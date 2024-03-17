Тур: 30.
0:1
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаХрисостому Андреас
31' Желтая карточкаБруну Гама
45' Красная карточкаТиун Уссейну
57' Желтая карточкаТонгья Франко
64' Желтая карточкаФран Соль
65' Желтая карточкаКаргас Яннис
0:1
69' ГолТонгья Франко
79' Желтая карточкаЛопеш Рафаэл
90'+5
Ход матча
31'
45'
46'
57'
64'
65'
69'
0:1
79'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Тиун УссейнуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гассама СекуНападающий
-
20 Уорис МаджидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Яннакис Оккас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
- Запасные игроки
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Димерс МаркПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бен Шимон Ран
История личных встреч
Анортосис
АЕК Ларнака
27 матчей
59.3%
40.7%
16 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
48.1%
44.4%
7.5%
13 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
15 побед 15 ничьих 0 побед
31 матч
16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед
Первый тайм
25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 25 побед
Второй тайм
32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 18 побед
58 матчей
27.6%
27.6%
44.8%
16 побед 16 ничьих 26 побед
Первый тайм
22.4%
34.5%
43.1%
13 побед 20 ничьих 25 побед
Второй тайм
25.9%
43.1%
31%
15 побед 25 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
1.16
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
46
37
Голов в среднем за матч
1.7
1.19
Среднее время на гол
52
75
Всего голов
82
64
Голов в среднем за матч
1.41
1.1
Тотал матчей
2.5
55
Больше 95%
Меньше 5%
3
42
Больше 72%
Меньше 28%
16
30
Больше 52%
Меньше 48%
28
14
Больше 24%
Меньше 76%
44
4
Больше 7%
Меньше 93%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
Среднее время на гол
63
81
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастель Серхио
|12 (3)
|0.4
|Гассама Секу
|9
|0.3
|Чико Хосе Мануэль Морено
|5
|0.17
|Герреро Мигель
|5 (2)
|0.17
|Элдер Феррейра
|4 (1)
|0.13
|Коррейя Андерсон
|1
|0.03
|Тиун Уссейну
|1
|0.03
|Макоун Кристиан
|1
|0.03
|Феррер Сальвадор
|1
|0.03
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0.03
|Кику Франсишку
|1 (1)
|0.03
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фран Соль
|14 (4)
|0.47
|Тричковски Иван
|6
|0.2
|Лопеш Рафаэл
|5
|0.17
|Фараж Имад
|4
|0.13
|Тонгья Франко
|4
|0.13
|Димерс Марк
|3
|0.1
|Понс Пере
|3
|0.1
|Густаву Луиш
|2
|0.07
|Гарсия Анхель
|2
|0.07
|Санчес Факундо
|1
|0.03
|Бруну Гама
|1
|0.03
|Дьюрчо Адам
|1
|0.03
|Clarismario Rodrigus
|1
|0.03
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|9
|1
|Чико Хосе Мануэль Морено
|6
|2
|Арболеда Иван
|7
|1
|Каргас Яннис
|6
|1
|Элдер Феррейра
|5
|0
|Тиун Уссейну
|3
|1
|Коррейя Андерсон
|4
|0
|Ваге Мусса
|2
|1
|Корреа Павлос
|2
|1
|Уорис Маджид
|3
|0
|Хрисостому Андреас
|3
|0
|Nabil Marmouk
|3
|0
|Антониу Минас
|2
|0
|Иоанну Михалис
|2
|0
|Макоун Кристиан
|2
|0
|Кастель Серхио
|2
|0
|Danil Paroutis
|2
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Мусонда Шарли
|1
|0
|Гарсия Фран
|1
|0
|Феррер Сальвадор
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понс Пере
|7
|0
|Гарсия Анхель
|7
|0
|Тонгья Франко
|7
|0
|Фран Соль
|6
|0
|Дионку Альфа
|6
|0
|Санчес Факундо
|5
|0
|Роберж Валентин
|5
|0
|Густаву Луиш
|5
|0
|Миличевич Хрвое
|4
|0
|Бруну Гама
|3
|0
|Дьюрчо Адам
|3
|0
|Томович Ненад
|1
|1
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|Димерс Марк
|2
|0
|Clarismario Rodrigus
|2
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
Результаты матчей
Анортосис
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
АЕК Ларнака
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
10
3
Анортосис
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
АЕК Ларнака
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
17
27
Анортосис
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
АЕК Ларнака
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
27
30
Голы по времени матча
Забито
21
19
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
2
10%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
