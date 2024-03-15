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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 31.
АЕЛ Лимасол
0:0
Перерыв
Докса Катокопия
0'
25' Желтая карточка
Трайчевски Душко

Ход матча

25'
 
Трайчевски Душко
Лучшие коэффициенты
АЕЛ Лимасол
Ничья
Докса Катокопия
3.80
3.55
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Все Коэффициенты
АЕЛ Лимасол
Докса Катокопия

История личных встреч

АЕЛ Лимасол
Докса Катокопия

25 матчей

92%
8%
23 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

84%
12%
4%
21 победа 3 ничьи 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

120%
0 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы

35 матчей

65.7%
22.9%
11.4%
23 победы 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

31.4%
54.3%
14.3%
11 побед 19 ничьих 5 побед

Второй тайм

60%
31.4%
8.6%
21 победа 11 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
3:4
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
1:3
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
4:0
ПД
2:1
ПД
0:4
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:4
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:3

Голы

Всего голов

28
29

Голов в среднем за матч

1.65
1.61

Среднее время на гол

54
55

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

0.78
0.71

Среднее время на гол

115
127

Всего голов

42
41

Голов в среднем за матч

1.2
1.17

Тотал матчей

2.5
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

75
76

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 6 (1) 0.2
Медоевич Слободан 3 0.1
Silva 3 0.1
Андреу Эвангелос 3 0.1
Филипович Петар 2 0.07
Минчев Георги 2 0.07
Папафотис Вассилис 2 0.07
Морсай Йонатан 2 0.07
Морейра Ахмад Мендес 2 0.07
Fabrice Nkwoh 2 0.07
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.07
Срнич Драголюб 1 0.03
Мендоса Хавьер 1 0.03
Башту Угу 1 0.03
Yiannis Gerolemou 1 0.03
Франдзис Христофорос 1 0.03
Themistoklis Themistokleous 1 0.03
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асанте Эрнест 5 0.16
Наби Адил 4 (1) 0.13
Труич Никола 3 0.1
Велковски Димитар 2 0.06
Садик Берат 1 (1) 0.03

Карточки

АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марш Джордж 8 1
Цука Рави 7 0
Мендоса Хавьер 6 0
Филипович Петар 4 1
Silva 5 0
Папафотис Вассилис 4 0
Франдзис Христофорос 4 0
Срнич Славолюб 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Yiannis Gerolemou 3 0
Fabrice Nkwoh 3 0
Андреу Эвангелос 3 0
Деваст Себастьен 1 1
Медоевич Слободан 2 0
Черных Фёдор 2 0
Макрис Андреас 2 0
Башту Угу 2 0
Хенти Эзекиэль 0 1
Оливейра Мигель 1 0
Анестис Яннис 1 0
Де Лукас Луии 1 0
Michalis Kolias 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альсё Бриан 9 0
Труич Никола 6 1
Ньярко Эрнест 6 0
Наби Адил 5 0
Трайчевски Душко 5 0
Evangelos Kyriakou 5 0
Велковски Димитар 4 0
Aleksa Puric 4 0
Стилиану Мариос 3 0
Мухаммед Муса 3 0
Фофана Гессума 3 0
Хасселбайнк Глеофило 3 0
Провидакис Константинос 3 0
Nicolai Skoglund 3 0
Шишковски Дамьян 1 1
Садик Берат 2 0
Джа-Джедже Брис 2 0
Антониадес Мариос 2 0
Пантич Александар 2 0
Меска 2 0
Танди Симранджит 2 0
Alexandros Antoniou 0 1
Асанте Эрнест 1 0
Сецерович Аднан 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Докса Катокопия
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

1
8

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

7
3
АЕЛ Лимасол
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Докса Катокопия
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
7% (1)
67% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

20
26

Упущенные победы

9
7
АЕЛ Лимасол
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (11)
17% (5)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
Докса Катокопия
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)

Сухие победы

7
11

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

29
27

Упущенные победы

16
10

Голы по времени матча

Забито

23
6
9 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 25
3
13%
1
17%
1-15
2
9%
1
17%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
3
13%
1
17%
61-75
6
26%
3
50%
76-90

Пропущено

26
35
16 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 12
6
23%
4
11%
1-15
5
19%
5
14%
16-30
5
19%
4
11%
31-45
1
4%
5
14%
46-60
4
15%
7
20%
61-75
5
19%
10
29%
76-90

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
21 Не забивали 23
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
4
33%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
33%
1
10%
76-90

