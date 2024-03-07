Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Лилль

44' Китеишвили Отар решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

44' Томи Хорват навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Матч возобновится спорным мячом

42' Горенц-Станкович Йон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Саркария Манприт получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Саркария Манприт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Хорошую попытку сделал Саркария Манприт . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Томи Хорват создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Буадди Айюб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Жегрова Эдон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Оооо... вот это был удар! Харальдссон Хакон-Арнар должен был забить с этой позиции.

34' Харальдссон Хакон-Арнар нанес удар головой, но Витезслав Ярош спокойно отбил мяч.

34' Сантос Тиаго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Сантос Тиаго из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Удар от ворот произведет Лилль

32' Игрок из команды Штурм Грац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

31' Игрок из команды Штурм Грац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

29' Команда Лилль забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

28' Г О О О О Л - Дэвид Джонатан забивает с правой ноги!

28' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Андре Бенжамин не смог попасть в створ ударом издали

28' Гомес Анхель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Штурм Грац совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Штурм Грац совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Томи Хорват успешно блокирует удар.

25' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Штурм Грац совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Витезслав Ярош взял и забрал мяч на выходе

22' Томи Хорват навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Томи Хорват из команды Штурм Грац подал угловой слева.

21' Дэвид Джонатан из команды Лилль не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

20' Игра в одни ворота сейчас. Лилль доминирует и владеет мячом

20' Саркария Манприт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Буадди Айюб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Дэвид Джонатан нанес удар головой, но Витезслав Ярош спокойно отбил мяч.

16' Гомес Анхель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Витезслав Ярош из команды Штурм Грац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

12' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Витезслав Ярош из команды Штурм Грац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

11' Жегрова Эдон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Штурм Грац совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Гомес Анхель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Штурм Грац совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре