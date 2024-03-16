Тур: 30.
1:0
Второй тайм: 84'
0'
21' Желтая карточкаУрошевич Слободан
23' Желтая карточкаСане Мамаду
80' Желтая карточкаБенгтссон Лео
1:0
81' ПенальтиТанкович Муамер
Ход матча
23'
65'
80'
81'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.79 Победа «Ариса»
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Сане МамадуЗащитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
91 Mislav Zadro
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Пафос
Арис Лимасол
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
19 матчей
26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы
Первый тайм
10.5%
63.2%
26.3%
2 победы 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.56
1.4
Среднее время на гол
57
64
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.2
0.67
Среднее время на гол
75
135
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.37
1.05
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
65
85
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|13 (1)
|0.43
|Танкович Муамер
|13 (5)
|0.43
|Валакари Онни
|5 (1)
|0.17
|Драгомир Влад
|4
|0.13
|Твумаси Патрик
|3
|0.1
|Бруно V
|3
|0.1
|Бочкай Петар
|2
|0.07
|Гольдар Давид
|2
|0.07
|Рус Адриан
|2
|0.07
|Наме Мустафа
|2
|0.07
|Matheus Davo
|2
|0.07
|Diogo Dall'Igna
|1
|0.03
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Янник
|9 (2)
|0.3
|Кокорин Александр
|7
|0.23
|Zakaria Sawo
|7 (1)
|0.23
|Моннор Джейден
|6
|0.2
|Кажу
|4
|0.13
|Бенгтссон Лео
|4
|0.13
|Шполярич Матья
|4 (1)
|0.13
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.1
|Маямбела Михлали
|3
|0.1
|Шуманский Артем
|3 (1)
|0.1
|Урошевич Слободан
|2
|0.07
|Семеду Эди
|1
|0.03
|Струски Кароль
|1
|0.03
|Николич Велько
|1
|0.03
|Браун Морган
|1
|0.03
|Шави Уоррен
|1
|0.03
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Melluso
|7
|1
|Бочкай Петар
|7
|0
|Жайро
|7
|0
|Гольдар Давид
|5
|0
|Драгомир Влад
|5
|0
|Икоко Джордан
|4
|0
|Квида Джозев
|4
|0
|Родригеш Педру
|4
|0
|Рус Адриан
|4
|0
|Танкович Муамер
|3
|0
|Бруно V
|3
|0
|Деметриу Мариос
|1
|1
|Ивушич Ивица
|2
|0
|Пеладжио Педро
|2
|0
|Твумаси Патрик
|1
|0
|Валакари Онни
|1
|0
|Наме Мустафа
|1
|0
|Контрерас Антони
|1
|0
|Абдусаламов Магомедхабиб
|1
|0
|Diogo Dall'Igna
|1
|0
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Урошевич Слободан
|7
|1
|Кажу
|7
|1
|Браун Морган
|7
|1
|Яго Стив
|6
|1
|Кокорин Александр
|7
|0
|Бенгтссон Лео
|7
|0
|Сёке Юлиус
|7
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|6
|0
|Моннор Джейден
|6
|0
|Сане Мамаду
|4
|1
|Брорссон Франц
|3
|1
|Маямбела Михлали
|4
|0
|Ванаилсон Лусиано
|3
|0
|Гомис Янник
|3
|0
|Матысик Милош
|3
|0
|Шуманский Артем
|3
|0
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Шполярич Матья
|2
|0
|Струски Кароль
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Арис Лимасол
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
1
7
Пафос
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Арис Лимасол
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
26
29
Пафос
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Арис Лимасол
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
6
11
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
27
36
Голы по времени матча
Забито
24
30
8 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
2
8%
4
13%
1-15
4
17%
3
10%
16-30
2
8%
7
23%
31-45
6
25%
3
10%
46-60
3
13%
7
23%
61-75
7
29%
29%
6
20%
76-90
Пропущено
9
15
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
11%
1
7%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
3
33%
3
20%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
11%
6
40%
76-90
Забито
27
30
12 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 12
18 Не забивали 15
3
11%
4
