  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 30.
Пафос
1:0
Конец матча
Арис Лимасол
0'
21' Желтая карточка
Урошевич Слободан
23' Желтая карточка
Сане Мамаду
80' Желтая карточка
Бенгтссон Лео
1:0
81' Пенальти
Танкович Муамер
90' Желтая карточка
90'+9
Пафос
Арис Лимасол

История личных встреч

Пафос
Арис Лимасол

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

19 матчей

26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы

Первый тайм

10.5%
63.2%
26.3%
2 победы 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:0
К
4:1
К
2:1
ПД
0:6
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
3:0
ВД
2:2

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.56
1.4

Среднее время на гол

57
64

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.2
0.67

Среднее время на гол

75
135

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.37
1.05

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

65
85

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 13 (1) 0.43
Танкович Муамер 13 (5) 0.43
Валакари Онни 5 (1) 0.17
Драгомир Влад 4 0.13
Твумаси Патрик 3 0.1
Бруно V 3 0.1
Бочкай Петар 2 0.07
Гольдар Давид 2 0.07
Рус Адриан 2 0.07
Наме Мустафа 2 0.07
Matheus Davo 2 0.07
Diogo Dall'Igna 1 0.03
Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 9 (2) 0.3
Кокорин Александр 7 0.23
Zakaria Sawo 7 (1) 0.23
Моннор Джейден 6 0.2
Кажу 4 0.13
Бенгтссон Лео 4 0.13
Шполярич Матья 4 (1) 0.13
Стемпиньски Мариуш 3 0.1
Маямбела Михлали 3 0.1
Шуманский Артем 3 (1) 0.1
Урошевич Слободан 2 0.07
Семеду Эди 1 0.03
Струски Кароль 1 0.03
Николич Велько 1 0.03
Браун Морган 1 0.03
Шави Уоррен 1 0.03

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Melluso 7 1
Бочкай Петар 7 0
Жайро 7 0
Гольдар Давид 5 0
Драгомир Влад 5 0
Икоко Джордан 4 0
Квида Джозев 4 0
Родригеш Педру 4 0
Рус Адриан 4 0
Танкович Муамер 3 0
Бруно V 3 0
Деметриу Мариос 1 1
Ивушич Ивица 2 0
Пеладжио Педро 2 0
Твумаси Патрик 1 0
Валакари Онни 1 0
Наме Мустафа 1 0
Контрерас Антони 1 0
Абдусаламов Магомедхабиб 1 0
Diogo Dall'Igna 1 0
Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урошевич Слободан 7 1
Кажу 7 1
Браун Морган 7 1
Яго Стив 6 1
Кокорин Александр 7 0
Бенгтссон Лео 7 0
Сёке Юлиус 7 0
Мукету-Муссунда Алекс 6 0
Моннор Джейден 6 0
Сане Мамаду 4 1
Брорссон Франц 3 1
Маямбела Михлали 4 0
Ванаилсон Лусиано 3 0
Гомис Янник 3 0
Матысик Милош 3 0
Шуманский Артем 3 0
Zakaria Sawo 1 1
Шполярич Матья 2 0
Струски Кароль 2 0
Шави Уоррен 2 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Николич Велько 1 0

Результаты матчей

Пафос
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Арис Лимасол
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

1
7
Пафос
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Арис Лимасол
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

26
29
Пафос
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
Арис Лимасол
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

6
12

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

27
36

Голы по времени матча

Забито

25
30
8 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
2
8%
4
13%
1-15
4
16%
3
10%
16-30
2
8%
7
23%
31-45
6
24%
3
10%
46-60
3
12%
7
23%
61-75
8
32%
6
20%
76-90

Пропущено

9
16
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
11%
1
6%
1-15
3
33%
1
6%
16-30
3
33%
3
19%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
11%
7
44%
76-90

Забито

27
30
12 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 12
19 Не забивали 16
3
11%
4
13%
1-15
2
7%
4
13%
16-30
7
26%
6
20%
31-45
3
11%
3
10%
46-60
3
11%
6
20%
61-75
9
33%
7
23%
76-90

Пропущено

15
7
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
3
20%
1
14%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
2
13%
3
43%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Забито

52
60
20 В 1-м тайме 28
32 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 20
9 Не забивали 4
5
10%
8
13%
1-15
6
12%
7
12%
16-30
9
17%
13
22%
31-45
9
17%
6
10%
46-60
6
12%
13
22%
61-75
17
33%
13
22%
76-90

