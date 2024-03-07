Стадион: Йохан Кройф Арена. Главный судья: Джорджий Энея
0:0
Второй тайм: 58'
Ход матча
24'
26'
46'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
282 Количество передач 159
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
8.50 Точный счёт — 1:2
-
-
-
-
-
40
Рамай
Диант
25
Соса
Борна
12
Динь
Люка
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
42 Марта АрьяниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
18 Госи ДжоВратарь
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
-
29 Хейден КейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аякс
Астон Вилла
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергёйс Стивен
|2
|0.67
|Тейлор Кеннет
|1
|0.33
|Ван ден Бомен Бранко
|1 (1)
|0.33
|Бробби Брайан
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|5
|0.56
|Бэйли Леон
|3
|0.33
|Макгинн Джон
|2
|0.22
|Дуран Джон
|2
|0.22
|Динь Люка
|1
|0.11
|Соарес Дуглас
|1 (1)
|0.11
|Тилеманс Юри
|1
|0.11
|Карлос Диего Сантос
|1
|0.11
|Кэш Мэтти
|1
|0.11
|Дзаньоло Николо
|1
|0.11
|Морено Алекс
|1
|0.11
|Диаби Мусса
|1
|0.11
|Торрес Пау II
|0
|0
|Келлиман Омари
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шутало Йосип
|0
|1
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
|Рамай Диант
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
|Гуйер Тристан
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгинн Джон
|2
|0
|Дзаньоло Николо
|2
|0
|Диаби Мусса
|2
|0
|Динь Люка
|1
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Кэш Мэтти
|1
|0
|Соарес Дуглас
|1
|0
|Конса Эзри
|1
|0
|Дуран Джон
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Астон Вилла
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
3
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Астон Вилла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
8
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Астон Вилла
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
11
Голы по времени матча
Забито
2
12
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
20
1 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
0
0%
4
20%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
25%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
50%
2
10%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аякс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Будё-Глимт - Аякс 1:2 Аякс - НЕК Неймеген 2:2
Аякс - Будё-Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2
Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2
Результаты матчей
Аякс
Астон Вилла
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Аякс
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|12 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
-
8.50 Точный счёт — 1:2
-
-
-
-
-
Прогнозы на матч Аякс 0:0 Астон Вилла
Исход игры
Аякс
27.4% (37)
Ничья
23.7% (32)
Астон Вилла
48.9% (66)
Тотал 2.5
Больше
73.77% (90)
Меньше
26.23% (32)
Обе команды забьют
Да
89.34% (109)
Нет
10.66% (13)
Популярный счёт
1:2 Астон Вилла
37.8% (51)
2:1 Аякс
16.3% (22)
1:1 Ничья
14.1% (19)
2:2 Ничья
7.4% (10)
2:0 Аякс
4.4% (6)
1:3 Астон Вилла
3% (4)
0:1 Астон Вилла
2.2% (3)
1:0 Аякс
2.2% (3)
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