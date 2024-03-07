Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' Г О О О О Л - Стеневик Халлдор забивает с правой ноги!

42' Молде совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Скораш Михал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Хестад Эйрик нанес удар головой, но Нордин Джекерс спокойно отбил мяч.

41' Хёуген Кристоффер из команды Молде своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Хёуген Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Брюгге идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Ютгла Ферран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Молде совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Нильсен Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Молде совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Петерсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

34' Брюгге совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Брюгге совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Молде совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Брюгге

31' Молде совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Брюгге совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Одои Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Молде совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Молде совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Молде совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Игрок из команды Брюгге делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

25' Брюгге совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Ванакен Ханс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Молде

23' Хорошую попытку сделал Гульбрандсен Фредрик . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Нильсен Каспер нанес удар головой, но Оливер Петерсен спокойно отбил мяч.

21' Яккерс Нордин взял и забрал мяч на выходе

20' Удар от ворот произведет Брюгге

19' Дели Матс Мёллер не смог попасть в створ ударом издали

18' Молде совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Молде

17' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Нильсен Каспер не смог попасть в створ ударом издали

14' Молде совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Матч возобновлен

14' Хауган Эйрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Молде совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Скораш Михал из команды Брюгге своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Брюгге совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Яккерс Нордин взял и забрал мяч на выходе

9' Ванакен Ханс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Линнес Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

6' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Брюгге

5' Брюгге совершает вбрасывание на половине поля противника

5' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Одои Денис

4' Брюгге совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Молде совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Хорошую попытку сделал Хёуген Кристоффер . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Линнес Мартин из команды Молде своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Игрок из команды Молде делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Молде начинает с центра поля