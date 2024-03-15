Тур: 31.
0:0
Перерыв
Ход матча
25'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Цука РавиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
66 Silva
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
70 Lautaro Cano
-
-
-
Главный тренер: Alexandros Garpozis
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
77 Aleksa Puric
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Аденон ХаледЗащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 МескаНападающий
-
99 Хани ОмарНападающий
-
13 C. Loizidis
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
История личных встреч
АЕЛ Лимасол
Докса Катокопия
25 матчей
92%
8%
23 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
84%
12%
4%
21 победа 3 ничьи 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
120%
0 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы
35 матчей
65.7%
22.9%
11.4%
23 победы 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
31.4%
54.3%
14.3%
11 побед 19 ничьих 5 побед
Второй тайм
60%
31.4%
8.6%
21 победа 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
28
29
Голов в среднем за матч
1.65
1.61
Среднее время на гол
54
55
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
0.78
0.71
Среднее время на гол
115
127
Всего голов
42
41
Голов в среднем за матч
1.2
1.17
Тотал матчей
2.5
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
75
76
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|6 (1)
|0.2
|Медоевич Слободан
|3
|0.1
|Silva
|3
|0.1
|Андреу Эвангелос
|3
|0.1
|Филипович Петар
|2
|0.07
|Минчев Георги
|2
|0.07
|Папафотис Вассилис
|2
|0.07
|Морсай Йонатан
|2
|0.07
|Морейра Ахмад Мендес
|2
|0.07
|Fabrice Nkwoh
|2
|0.07
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.07
|Срнич Драголюб
|1
|0.03
|Мендоса Хавьер
|1
|0.03
|Башту Угу
|1
|0.03
|Yiannis Gerolemou
|1
|0.03
|Франдзис Христофорос
|1
|0.03
|Themistoklis Themistokleous
|1
|0.03
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асанте Эрнест
|5
|0.16
|Наби Адил
|4 (1)
|0.13
|Труич Никола
|3
|0.1
|Велковски Димитар
|2
|0.06
|Садик Берат
|1 (1)
|0.03
Карточки
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|8
|1
|Цука Рави
|7
|0
|Мендоса Хавьер
|6
|0
|Филипович Петар
|4
|1
|Silva
|5
|0
|Папафотис Вассилис
|4
|0
|Франдзис Христофорос
|4
|0
|Срнич Славолюб
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Yiannis Gerolemou
|3
|0
|Fabrice Nkwoh
|3
|0
|Андреу Эвангелос
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Башту Угу
|2
|0
|Хенти Эзекиэль
|0
|1
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Анестис Яннис
|1
|0
|Де Лукас Луии
|1
|0
|Michalis Kolias
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альсё Бриан
|9
|0
|Труич Никола
|6
|1
|Ньярко Эрнест
|6
|0
|Наби Адил
|5
|0
|Трайчевски Душко
|5
|0
|Evangelos Kyriakou
|5
|0
|Велковски Димитар
|4
|0
|Aleksa Puric
|4
|0
|Стилиану Мариос
|3
|0
|Мухаммед Муса
|3
|0
|Фофана Гессума
|3
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0
|Провидакис Константинос
|3
|0
|Nicolai Skoglund
|3
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|Садик Берат
|2
|0
|Джа-Джедже Брис
|2
|0
|Антониадес Мариос
|2
|0
|Пантич Александар
|2
|0
|Меска
|2
|0
|Танди Симранджит
|2
|0
|Alexandros Antoniou
|0
|1
|Асанте Эрнест
|1
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Докса Катокопия
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Сухие победы
1
8
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
7
3
АЕЛ Лимасол
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Докса Катокопия
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
7% (1)
67% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
20
26
Упущенные победы
9
7
АЕЛ Лимасол
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (11)
17% (5)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
Докса Катокопия
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)
Сухие победы
7
11
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
29
27
Упущенные победы
16
10
Голы по времени матча
Забито
23
6
