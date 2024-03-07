Достаточно быстро стих сумбур на старте второго тайма, так что встреча снова переходит в куда более спокойное русло. Рисковать здесь никто не намерен.

Англичане заработали штрафной удар в глубине поля. Со стандарта последовала навесная подача в штрафную площадку, но борьбу там выиграли обороняющиеся, после чего в борьбе Ироэгбунам нарушил правила.

Правым краем в атаке комбинировали мяч бирмингемцы, но в штрафную площадку последовала безадресная передача, так что до удара по воротам дело не дошло.

Бробби в единоборстве с Ленгле получил повреждение, но вроде бы ничего серьёзного, так что парень, перетерпев боль, готов вернуться в игру.

У своих ворот ошиблись гости при перепасовке, подарив соперникам угловой на левом фланге, но после подачи стандартного положения ничего интересного не произошло.

Прошёл пас на левый край штрафной площади гостей на Тейлора, который сразу прострелил вдоль ворот, но Мартинесу со второй попытки удалось накрыть мяч на перехвате.

Во втором тайме "Аякс" во время своих атак старается действовать агрессивней. Хорошо бы голландцам вырвать победу дома, так как в Англии через неделю им будет куда сложнее.

Как и на старте первого тайма, с первых секунд активно в высоком прессинге работает "Аякс", стараясь заставлять соперников ошибаться при таком давлении.

Кэш занял позицию правого защитника "вилланов", в то время как Конса переместился в центр обороны, где будет работать в паре с Ленгле.

В первой атаке гостей следовал длинный заброс вперёд в направлении Уоткинса, но очень чётко в защите корпусом отработал Каплан, не пустив оппонента к мячу.

Повысился градус борьбу в концовке первого тайма. Каждую минуту фиксируются нарушения правил. Футболисты и болельщики стараются оказывать психологическое воздействие на судью.

Тейлор выполнил интересный вертикальный пас в чужие владения на Бробби, но последний не прочитал такое возможное действие, из-за чего запоздал с рывком.

Первый тайм окончен! Без голов пока что в Амстердаме. Отдыхаем...

У букмекеров постепенно выравниваются коэффициенты на победу каждой из команд, но всё же фаворитом продолжает числиться "Астон Вилла", пусть она и больше обороняется, нежели атакует.

ОПАСНО! Хатто по левому краю пустил в прорыв Бробби, который ворвался в штрафную площадку, но под прессингом опекуна поразил сетку ворот только с внешней стороны.

Длинный заброс на левый фланг атаки следовал на забегание Сосе, но слишком сильно получилось - мяч покинул пределы поля через боковую линию.

Тейлор на левом фланге атаки при прессинге нарушил правила против Консы. Нужно быть осторожней Кеннету, так как у него жёлтая карточка в пассиве уже имеется.

Болельщики на трибунах освистали Мартинеса. Амстердамской публике показалось, что вратарь гостей слишком долго готовился к вводу мяча в игру ударом от ворот.

Качественно сейчас в середине поля отработал Тейлор, который подобрал мяч, поставил сопернику корпус, в итоге заработав штрафной удар для своей команды.

Заброс на левый фланг на Сосу сейчас прошёл, но тот под прессингом принял сложный мяч, после чего не сумел выполнить нормальную подачу в штрафную площадку - мяч спокойно забрал Мартинес.

Заброс по правому флангу атаки у "Астон Виллы" следовал на Диаби, но выскочил за пределы штрафной площади Рамай, который первым оказался на мяче.

Маннсверк попытался запрессинговать в середине поля Дугласа Соареса, но сумел только нарушить правила против оппонента.

Агрессивно пошли в прессинг футболисты "Аякса", попытавшись отобрать мяч непосредственно в чужой штрафной площади, но снова сумели отобрать мяч только с нарушением правил.

33' Подача первого углового матча ничем интересным не закончилась - защитники "Астон Виллы" сумели отбиться, после чего уже в районе центрального круга пошла вязкая борьба.

32' Бробби сумел прорваться с правого края в чужую штрафную площадку, но далековато отпустил от себя мяч, чем воспользовался Ленгле, который отбил игровой снаряд на угловой.

31' Хендерсон со стандарта плотно пробил над "стенкой", но мяч не успел опуститься в ворота. Да и Мартинес явно контролировал полёт мяча, так что это было не особо опасно.

30' Бробби качественно сумел отработать корпусом, заработав штрафной удар для "Аякса" в 27 метрах от ворот соперника, немного левее центральной оси.

29' Принялись сейчас амстердамцы неспешно пасоваться поперёк поля в центральной зоне. Скучную треть матча мы наблюдаем в целом.

28' Уоткинс по левому флангу попытался протащить мяч в атаку на дриблинге, но защитник выбил мяч у него в полуподкате. Судье померещилось, что мяч ушёл именно от Олли, так что у "Астон Виллы" был украден угловой.

