Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Фенербахче имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Фенербахче совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Фенербахче совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Юнион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Тадич Душан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Матч возобновлен

47' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

47' Фред Сантос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Морис Антони взял и забрал мяч на выходе

47' Фенербахче идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Фенербахче совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Фред Сантос из команды Фенербахче наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

45' Фенербахче идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Шиманьски Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Юнион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Рефери не любит споров - именно за это Александр Блессин сейчас получил желтую

43' Нильссон Хокан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Пуэртас Кэмерон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Пуэртас Кэмерон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Юнион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Юндер Дженгиз из команды Фенербахче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Теклаб Хенок выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Юнион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Юнион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Юнион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Фенербахче совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Фенербахче совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Кадыоглу Ферди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Юксек Исмаил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Фенербахче совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Матч возобновлен

34' Сёюнджю Чаглар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Пуэртас Кэмерон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Юксек Исмаил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Фенербахче совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Юнион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Фенербахче совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Юнион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Фенербахче совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Матч возобновится спорным мячом

24' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Ливакович Доминик взял и забрал мяч на выходе

20' Г О О О О Л - Бачуайи Миши забивает с правой ноги!

20' Сёюнджю Чаглар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Юндер Дженгиз из команды Фенербахче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Фенербахче совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Тадич Душан из команды Фенербахче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Ливакович Доминик взял и забрал мяч на выходе

17' Удар от ворот произведет Фенербахче

14' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Юнион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Кастро-Монтес Алессио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Морис Антони взял и забрал мяч на выходе

9' Ливакович Доминик взял и забрал мяч на выходе

9' Ванхутт Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Фенербахче совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Нильссон Хокан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Фенербахче совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Фенербахче

7' Кастро-Монтес Алессио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Юнион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Кастро-Монтес Алессио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Шиманьски Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Фенербахче совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Фенербахче совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Фенербахче совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Юнион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Матч возобновлен

2' Матч приостановлен из-за петард на поле

1' Фенербахче совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Фенербахче начинает с центра поля