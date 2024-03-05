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Стадион: .
Аякс
 
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Астон Вилла
Прогнозы 50
Аякс 38% (19)
X 22% (11)
Астон Вилла 40% (20)
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Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Астон Вилла
4.70
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4.55
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1.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Аякс
Астон Вилла

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергёйс Стивен 2 1
Тейлор Кеннет 1 0.5
Ван ден Бомен Бранко 1 (1) 0.5
Бробби Брайан 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 5 0.63
Бэйли Леон 3 0.38
Макгинн Джон 2 0.25
Дуран Джон 2 0.25
Динь Люка 1 0.13
Соарес Дуглас 1 (1) 0.13
Тилеманс Юри 1 0.13
Карлос Диего Сантос 1 0.13
Кэш Мэтти 1 0.13
Дзаньоло Николо 1 0.13
Морено Алекс 1 0.13
Диаби Мусса 1 0.13
Торрес Пау II 0 0
Келлиман Омари 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шутало Йосип 0 1
Хендерсон Джордан 1 0
Рамай Диант 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Гуйер Тристан 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинн Джон 2 0
Дзаньоло Николо 2 0
Диаби Мусса 2 0
Динь Люка 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Бэйли Леон 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Соарес Дуглас 1 0
Дуран Джон 1 0

Результаты матчей

Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Астон Вилла
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
3
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Астон Вилла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
8
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Астон Вилла
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

2
12
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
20
1 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
0
0%
4
20%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
25%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
50%
2
10%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аякс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Будё-Глимт - Аякс 1:2 Аякс - НЕК Неймеген 2:2
Аякс - Будё-Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2
Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2

Результаты матчей

Аякс
Астон Вилла

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Аякс
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 марта 2024, осталось 2 дня 10 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 50
    Аякс 38% (19)
    X 22% (11)
    Астон Вилла 40% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Астон Вилла
    4.70
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    4.55
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    Прогнозы на матч Аякс - Астон Вилла

    Исход игры
    Аякс
    36.5% (19)
    Ничья
    25% (13)
    Астон Вилла
    38.5% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (35)
    Меньше
    30% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    86% (43)
    Нет
    14% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Астон Вилла
    34.6% (18)
    2:1 Аякс
    21.2% (11)
    1:1 Ничья
    15.4% (8)
    2:2 Ничья
    9.6% (5)
    2:0 Аякс
    7.7% (4)
    1:0 Аякс
    3.8% (2)
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