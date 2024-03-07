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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Глова Филип
Молде
2:1
Конец матча
Брюгге
0'
1:0
43' Гол
Стеневик Халлдор
79' Желтая карточка
Хагельскьер Андерс
1:1
85' Пенальти
Кюйпер Максим
2:1
90' Гол
Гульбрандсен Фредрик
90'+6

Ход матча

16'
Стеневик Халлдор
Хауган Эйрик
 
43'
Стеневик Халлдор
(Коса Маркус Андреас)
1:0
46'
 
Саббе Кириани
Спилеерс Йорне
62'
Эриксен Кристиан
Хестад Эйрик
 
73'
 
Синкернагель Филип
Скораш Михал
73'
 
Сков-Ольсен Андреас
Нильсен Каспер
79'
Хагельскьер Андерс
 
81'
 
Ордоньес Хоэль
Мехеле Брэндон
85'
1:1
Кюйпер Максим
89'
 
Барбера Виктор
Ютгла Ферран
90'
Гульбрандсен Фредрик
(Бериша Ветон)
2:1
90'
Эдегор Никлас
Дели Матс Мёллер
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 463 Количество передач 434
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 130
Молде 21.5% (28)
X 50% (65)
Брюгге 28.5% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Петерсен
Оливер
19
Хауган
Эйрик
25
Хагельскьер
Андерс
3
Эйванн
Каспер
21
Линнес
Мартин
5
Хестад
Эйрик
17
Дели
Матс
Мёллер
15
Коса
Маркус
Андреас
28
Хёуген
Кристоффер
8
Гульбрандсен
Фредрик
9
Бериша
Ветон
29
Яккерс
Нордин
6
Одои
Денис
58
Спилеерс
Йорне
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
27
Нильсен
Каспер
8
Скораш
Михал
55
Кюйпер
Максим
9
Ютгла
Ферран
Молде
3-5-2
Брюгге
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гульбрандсен Фредрик 5 1.67
Коса Маркус Андреас 1 0.33
Хестад Эйрик 1 0.33
Стеневик Халлдор 1 0.33
Эйкрем Магнус 0 0
Линнес Мартин 0 0
Бериша Ветон 0 0
Эриксен Кристиан I 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 6 (2) 0.46
Сков-Ольсен Андреас 5 0.38
Ванакен Ханс 5 0.38
Яремчук Роман 4 0.31
Кюйпер Максим 2 (1) 0.15
Ветлесен Уго 1 0.08
Скораш Михал 1 0.08
Мехеле Брэндон 1 0.08
Баланта Эдер 1 0.08
Бушанан Тажон 1 0.08
Нуса Антонио 1 0.08
Рафаэль Онедика 1 0.08
Ритс Матс 1 0.08
Боята Дедрик 1 0.08
Нильсен Каспер 1 0.08
Спилеерс Йорне 1 0.08
Синкернагель Филип 0 0
Верман Ромео 0 0

Карточки

Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хагельскьер Андерс 2 0
Гульбрандсен Фредрик 1 0
Линнес Мартин 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Эриксен Кристиан I 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Ловик Матиас 1 0
Эдегор Никлас 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сков-Ольсен Андреас 4 0
Мехеле Брэндон 4 0
Родригеш Тьяго 4 0
Миньоле Симон 3 0
Ванакен Ханс 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Одои Денис 2 0
Ютгла Ферран 2 0
Кюйпер Максим 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Ритс Матс 1 0
Боята Дедрик 1 0
Нильсен Каспер 1 0
Синкернагель Филип 1 0
Скораш Михал 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Верман Ромео 1 0
Спилеерс Йорне 1 0

Результаты матчей

Молде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брюгге
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
1
Молде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брюгге
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
16
Молде
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Брюгге
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
17

Голы по времени матча

Забито

5
17
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 7
1
20%
4
24%
1-15
2
40%
1
6%
16-30
1
20%
1
6%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
20%
3
18%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

3
16
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 7
1
33%
2
13%
1-15
1
33%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
33%
2
13%
61-75
0
0%
6
38%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

8
33
6 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 21
3 Забивали первыми 10
0 Не забивали 1
2
25%
6
18%
1-15
3
38%
2
6%
16-30
1
13%
4
12%
31-45
0
0%
7
21%
46-60
1
13%
5
15%
61-75
1
13%
9
27%
76-90

Пропущено

3
11
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 9
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
2
67%
1
9%
61-75
1
33%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Молде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Молде - Русенборг 1:1 Легия - Молде 0:3 Молде - Легия 3:2 Копенгаген - Молде 3:1
Молде - Мидтьюлланн 2:1 Молде - ФК Кристиансунн 3:1 Байер Л - Молде 5:1 Будё-Глимт - Молде 0:1 Молде - Хам-Кам 1:1 Молде - Карабах 2:2 Сарпсборг-08 - Молде 1:3 Молде - Лиллестрём 4:0 Хеккен - Молде 1:3 Русенборг - Молде 3:1 Молде - Тромсё 1:4 Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0
Брюгге
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1
Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бешикташ - Брюгге 0:5

Результаты матчей

Молде
Брюгге

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Молде
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
6
7

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 12 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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    Прогнозы 130
    Молде 21.5% (28)
    X 50% (65)
    Брюгге 28.5% (37)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Молде 2:1 Брюгге

    Исход игры
    Молде
    21.5% (28)
    Ничья
    50% (65)
    Брюгге
    28.5% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.83% (43)
    Меньше
    64.17% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    84.17% (101)
    Нет
    15.83% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.6% (58)
    1:2 Брюгге
    18.5% (24)
    2:1 Молде
    8.5% (11)
    1:0 Молде
    5.4% (7)
    0:1 Брюгге
    5.4% (7)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    0:2 Брюгге
    2.3% (3)
    3:2 Молде
    1.5% (2)
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