Пропущено

24
23
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 16
4
17%
2
9%
1-15
5
21%
2
9%
16-30
5
21%
4
17%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
2
8%
6
26%
61-75
4
17%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Анортосис - Пафос 2:3 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Неа Саламина - Пафос 0:5 Пафос - АЕК Ларнака 0:1
Пафос - Неа Саламина 0:0 Отеллос - Пафос 0:3 Пафос - Этникос Ахна 4:3 Анортосис - Пафос 2:2 Пафос - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 Олимпиакос Никосия - Пафос 0:1 Пафос - Залаэгерсег 1:3 Пафос - Закакиу 4:0 Докса Катокопия - Пафос 1:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2
Арис Лимасол
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2
Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4

Результаты матчей

Пафос
Арис Лимасол

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:0
7 раз 23%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 30%
1
6 раз 20%
3
6 раз 20%
4
5 раз 17%
2
4 раза 13%
1
9 раз 30%
2
8 раз 27%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Пафос
Арис Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
1
6
9
1.5
10
5
6
9
2.5
3
12
3
12
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
9
6
1.5
6
9
5
10
2.5
5
10
2
13
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
25
5
15
15
1.5
16
14
11
19
2.5
8
22
5
25
3.5
5
25

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 30 19 6 5 56 - 19 63
2.
Арис Лимасол
 30 19 3 8 57 - 26 60
3.
АЕК Ларнака
 29 17 8 4 47 - 27 59
4.
Омония Никосия
 30 17 7 6 54 - 33 58
5.
Пафос
 30 17 5 8 52 - 24 56
6.
Анортосис
 29 14 6 9 41 - 28 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 31 11 10 10 42 - 32 43
2.
Неа Саламина
 30 10 8 12 36 - 44 38
3.
АЕЛ Лимасол
 30 10 6 14 37 - 49 36
4.
Этникос Ахна
 30 9 9 12 46 - 60 36
5.
Кармиотисса
 31 7 7 17 38 - 57 28
6.
Докса Катокопия
 31 6 4 21 19 - 61 22
7.
Отеллос
 30 4 8 18 28 - 55 20
8.
Закакиу
 31 2 11 18 30 - 68 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 15 12 2 1 35 - 7 38
2.
Арис Лимасол
 15 12 1 2 29 - 8 37
3.
Омония Никосия
 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
АЕК Ларнака
 14 9 3 2 29 - 17 30
5.
Пафос
 15 9 3 3 25 - 9 30
6.
Анортосис
 15 6 6 3 21 - 16 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимасол
 16 7 4 5 24 - 25 25
2.
Этникос Ахна
 15 7 3 5 26 - 26 24
3.
Неа Саламина
 16 5 4 7 17 - 23 19
4.
Аполлон
 16 4 5 7 15 - 16 17
5.
Кармиотисса
 15 3 6 6 21 - 24 15
6.
Докса Катокопия
 15 3 1 11 10 - 29 10
7.
Отеллос
 14 2 3 9 9 - 23 9
8.
Закакиу
 15 1 5 9 13 - 37 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 15 8 5 2 18 - 10 29
2.
Пафос
 15 8 2 5 27 - 15 26
3.
АПОЭЛ
 15 7 4 4 21 - 12 25
4.
Омония Никосия
 15 7 4 4 20 - 18 25
5.
Анортосис
 14 8 0 6 20 - 12 24
6.
Арис Лимасол
 15 7 2 6 28 - 18 23

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 15 7 5 3 27 - 16 26
2.
Неа Саламина
 14 5 4 5 19 - 21 19
3.
Кармиотисса
 16 4 1 11 17 - 33 13
4.
Этникос Ахна
 15 2 6 7 20 - 34 12
5.
Докса Катокопия
 16 3 3 10 9 - 32 12
6.
АЕЛ Лимасол
 14 3 2 9 13 - 24 11
7.
Отеллос
 16 2 5 9 19 - 32 11
8.
Закакиу
 16 1 6 9 17 - 31 9

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Этникос Ахна Элиа Мариос 13
Пафос Танкович Муамер 13
Кармиотисса Andreas Katsantonis 12
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 11
АПОЭЛ Петрович Радосав 1 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Кармиотисса Кукалаш Ставрош 11
Анортосис Техера Серхио 1 9
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Сане Мамаду получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Урошевич Слободан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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