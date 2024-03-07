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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Юнион Сент-Жиллуаз
0:3
Конец матча
Фенербахче
0'
0:1
20' Гол
Бачуайи Миши
43' Желтая карточка
Александр Блессин
45' Желтая карточка
Эль-Амин Амура Мохамед
54' Желтая карточка
Матида Коки
81' Желтая карточка
Крунич Раде
0:2
84' Гол
Остерволде Джейден
90' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан
0:3
90' Пенальти
Тадич Душан
90'+8

Ход матча

20'
0:1
Бачуайи Миши
(Сёюнджю Чаглар)
35'
 
Кадыоглу Ферди
Сёюнджю Чаглар
43'
Александр Блессин
 
45'
Эль-Амин Амура Мохамед
 
54'
Матида Коки
 
63'
Лапуссен Лоик
Теклаб Хенок
 
63'
Амани Жан
Садики Ноа
 
68'
 
Кент Райан
Юндер Дженгиз
68'
 
Крунич Раде
Фред Сантос
77'
 
Яндаш Мерт Хакан
Шиманьски Себастьян
78'
 
Джеко Эдин
Бачуайи Миши
80'
Расмуссен Матиас
Ванхутт Шарль
 
81'
 
Крунич Раде
84'
0:2
Остерволде Джейден
(Джеко Эдин)
85'
Эккерт Айенса Деннис
Эль-Амин Амура Мохамед
 
90'
Бёрджесс Кристиан
 
90'
0:3
Тадич Душан

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 449 Количество передач 441
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 131
Юнион Сент-Жиллуаз 54.2% (71)
X 22.1% (29)
Фенербахче 23.7% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
21
Кастро-Монтес
Алессио
11
Теклаб
Хенок
27
Садики
Ноа
24
Ванхутт
Шарль
23
Пуэртас
Кэмерон
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
29
Нильссон
Хокан
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
6
Джику
Александер
2
Сёюнджю
Чаглар
24
Остерволде
Джейден
5
Юксек
Исмаил
35
Фред
Сантос
20
Юндер
Дженгиз
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
23
Бачуайи
Миши
Юнион Сент-Жиллуаз
3-4-1-2
Фенербахче
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Расмуссен Матиас 1 0.33
Нильссон Хокан 1 0.33
Пуэртас Кэмерон 1 0.33
Эккерт Айенса Деннис 1 0.33
Эль-Амин Амура Мохамед 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бачуайи Миши 6 0.46
Тадич Душан 5 (3) 0.38
Джеко Эдин 4 (1) 0.31
Кавечи Ирфан 4 0.31
Шиманьски Себастьян 3 0.23
Кинг Джошуа 3 0.23
Кадыоглу Ферди 2 0.15
Зайц Миха 2 0.15
Остерволде Джейден 2 0.15
Кент Райан 1 0.08
Юксек Исмаил 1 0.08
Азиз Сердар 1 0.08
Бекао Родриго 1 0.08
Креспо Мигель 1 0.08
Фред Сантос 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Сёюнджю Чаглар 0 0
Осайи-Самуэль Брайт 0 0

Карточки

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванхутт Шарль 1 1
Бёрджесс Кристиан 2 0
Матида Коки 2 0
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0
Александр Блессин 1 0
Линднер Хайнц 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Остерволде Джейден 3 0
Джику Александер 2 0
Фред Сантос 2 0
Осайи-Самуэль Брайт 2 0
Яндаш Мерт Хакан 2 0
Бекао Родриго 2 0
Креспо Мигель 2 0
Кинг Джошуа 1 0
Азиз Сердар 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Кавечи Ирфан 1 0
Зайц Миха 1 0
Крунич Раде 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Перес Луан 1 0
Акайдин Самет 1 0
Кападжак Бурак 1 0
Юксек Исмаил 1 0

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фенербахче
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
23
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Фенербахче
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
24

Голы по времени матча

Забито

2
14
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 5
2 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
50%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
50%
2
14%
61-75
0
0%
6
43%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
3
33%
76-90

Забито

2
23
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 7
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
1
50%
5
22%
46-60
0
0%
7
30%
61-75
1
50%
4
17%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
37
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 27
1 Забивали первыми 10
1 Не забивали 1
0
0%
2
5%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
1
25%
4
11%
31-45
1
25%
8
22%
46-60
1
25%
9
24%
61-75
1
25%
10
27%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
4
31%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
50%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2
Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2
Фенербахче
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Хатайспор - Фенербахче 0:2 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Фенербахче 1:3
Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
Фенербахче

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
3 раза 50%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
3 раза 50%
5
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
5 раз 38%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Юнион Сент-Жиллуаз
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
12
1
2
1
1.5
10
3

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 12 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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    Прогнозы 131
    Юнион Сент-Жиллуаз 54.2% (71)
    X 22.1% (29)
    Фенербахче 23.7% (31)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Фенербахче

    Исход игры
    Юнион Сент-Жиллуаз
    54.2% (71)
    Ничья
    22.1% (29)
    Фенербахче
    23.7% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.98% (69)
    Меньше
    42.02% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    78.99% (94)
    Нет
    21.01% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Юнион Сент-Жиллуаз
    37.4% (49)
    1:1 Ничья
    19.1% (25)
    1:2 Фенербахче
    9.9% (13)
    1:0 Юнион Сент-Жиллуаз
    9.9% (13)
    0:1 Фенербахче
    5.3% (7)
    0:2 Фенербахче
    3.8% (5)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    3:1 Юнион Сент-Жиллуаз
    1.5% (2)
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