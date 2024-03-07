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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Франковски Бартож
Штурм Грац
0:2
Второй тайм: 53'
Лилль
0'
0:1
28' Гол
Дэвид Джонатан
0:2
51' Гол
Дэвид Джонатан

Ход матча

28'
0:1
Дэвид Джонатан
(Буадди Айюб)
43'
Бовинг Виллиам
Саркария Манприт
 
51'
0:2
Дэвид Джонатан

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 127
Штурм Грац 12.6% (16)
X 34.6% (44)
Лилль 52.8% (67)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штурм Грац
Ничья
Лилль
3.60
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2.13
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ярош
Витезслав
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
28
Шнегг
Давид
4
Горенц-Станкович
Йон
24
Лавале
Димитри
11
Саркария
Манприт
19
Хорват
Томи
10
Китеишвили
Отар
18
Бирет
Мика
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
33
Буадди
Айюб
21
Андре
Бенжамин
23
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
9
Дэвид
Джонатан
Штурм Грац
4-2-3-1
Лилль
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирет Мика 2 0.67
Горенц-Станкович Йон 1 0.33
Камара Амади 1 0.33
Китеишвили Отар 1 (1) 0.33
Аффенгрубер Давид 0 0
Хорват Томи 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Языджи Юсуф 4 (1) 0.44
Дэвид Джонатан 3 (1) 0.33
Кабелла Реми 2 0.22
Жегрова Эдон 2 (1) 0.22
Гомес Анхель 2 (1) 0.22
Йоро Лени 1 0.11
Кавалейру Иван 0 0
Буадди Айюб 0 0

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 1 0
Газибегович Юсуф 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенталеб Набиль 3 0
Диаките Бафоде 2 0
Сантос Тиаго 1 0
Андре Бенжамин 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Гомес Анхель 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0
Мирамон Игнасио 1 0

Результаты матчей

Штурм Грац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Штурм Грац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
9
Штурм Грац
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лилль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
11

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
1
20%
5
38%
76-90
0
0%
1
8%
91-120

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1
Штурм Грац - Фужинар 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Вайц - Штурм Грац 0:3 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Краковия - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Войтсберг 0:2 Штурм Грац - Кечкемет 1:2 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Реймс - Лилль 0:1 Тулуза - Лилль 3:1 Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1
Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0

Результаты матчей

Штурм Грац
Лилль

Точный счет

4:1
1 раз 100%
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Штурм Грац
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
5
3
1
1
2.5
1
7
1
1
3.5

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 12 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    Г О О О О О Л - Дэвид Джонатан из команды Лилль легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!
  • 51'
    Харальдссон Хакон-Арнар из команды Лилль нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
  • 51'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 51'
    Лилль контролирует мяч.
  • 50'
    Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: Штурм Грац: 32%, Лилль: 68%.
  • 50'
    Оооо... вот это был удар! Дэвид Джонатан должен был забить с этой позиции.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Бовинг Виллиам не смог попасть в створ ударом издали
    • 47'
      Штурм Грац идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Бирет Мика из команды Штурм Грац заходит слишком далеко, он валит Йоро Лени.
    • 46'
      Штурм Грац совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Лилль играла лучше в этом тайме.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Штурм Грац: 31%, Лилль: 69%.
    • 47'
      Андре Бенжамин из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Игрок из команды Штурм Грац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • До матча
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    Прогнозы 127
    Штурм Грац 12.6% (16)
    X 34.6% (44)
    Лилль 52.8% (67)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Штурм Грац
    Ничья
    Лилль
    3.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штурм Грац 0:2 Лилль

    Исход игры
    Штурм Грац
    12.6% (16)
    Ничья
    34.6% (44)
    Лилль
    52.8% (67)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.15% (51)
    Меньше
    57.85% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    75.21% (91)
    Нет
    24.79% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.5% (40)
    1:2 Лилль
    31.5% (40)
    0:1 Лилль
    15% (19)
    2:1 Штурм Грац
    3.9% (5)
    0:2 Лилль
    3.1% (4)
    1:0 Штурм Грац
    3.1% (4)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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