13%
1-15
2
7%
4
13%
16-30
7
26%
6
20%
31-45
3
11%
3
10%
46-60
3
11%
6
20%
61-75
9
33%
7
23%
76-90
Пропущено
15
7
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
3
20%
1
14%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
2
13%
3
43%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Забито
51
60
20 В 1-м тайме 28
31 Во 2-м тайме 32
14 Забивали первыми 20
9 Не забивали 3
5
10%
8
13%
1-15
6
12%
7
12%
16-30
9
18%
13
22%
31-45
9
18%
6
10%
46-60
6
12%
13
22%
61-75
16
31%
13
22%
76-90
Пропущено
24
22
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 15
4
17%
2
9%
1-15
5
21%
2
9%
16-30
5
21%
4
18%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
2
8%
6
27%
61-75
4
17%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Анортосис - Пафос 2:3 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Неа Саламина - Пафос 0:5 Пафос - АЕК Ларнака 0:1
Пафос - Неа Саламина 0:0 Отеллос - Пафос 0:3 Пафос - Этникос Ахна 4:3 Анортосис - Пафос 2:2 Пафос - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Олимпиакос Никосия - Пафос 0:1 Пафос - Залаэгерсег 1:3 Пафос - Закакиу 4:0 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2
Арис Лимасол
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2
Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4
Результаты матчей
Пафос
Арис Лимасол
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 31%
3
6 раз 21%
1
5 раз 17%
4
5 раз 17%
2
4 раза 14%
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
0
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Пафос
Арис Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
141
68
105
68
312
311
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
113
96
68
510
59
213
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
254
1514
1613
1118
821
524
524
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|19
|6
|5
|56 - 19
|63
|2.
|0:1
|30
|19
|3
|8
|57 - 26
|60
|3.
|29
|17
|8
|4
|47 - 27
|59
|4.
|30
|17
|7
|6
|54 - 33
|58
|5.
|1:0
|30
|17
|5
|8
|52 - 24
|56
|6.
|29
|14
|6
|9
|41 - 28
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|11
|10
|10
|42 - 32
|43
|2.
|30
|10
|8
|12
|36 - 44
|38
|3.
|30
|10
|6
|14
|37 - 49
|36
|4.
|30
|9
|9
|12
|46 - 60
|36
|5.
|31
|7
|7
|17
|38 - 57
|28
|6.
|31
|6
|4
|21
|19 - 61
|22
|7.
|4:0
|30
|4
|8
|18
|28 - 55
|20
|8.
|0:4
|31
|2
|11
|18
|30 - 68
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|35 - 7
|38
|2.
|0:1
|15
|12
|1
|2
|29 - 8
|37
|3.
|15
|10
|3
|2
|34 - 15
|33
|4.
|14
|9
|3
|2
|29 - 17
|30
|5.
|1:0
|15
|9
|3
|3
|25 - 9
|30
|6.
|15
|6
|6
|3
|21 - 16
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|7
|4
|5
|24 - 25
|25
|2.
|15
|7
|3
|5
|26 - 26
|24
|3.
|16
|5
|4
|7
|17 - 23
|19
|4.
|16
|4
|5
|7
|15 - 16
|17
|5.
|15
|3
|6
|6
|21 - 24
|15
|6.
|15
|3
|1
|11
|10 - 29
|10
|7.
|4:0
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|8.
|0:4
|15
|1
|5
|9
|13 - 37
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|5
|2
|18 - 10
|29
|2.
|1:0
|15
|8
|2
|5
|27 - 15
|26
|3.
|15
|7
|4
|4
|21 - 12
|25
|4.
|15
|7
|4
|4
|20 - 18
|25
|5.
|14
|8
|0
|6
|20 - 12
|24
|6.
|0:1
|15
|7
|2
|6
|28 - 18
|23
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|5
|3
|27 - 16
|26
|2.
|14
|5
|4
|5
|19 - 21
|19
|3.
|16
|4
|1
|11
|17 - 33
|13
|4.
|15
|2
|6
|7
|20 - 34
|12
|5.
|16
|3
|3
|10
|9 - 32
|12
|6.
|14
|3
|2
|9
|13 - 24
|11
|7.
|4:0
|16
|2
|5
|9
|19 - 32
|11
|8.
|0:4
|16
|1
|6
|9
|17 - 31
|9
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|13
|Кармиотисса
|Andreas Katsantonis
|12
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|12
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 11
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|1 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Кармиотисса
|Кукалаш Ставрош
|11
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9