9 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 25
3
13%
1
17%
1-15
2
9%
1
17%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
3
13%
1
17%
61-75
6
26%
3
50%
76-90
Пропущено
26
35
16 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 12
6
23%
4
11%
1-15
5
19%
5
14%
16-30
5
19%
4
11%
31-45
1
4%
5
14%
46-60
4
15%
7
20%
61-75
5
19%
10
29%
76-90
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
21 Не забивали 23
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
4
33%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
33%
1
10%
76-90
Пропущено
25
29
15 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
6
24%
5
17%
1-15
2
8%
6
21%
16-30
7
28%
5
17%
31-45
4
16%
2
7%
46-60
3
12%
5
17%
61-75
3
12%
6
21%
76-90
Забито
35
16
15 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
8 Не забивали 18
4
11%
3
19%
1-15
3
9%
4
25%
16-30
8
23%
2
13%
31-45
6
17%
1
6%
46-60
4
11%
2
13%
61-75
10
29%
4
25%
76-90
Пропущено
51
64
31 В 1-м тайме 29
20 Во 2-м тайме 35
20 Пропускали первыми 22
26 Не пропускали 26
12
24%
9
14%
1-15
7
14%
11
17%
16-30
12
24%
9
14%
31-45
5
10%
7
11%
46-60
7
14%
12
19%
61-75
8
16%
16
25%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 2:1
Аполлон - АЕЛ Лимасол 3:1 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 1:3 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:1 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0
Докса Катокопия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Докса Катокопия - Закакиу 2:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 1:4 Аполлон - Докса Катокопия 0:1
Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:3 Отеллос - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
Докса Катокопия
Точный счет
2:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:2
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
15 раз 50%
1
11 раз 37%
2
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимасол
Докса Катокопия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
78
87
312
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
87
212
114
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
1515
1019
426
425
227
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|19
|6
|4
|56 - 18
|63
|2.
|29
|19
|3
|7
|57 - 25
|60
|3.
|29
|17
|8
|4
|47 - 27
|59
|4.
|29
|16
|7
|6
|53 - 33
|55
|5.
|29
|16
|5
|8
|51 - 24
|53
|6.
|29
|14
|6
|9
|41 - 28
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|31
|11
|10
|10
|42 - 32
|43
|2.
|30
|10
|8
|12
|36 - 44
|38
|3.
|0:0
|30
|10
|6
|14
|37 - 49
|36
|4.
|30
|9
|9
|12
|46 - 60
|36
|5.
|0:0
|31
|7
|7
|17
|38 - 57
|28
|6.
|0:0
|31
|6
|4
|21
|19 - 61
|22
|7.
|29
|3
|8
|18
|24 - 55
|17
|8.
|30
|2
|11
|17
|30 - 64
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|2
|0
|35 - 6
|38
|2.
|15
|12
|1
|2
|29 - 8
|37
|3.
|15
|10
|3
|2
|34 - 15
|33
|4.
|14
|9
|3
|2
|29 - 17
|30
|5.
|14
|8
|3
|3
|24 - 9
|27
|6.
|15
|6
|6
|3
|21 - 16
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|7
|4
|5
|24 - 25
|25
|2.
|15
|7
|3
|5
|26 - 26
|24
|3.
|16
|5
|4
|7
|17 - 23
|19
|4.
|0:0
|16
|4
|5
|7
|15 - 16
|17
|5.
|0:0
|15
|3
|6
|6
|21 - 24
|15
|6.
|0:0
|15
|3
|1
|11
|10 - 29
|10
|7.
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|8.
|14
|1
|5
|8
|13 - 33
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|5
|2
|18 - 10
|29
|2.
|15
|8
|2
|5
|27 - 15
|26
|3.
|15
|7
|4
|4
|21 - 12
|25
|4.
|14
|8
|0
|6
|20 - 12
|24
|5.
|14
|7
|2
|5
|28 - 17
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|19 - 18
|22
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|27 - 16
|26
|2.
|14
|5
|4
|5
|19 - 21
|19
|3.
|0:0
|16
|4
|1
|11
|17 - 33
|13
|4.
|15
|2
|6
|7
|20 - 34
|12
|5.
|0:0
|16
|3
|3
|10
|9 - 32
|12
|6.
|0:0
|14
|3
|2
|9
|13 - 24
|11
|7.
|16
|1
|6
|9
|17 - 31
|9
|8.
|15
|1
|5
|9
|15 - 32
|8
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|13
|Кармиотисса
|Andreas Katsantonis
|12
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|12
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 11
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|1 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 9