Пропущено

25
29
15 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
6
24%
5
17%
1-15
2
8%
6
21%
16-30
7
28%
5
17%
31-45
4
16%
2
7%
46-60
3
12%
5
17%
61-75
3
12%
6
21%
76-90

Забито

35
16
15 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
8 Не забивали 18
4
11%
3
19%
1-15
3
9%
4
25%
16-30
8
23%
2
13%
31-45
6
17%
1
6%
46-60
4
11%
2
13%
61-75
10
29%
4
25%
76-90

Пропущено

51
64
31 В 1-м тайме 29
20 Во 2-м тайме 35
20 Пропускали первыми 22
26 Не пропускали 26
12
24%
9
14%
1-15
7
14%
11
17%
16-30
12
24%
9
14%
31-45
5
10%
7
11%
46-60
7
14%
12
19%
61-75
8
16%
16
25%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 2:1
Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 1:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0
Докса Катокопия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Докса Катокопия - Закакиу 2:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 1:4 Аполлон - Докса Катокопия 0:1
Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
Докса Катокопия

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:2
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
15 раз 50%
1
11 раз 37%
2
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимасол
Докса Катокопия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
7
8
8
7
1.5
3
12
2
13
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
7
2
12
1.5
1
14
2
12
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
15
15
10
19
1.5
4
26
4
25
2.5
2
27
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 29 19 6 4 56 - 18 63
2.
Арис Лимасол
 29 19 3 7 57 - 25 60
3.
АЕК Ларнака
 29 17 8 4 47 - 27 59
4.
Омония Никосия
 29 16 7 6 53 - 33 55
5.
Пафос
 29 16 5 8 51 - 24 53
6.
Анортосис
 29 14 6 9 41 - 28 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 0:0 31 11 10 10 42 - 32 43
2.
Неа Саламина
 30 10 8 12 36 - 44 38
3.
АЕЛ Лимасол
 0:0 30 10 6 14 37 - 49 36
4.
Этникос Ахна
 30 9 9 12 46 - 60 36
5.
Кармиотисса
 0:0 31 7 7 17 38 - 57 28
6.
Докса Катокопия
 0:0 31 6 4 21 19 - 61 22
7.
Отеллос
 29 3 8 18 24 - 55 17
8.
Закакиу
 30 2 11 17 30 - 64 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 12 2 0 35 - 6 38
2.
Арис Лимасол
 15 12 1 2 29 - 8 37
3.
Омония Никосия
 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
АЕК Ларнака
 14 9 3 2 29 - 17 30
5.
Пафос
 14 8 3 3 24 - 9 27
6.
Анортосис
 15 6 6 3 21 - 16 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимасол
 0:0 16 7 4 5 24 - 25 25
2.
Этникос Ахна
 15 7 3 5 26 - 26 24
3.
Неа Саламина
 16 5 4 7 17 - 23 19
4.
Аполлон
 0:0 16 4 5 7 15 - 16 17
5.
Кармиотисса
 0:0 15 3 6 6 21 - 24 15
6.
Докса Катокопия
 0:0 15 3 1 11 10 - 29 10
7.
Отеллос
 14 2 3 9 9 - 23 9
8.
Закакиу
 14 1 5 8 13 - 33 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 15 8 5 2 18 - 10 29
2.
Пафос
 15 8 2 5 27 - 15 26
3.
АПОЭЛ
 15 7 4 4 21 - 12 25
4.
Анортосис
 14 8 0 6 20 - 12 24
5.
Арис Лимасол
 14 7 2 5 28 - 17 23
6.
Омония Никосия
 14 6 4 4 19 - 18 22

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 0:0 15 7 5 3 27 - 16 26
2.
Неа Саламина
 14 5 4 5 19 - 21 19
3.
Кармиотисса
 0:0 16 4 1 11 17 - 33 13
4.
Этникос Ахна
 15 2 6 7 20 - 34 12
5.
Докса Катокопия
 0:0 16 3 3 10 9 - 32 12
6.
АЕЛ Лимасол
 0:0 14 3 2 9 13 - 24 11
7.
Закакиу
 16 1 6 9 17 - 31 9
8.
Отеллос
 15 1 5 9 15 - 32 8

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Этникос Ахна Элиа Мариос 13
Кармиотисса Andreas Katsantonis 12
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 12
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 11
АПОЭЛ Петрович Радосав 1 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Анортосис Техера Серхио 1 9
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 9
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Трайчевски Душко получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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АЕЛ Лимасол
Ничья
Докса Катокопия
3.80
3.55
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4.10
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