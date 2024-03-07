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Стадион: . Главный судья: Джорджий Энея
Аякс
0:0
Второй тайм: 58'
Астон Вилла
0'
24' Желтая карточка
Маннсверк Сиверт
26' Желтая карточка
Конса Эзри

Ход матча

24'
Маннсверк Сиверт
 
26'
 
Конса Эзри
46'
 
Кэш Мэтти
Торрес Пау

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 282 Количество передач 159
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 135
Аякс 27.4% (37)
X 23.7% (32)
Астон Вилла 48.9% (66)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Аякс
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Рамай
Диант
2
Ренсх
Девайн
13
Каплан
Ахметджан
4
Хато
Йоррель
47
Гуйер
Тристан
25
Соса
Борна
38
Хлинссон
Кристиан
6
Хендерсон
Джордан
16
Маннсверк
Сиверт
8
Тейлор
Кеннет
9
Бробби
Брайан
1
Мартинес
Эмилиано
4
Конса
Эзри
17
Ленгле
Клеман
14
Торрес
Пау
II
12
Динь
Люка
19
Диаби
Мусса
47
Ироэгбунам
Тим
6
Соарес
Дуглас
27
Роджерс
Морган
8
Тилеманс
Юри
11
Уоткинс
Олли
Аякс
5-4-1
Астон Вилла
4-4-2

История личных встреч

Аякс
Астон Вилла

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергёйс Стивен 2 0.67
Тейлор Кеннет 1 0.33
Ван ден Бомен Бранко 1 (1) 0.33
Бробби Брайан 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 5 0.56
Бэйли Леон 3 0.33
Макгинн Джон 2 0.22
Дуран Джон 2 0.22
Динь Люка 1 0.11
Соарес Дуглас 1 (1) 0.11
Тилеманс Юри 1 0.11
Карлос Диего Сантос 1 0.11
Кэш Мэтти 1 0.11
Дзаньоло Николо 1 0.11
Морено Алекс 1 0.11
Диаби Мусса 1 0.11
Торрес Пау II 0 0
Келлиман Омари 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шутало Йосип 0 1
Хендерсон Джордан 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Рамай Диант 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Гуйер Тристан 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинн Джон 2 0
Дзаньоло Николо 2 0
Диаби Мусса 2 0
Динь Люка 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Бэйли Леон 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Соарес Дуглас 1 0
Конса Эзри 1 0
Дуран Джон 1 0

Результаты матчей

Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Астон Вилла
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
3
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Астон Вилла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
8
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Астон Вилла
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

2
12
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
20
1 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
0
0%
4
20%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
25%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
50%
2
10%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аякс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Будё-Глимт - Аякс 1:2 Аякс - НЕК Неймеген 2:2
Аякс - Будё-Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2
Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2

