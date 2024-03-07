Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Рефери не любит споров - именно за это Массай Дего сейчас получил желтую

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Гонсалес Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Мандрагора Роландо из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Бельтран Лукас не смог попасть в створ ударом издали

47' Рефери не любит споров - именно за это Итальяно Виченцо сейчас получил желтую

47' Гонсалес Николас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Дункан Альфред не смог попасть в створ ударом издали

45' Бираги Кристиано из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Бираги Кристиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Шимич Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

41' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Бираги Кристиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Бираги Кристиано из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Миленкович Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

38' Халаили Анан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Игрок из команды Фиорентина делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Удар от ворот произведет Фиорентина

34' Пьерро Францди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Халаили Анан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Дункан Альфред не смог попасть в створ ударом издали

32' Мандрагора Роландо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Г О О О О Л - Кинда Гади забивает с правой ноги!

29' Мохамед Али II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Хорошую попытку сделал Нзола М'Бала . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Иконе Жонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Хорошую попытку сделал Пьерро Францди . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Халаили Анан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Фиорентина

20' Идет дождь, трудные условия для игроков.

17' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Г О О О О Л - Сек Абдулай забивает ударом с правой ноги!

12' Халаили Анан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Гонсалес Николас нанес удар головой, но Шариф Кайуф спокойно отбил мяч.

11' Бираги Кристиано из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Фиорентина

8' Пьерро Францди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Фиорентина

4' Маккаби Хайфа совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Кайоде Майкл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Фиорентина начинает с центра поля

1' Судья начинает матч