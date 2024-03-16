  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 30.
АПОЭЛ
0:1
Второй тайм: 82'
Омония Никосия
0'
15' Желтая карточка
Костадинов Георги
0:1
23' Пенальти
Стемпиньски Мариуш
58' Желтая карточка
Кулибали Сену
69' Желтая карточка
Мэтьюз Адам
АПОЭЛ
Омония Никосия

История личных встреч

АПОЭЛ
Омония Никосия

44 матча

86.4%
13.6%
38 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.8%
29.5%
13.7%
25 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.8%
27.3%
15.9%
25 побед 12 ничьих 0 побед

22 матча

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 16 ничьих 13 побед

66 матчей

57.6%
24.2%
18.2%
38 побед 16 ничьих 12 побед

Первый тайм

37.9%
47%
15.1%
25 побед 31 ничья 10 побед

Второй тайм

37.9%
42.4%
19.7%
25 побед 28 ничьих 13 побед

История матчей

ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:1
К
0:2
ПД
0:2
К
1:2
ПД
4:0
ПД
2:4
ПД
4:2
К
0:1
К
1:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
4:1
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
1:4
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
2:2
ПД
3:2
К
0:0
К
3:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
4:3
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
1:3
С
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
3:2
К
2:0
ПД
2:2
К
2:1
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

60
45

Голов в среднем за матч

1.82
1.36

Среднее время на гол

49
66

Всего голов

29
29

Голов в среднем за матч

0.88
0.88

Среднее время на гол

102
102

Всего голов

89
74

Голов в среднем за матч

1.35
1.12

Тотал матчей

2.5
59
Больше 89%
Меньше 11%
7
48
Больше 73%
Меньше 27%
18
32
Больше 48%
Меньше 52%
34
13
Больше 20%
Меньше 80%
53
7
Больше 11%
Меньше 89%
59
3
Больше 5%
Меньше 95%
63
1
Больше 2%
Меньше 98%
65

Среднее время на гол

66
80

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 8 (1) 0.27
Ндонгаля Дьемерси 6 0.2
Квилитая Георгий 6 (1) 0.2
Шебаке Иссам 5 0.17
Вильяфаньес Лукас 4 0.13
Джевфе 3 0.1
Двали Лаша 3 0.1
Далсью 3 0.1
Петрович Радосав 2 0.07
Эдуарду Уилсон 2 0.07
Томане Антониу 2 0.07
Костадинов Георги 2 0.07
Донис Анастасиос 2 0.07
Сациас Яннис 2 0.07
Гавриэл Ставрос 2 0.07
Креспо Хосе 1 0.03
Эфрем Георгиос 1 0.03
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семедо Вилли 10 0.33
Какулис Андроникос 8 (2) 0.27
Безус Роман 7 (2) 0.23
Кусулос Янис 5 0.17
Лойзу Лойзос 5 0.17
Сиприано Маркос Робсон 3 0.1
Симич Велько 2 0.07
Saidou Alioum 2 0.07
Ансарифард Карим 2 (1) 0.07
Лекьякс Ян 1 0.03
Мэтьюз Адам 1 0.03
Франссон Александер 1 0.03
Панайоту Николас 1 0.03

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрович Радосав 10 1
Костадинов Георги 8 0
Маркиньос XXIII 7 0
Шебаке Иссам 4 1
Квилитая Георгий 4 0
Сациас Яннис 4 0
Эфрем Георгиос 2 1
Джевфе 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Ндонгаля Дьемерси 3 0
Далсью 1 1
Гавриэл Ставрос 1 1
Креспо Хосе 2 0
Сушич Матео 2 0
Томане Антониу 2 0
Fawaz Abdullahi 2 0
Белек Вид 1 0
Двали Лаша 1 0
Сарфо Кингсли 1 0
Вронтис Стилианос 1 0
Караманолис Андреас 1 0
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кусулос Янис 7 0
Безус Роман 6 0
Харалампус Харалампос 6 0
Кулибали Сену 4 1
Ансарифард Карим 3 0
Мэтьюз Адам 3 0
Ланг Адам 3 0
Какулис Андроникос 3 0
Saidou Alioum 3 0
Симич Велько 1 1
Сиприано Маркос Робсон 1 1
Лекьякс Ян 2 0
Франссон Александер 2 0
Милетич Неманья 2 0
Кассама Морету 2 0
Семедо Вилли 2 0
Баширу Фуад 0 1
Фабиано Фрейтас 1 0
Псалтис Парис 1 0
Панайоту Николас 1 0
Лойзу Лойзос 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Омония Никосия
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

3
6
АПОЭЛ
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Омония Никосия
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

17
32
АПОЭЛ
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (12)
45% (13)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Омония Никосия
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
48% (14)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
45% (13)
38% (11)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

20
38

Голы по времени матча

Забито

34
19
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
14 Забивали первыми 7
15 Не забивали 20
3
9%
6
32%
1-15
5
15%
2
11%
16-30
7
21%
2
11%
31-45
5
15%
3
16%
46-60
4
12%
2
11%
61-75
10
29%
29%
4
21%
76-90