27' Вторую жёлтую карточку в матче получил Конса за неспортивное поведение. Не дал возможность он соперникам быстро разыграть мяч со свободного удара после зафиксированного фола в середине поля.

26' По такой игре не стоит исключать даже итоговой нулевой ничьей. Правым флангом сейчас подобие атаки провели хозяева, но после подачи мяч улетел далеко за ворота.

25' Первую жёлтую карточку в матче получил Тейлор, который в средней зоне прихватил руками Тилеманса, после чего ещё и ударил соперника по ногам.

24' Игровой темп продолжает оставаться весьма посредственным. Сейчас футболисты очень много времени тратят для ввода мяча в игру из-за боковой линии.

23' Уоткинс в середине поля зацепился за мяч, но развернуться и разогнаться соперники ему не дали, использовав тактику мелкого фола.

21' Явно не хватает опыта нынешнему составу "Аякса", где играет большая часть ребят моложе 23 лет. В такой ситуации очень сложно рассчитывать на большие свершения на международной арене.

20' Соса открылся на левом фланге атаки, где принял длинный пас в свой адрес, но теперь и он поторопился со своим забеганием, попав в офсайдную ловушку.

19' В ответной атаке "Астон Виллы" Диаби неожиданно решил пробить по воротам с правого фланга в ближний нижний угол, но Рамай вовремя среагировал и в броске сумел поймать мяч.

18' Центральный нападающий "Аякса" сегодня играет весьма невнимательно, регулярно забираясь в положения "вне игры". Не хватает опыта у парня, чтобы следить за защитной линией соперника.

17' Первый опасный удар последовал по воротам гостей. После диагональной подачи от Сосы с левого фланга Бробби пробил головой, но Мартинес совершил сэйв. Тут же прозвучал свисток, который зафиксировал очевидный офсайд у Бробби.

16' Немного тише становится на трибунах арены в Амстердаме. Градус игры слишком низкий, так что болельщики потихоньку тоже успокаиваются.

15' Бробби по центральной оси протащил мяч к полукружию чужой штрафной площади, но в борьбе с двумя соперниками не сумел выполнить точный пас, так что дело закончилось потерей.

14' Пока что большим количеством забитых голов в этой встрече даже не пахнет. Основные комбинационные действия со стороны обеих команд проходят в районе центрального круга.

13' Отошли сейчас бирмингемцы всем составом на свою половину поля. Будут англичане стараться сегодня больше играть в эконом-режиме. Всё-таки в Премьер-лиге "вилланам" надо вести борьбу за путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

12' Правым флангом контратаку провели амстердамцы, откуда последовала подача в штрафную площадку, но мяч был пущен слишком сильно и по высокой траектории, так что никто до него не добрался.

11' Унаи Эмери подбадривает своих подопечных у кромки поля. Тяжело испанскому специалисту бороться на несколько фронтов, учитывая, что обойма у его клуба не слишком большая.

10' Диаби по правому флангу пошёл в дриблинг, но в единоборстве с соперником далеко отпустил от себя мяч, а игровой снаряд выскочил за лицевую линию поля.

9' Постепенно стартовая активность "Аякса" снижается, так что он начинает всем составом работать на сдерживание на своей половине поля.

8' Букмекеры видят "Астон Виллу" фаворитом этого матча, оценивая вероятность её победы чуть менее чем в 50%. По 25% вероятности аналитики отдают возможным победе "Аякса" и ничьей.

7' В ответной атаке "Аякса" снова заброс последовал на Бробби, но первым на мяче на линии штрафной площади снова оказался Мартинес, который с удовольствием работает на выходах.

6' Свою первую атаку в этом матче провели гости, которая закончилась ударом Диаби с 17 метров, но получилось не слишком сильно, да ещё и практически по центру ворот, так что Рамай уверенно справился с угрозой.

5' Заброс вперёд следовал за спины бирмингемским защитникам на забегание Бробби, но Мартинес выскочил за пределы штрафной площади, первым успел к мячу. Да ещё и судьи здесь зафиксировали положение "вне игры".

4' "Астон Вилла" не желает ввязываться в открытый футбол на первых минутах, стараясь всячески снижать градус стартового сумбура, пасуясь поперёк поля в центральной зоне.

3' Амстердамцы с первых минут включили агрессивный прессинг на чужой половине поля. Отобрали они мяч и провели атаку левым флангом с прострельной передачей в штрафную площадку, но англичанам удалось отбиться.

2' Потрясающая атмосфера на переполненных трибунах "Йохан Кройф Арены". У "Аякса" сегодня максимальная поддержка. Посмотрим, поможет ли она команде Джона Ван'т Схипа.