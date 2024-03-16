Тур: 30.
0:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаКостадинов Георги
0:1
23' ПенальтиСтемпиньски Мариуш
58' Желтая карточкаКулибали Сену
69' Желтая карточкаМэтьюз Адам
90' Желтая карточкаБакич Душан
90'+6
Ход матча
23'
58'
69'
83'
86'
90'
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
6 ДжевфеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Saeid Mehri
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
2 Cipriano
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
-
48 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бакич ДушанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
История личных встреч
АПОЭЛ
Омония Никосия
44 матча
86.4%
13.6%
38 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.8%
29.5%
13.7%
25 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.8%
27.3%
15.9%
25 побед 12 ничьих 0 побед
22 матча
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 16 ничьих 13 побед
66 матчей
57.6%
24.2%
18.2%
38 побед 16 ничьих 12 побед
Первый тайм
37.9%
47%
15.1%
25 побед 31 ничья 10 побед
Второй тайм
37.9%
42.4%
19.7%
25 побед 28 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
60
45
Голов в среднем за матч
1.82
1.36
Среднее время на гол
49
66
Всего голов
29
29
Голов в среднем за матч
0.88
0.88
Среднее время на гол
102
102
Всего голов
89
74
Голов в среднем за матч
1.35
1.12
Тотал матчей
2.5
59
Больше 89%
Меньше 11%
7
48
Больше 73%
Меньше 27%
18
32
Больше 48%
Меньше 52%
34
13
Больше 20%
Меньше 80%
53
7
Больше 11%
Меньше 89%
59
3
Больше 5%
Меньше 95%
63
1
Больше 2%
Меньше 98%
65
Среднее время на гол
66
80
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|8 (1)
|0.27
|Ндонгаля Дьемерси
|6
|0.2
|Квилитая Георгий
|6 (1)
|0.2
|Шебаке Иссам
|5
|0.17
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0.13
|Джевфе
|3
|0.1
|Двали Лаша
|3
|0.1
|Далсью
|3
|0.1
|Петрович Радосав
|2
|0.07
|Эдуарду Уилсон
|2
|0.07
|Томане Антониу
|2
|0.07
|Костадинов Георги
|2
|0.07
|Донис Анастасиос
|2
|0.07
|Сациас Яннис
|2
|0.07
|Гавриэл Ставрос
|2
|0.07
|Креспо Хосе
|1
|0.03
|Эфрем Георгиос
|1
|0.03
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семедо Вилли
|10
|0.33
|Какулис Андроникос
|8 (2)
|0.27
|Безус Роман
|7 (2)
|0.23
|Кусулос Янис
|5
|0.17
|Лойзу Лойзос
|5
|0.17
|Сиприано Маркос Робсон
|3
|0.1
|Симич Велько
|2
|0.07
|Saidou Alioum
|2
|0.07
|Ансарифард Карим
|2 (1)
|0.07
|Лекьякс Ян
|1
|0.03
|Мэтьюз Адам
|1
|0.03
|Франссон Александер
|1
|0.03
|Панайоту Николас
|1
|0.03
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрович Радосав
|10
|1
|Костадинов Георги
|8
|0
|Маркиньос XXIII
|7
|0
|Шебаке Иссам
|4
|1
|Квилитая Георгий
|4
|0
|Сациас Яннис
|4
|0
|Эфрем Георгиос
|2
|1
|Джевфе
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|3
|0
|Далсью
|1
|1
|Гавриэл Ставрос
|1
|1
|Креспо Хосе
|2
|0
|Сушич Матео
|2
|0
|Томане Антониу
|2
|0
|Fawaz Abdullahi
|2
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Сарфо Кингсли
|1
|0
|Вронтис Стилианос
|1
|0
|Караманолис Андреас
|1
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кусулос Янис
|7
|0
|Безус Роман
|6
|0
|Харалампус Харалампос
|6
|0
|Кулибали Сену
|4
|1
|Мэтьюз Адам
|4
|0
|Ансарифард Карим
|3
|0
|Ланг Адам
|3
|0
|Какулис Андроникос
|3
|0
|Saidou Alioum
|3
|0
|Симич Велько
|1
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|1
|Лекьякс Ян
|2
|0
|Франссон Александер
|2
|0
|Милетич Неманья
|2
|0
|Кассама Морету
|2
|0
|Семедо Вилли
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Бакич Душан
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Омония Никосия
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
3
6
АПОЭЛ
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Омония Никосия
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
17
32
АПОЭЛ
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (12)
43% (13)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Омония Никосия
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
20
38
Голы по времени матча
Забито
34
20
15 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 9
14 Забивали первыми 8
16 Не забивали 20
3
9%
6
30%
1-15
5
15%
