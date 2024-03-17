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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 30.
Анортосис
0:1
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
11' Желтая карточка
Хрисостому Андреас
31' Желтая карточка
Бруну Гама
45' Красная карточка
Тиун Уссейну
57' Желтая карточка
Тонгья Франко
64' Желтая карточка
Фран Соль
65' Желтая карточка
Каргас Яннис
0:1
69' Гол
Тонгья Франко
79' Желтая карточка
Лопеш Рафаэл
90'+5
Анортосис
АЕК Ларнака

История личных встреч

Анортосис
АЕК Ларнака

27 матчей

59.3%
40.7%
16 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

48.1%
44.4%
7.5%
13 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
15 побед 15 ничьих 0 побед

31 матч

16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед

Первый тайм

25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 25 побед

Второй тайм

32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 18 побед

58 матчей

27.6%
27.6%
44.8%
16 побед 16 ничьих 26 побед

Первый тайм

22.4%
34.5%
43.1%
13 побед 20 ничьих 25 побед

Второй тайм

25.9%
43.1%
31%
15 побед 25 ничьих 18 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
4:0
ПД
1:0
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ТМС
0:2
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
1:0
К
2:2
К
1:3
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
3:2
ПД
0:1
К
2:2
ПД
1:0
К
3:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
2:1
КК
3:1
КК
1:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
2:0
К
1:1
ПД
2:1
К
1:2
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
3:3
ПД
2:2
ПД
2:1

Голы

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

1.16
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

46
37

Голов в среднем за матч

1.7
1.19

Среднее время на гол

52
75

Всего голов

82
64

Голов в среднем за матч

1.41
1.1

Тотал матчей

2.5
55
Больше 95%
Меньше 5%
3
42
Больше 72%
Меньше 28%
16
30
Больше 52%
Меньше 48%
28
14
Больше 24%
Меньше 76%
44
4
Больше 7%
Меньше 93%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
57

Среднее время на гол

63
81

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастель Серхио 12 (3) 0.4
Гассама Секу 9 0.3
Чико Хосе Мануэль Морено 5 0.17
Герреро Мигель 5 (2) 0.17
Элдер Феррейра 4 (1) 0.13
Коррейя Андерсон 1 0.03
Тиун Уссейну 1 0.03
Макоун Кристиан 1 0.03
Феррер Сальвадор 1 0.03
Dimitrianos Tzouliou 1 0.03
Кику Франсишку 1 (1) 0.03
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фран Соль 14 (4) 0.47
Тричковски Иван 6 0.2
Лопеш Рафаэл 5 0.17
Фараж Имад 4 0.13
Тонгья Франко 4 0.13
Димерс Марк 3 0.1
Понс Пере 3 0.1
Густаву Луиш 2 0.07
Гарсия Анхель 2 0.07
Санчес Факундо 1 0.03
Бруну Гама 1 0.03
Дьюрчо Адам 1 0.03
Clarismario Rodrigus 1 0.03

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 9 1
Чико Хосе Мануэль Морено 6 2
Арболеда Иван 7 1
Каргас Яннис 6 1
Элдер Феррейра 5 0
Тиун Уссейну 3 1
Коррейя Андерсон 4 0
Ваге Мусса 2 1
Корреа Павлос 2 1
Уорис Маджид 3 0
Хрисостому Андреас 3 0
Nabil Marmouk 3 0
Антониу Минас 2 0
Иоанну Михалис 2 0
Макоун Кристиан 2 0
Кастель Серхио 2 0
Danil Paroutis 2 0
Кику Франсишку 1 0
Мусонда Шарли 1 0
Гарсия Фран 1 0
Феррер Сальвадор 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понс Пере 7 0
Гарсия Анхель 7 0
Тонгья Франко 7 0
Фран Соль 6 0
Дионку Альфа 6 0
Санчес Факундо 5 0
Роберж Валентин 5 0
Густаву Луиш 5 0
Миличевич Хрвое 4 0
Бруну Гама 3 0
Дьюрчо Адам 3 0
Томович Ненад 1 1
Лопеш Рафаэл 2 0
Димерс Марк 2 0
Clarismario Rodrigus 2 0
Пирич Кенан 1 0
Фараж Имад 1 0

Результаты матчей

Анортосис
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
АЕК Ларнака
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

10
3
Анортосис
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
АЕК Ларнака
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

17
27
Анортосис
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
АЕК Ларнака
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

27
30

Голы по времени матча

Забито

21
19
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
2
10%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
19%
3
16%
31-45
5
24%
1
5%
46-60
6
29%
5
26%
61-75
4
19%
6
32%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
2
12%
1
10%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
7
41%
4
40%
76-90

