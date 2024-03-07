Стадион: Максимир. Главный судья: Агаев Алияр
2:0
Конец матча
0'
1:0
37' ГолПеткович Бруно
47' Желтая карточкаВидович Габриэль
62' Желтая карточкаОздоев Магомед
2:0
71' ГолПеткович Бруно
76' Желтая карточкаМург Томас
87' Желтая карточкаСучич Петар
87' Желтая карточкаЗагорац Даниэль
90' Желтая карточкаДесподов Кирилл
90'+6
Ход матча
37'
1:0
47'
62'
71'
76'
87'
87'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 0
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
367 Количество передач 561
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Мишич
Йосип
25
Сучич
Петар
77
Шпикич
Дарио
20
Ходжа
Арбер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
-
25 Сучич ПетарПолузащитник
-
77 Шпикич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ходжа АрберПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Цветко ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Якирович Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хонни КастроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Динамо Загреб
ПАОК
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петкович Бруно
|7 (4)
|0.78
|Канеко Такуро
|2
|0.22
|Перич Дино
|1
|0.11
|Марин Антонио
|1
|0.11
|Халилович Тибор
|1
|0.11
|Булат Марко
|1
|0.11
|Видович Габриэль
|1
|0.11
|Михайличенко Богдан
|0
|0
|Мишич Йосип
|0
|0
|Ходжа Арбер
|0
|0
|Батурина Мартин
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|5
|0.38
|Брэндон Льямас
|3
|0.23
|Тайсон Фреда
|3
|0.23
|Константелиас Янис
|3
|0.23
|Шваб Штефан
|3 (3)
|0.23
|Десподов Кирилл
|2
|0.15
|Кулиеракис Костас
|2
|0.15
|Мург Томас
|1
|0.08
|Оздоев Магомед
|1
|0.08
|Виейринья
|1
|0.08
|Кедзёра Томаш
|1
|0.08
|Саматта Мбвана
|1
|0.08
|Мейте Суалихо
|0
|0
|Баба Абдул-Рахман
|0
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|0
|0
|Циггарас Теохарис
|0
|0
Карточки
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петкович Бруно
|2
|0
|Перич Дино
|2
|0
|Эмрели Махир
|2
|0
|Сергей Якирович
|2
|0
|Ристовски Стефан
|1
|0
|Загорац Даниэль
|1
|0
|Мишич Йосип
|1
|0
|Куленович Сандро
|1
|0
|Шпикич Дарио
|1
|0
|Канеко Такуро
|1
|0
|Шутало Бошко
|1
|0
|Батурина Мартин
|1
|0
|Перкович Мауро
|1
|0
|Видович Габриэль
|1
|0
|Сучич Петар
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэндон Льямас
|3
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Циггарас Теохарис
|3
|0
|Мейте Суалихо
|1
|1
|Шваб Штефан
|2
|0
|Мург Томас
|2
|0
|Баба Абдул-Рахман
|2
|0
|Десподов Кирилл
|2
|0
|Кулиеракис Костас
|2
|0
|Дуглас Гомес
|0
|1
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Тайсон Фреда
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Саматта Мбвана
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Михаилидис Яннис
|1
|0
|Константелиас Янис
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Загреб
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
ПАОК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
1
0
Динамо Загреб
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ПАОК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
14
Динамо Загреб
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
ПАОК
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
4
14
Голы по времени матча
Забито
11
12
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
3
27%
5
42%
76-90
Пропущено
3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
1
33%
2
18%
76-90
Забито
3
14
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
33%
2
14%
46-60
1
33%
2
14%
61-75
1
33%
4
29%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
14
26
2 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
2
14%
2
8%
31-45
4
29%
4
15%
46-60
4
29%
5
19%
61-75
4
29%
9
35%
76-90
Пропущено
6
17
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
17%
3
18%
61-75
2
33%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Загреб
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Осиек - Динамо Загреб 1:1 Динамо Загреб - ХНК Горица 4:0 Динамо Загреб - Риека 1:0 Динамо Загреб - Бетис 1:1
Динамо Загреб - Вараждин 1:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Локомотива Загреб - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - ХНК Горица 2:0 Истра 1961 - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Локомотива Загреб 0:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Динамо Загреб - Македония Джёрче Петров 4:1 Динамо Загреб - Целе 2:0 Динамо Загреб - Триглав Крань 7:0 Динамо Загреб - Рогашка 1:0 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Динамо Загреб - ФК Балкани 3:0 Динамо Загреб - Рудеш 1:0 Славен - Динамо Загреб 0:2 Астана - Динамо Загреб 0:2
ПАОК
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ламия - ПАОК 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2
ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1 ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0
Результаты матчей
Динамо Загреб
ПАОК
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Динамо Загреб
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
32
51
23
33
14
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
52
13
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
103
45
103
27
67
18
310
18
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|12 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Загреб 2:0 ПАОК
Исход игры
Динамо Загреб
72.4% (92)
Ничья
21.3% (27)
ПАОК
6.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (51)
Меньше
57.14% (68)
Обе команды забьют
Да
64.71% (77)
Нет
35.29% (42)
Популярный счёт
2:1 Динамо Загреб
37% (47)
1:0 Динамо Загреб
24.4% (31)
1:1 Ничья
20.5% (26)
2:0 Динамо Загреб
5.5% (7)
0:1 ПАОК
2.4% (3)
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