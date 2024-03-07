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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Румсас Донатас
Маккаби Хайфа
3:4
Конец матча
Фиорентина
0'
0:1
2' Гол
Нзола М'Бала
10' Желтая карточка
Мохамед Али
1:1
12' Гол
Сек Абдулай
2:1
29' Гол
Кинда Гади
45' Желтая карточка
Итальяно Виченцо
56' Желтая карточка
Messay Dego
2:2
58' Гол
Бельтран Лукас
3:2
67' Гол
Халаили Анан
69' Желтая карточка
Кафумана Шоу
3:3
73' Гол
Мандрагора Роландо
80' Вторая желтая карточка
Кафумана Шоу
84' Желтая карточка
Кайоде Майкл
87' Желтая карточка
Миленкович Никола
3:4
90' Гол
Барак Антонин
90'+7

Ход матча

2'
0:1
Нзола М'Бала
(Кайоде Майкл)
10'
Мохамед Али
 
12'
Сек Абдулай
1:1
29'
Кинда Гади
(Мохамед Али II)
2:1
45'
 
Итальяно Виченцо
56'
Messay Dego
 
58'
2:2
Бельтран Лукас
(Нзола М'Бала)
64'
Наор Гони
Мохамед Али
 
64'
Фейнголд Илай
Кандил Маор
 
67'
Халаили Анан
(Пьерро Францди)
3:2
69'
Кафумана Шоу
 
73'
3:3
Мандрагора Роландо
(Бираги Кристиано)
74'
 
Белотти Андреа
Нзола М'Бала
74'
 
Бонавентура Джакомо
Дункан Альфред
74'
Лесовой Даниил
Кинда Гади
 
80'
Кафумана Шоу
 
81'
 
Барак Антонин
Мандрагора Роландо
84'
 
Кайоде Майкл
85'
Подгоряну Суф
Халаили Анан
 
87'
 
Миленкович Никола
87'
 
Соттиль Риккардо
Иконе Жонатан
90'
3:4
Барак Антонин
(Бонавентура Джакомо)

Статистика матча

  • 3 Голы 4
  • 1 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 161 Количество передач 270
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 130
Маккаби Хайфа 7.7% (10)
X 17.7% (23)
Фиорентина 74.6% (97)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Кайуф
Шариф
30
Сек
Абдулай
44
Шимич
Лоренцо
55
Гершон
Рами
23
Кандил
Маор
27
Корню
Пьер
4
Мохамед
Али
II
5
Кафумана
Шоу
25
Халаили
Анан
6
Кинда
Гади
9
Пьерро
Францди
1
Терраччиано
Пьетро
33
Кайоде
Майкл
4
Миленкович
Никола
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
38
Мандрагора
Роландо
32
Дункан
Альфред
11
Иконе
Жонатан
9
Бельтран
Лукас
10
Гонсалес
Николас
18
Нзола
М'Бала
Маккаби Хайфа
3-4-2-1
Фиорентина
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерро Францди 2 0.67
Халаили Анан 1 0.33
Сек Абдулай 1 0.33
Кинда Гади 1 0.33
Мохамед Али II 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раньери Лука 3 0.33
Гонсалес Николас 3 (2) 0.33
Бельтран Лукас 3 0.33
Мартинес Лукас II 2 0.22
Нзола М'Бала 2 (1) 0.22
Барак Антонин 2 0.22
Иконе Жонатан 2 0.22
Соттиль Риккардо 1 0.11
Мандрагора Роландо 1 0.11
Лопес Максим 1 0.11
Бираги Кристиано 0 0
Бонавентура Джакомо 0 0
Миленкович Никола 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Инфантино Джино 0 0
Кайоде Майкл 0 0

Карточки

Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сундгрен Даниэль 1 1
Кафумана Шоу 1 1
Messay Dego 1 0
Сайеф Кеннет 1 0
Кандил Маор 1 0
Мохамед Али II 1 0
Подгоряну Суф 1 0
Фейнголд Илай 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Итальяно Виченцо 4 0
Мандрагора Роландо 4 0
Бираги Кристиано 3 0
Миленкович Никола 3 0
Бонавентура Джакомо 1 0
Соттиль Риккардо 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Мело Артур 1 0
Куаме Кристиан 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Паризи Фабьяно 1 0
Кайоде Майкл 1 0

Результаты матчей

Маккаби Хайфа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
3
Маккаби Хайфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фиорентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
12
Маккаби Хайфа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Фиорентина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
1
25%
3
38%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
50%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

2
12
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
1
50%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
50%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
20
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
2
33%
5
25%
1-15
1
17%
2
10%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
3
50%
5
25%
61-75
0
0%
5
25%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Хайфа
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Маккаби Хайфа - Хапоэль Хадера 1:0 Хапоэль Умм-Аль-Фахм - Маккаби Хайфа 0:2 Ашдод - Маккаби Хайфа 0:5 Гент - Маккаби Хайфа 1:1
Маккаби Хайфа - Хапоэль Хайфа 1:1 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Бейтар - Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Хапоэль Кфар-Саба - Маккаби Хайфа 3:6 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:0 Бней-Сахнин - Маккаби Хайфа 0:3 Маккаби Хайфа - Маккаби Петах-Тиква 5:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Катамон 2:1 Хапоэль Петах-Тиква - Маккаби Хайфа 2:2 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Бней-Рейне 1:0 Хапоэль Хадера - Маккаби Хайфа 1:5
Фиорентина
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0
Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0

Результаты матчей

Маккаби Хайфа
Фиорентина

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
3 раза 75%
6
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Маккаби Хайфа
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
6
3
1
2
2.5
2
7

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 12 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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    Прогнозы 130
    Маккаби Хайфа 7.7% (10)
    X 17.7% (23)
    Фиорентина 74.6% (97)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Маккаби Хайфа 3:4 Фиорентина

    Исход игры
    Маккаби Хайфа
    7.7% (10)
    Ничья
    17.7% (23)
    Фиорентина
    74.6% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.85% (70)
    Меньше
    42.15% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    74.38% (90)
    Нет
    25.62% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    44.6% (58)
    1:1 Ничья
    15.4% (20)
    0:1 Фиорентина
    12.3% (16)
    0:2 Фиорентина
    9.2% (12)
    2:1 Маккаби Хайфа
    4.6% (6)
    1:3 Фиорентина
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
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