Результаты матчей

Аякс
Астон Вилла

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Аякс
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 12 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    Во втором тайме "Аякс" во время своих атак старается действовать агрессивней. Хорошо бы голландцам вырвать победу дома, так как в Англии через неделю им будет куда сложнее.
  • Опасный момент
    56'
    Прошёл пас на левый край штрафной площади гостей на Тейлора, который сразу прострелил вдоль ворот, но Мартинесу со второй попытки удалось накрыть мяч на перехвате.
  • Угловой
    55'
    У своих ворот ошиблись гости при перепасовке, подарив соперникам угловой на левом фланге, но после подачи стандартного положения ничего интересного не произошло.
  • Травма, повреждение
    54'
    Бробби в единоборстве с Ленгле получил повреждение, но вроде бы ничего серьёзного, так что парень, перетерпев боль, готов вернуться в игру.
  • 53'
    Правым краем в атаке комбинировали мяч бирмингемцы, но в штрафную площадку последовала безадресная передача, так что до удара по воротам дело не дошло.
  • Фол, нарушение
    52'
    Англичане заработали штрафной удар в глубине поля. Со стандарта последовала навесная подача в штрафную площадку, но борьбу там выиграли обороняющиеся, после чего в борьбе Ироэгбунам нарушил правила.
  • 51'
    Достаточно быстро стих сумбур на старте второго тайма, так что встреча снова переходит в куда более спокойное русло. Рисковать здесь никто не намерен.
  • 50'
    В первой атаке гостей следовал длинный заброс вперёд в направлении Уоткинса, но очень чётко в защите корпусом отработал Каплан, не пустив оппонента к мячу.
  • 49'
    Кэш занял позицию правого защитника "вилланов", в то время как Конса переместился в центр обороны, где будет работать в паре с Ленгле.
  • 48'
    Как и на старте первого тайма, с первых секунд активно в высоком прессинге работает "Аякс", стараясь заставлять соперников ошибаться при таком давлении.
  • Замена
    47'
    Одна замена произошла в составе "Астон Виллы" в перерыве: вместо Пау Торреса встречу продолжает Мэтти Кэш.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Без голов пока что в Амстердаме. Отдыхаем...
  • 45'
    Тейлор выполнил интересный вертикальный пас в чужие владения на Бробби, но последний не прочитал такое возможное действие, из-за чего запоздал с рывком.
  • Фол, нарушение
    44'
    Повысился градус борьбу в концовке первого тайма. Каждую минуту фиксируются нарушения правил. Футболисты и болельщики стараются оказывать психологическое воздействие на судью.
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    • Фол, нарушение
      43'
      Агрессивно пошли в прессинг футболисты "Аякса", попытавшись отобрать мяч непосредственно в чужой штрафной площади, но снова сумели отобрать мяч только с нарушением правил.
    • Фол, нарушение
      42'
      Маннсверк попытался запрессинговать в середине поля Дугласа Соареса, но сумел только нарушить правила против оппонента.
    • 41'
      Заброс по правому флангу атаки у "Астон Виллы" следовал на Диаби, но выскочил за пределы штрафной площади Рамай, который первым оказался на мяче.
    • 40'
      Заброс на левый фланг на Сосу сейчас прошёл, но тот под прессингом принял сложный мяч, после чего не сумел выполнить нормальную подачу в штрафную площадку - мяч спокойно забрал Мартинес.
    • 39'
      Качественно сейчас в середине поля отработал Тейлор, который подобрал мяч, поставил сопернику корпус, в итоге заработав штрафной удар для своей команды.
    • 38'
      Болельщики на трибунах освистали Мартинеса. Амстердамской публике показалось, что вратарь гостей слишком долго готовился к вводу мяча в игру ударом от ворот.
    • Фол, нарушение
      37'
      Тейлор на левом фланге атаки при прессинге нарушил правила против Консы. Нужно быть осторожней Кеннету, так как у него жёлтая карточка в пассиве уже имеется.
    • 36'
      Длинный заброс на левый фланг атаки следовал на забегание Сосе, но слишком сильно получилось - мяч покинул пределы поля через боковую линию.
    • Опасный момент
      35'
      ОПАСНО! Хатто по левому краю пустил в прорыв Бробби, который ворвался в штрафную площадку, но под прессингом опекуна поразил сетку ворот только с внешней стороны.
    • 34'
      У букмекеров постепенно выравниваются коэффициенты на победу каждой из команд, но всё же фаворитом продолжает числиться "Астон Вилла", пусть она и больше обороняется, нежели атакует.
    • 33'
      Подача первого углового матча ничем интересным не закончилась - защитники "Астон Виллы" сумели отбиться, после чего уже в районе центрального круга пошла вязкая борьба.
    • Угловой
      32'
      Бробби сумел прорваться с правого края в чужую штрафную площадку, но далековато отпустил от себя мяч, чем воспользовался Ленгле, который отбил игровой снаряд на угловой.
    • Опасный момент
      31'
      Хендерсон со стандарта плотно пробил над "стенкой", но мяч не успел опуститься в ворота. Да и Мартинес явно контролировал полёт мяча, так что это было не особо опасно.
    • Фол, нарушение
      30'
      Бробби качественно сумел отработать корпусом, заработав штрафной удар для "Аякса" в 27 метрах от ворот соперника, немного левее центральной оси.
    • 29'
      Принялись сейчас амстердамцы неспешно пасоваться поперёк поля в центральной зоне. Скучную треть матча мы наблюдаем в целом.
    • Судья
      28'
      Уоткинс по левому флангу попытался протащить мяч в атаку на дриблинге, но защитник выбил мяч у него в полуподкате. Судье померещилось, что мяч ушёл именно от Олли, так что у "Астон Виллы" был украден угловой.
