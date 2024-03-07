Стадион: Акер. Главный судья: Глова Филип
Ход матча
43'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
300 Количество передач 248
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Хауган
Эйрик
14
Мейер
Бьорн
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Бакке ЙоханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
-
62 Хомма СионПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
Бомбардиры внутри турнира
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гульбрандсен Фредрик
|4
|1.33
|Коса Маркус Андреас
|1
|0.33
|Хестад Эйрик
|1
|0.33
|Стеневик Халлдор
|1
|0.33
|Эйкрем Магнус
|0
|0
|Линнес Мартин
|0
|0
|Эриксен Кристиан I
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригеш Тьяго
|6 (2)
|0.46
|Сков-Ольсен Андреас
|5
|0.38
|Ванакен Ханс
|5
|0.38
|Яремчук Роман
|4
|0.31
|Кюйпер Максим
|1
|0.08
|Ветлесен Уго
|1
|0.08
|Скораш Михал
|1
|0.08
|Мехеле Брэндон
|1
|0.08
|Баланта Эдер
|1
|0.08
|Бушанан Тажон
|1
|0.08
|Нуса Антонио
|1
|0.08
|Рафаэль Онедика
|1
|0.08
|Ритс Матс
|1
|0.08
|Боята Дедрик
|1
|0.08
|Нильсен Каспер
|1
|0.08
|Спилеерс Йорне
|1
|0.08
|Синкернагель Филип
|0
|0
|Верман Ромео
|0
|0
Карточки
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гульбрандсен Фредрик
|1
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Эриксен Кристиан I
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
|Ловик Матиас
|1
|0
|Эдегор Никлас
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сков-Ольсен Андреас
|4
|0
|Мехеле Брэндон
|4
|0
|Родригеш Тьяго
|4
|0
|Миньоле Симон
|3
|0
|Ванакен Ханс
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Одои Денис
|2
|0
|Ютгла Ферран
|2
|0
|Кюйпер Максим
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Синкернагель Филип
|1
|0
|Скораш Михал
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
|Спилеерс Йорне
|1
|0
Результаты матчей
Молде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брюгге
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
0
Молде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брюгге
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
16
Молде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Брюгге
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
16
Голы по времени матча
Забито
3
16
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
1 Не забивали 7
1
33%
4
25%
1-15
2
67%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
16
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
1 Не забивали 6
1
33%
2
13%
1-15
1
33%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
33%
2
13%
61-75
0
0%
6
38%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
32
5 В 1-м тайме 12
1 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 10
0 Не забивали 1
2
33%
6
19%
1-15
3
50%
2
6%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
0
0%
7
22%
46-60
1
17%
5
16%
61-75
0
0%
8
25%
76-90
Пропущено
2
9
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 8
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
2
100%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Молде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Молде - Русенборг 1:1 Легия - Молде 0:3 Молде - Легия 3:2 Копенгаген - Молде 3:1
Молде - Мидтьюлланн 2:1 Молде - ФК Кристиансунн 3:1 Байер Л - Молде 5:1 Будё-Глимт - Молде 0:1 Молде - Хам-Кам 1:1 Молде - Карабах 2:2 Сарпсборг-08 - Молде 1:3 Молде - Лиллестрём 4:0 Хеккен - Молде 1:3 Русенборг - Молде 3:1 Молде - Тромсё 1:4 Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0
Брюгге
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1
Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бешикташ - Брюгге 0:5
Результаты матчей
Молде
Брюгге
Точный счет
3:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
5
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Молде
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|12 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Молде 1:0 Брюгге
Исход игры
Молде
21.5% (28)
Ничья
50% (65)
Брюгге
28.5% (37)
Тотал 2.5
Больше
35.83% (43)
Меньше
64.17% (77)
Обе команды забьют
Да
84.17% (101)
Нет
15.83% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.6% (58)
1:2 Брюгге
18.5% (24)
2:1 Молде
8.5% (11)
1:0 Молде
5.4% (7)
0:1 Брюгге
5.4% (7)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:2 Брюгге
2.3% (3)
3:2 Молде
1.5% (2)
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