Стадион: Лото-парк. Главный судья: Пиньейру Жоау
0:3
Конец матча
0'
0:1
20' ГолБачуайи Миши
43' Желтая карточкаАлександр Блессин
45' Желтая карточкаЭль-Амин Амура Мохамед
54' Желтая карточкаМатида Коки
81' Желтая карточкаКрунич Раде
0:2
84' ГолОстерволде Джейден
90' Желтая карточкаБёрджесс Кристиан
0:3
90' ПенальтиТадич Душан
90'+8
Ход матча
20'
0:1
54'
63'
81'
84'
0:2
90'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
12 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
449 Количество передач 441
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
28
Матида
Коки
11
Теклаб
Хенок
27
Садики
Ноа
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Защитник
-
11 Теклаб ХенокЗащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Акьюз ФурканВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кент РайанПолузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Федай ЧагриНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Расмуссен Матиас
|1
|0.33
|Нильссон Хокан
|1
|0.33
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0.33
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.33
|Эль-Амин Амура Мохамед
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бачуайи Миши
|6
|0.46
|Тадич Душан
|5 (3)
|0.38
|Джеко Эдин
|4 (1)
|0.31
|Кавечи Ирфан
|4
|0.31
|Шиманьски Себастьян
|3
|0.23
|Кинг Джошуа
|3
|0.23
|Кадыоглу Ферди
|2
|0.15
|Зайц Миха
|2
|0.15
|Остерволде Джейден
|2
|0.15
|Кент Райан
|1
|0.08
|Юксек Исмаил
|1
|0.08
|Азиз Сердар
|1
|0.08
|Бекао Родриго
|1
|0.08
|Креспо Мигель
|1
|0.08
|Фред Сантос
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Сёюнджю Чаглар
|0
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|0
|0
Карточки
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванхутт Шарль
|1
|1
|Бёрджесс Кристиан
|2
|0
|Матида Коки
|2
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0
|Александр Блессин
|1
|0
|Линднер Хайнц
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Остерволде Джейден
|3
|0
|Джику Александер
|2
|0
|Фред Сантос
|2
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Креспо Мигель
|2
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Азиз Сердар
|1
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|Зайц Миха
|1
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Акайдин Самет
|1
|0
|Кападжак Бурак
|1
|0
|Юксек Исмаил
|1
|0
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фенербахче
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
23
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Фенербахче
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
24
Голы по времени матча
Забито
2
14
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 5
2 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
50%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
50%
2
14%
61-75
0
0%
6
43%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
3
33%
76-90
Забито
2
23
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 7
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
1
50%
5
22%
46-60
0
0%
7
30%
61-75
1
50%
4
17%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
37
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 27
1 Забивали первыми 10
1 Не забивали 1
0
0%
2
5%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
1
25%
4
11%
31-45
1
25%
8
22%
46-60
1
25%
9
24%
61-75
1
25%
10
27%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
4
31%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
50%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2
Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2
Фенербахче
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Хатайспор - Фенербахче 0:2 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Фенербахче 1:3
Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
Фенербахче
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
3 раза 50%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
3 раза 50%
5
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
5 раз 38%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Юнион Сент-Жиллуаз
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
121
21
103
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|12 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Фенербахче
Исход игры
Юнион Сент-Жиллуаз
54.2% (71)
Ничья
22.1% (29)
Фенербахче
23.7% (31)
Тотал 2.5
Больше
57.98% (69)
Меньше
42.02% (50)
Обе команды забьют
Да
78.99% (94)
Нет
21.01% (25)
Популярный счёт
2:1 Юнион Сент-Жиллуаз
37.4% (49)
1:1 Ничья
19.1% (25)
1:2 Фенербахче
9.9% (13)
1:0 Юнион Сент-Жиллуаз
9.9% (13)
0:1 Фенербахче
5.3% (7)
0:2 Фенербахче
3.8% (5)
2:2 Ничья
2.3% (3)
3:1 Юнион Сент-Жиллуаз
1.5% (2)
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