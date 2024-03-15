Тур: 31.
0:0
Первый тайм: 40'
Ход матча
30'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Христос Хараламбус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Мачин Пабло
История личных встреч
Кармиотисса
Аполлон
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
1.17
Среднее время на гол
75
77
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
2.33
3.4
Среднее время на гол
38
26
Всего голов
20
24
Голов в среднем за матч
1.82
2.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
49
41
Бомбардиры внутри турнира
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andreas Katsantonis
|12 (1)
|0.39
|Росси Карим
|6
|0.19
|Думбия Абубакар
|5 (1)
|0.16
|Теодору Димитрис
|5 (2)
|0.16
|Кукалаш Ставрош
|3
|0.1
|Сук Йоэй
|2 (1)
|0.06
|Фор Наварон
|2 (1)
|0.06
|Лукили Карим
|1
|0.03
|Ковачевич Боян
|1
|0.03
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|9
|0.29
|Вальбуэна Матьё
|7 (1)
|0.23
|Сагаль Анхело
|6
|0.19
|Giorgios Malekkides
|3
|0.1
|Перец Элиэль
|3 (1)
|0.1
|Абдураими Бешарт
|2
|0.06
|Бакенга Мушага
|2
|0.06
|Крменчик Михал
|2
|0.06
|Юрчевич Марио
|2
|0.06
|Экполо Годсвилл
|2
|0.06
|Костаче Ионуц
|1
|0.03
|Дариква Тендайи
|1
|0.03
|Коль Исраэль
|1
|0.03
Карточки
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кукалаш Ставрош
|10
|0
|Ковачевич Боян
|8
|1
|Думбия Абубакар
|8
|0
|Сук Йоэй
|7
|0
|Малоне Дион
|5
|1
|Грэдинару Рэзван
|5
|0
|Неофуту Андреас III
|5
|0
|Росси Карим
|4
|0
|Пантели Стилианос
|4
|0
|Лукили Карим
|4
|0
|Ньивпорт Ларс
|3
|0
|Хараламбус Ангелис
|2
|0
|Фор Наварон
|2
|0
|Nikolas Mattheou
|2
|0
|Павловец Александр
|1
|0
|Andreas Katsantonis
|1
|0
|Stefanos Charalambous
|1
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
|Теодору Димитрис
|1
|0
|Konstantinos Michail
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|8
|0
|Вальбуэна Матьё
|5
|0
|Коль Исраэль
|5
|0
|Перец Элиэль
|5
|0
|Кириаку Хараламбос
|3
|1
|Бруно Араужо
|3
|1
|Giorgios Malekkides
|4
|0
|Экполо Годсвилл
|4
|0
|Абдураими Бешарт
|3
|0
|Сагаль Анхело
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Маркеш Педру
|3
|0
|Шполярич Данило
|3
|0
|Леувенбург Петер
|1
|1
|Крменчик Михал
|2
|0
|Юрчевич Марио
|2
|0
|Психас Петрос
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Дигин Николя
|1
|0
|Пейбернес Матьё
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Giorgos Pavlides
|1
|0
Результаты матчей
Кармиотисса
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Аполлон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Сухие победы
0
6
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
13
6
Кармиотисса
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Аполлон
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
27
11
Упущенные победы
12
14
Кармиотисса
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Аполлон
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (15)
30% (9)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
Сухие победы
7
10
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
30
17
Упущенные победы
25
20
Голы по времени матча
Забито
22
26
8 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
1
5%
6
23%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
6
27%
8
31%
31-45
1
5%
4
15%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
10
45%
5
19%
76-90
Пропущено
23
17
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 11
2
9%
1
6%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
3
13%
5
29%
29%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
6
26%
3
18%
61-75
6
26%
6
35%
76-90
Забито
17
15
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
3
18%
3
20%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
4
24%
3
20%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
3
18%
3
20%
61-75
4
24%
3
20%
76-90
Пропущено
33
16
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
3
9%
1
6%
1-15
8
24%
4
25%
16-30
4
12%
5
31%
31-45
9
