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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Агаев Алияр
Динамо Загреб
2:0
Конец матча
ПАОК
0'
1:0
37' Гол
Петкович Бруно
47' Желтая карточка
Видович Габриэль
62' Желтая карточка
Оздоев Магомед
2:0
71' Гол
Петкович Бруно
76' Желтая карточка
Мург Томас
87' Желтая карточка
Сучич Петар
87' Желтая карточка
Загорац Даниэль
90' Желтая карточка
Десподов Кирилл
90'+6

Ход матча

37'
Петкович Бруно
1:0
46'
Видович Габриэль
Ходжа Арбер
 
47'
Видович Габриэль
 
60'
 
Десподов Кирилл
Брэндон Льямас
62'
 
Оздоев Магомед
69'
 
Шваб Штефан
Оздоев Магомед
69'
 
Мург Томас
Константелиас Янис
71'
Петкович Бруно
(Батурина Мартин)
2:0
72'
Канеко Такуро
Шпикич Дарио
 
76'
 
Мург Томас
83'
 
Цимас Стефанос
Живкович Андрия
87'
Сучич Петар
 
87'
Загорац Даниэль
 
89'
Куленович Сандро
Петкович Бруно
 
90'
 
Десподов Кирилл
90'
Халилович Тибор
Батурина Мартин
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 367 Количество передач 561
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 127
Динамо Загреб 72.4% (92)
X 21.3% (27)
ПАОК 6.3% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Невистич
Иван
13
Ристовски
Стефан
6
Берноэр
Максим
28
Теофил-Катерин
Кевин
39
Перкович
Мауро
27
Мишич
Йосип
25
Сучич
Петар
77
Шпикич
Дарио
10
Батурина
Мартин
20
Ходжа
Арбер
9
Петкович
Бруно
42
Котарски
Доминик
19
Хонни
Кастро
16
Кедзёра
Томаш
4
Кулиеракис
Костас
21
Баба
Абдул-Рахман
27
Оздоев
Магомед
8
Мейте
Суалихо
14
Живкович
Андрия
7
Константелиас
Янис
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
Динамо Загреб
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Динамо Загреб
ПАОК

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЕ
0:1
ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петкович Бруно 7 (4) 0.78
Канеко Такуро 2 0.22
Перич Дино 1 0.11
Марин Антонио 1 0.11
Халилович Тибор 1 0.11
Булат Марко 1 0.11
Видович Габриэль 1 0.11
Михайличенко Богдан 0 0
Мишич Йосип 0 0
Ходжа Арбер 0 0
Батурина Мартин 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 5 0.38
Брэндон Льямас 3 0.23
Тайсон Фреда 3 0.23
Константелиас Янис 3 0.23
Шваб Штефан 3 (3) 0.23
Десподов Кирилл 2 0.15
Кулиеракис Костас 2 0.15
Мург Томас 1 0.08
Оздоев Магомед 1 0.08
Виейринья 1 0.08
Кедзёра Томаш 1 0.08
Саматта Мбвана 1 0.08
Мейте Суалихо 0 0
Баба Абдул-Рахман 0 0
Трост-Эконг Виллиам 0 0
Циггарас Теохарис 0 0

Карточки

Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петкович Бруно 2 0
Перич Дино 2 0
Эмрели Махир 2 0
Сергей Якирович 2 0
Ристовски Стефан 1 0
Загорац Даниэль 1 0
Мишич Йосип 1 0
Куленович Сандро 1 0
Шпикич Дарио 1 0
Канеко Такуро 1 0
Шутало Бошко 1 0
Батурина Мартин 1 0
Перкович Мауро 1 0
Видович Габриэль 1 0
Сучич Петар 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэндон Льямас 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Циггарас Теохарис 3 0
Мейте Суалихо 1 1
Шваб Штефан 2 0
Мург Томас 2 0
Баба Абдул-Рахман 2 0
Десподов Кирилл 2 0
Кулиеракис Костас 2 0
Дуглас Гомес 0 1
Оздоев Магомед 1 0
Тайсон Фреда 1 0
Виейринья 1 0
Саматта Мбвана 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Михаилидис Яннис 1 0
Константелиас Янис 1 0

Результаты матчей

Динамо Загреб
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
ПАОК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

1
0
Динамо Загреб
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ПАОК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
14
Динамо Загреб
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
ПАОК
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

4
14

Голы по времени матча

Забито

11
12
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
3
27%
5
42%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Забито

3
14
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
33%
2
14%
46-60
1
33%
2
14%
61-75
1
33%
4
29%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

14
26
2 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
2
14%
2
8%
31-45
4
29%
4
15%
46-60
4
29%
5
19%
61-75
4
29%
9
35%
76-90

Пропущено

6
17
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
17%
3
18%
61-75
2
33%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Загреб
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Осиек - Динамо Загреб 1:1 Динамо Загреб - ХНК Горица 4:0 Динамо Загреб - Риека 1:0 Динамо Загреб - Бетис 1:1
Динамо Загреб - Вараждин 1:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Локомотива Загреб - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - ХНК Горица 2:0 Истра 1961 - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Локомотива Загреб 0:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Динамо Загреб - Македония Джёрче Петров 4:1 Динамо Загреб - Целе 2:0 Динамо Загреб - Триглав Крань 7:0 Динамо Загреб - Рогашка 1:0 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Динамо Загреб - ФК Балкани 3:0 Динамо Загреб - Рудеш 1:0 Славен - Динамо Загреб 0:2 Астана - Динамо Загреб 0:2
ПАОК
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ламия - ПАОК 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2
ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1 ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0

Результаты матчей

Динамо Загреб
ПАОК

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Динамо Загреб
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
2
1.5
5
1
2
3
2.5
3
3
1
4
3.5
2
4
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
3
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
10
3
4
5
1.5
10
3
2
7
2.5
6
7
1
8
3.5
3
10
1
8
4.5

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 12 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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    Прогнозы 127
    Динамо Загреб 72.4% (92)
    X 21.3% (27)
    ПАОК 6.3% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Загреб 2:0 ПАОК

    Исход игры
    Динамо Загреб
    72.4% (92)
    Ничья
    21.3% (27)
    ПАОК
    6.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (51)
    Меньше
    57.14% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    64.71% (77)
    Нет
    35.29% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Загреб
    37% (47)
    1:0 Динамо Загреб
    24.4% (31)
    1:1 Ничья
    20.5% (26)
    2:0 Динамо Загреб
    5.5% (7)
    0:1 ПАОК
    2.4% (3)
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