьё 7 (1) 0.23
Сагаль Анхело 6 0.19
Giorgios Malekkides 3 0.1
Перец Элиэль 3 (1) 0.1
Абдураими Бешарт 2 0.06
Бакенга Мушага 2 0.06
Крменчик Михал 2 0.06
Юрчевич Марио 2 0.06
Экполо Годсвилл 2 0.06
Костаче Ионуц 1 0.03
Дариква Тендайи 1 0.03
Коль Исраэль 1 0.03

Карточки

Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кукалаш Ставрош 10 0
Ковачевич Боян 8 1
Думбия Абубакар 8 0
Сук Йоэй 7 0
Малоне Дион 5 1
Грэдинару Рэзван 5 0
Неофуту Андреас III 5 0
Росси Карим 4 0
Пантели Стилианос 4 0
Лукили Карим 4 0
Ньивпорт Ларс 3 0
Хараламбус Ангелис 2 0
Фор Наварон 2 0
Nikolas Mattheou 2 0
Павловец Александр 1 0
Andreas Katsantonis 1 0
Stefanos Charalambous 1 0
Саллам Самир Бен 1 0
Теодору Димитрис 1 0
Konstantinos Michail 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 8 0
Вальбуэна Матьё 5 0
Коль Исраэль 5 0
Перец Элиэль 5 0
Кириаку Хараламбос 3 1
Бруно Араужо 3 1
Giorgios Malekkides 4 0
Экполо Годсвилл 4 0
Абдураими Бешарт 3 0
Сагаль Анхело 3 0
Теки Тесфальдет 3 0
Маркеш Педру 3 0
Шполярич Данило 3 0
Леувенбург Петер 1 1
Крменчик Михал 2 0
Юрчевич Марио 2 0
Психас Петрос 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Дигин Николя 1 0
Пейбернес Матьё 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Giorgos Pavlides 1 0

Результаты матчей

Кармиотисса
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Аполлон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)

Сухие победы

0
6

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

13
6
Кармиотисса
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Аполлон
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

27
11

Упущенные победы

12
14
Кармиотисса
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Аполлон
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (15)
30% (9)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)

Сухие победы

7
10

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

30
17

Упущенные победы

25
20

Голы по времени матча

Забито

22
26
8 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
1
5%
6
23%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
6
27%
8
31%
31-45
1
5%
4
15%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
10
45%
5
19%
76-90

Пропущено

23
17
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 11
2
9%
1
6%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
3
13%
5
29%
29%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
6
26%
3
18%
61-75
6
26%
6
35%
76-90

Забито

17
15
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
3
18%
3
20%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
4
24%
3
20%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
3
18%
3
20%
61-75
4
24%
3
20%
76-90

Пропущено

33
16
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
3
9%
1
6%
1-15
8
24%
4
25%
16-30
4
12%
5
31%
31-45
9
27%
2
13%
46-60
4
12%
0
0%
61-75
5
15%
4
25%
76-90

Забито

39
41
17 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 18
10 Не забивали 10
4
10%
9
22%
1-15
3
8%
4
10%
16-30
10
26%
11
27%
31-45
2
5%
5
12%
46-60
6
15%
4
10%
61-75
14
36%
8
20%
76-90

Пропущено

56
33
22 В 1-м тайме 17
34 Во 2-м тайме 16
18 Пропускали первыми 10
27 Не пропускали 21
5
9%
2
6%
1-15
10
18%
5
15%
16-30
7
13%
10
30%
31-45
13
23%
3
9%
46-60
10
18%
3
9%
61-75
11
20%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Кармиотисса
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Отеллос - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 1:4 Этникос Ахна - Кармиотисса 2:1
Закакиу - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 3:1 Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 1:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 4:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 Кармиотисса - Неа Саламина 0:1 Отеллос - Кармиотисса 0:3 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Кармиотисса - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1
Аполлон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аполлон - Этникос Ахна 2:2 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1
Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 Аполлон - Омония Никосия 1:2 Пафос - Аполлон 1:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3

Результаты матчей

Кармиотисса
Аполлон

Точный счет

1:3
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 50%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 33%
1
10 раз 33%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
2 раза 7%
0
10 раз 33%
1
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кармиотисса
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
8
5
9
1.5
5
11
4
10
2.5
1
15
1
13
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
12
2
5
11
1.5
7
7
2
14
2.5
5
9
1
15
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
20
10
10
20
1.5
12
18
6
24
2.5
6
24
2
28
3.5
3
27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 29 19 6 4 56 - 18 63
2.
Арис Лимасол
 29 19 3 7 57 - 25 60
3.
АЕК Ларнака
 29 17 8 4 47 - 27 59
4.
Омония Никосия
 29 16 7 6 53 - 33 55
5.
Пафос
 29 16 5 8 51 - 24 53
6.
Анортосис
 29 14 6 9 41 - 28 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 0:0 31 11 10 10 42 - 32 43
2.
Неа Саламина
 30 10 8 12 36 - 44 38
3.
АЕЛ Лимасол
 0:0 30 10 6 14 37 - 49 36
4.
Этникос Ахна
 30 9 9 12 46 - 60 36
5.
Кармиотисса
 0:0 31 7 7 17 38 - 57 28
6.
Докса Катокопия
 0:0 31 6 4 21 19 - 61 22
7.
Отеллос
 29 3 8 18 24 - 55 17
8.
Закакиу
 30 2 11 17 30 - 64 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 12 2 0 35 - 6 38
2.
Арис Лимасол
 15 12 1 2 29 - 8 37
3.
Омония Никосия
 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
АЕК Ларнака
 14 9 3 2 29 - 17 30
5.
Пафос
 14 8 3 3 24 - 9 27
6.
Анортосис
 15 6 6 3 21 - 16 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимасол
 0:0 16 7 4 5 24 - 25 25
2.
Этникос Ахна
 15 7 3 5 26 - 26 24
3.
Неа Саламина
 16 5 4 7 17 - 23 19
4.
Аполлон
 0:0 16 4 5 7 15 - 16 17
5.
Кармиотисса
 0:0 15 3 6 6 21 - 24 15
6.
Докса Катокопия
 0:0 15 3 1 11 10 - 29 10
7.
Отеллос
 14 2 3 9 9 - 23 9
8.
Закакиу
 14 1 5 8 13 - 33 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 15 8 5 2 18 - 10 29
2.
Пафос
 15 8 2 5 27 - 15 26
3.
АПОЭЛ
 15 7 4 4 21 - 12 25
4.
Анортосис
 14 8 0 6 20 - 12 24
5.
Арис Лимасол
 14 7 2 5 28 - 17 23
6.
Омония Никосия
 14 6 4 4 19 - 18 22

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 0:0 15 7 5 3 27 - 16 26
2.
Неа Саламина
 14 5 4 5 19 - 21 19
3.
Кармиотисса
 0:0 16 4 1 11 17 - 33 13
4.
Этникос Ахна
 15 2 6 7 20 - 34 12
5.
Докса Катокопия
 0:0 16 3 3 10 9 - 32 12
6.
АЕЛ Лимасол
 0:0 14 3 2 9 13 - 24 11
7.
Закакиу
 16 1 6 9 17 - 31 9
8.
Отеллос
 15 1 5 9 15 - 32 8

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Этникос Ахна Элиа Мариос 13
Кармиотисса Andreas Katsantonis 12
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 12
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 11
АПОЭЛ Петрович Радосав 1 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    Юрчевич Марио получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кармиотисса
Ничья
Аполлон
4.10
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3.75
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3.70
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