19%
3
16%
31-45
5
24%
1
5%
46-60
6
29%
5
26%
61-75
4
19%
6
32%
76-90
Пропущено
17
10
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
2
12%
1
10%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
7
41%
4
40%
76-90
Забито
20
29
10 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
2
10%
4
14%
1-15
6
30%
6
21%
16-30
2
10%
5
17%
31-45
2
10%
5
17%
46-60
1
5%
5
17%
61-75
7
35%
4
14%
76-90
Пропущено
12
17
3 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
8%
6
35%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
17%
2
12%
31-45
4
33%
2
12%
46-60
3
25%
2
12%
61-75
2
17%
1
6%
76-90
Забито
41
48
16 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 17
7 Не забивали 5
4
10%
6
13%
1-15
6
15%
8
17%
16-30
6
15%
8
17%
31-45
7
17%
6
13%
46-60
7
17%
10
21%
61-75
11
27%
10
21%
76-90
Пропущено
29
27
10 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 14
3
10%
7
26%
1-15
2
7%
6
22%
16-30
5
17%
3
11%
31-45
5
17%
4
15%
46-60
5
17%
2
7%
61-75
9
31%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Анортосис - Пафос 2:3 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Анортосис - АПОЭЛ 0:0
Закакиу - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Анортосис - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Анортосис - Белград 2:5 Анортосис - Пафос 2:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1 Анортосис - ЭНАД 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АЕК Ларнака 0:1
АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Пафос 1:0 АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0
Результаты матчей
Анортосис
АЕК Ларнака
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
0:2
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
5 раз 31%
0:0
4 раза 25%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 33%
1
9 раз 30%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
1
11 раз 37%
0
6 раз 20%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Анортосис
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
131
88
86
115
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
115
68
511
311
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
246
1416
1317
426
723
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|19
|6
|5
|56 - 19
|63
|2.
|30
|18
|8
|4
|48 - 27
|62
|3.
|30
|19
|3
|8
|57 - 26
|60
|4.
|30
|17
|7
|6
|54 - 33
|58
|5.
|30
|17
|5
|8
|52 - 24
|56
|6.
|30
|14
|6
|10
|41 - 29
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|11
|10
|10
|42 - 32
|43
|2.
|31
|10
|9
|12
|48 - 60
|39
|3.
|31
|10
|8
|13
|36 - 46
|38
|4.
|30
|10
|6
|14
|37 - 49
|36
|5.
|31
|7
|7
|17
|38 - 57
|28
|6.
|31
|6
|4
|21
|19 - 61
|22
|7.
|30
|4
|8
|18
|28 - 55
|20
|8.
|31
|2
|11
|18
|30 - 68
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|2
|1
|35 - 7
|38
|2.
|15
|12
|1
|2
|29 - 8
|37
|3.
|15
|10
|3
|2
|34 - 15
|33
|4.
|14
|9
|3
|2
|29 - 17
|30
|5.
|15
|9
|3
|3
|25 - 9
|30
|6.
|16
|6
|6
|4
|21 - 17
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|3
|5
|28 - 26
|27
|2.
|16
|7
|4
|5
|24 - 25
|25
|3.
|16
|5
|4
|7
|17 - 23
|19
|4.
|16
|4
|5
|7
|15 - 16
|17
|5.
|15
|3
|6
|6
|21 - 24
|15
|6.
|15
|3
|1
|11
|10 - 29
|10
|7.
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|8.
|15
|1
|5
|9
|13 - 37
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|5
|2
|19 - 10
|32
|2.
|15
|8
|2
|5
|27 - 15
|26
|3.
|15
|7
|4
|4
|21 - 12
|25
|4.
|15
|7
|4
|4
|20 - 18
|25
|5.
|14
|8
|0
|6
|20 - 12
|24
|6.
|15
|7
|2
|6
|28 - 18
|23
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|5
|3
|27 - 16
|26
|2.
|15
|5
|4
|6
|19 - 23
|19
|3.
|16
|4
|1
|11
|17 - 33
|13
|4.
|15
|2
|6
|7
|20 - 34
|12
|5.
|16
|3
|3
|10
|9 - 32
|12
|6.
|14
|3
|2
|9
|13 - 24
|11
|7.
|16
|2
|5
|9
|19 - 32
|11
|8.
|16
|1
|6
|9
|17 - 31
|9
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|14
|Пафос
|Жайро
|13
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|13
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|13
|Пафос
|Танкович Муамер
|13
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 12
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|1 10
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|11
|Кармиотисса
|Кукалаш Ставрош
|11
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 9