Забито

20
29
10 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
2
10%
4
14%
1-15
6
30%
6
21%
16-30
2
10%
5
17%
31-45
2
10%
5
17%
46-60
1
5%
5
17%
61-75
7
35%
4
14%
76-90

Пропущено

12
17
3 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
8%
6
35%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
17%
2
12%
31-45
4
33%
2
12%
46-60
3
25%
2
12%
61-75
2
17%
1
6%
76-90

Забито

41
48
16 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 17
7 Не забивали 5
4
10%
6
13%
1-15
6
15%
8
17%
16-30
6
15%
8
17%
31-45
7
17%
6
13%
46-60
7
17%
10
21%
61-75
11
27%
10
21%
76-90

Пропущено

29
27
10 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 14
3
10%
7
26%
1-15
2
7%
6
22%
16-30
5
17%
3
11%
31-45
5
17%
4
15%
46-60
5
17%
2
7%
61-75
9
31%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Анортосис - Пафос 2:3 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Анортосис - АПОЭЛ 0:0
Закакиу - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Анортосис - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Анортосис - Белград 2:5 Анортосис - Пафос 2:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1 Анортосис - ЭНАД 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АЕК Ларнака 0:1
АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0

Результаты матчей

Анортосис
АЕК Ларнака

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

0:2
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
5 раз 31%
0:0
4 раза 25%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 33%
1
9 раз 30%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
1
11 раз 37%
0
6 раз 20%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Анортосис
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
1
8
8
1.5
8
6
1
15
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
5
6
8
1.5
5
11
3
11
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
24
6
14
16
1.5
13
17
4
26
2.5
7
23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 30 19 6 5 56 - 19 63
2.
АЕК Ларнака
 30 18 8 4 48 - 27 62
3.
Арис Лимасол
 30 19 3 8 57 - 26 60
4.
Омония Никосия
 30 17 7 6 54 - 33 58
5.
Пафос
 30 17 5 8 52 - 24 56
6.
Анортосис
 30 14 6 10 41 - 29 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 31 11 10 10 42 - 32 43
2.
Этникос Ахна
 31 10 9 12 48 - 60 39
3.
Неа Саламина
 31 10 8 13 36 - 46 38
4.
АЕЛ Лимасол
 30 10 6 14 37 - 49 36
5.
Кармиотисса
 31 7 7 17 38 - 57 28
6.
Докса Катокопия
 31 6 4 21 19 - 61 22
7.
Отеллос
 30 4 8 18 28 - 55 20
8.
Закакиу
 31 2 11 18 30 - 68 17

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 15 12 2 1 35 - 7 38
2.
Арис Лимасол
 15 12 1 2 29 - 8 37
3.
Омония Никосия
 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
АЕК Ларнака
 14 9 3 2 29 - 17 30
5.
Пафос
 15 9 3 3 25 - 9 30
6.
Анортосис
 16 6 6 4 21 - 17 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 16 8 3 5 28 - 26 27
2.
АЕЛ Лимасол
 16 7 4 5 24 - 25 25
3.
Неа Саламина
 16 5 4 7 17 - 23 19
4.
Аполлон
 16 4 5 7 15 - 16 17
5.
Кармиотисса
 15 3 6 6 21 - 24 15
6.
Докса Катокопия
 15 3 1 11 10 - 29 10
7.
Отеллос
 14 2 3 9 9 - 23 9
8.
Закакиу
 15 1 5 9 13 - 37 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 16 9 5 2 19 - 10 32
2.
Пафос
 15 8 2 5 27 - 15 26
3.
АПОЭЛ
 15 7 4 4 21 - 12 25
4.
Омония Никосия
 15 7 4 4 20 - 18 25
5.
Анортосис
 14 8 0 6 20 - 12 24
6.
Арис Лимасол
 15 7 2 6 28 - 18 23

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 15 7 5 3 27 - 16 26
2.
Неа Саламина
 15 5 4 6 19 - 23 19
3.
Кармиотисса
 16 4 1 11 17 - 33 13
4.
Этникос Ахна
 15 2 6 7 20 - 34 12
5.
Докса Катокопия
 16 3 3 10 9 - 32 12
6.
АЕЛ Лимасол
 14 3 2 9 13 - 24 11
7.
Отеллос
 16 2 5 9 19 - 32 11
8.
Закакиу
 16 1 6 9 17 - 31 9

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 14
Пафос Жайро 13
Этникос Ахна Enzo Cabrera2 13
Этникос Ахна Элиа Мариос 13
Пафос Танкович Муамер 13
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 12
АПОЭЛ Петрович Радосав 1 10
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 11
Кармиотисса Кукалаш Ставрош 11
Анортосис Техера Серхио 1 9
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      УДАЛЕНИЕ! - Тиун Уссейну увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 31'
      Бруну Гама получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Хрисостому Андреас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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