3
15%
16-30
7
21%
2
10%
31-45
5
15%
3
15%
46-60
4
12%
2
10%
61-75
10
29%
29%
4
20%
76-90
Пропущено
8
18
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
2
11%
16-30
3
38%
6
33%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
2
25%
6
33%
76-90
Забито
20
33
7 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
0
0%
4
12%
1-15
4
20%
6
18%
16-30
3
15%
7
21%
31-45
7
35%
5
15%
46-60
4
20%
8
24%
61-75
2
10%
3
9%
76-90
Пропущено
13
16
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
8%
3
19%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
5
38%
4
25%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
1
8%
5
31%
76-90
Забито
54
53
22 В 1-м тайме 28
32 Во 2-м тайме 25
23 Забивали первыми 16
3 Не забивали 7
3
6%
10
19%
1-15
9
17%
9
17%
16-30
10
19%
9
17%
31-45
12
22%
8
15%
46-60
8
15%
10
19%
61-75
12
22%
7
13%
76-90
Пропущено
21
34
13 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 21
1
5%
3
9%
1-15
4
19%
3
9%
16-30
8
38%
10
29%
29%
31-45
3
14%
1
3%
46-60
2
10%
6
18%
61-75
3
14%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1
АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 4:1 Неа Саламина - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Отеллос 6:0 Неа Саламина - АПОЭЛ 3:0 Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0
Омония Никосия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Омония Никосия - Закакиу 3:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2
Омония Никосия - Отеллос 1:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Аполлон - Омония Никосия 1:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1
Результаты матчей
АПОЭЛ
Омония Никосия
Точный счет
1:0
6 раз 40%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
7 раз 23%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 50%
2
4 раза 13%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
6
1 раз 3%
2
11 раз 37%
0
7 раз 23%
3
5 раз 17%
1
4 раза 13%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Омония Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
132
78
114
69
69
411
312
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
105
510
87
213
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
273
Больше Меньше
237
1218
1911
822
822
525
327
327
129
129
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|19
|6
|5
|56 - 19
|63
|2.
|29
|19
|3
|7
|57 - 25
|60
|3.
|29
|17
|8
|4
|47 - 27
|59
|4.
|30
|17
|7
|6
|54 - 33
|58
|5.
|29
|16
|5
|8
|51 - 24
|53
|6.
|29
|14
|6
|9
|41 - 28
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|11
|10
|10
|42 - 32
|43
|2.
|30
|10
|8
|12
|36 - 44
|38
|3.
|30
|10
|6
|14
|37 - 49
|36
|4.
|30
|9
|9
|12
|46 - 60
|36
|5.
|31
|7
|7
|17
|38 - 57
|28
|6.
|31
|6
|4
|21
|19 - 61
|22
|7.
|29
|3
|8
|18
|24 - 55
|17
|8.
|30
|2
|11
|17
|30 - 64
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|35 - 7
|38
|2.
|15
|12
|1
|2
|29 - 8
|37
|3.
|15
|10
|3
|2
|34 - 15
|33
|4.
|14
|9
|3
|2
|29 - 17
|30
|5.
|14
|8
|3
|3
|24 - 9
|27
|6.
|15
|6
|6
|3
|21 - 16
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|7
|4
|5
|24 - 25
|25
|2.
|15
|7
|3
|5
|26 - 26
|24
|3.
|16
|5
|4
|7
|17 - 23
|19
|4.
|16
|4
|5
|7
|15 - 16
|17
|5.
|15
|3
|6
|6
|21 - 24
|15
|6.
|15
|3
|1
|11
|10 - 29
|10
|7.
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|8.
|14
|1
|5
|8
|13 - 33
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|5
|2
|18 - 10
|29
|2.
|15
|8
|2
|5
|27 - 15
|26
|3.
|15
|7
|4
|4
|21 - 12
|25
|4.
|15
|7
|4
|4
|20 - 18
|25
|5.
|14
|8
|0
|6
|20 - 12
|24
|6.
|14
|7
|2
|5
|28 - 17
|23
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|5
|3
|27 - 16
|26
|2.
|14
|5
|4
|5
|19 - 21
|19
|3.
|16
|4
|1
|11
|17 - 33
|13
|4.
|15
|2
|6
|7
|20 - 34
|12
|5.
|16
|3
|3
|10
|9 - 32
|12
|6.
|14
|3
|2
|9
|13 - 24
|11
|7.
|16
|1
|6
|9
|17 - 31
|9
|8.
|15
|1
|5
|9
|15 - 32
|8
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|13
|Кармиотисса
|Andreas Katsantonis
|12
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|12
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 11
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|1 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Кармиотисса
|Кукалаш Ставрош
|11
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9