Пропущено

7
18
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
11%
16-30
3
43%
6
33%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
2
29%
6
33%
76-90

Забито

20
33
7 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
0
0%
4
12%
1-15
4
20%
6
18%
16-30
3
15%
7
21%
31-45
7
35%
5
15%
46-60
4
20%
8
24%
61-75
2
10%
3
9%
76-90

Пропущено

13
16
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
8%
3
19%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
5
38%
4
25%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
1
8%
5
31%
76-90

Забито

54
52
22 В 1-м тайме 27
32 Во 2-м тайме 25
23 Забивали первыми 15
2 Не забивали 7
3
6%
10
19%
1-15
9
17%
8
15%
16-30
10
19%
9
17%
31-45
12
22%
8
15%
46-60
8
15%
10
19%
61-75
12
22%
7
13%
76-90

Пропущено

20
34
12 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 21
1
5%
3
9%
1-15
3
15%
3
9%
16-30
8
40%
10
29%
29%
31-45
3
15%
1
3%
46-60
2
10%
6
18%
61-75
3
15%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1
АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 4:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 Неа Саламина - АПОЭЛ 3:0 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0
Омония Никосия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Омония Никосия - Закакиу 3:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2
Омония Никосия - Отеллос 1:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Аполлон - Омония Никосия 1:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1

Результаты матчей

АПОЭЛ
Омония Никосия

Точный счет

1:0
6 раз 43%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
1
1 раз 7%

Точный счет

1:0
7 раз 24%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 52%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
6
1 раз 3%
2
11 раз 38%
0
7 раз 24%
3
5 раз 17%
1
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
1.5
Больше Меньше
11
4
6
8
2.5
6
9
4
10
3.5
3
12
3
11
4.5
1
14
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
5
5
10
1.5
8
6
2
13
2.5
2
12
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
2
0.5
Больше Меньше
22
7
12
17
1.5
19
10
8
21
2.5
8
21
5
24
3.5
3
26
3
26
4.5
1
28
1
28
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 0:1 30 19 6 5 56 - 19 63
2.
Арис Лимасол
 29 19 3 7 57 - 25 60
3.
АЕК Ларнака
 29 17 8 4 47 - 27 59
4.
Омония Никосия
 1:0 30 17 7 6 54 - 33 58
5.
Пафос
 29 16 5 8 51 - 24 53
6.
Анортосис
 29 14 6 9 41 - 28 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 31 11 10 10 42 - 32 43
2.
Неа Саламина
 30 10 8 12 36 - 44 38
3.
АЕЛ Лимасол
 30 10 6 14 37 - 49 36
4.
Этникос Ахна
 30 9 9 12 46 - 60 36
5.
Кармиотисса
 31 7 7 17 38 - 57 28
6.
Докса Катокопия
 31 6 4 21 19 - 61 22
7.
Отеллос
 29 3 8 18 24 - 55 17
8.
Закакиу
 30 2 11 17 30 - 64 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 0:1 15 12 2 1 35 - 7 38
2.
Арис Лимасол
 15 12 1 2 29 - 8 37
3.
Омония Никосия
 1:0 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
АЕК Ларнака
 14 9 3 2 29 - 17 30
5.
Пафос
 14 8 3 3 24 - 9 27
6.
Анортосис
 15 6 6 3 21 - 16 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимасол
 16 7 4 5 24 - 25 25
2.
Этникос Ахна
 15 7 3 5 26 - 26 24
3.
Неа Саламина
 16 5 4 7 17 - 23 19
4.
Аполлон
 16 4 5 7 15 - 16 17
5.
Кармиотисса
 15 3 6 6 21 - 24 15
6.
Докса Катокопия
 15 3 1 11 10 - 29 10
7.
Отеллос
 14 2 3 9 9 - 23 9
8.
Закакиу
 14 1 5 8 13 - 33 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 15 8 5 2 18 - 10 29
2.
Пафос
 15 8 2 5 27 - 15 26
3.
АПОЭЛ
 0:1 15 7 4 4 21 - 12 25
4.
Омония Никосия
 1:0 15 7 4 4 20 - 18 25
5.
Анортосис
 14 8 0 6 20 - 12 24
6.
Арис Лимасол
 14 7 2 5 28 - 17 23

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 15 7 5 3 27 - 16 26
2.
Неа Саламина
 14 5 4 5 19 - 21 19
3.
Кармиотисса
 16 4 1 11 17 - 33 13
4.
Этникос Ахна
 15 2 6 7 20 - 34 12
5.
Докса Катокопия
 16 3 3 10 9 - 32 12
6.
АЕЛ Лимасол
 14 3 2 9 13 - 24 11
7.
Закакиу
 16 1 6 9 17 - 31 9
8.
Отеллос
 15 1 5 9 15 - 32 8

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Этникос Ахна Элиа Мариос 13
Кармиотисса Andreas Katsantonis 12
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 12
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 11
АПОЭЛ Петрович Радосав 1 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Кармиотисса Кукалаш Ставрош 11
Анортосис Техера Серхио 1 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
АПОЭЛ
Ничья
Омония Никосия
6.10
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4.55
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3.95
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