Стадион: Божик Арена. Главный судья: Румсас Донатас
3:4
Конец матча
0'
0:1
2' ГолНзола М'Бала
10' Желтая карточкаМохамед Али
1:1
12' ГолСек Абдулай
2:1
29' ГолКинда Гади
45' Желтая карточкаИтальяно Виченцо
56' Желтая карточкаMessay Dego
2:2
58' ГолБельтран Лукас
3:2
67' ГолХалаили Анан
69' Желтая карточкаКафумана Шоу
3:3
73' ГолМандрагора Роландо
80' Вторая желтая карточкаКафумана Шоу
84' Желтая карточкаКайоде Майкл
87' Желтая карточкаМиленкович Никола
3:4
90' ГолБарак Антонин
90'+7
Ход матча
2'
0:1
10'
12'
1:1
29'
2:1
45'
56'
58'
2:2
64'
67'
3:2
69'
73'
80'
84'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 4
-
1 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 8
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
161 Количество передач 270
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Кайуф
Шариф
30
Сек
Абдулай
55
Гершон
Рами
23
Кандил
Маор
27
Корню
Пьер
25
Халаили
Анан
- Основной состав
-
40 Кайуф ШарифВратарь
-
30 Сек АбдулайЗащитник
- Защитник
-
55 Гершон РамиЗащитник
-
23 Кандил МаорЗащитник
-
27 Корню ПьерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Халаили АнанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Ницан ИтамарВратарь
-
77 Фукс РойиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Наор ГониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Дахан ОмерНападающий
-
Главный тренер: Дего Мессай
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьерро Францди
|2
|0.67
|Халаили Анан
|1
|0.33
|Сек Абдулай
|1
|0.33
|Кинда Гади
|1
|0.33
|Мохамед Али II
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раньери Лука
|3
|0.33
|Гонсалес Николас
|3 (2)
|0.33
|Бельтран Лукас
|3
|0.33
|Мартинес Лукас II
|2
|0.22
|Нзола М'Бала
|2 (1)
|0.22
|Барак Антонин
|2
|0.22
|Иконе Жонатан
|2
|0.22
|Соттиль Риккардо
|1
|0.11
|Мандрагора Роландо
|1
|0.11
|Лопес Максим
|1
|0.11
|Бираги Кристиано
|0
|0
|Бонавентура Джакомо
|0
|0
|Миленкович Никола
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
|Инфантино Джино
|0
|0
|Кайоде Майкл
|0
|0
Карточки
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сундгрен Даниэль
|1
|1
|Кафумана Шоу
|1
|1
|Messay Dego
|1
|0
|Сайеф Кеннет
|1
|0
|Кандил Маор
|1
|0
|Мохамед Али II
|1
|0
|Подгоряну Суф
|1
|0
|Фейнголд Илай
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Итальяно Виченцо
|4
|0
|Мандрагора Роландо
|4
|0
|Бираги Кристиано
|3
|0
|Миленкович Никола
|3
|0
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|Соттиль Риккардо
|1
|0
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Куаме Кристиан
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Паризи Фабьяно
|1
|0
|Кайоде Майкл
|1
|0
Результаты матчей
Маккаби Хайфа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
3
Маккаби Хайфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фиорентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
12
Маккаби Хайфа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Фиорентина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
15
Голы по времени матча
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
1
25%
3
38%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
50%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
2
12
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
1
50%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
50%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
20
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
2
33%
5
25%
1-15
1
17%
2
10%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
3
50%
5
25%
61-75
0
0%
5
25%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
1
25%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Маккаби Хайфа - Хапоэль Хадера 1:0 Хапоэль Умм-Аль-Фахм - Маккаби Хайфа 0:2 Ашдод - Маккаби Хайфа 0:5 Гент - Маккаби Хайфа 1:1
Маккаби Хайфа - Хапоэль Хайфа 1:1 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Бейтар - Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Хапоэль Кфар-Саба - Маккаби Хайфа 3:6 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:0 Бней-Сахнин - Маккаби Хайфа 0:3 Маккаби Хайфа - Маккаби Петах-Тиква 5:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Катамон 2:1 Хапоэль Петах-Тиква - Маккаби Хайфа 2:2 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Бней-Рейне 1:0 Хапоэль Хадера - Маккаби Хайфа 1:5
Фиорентина
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0
Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0
Результаты матчей
Маккаби Хайфа
Фиорентина
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
3 раза 75%
6
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Маккаби Хайфа
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
63
12
27
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|12 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Маккаби Хайфа 3:4 Фиорентина
Исход игры
Маккаби Хайфа
7.7% (10)
Ничья
17.7% (23)
Фиорентина
74.6% (97)
Тотал 2.5
Больше
57.85% (70)
Меньше
42.15% (51)
Обе команды забьют
Да
74.38% (90)
Нет
25.62% (31)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
44.6% (58)
1:1 Ничья
15.4% (20)
0:1 Фиорентина
12.3% (16)
0:2 Фиорентина
9.2% (12)
2:1 Маккаби Хайфа
4.6% (6)
1:3 Фиорентина
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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