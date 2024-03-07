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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Глова Филип
Молде
1:0
Перерыв
Брюгге

Ход матча

16'
Стеневик Халлдор
Хауган Эйрик
 
43'
Стеневик Халлдор
(Коса Маркус Андреас)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 300 Количество передач 248
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 128
Молде 21.1% (27)
X 50.8% (65)
Брюгге 28.1% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Молде
Ничья
Брюгге
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Петерсен
Оливер
19
Хауган
Эйрик
25
Хагельскьер
Андерс
3
Эйванн
Каспер
21
Линнес
Мартин
5
Хестад
Эйрик
17
Дели
Матс
Мёллер
15
Коса
Маркус
Андреас
28
Хёуген
Кристоффер
8
Гульбрандсен
Фредрик
9
Бериша
Ветон
29
Яккерс
Нордин
6
Одои
Денис
58
Спилеерс
Йорне
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
27
Нильсен
Каспер
8
Скораш
Михал
55
Кюйпер
Максим
9
Ютгла
Ферран
Молде
3-5-2
Брюгге
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гульбрандсен Фредрик 4 1.33
Коса Маркус Андреас 1 0.33
Хестад Эйрик 1 0.33
Стеневик Халлдор 1 0.33
Эйкрем Магнус 0 0
Линнес Мартин 0 0
Эриксен Кристиан I 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 6 (2) 0.46
Сков-Ольсен Андреас 5 0.38
Ванакен Ханс 5 0.38
Яремчук Роман 4 0.31
Кюйпер Максим 1 0.08
Ветлесен Уго 1 0.08
Скораш Михал 1 0.08
Мехеле Брэндон 1 0.08
Баланта Эдер 1 0.08
Бушанан Тажон 1 0.08
Нуса Антонио 1 0.08
Рафаэль Онедика 1 0.08
Ритс Матс 1 0.08
Боята Дедрик 1 0.08
Нильсен Каспер 1 0.08
Спилеерс Йорне 1 0.08
Синкернагель Филип 0 0
Верман Ромео 0 0

Карточки

Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гульбрандсен Фредрик 1 0
Линнес Мартин 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Эриксен Кристиан I 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0
Ловик Матиас 1 0
Эдегор Никлас 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сков-Ольсен Андреас 4 0
Мехеле Брэндон 4 0
Родригеш Тьяго 4 0
Миньоле Симон 3 0
Ванакен Ханс 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Одои Денис 2 0
Ютгла Ферран 2 0
Кюйпер Максим 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Ритс Матс 1 0
Боята Дедрик 1 0
Нильсен Каспер 1 0
Синкернагель Филип 1 0
Скораш Михал 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Верман Ромео 1 0
Спилеерс Йорне 1 0

Результаты матчей

Молде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брюгге
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
0
Молде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брюгге
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
16
Молде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Брюгге
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
16

Голы по времени матча

Забито

3
16
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
1 Не забивали 7
1
33%
4
25%
1-15
2
67%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
16
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
1 Не забивали 6
1
33%
2
13%
1-15
1
33%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
33%
2
13%
61-75
0
0%
6
38%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
32
5 В 1-м тайме 12
1 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 10
0 Не забивали 1
2
33%
6
19%
1-15
3
50%
2
6%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
0
0%
7
22%
46-60
1
17%
5
16%
61-75
0
0%
8
25%
76-90

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 8
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
2
100%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Молде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Молде - Русенборг 1:1 Легия - Молде 0:3 Молде - Легия 3:2 Копенгаген - Молде 3:1
Молде - Мидтьюлланн 2:1 Молде - ФК Кристиансунн 3:1 Байер Л - Молде 5:1 Будё-Глимт - Молде 0:1 Молде - Хам-Кам 1:1 Молде - Карабах 2:2 Сарпсборг-08 - Молде 1:3 Молде - Лиллестрём 4:0 Хеккен - Молде 1:3 Русенборг - Молде 3:1 Молде - Тромсё 1:4 Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0
Брюгге
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1
Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бешикташ - Брюгге 0:5

Результаты матчей

Молде
Брюгге

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
5
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Молде
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 12 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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    Прогнозы 128
    Молде 21.1% (27)
    X 50.8% (65)
    Брюгге 28.1% (36)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Молде
    Ничья
    Брюгге
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Молде 1:0 Брюгге

    Исход игры
    Молде
    21.5% (28)
    Ничья
    50% (65)
    Брюгге
    28.5% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.83% (43)
    Меньше
    64.17% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    84.17% (101)
    Нет
    15.83% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.6% (58)
    1:2 Брюгге
    18.5% (24)
    2:1 Молде
    8.5% (11)
    1:0 Молде
    5.4% (7)
    0:1 Брюгге
    5.4% (7)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    0:2 Брюгге
    2.3% (3)
    3:2 Молде
    1.5% (2)
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