    • Желтая карточка
      27'
      Вторую жёлтую карточку в матче получил Конса за неспортивное поведение. Не дал возможность он соперникам быстро разыграть мяч со свободного удара после зафиксированного фола в середине поля.
    • 26'
      По такой игре не стоит исключать даже итоговой нулевой ничьей. Правым флангом сейчас подобие атаки провели хозяева, но после подачи мяч улетел далеко за ворота.
    • Фол, нарушение
      25'
      Первую жёлтую карточку в матче получил Тейлор, который в средней зоне прихватил руками Тилеманса, после чего ещё и ударил соперника по ногам.
    • 24'
      Игровой темп продолжает оставаться весьма посредственным. Сейчас футболисты очень много времени тратят для ввода мяча в игру из-за боковой линии.
    • Фол, нарушение
      23'
      Уоткинс в середине поля зацепился за мяч, но развернуться и разогнаться соперники ему не дали, использовав тактику мелкого фола.
    • 21'
      Явно не хватает опыта нынешнему составу "Аякса", где играет большая часть ребят моложе 23 лет. В такой ситуации очень сложно рассчитывать на большие свершения на международной арене.
    • Офсайд
      20'
      Соса открылся на левом фланге атаки, где принял длинный пас в свой адрес, но теперь и он поторопился со своим забеганием, попав в офсайдную ловушку.
    • Опасный момент
      19'
      В ответной атаке "Астон Виллы" Диаби неожиданно решил пробить по воротам с правого фланга в ближний нижний угол, но Рамай вовремя среагировал и в броске сумел поймать мяч.
    • 18'
      Центральный нападающий "Аякса" сегодня играет весьма невнимательно, регулярно забираясь в положения "вне игры". Не хватает опыта у парня, чтобы следить за защитной линией соперника.
    • Офсайд
      17'
      Первый опасный удар последовал по воротам гостей. После диагональной подачи от Сосы с левого фланга Бробби пробил головой, но Мартинес совершил сэйв. Тут же прозвучал свисток, который зафиксировал очевидный офсайд у Бробби.
    • 16'
      Немного тише становится на трибунах арены в Амстердаме. Градус игры слишком низкий, так что болельщики потихоньку тоже успокаиваются.
    • 15'
      Бробби по центральной оси протащил мяч к полукружию чужой штрафной площади, но в борьбе с двумя соперниками не сумел выполнить точный пас, так что дело закончилось потерей.
    • 14'
      Пока что большим количеством забитых голов в этой встрече даже не пахнет. Основные комбинационные действия со стороны обеих команд проходят в районе центрального круга.
    • 13'
      Отошли сейчас бирмингемцы всем составом на свою половину поля. Будут англичане стараться сегодня больше играть в эконом-режиме. Всё-таки в Премьер-лиге "вилланам" надо вести борьбу за путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.
    • 12'
      Правым флангом контратаку провели амстердамцы, откуда последовала подача в штрафную площадку, но мяч был пущен слишком сильно и по высокой траектории, так что никто до него не добрался.
    • 11'
      Унаи Эмери подбадривает своих подопечных у кромки поля. Тяжело испанскому специалисту бороться на несколько фронтов, учитывая, что обойма у его клуба не слишком большая.
    • 10'
      Диаби по правому флангу пошёл в дриблинг, но в единоборстве с соперником далеко отпустил от себя мяч, а игровой снаряд выскочил за лицевую линию поля.
    • 9'
      Постепенно стартовая активность "Аякса" снижается, так что он начинает всем составом работать на сдерживание на своей половине поля.
    • 8'
      Букмекеры видят "Астон Виллу" фаворитом этого матча, оценивая вероятность её победы чуть менее чем в 50%. По 25% вероятности аналитики отдают возможным победе "Аякса" и ничьей.
    • 7'
      В ответной атаке "Аякса" снова заброс последовал на Бробби, но первым на мяче на линии штрафной площади снова оказался Мартинес, который с удовольствием работает на выходах.
    • Опасный момент
      6'
      Свою первую атаку в этом матче провели гости, которая закончилась ударом Диаби с 17 метров, но получилось не слишком сильно, да ещё и практически по центру ворот, так что Рамай уверенно справился с угрозой.
    • Офсайд
      5'
      Заброс вперёд следовал за спины бирмингемским защитникам на забегание Бробби, но Мартинес выскочил за пределы штрафной площади, первым успел к мячу. Да ещё и судьи здесь зафиксировали положение "вне игры".
    • 4'
      "Астон Вилла" не желает ввязываться в открытый футбол на первых минутах, стараясь всячески снижать градус стартового сумбура, пасуясь поперёк поля в центральной зоне.
    • 3'
      Амстердамцы с первых минут включили агрессивный прессинг на чужой половине поля. Отобрали они мяч и провели атаку левым флангом с прострельной передачей в штрафную площадку, но англичанам удалось отбиться.
    • 2'
      Потрясающая атмосфера на переполненных трибунах "Йохан Кройф Арены". У "Аякса" сегодня максимальная поддержка. Посмотрим, поможет ли она команде Джона Ван'т Схипа.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аякс 0:0 Астон Вилла

    Исход игры
    Аякс
    27.4% (37)
    Ничья
    23.7% (32)
    Астон Вилла
    48.9% (66)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.77% (90)
    Меньше
    26.23% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    89.34% (109)
    Нет
    10.66% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Астон Вилла
    37.8% (51)
    2:1 Аякс
    16.3% (22)
    1:1 Ничья
    14.1% (19)
    2:2 Ничья
    7.4% (10)
    2:0 Аякс
    4.4% (6)
    1:3 Астон Вилла
    3% (4)
    0:1 Астон Вилла
    2.2% (3)
    1:0 Аякс
    2.2% (3)
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