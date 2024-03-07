Стадион: Меркур Арена. Главный судья: Франковски Бартож
0:2
Второй тайм: 53'
Ход матча
28'
0:1
51'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
18
Бирет
Мика
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
33
Буадди
Айюб
23
Жегрова
Эдон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Бирет МикаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Камара АмадиНападающий
-
38 Гргич ЛеонНападающий
-
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Буадди АйюбПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Негрель ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Туре УсманЗащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
-
12 Языджи ЮсуфПолузащитник
-
39 Барет ЛилианПолузащитник
-
42 Бази ЖоффриПолузащитник
-
38 Ферра ИшемНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирет Мика
|2
|0.67
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.33
|Камара Амади
|1
|0.33
|Китеишвили Отар
|1 (1)
|0.33
|Аффенгрубер Давид
|0
|0
|Хорват Томи
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Языджи Юсуф
|4 (1)
|0.44
|Дэвид Джонатан
|3 (1)
|0.33
|Кабелла Реми
|2
|0.22
|Жегрова Эдон
|2 (1)
|0.22
|Гомес Анхель
|2 (1)
|0.22
|Йоро Лени
|1
|0.11
|Кавалейру Иван
|0
|0
|Буадди Айюб
|0
|0
Карточки
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|1
|0
|Газибегович Юсуф
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенталеб Набиль
|3
|0
|Диаките Бафоде
|2
|0
|Сантос Тиаго
|1
|0
|Андре Бенжамин
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0
|Мирамон Игнасио
|1
|0
Результаты матчей
Штурм Грац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Штурм Грац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
9
Штурм Грац
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лилль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
11
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
9
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
5
56%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
1
20%
5
38%
76-90
0
0%
1
8%
91-120
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1
Штурм Грац - Фужинар 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Вайц - Штурм Грац 0:3 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Краковия - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Войтсберг 0:2 Штурм Грац - Кечкемет 1:2 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Реймс - Лилль 0:1 Тулуза - Лилль 3:1 Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1
Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0
Результаты матчей
Штурм Грац
Лилль
Точный счет
4:1
1 раз 100%
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Штурм Грац
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
53
11
17
11
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|12 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Штурм Грац 0:2 Лилль
Исход игры
Штурм Грац
12.6% (16)
Ничья
34.6% (44)
Лилль
52.8% (67)
Тотал 2.5
Больше
42.15% (51)
Меньше
57.85% (70)
Обе команды забьют
Да
75.21% (91)
Нет
24.79% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.5% (40)
1:2 Лилль
31.5% (40)
0:1 Лилль
15% (19)
2:1 Штурм Грац
3.9% (5)
0:2 Лилль
3.1% (4)
1:0 Штурм Грац
3.1% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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