27%
2
13%
46-60
4
12%
0
0%
61-75
5
15%
4
25%
76-90
Забито
39
41
17 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 18
10 Не забивали 10
4
10%
9
22%
1-15
3
8%
4
10%
16-30
10
26%
11
27%
31-45
2
5%
5
12%
46-60
6
15%
4
10%
61-75
14
36%
8
20%
76-90
Пропущено
56
33
22 В 1-м тайме 17
34 Во 2-м тайме 16
18 Пропускали первыми 10
27 Не пропускали 21
5
9%
2
6%
1-15
10
18%
5
15%
16-30
7
13%
10
30%
31-45
13
23%
3
9%
46-60
10
18%
3
9%
61-75
11
20%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Кармиотисса
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Отеллос - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 1:4 Этникос Ахна - Кармиотисса 2:1
Закакиу - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 3:1 Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 1:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 4:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 Кармиотисса - Неа Саламина 0:1 Отеллос - Кармиотисса 0:3 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Кармиотисса - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1
Аполлон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аполлон - Этникос Ахна 2:2 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1
Аполлон - Докса Катокопия 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 Аполлон - Омония Никосия 1:2 Пафос - Аполлон 1:1 Аполлон - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2 Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3
Результаты матчей
Кармиотисса
Аполлон
Точный счет
1:3
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 50%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 33%
1
10 раз 33%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
2 раза 7%
0
10 раз 33%
1
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кармиотисса
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
88
59
511
410
115
113
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
122
511
77
214
59
115
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
2010
1020
1218
624
624
228
327
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|19
|6
|4
|56 - 18
|63
|2.
|29
|19
|3
|7
|57 - 25
|60
|3.
|29
|17
|8
|4
|47 - 27
|59
|4.
|29
|16
|7
|6
|53 - 33
|55
|5.
|29
|16
|5
|8
|51 - 24
|53
|6.
|29
|14
|6
|9
|41 - 28
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|31
|11
|10
|10
|42 - 32
|43
|2.
|30
|10
|8
|12
|36 - 44
|38
|3.
|0:0
|30
|10
|6
|14
|37 - 49
|36
|4.
|30
|9
|9
|12
|46 - 60
|36
|5.
|0:0
|31
|7
|7
|17
|38 - 57
|28
|6.
|0:0
|31
|6
|4
|21
|19 - 61
|22
|7.
|29
|3
|8
|18
|24 - 55
|17
|8.
|30
|2
|11
|17
|30 - 64
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|2
|0
|35 - 6
|38
|2.
|15
|12
|1
|2
|29 - 8
|37
|3.
|15
|10
|3
|2
|34 - 15
|33
|4.
|14
|9
|3
|2
|29 - 17
|30
|5.
|14
|8
|3
|3
|24 - 9
|27
|6.
|15
|6
|6
|3
|21 - 16
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|7
|4
|5
|24 - 25
|25
|2.
|15
|7
|3
|5
|26 - 26
|24
|3.
|16
|5
|4
|7
|17 - 23
|19
|4.
|0:0
|16
|4
|5
|7
|15 - 16
|17
|5.
|0:0
|15
|3
|6
|6
|21 - 24
|15
|6.
|0:0
|15
|3
|1
|11
|10 - 29
|10
|7.
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|8.
|14
|1
|5
|8
|13 - 33
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|5
|2
|18 - 10
|29
|2.
|15
|8
|2
|5
|27 - 15
|26
|3.
|15
|7
|4
|4
|21 - 12
|25
|4.
|14
|8
|0
|6
|20 - 12
|24
|5.
|14
|7
|2
|5
|28 - 17
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|19 - 18
|22
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|27 - 16
|26
|2.
|14
|5
|4
|5
|19 - 21
|19
|3.
|0:0
|16
|4
|1
|11
|17 - 33
|13
|4.
|15
|2
|6
|7
|20 - 34
|12
|5.
|0:0
|16
|3
|3
|10
|9 - 32
|12
|6.
|0:0
|14
|3
|2
|9
|13 - 24
|11
|7.
|16
|1
|6
|9
|17 - 31
|9
|8.
|15
|1
|5
|9
|15 - 32
|8
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|13
|Кармиотисса
|Andreas Katsantonis
|12
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|12
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 11
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|1 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9