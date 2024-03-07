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Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Олимпиакос
1:3
Второй тайм: 64'
Маккаби Тель-Авив
0'
0:1
5' Гол
Захави Эран
0:2
9' Гол
Шахар Идо
1:2
13' Гол
Эль-Кааби Аюб
20' Желтая карточка
Каничовски Габи
1:3
30' Гол
Захави Эран
38' Желтая карточка
Шахар Идо
57' Желтая карточка
Машпати Рои

Ход матча

5'
0:1
Захави Эран
(Милсон)
9'
0:2
Шахар Идо
13'
Эль-Кааби Аюб
(Фортунис Костас)
1:2
20'
 
Каничовски Габи
30'
1:3
Захави Эран
(Милсон)
38'
 
Шахар Идо
57'
 
Машпати Рои

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 279 Количество передач 183
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 126
Олимпиакос 83.3% (105)
X 11.1% (14)
Маккаби Тель-Авив 5.6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Олимпиакос
Ничья
Маккаби Тель-Авив
13.00
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6.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
16
Карму
Давид
3
Ортега
Франсиско
32
Эссе
Сантьяго
6
Шикинью
Франциску
7
Фортунис
Костас
5
Орта
Андре
56
Поденсе
Даниэл
9
Эль-Кааби
Аюб
90
Машпати
Рои
36
Шахар
Идо
5
Нахмиас
Идан
4
Саборит
Энрик
3
Ревиво
Рой
14
Ван
Оверем
Йорис
16
Каничовски
Габи
77
Давида
Ошер
42
Перец
Дор
17
Милсон
7
Захави
Эран
Олимпиакос
4-2-3-1
Маккаби Тель-Авив
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
Маккаби Тель-Авив

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 3 (1) 1
Фортунис Костас 0 0
Марсело Родиней 0 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захави Эран 12 (2) 0.92
Перец Дор 6 0.46
Битон Дан 3 0.23
Каничовски Габи 2 0.15
Масон Иван 1 0.08
Коэн Йонатан 1 0.08
Тургеман Дор 1 0.08
Люккассен Деррик 1 0.08
Шахар Идо 1 0.08
Гуагон Парфэйт 1 0.08
Милсон 0 0
Ван Оверем Йорис 0 0
Голаса Эйял 0 0
Саборит Энрик 0 0
Альмог Эйлон 0 0
Йованович Джордже 0 0
Ревиво Рой 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карму Давид 1 0
Александропулос Сотириос 1 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Оверем Йорис 4 0
Люккассен Деррик 3 0
Битон Дан 3 0
Саборит Энрик 2 0
Каничовски Габи 2 0
Масон Иван 2 0
Ревиво Рой 2 0
Битон Нир 1 0
Давидзаде Офир 1 0
Коэн Авишай 1 0
Альмог Эйлон 1 0
Шахар Идо 1 0
Милсон 1 0
Тургеман Дор 1 0
Машпати Рои 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
2
Олимпиакос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
17
Олимпиакос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
19

Голы по времени матча

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
100%
3
33%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

1
17
1 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
1 Не забивали 6
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
100%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

2
26
1 В 1-м тайме 12
1 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 10
0 Не забивали 1
0
0%
4
15%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
1
50%
4
15%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
1
50%
6
23%
76-90

Пропущено

0
12
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1
ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 4:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Кабилио Яффа 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:5
Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 1:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:0 Хапоэль Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 0:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 4:2 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Тель-Авив 2:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хадера 1:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:4 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Бейтар 1:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:1

Результаты матчей

Олимпиакос
Маккаби Тель-Авив

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Маккаби Тель-Авив

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 12 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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    Прогнозы 126
    Олимпиакос 83.3% (105)
    X 11.1% (14)
    Маккаби Тель-Авив 5.6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Олимпиакос
    Ничья
    Маккаби Тель-Авив
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Олимпиакос 1:3 Маккаби Тель-Авив

    Исход игры
    Олимпиакос
    83.3% (105)
    Ничья
    11.1% (14)
    Маккаби Тель-Авив
    5.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.11% (57)
    Меньше
    52.89% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    55.37% (67)
    Нет
    44.63% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Олимпиакос
    40.5% (51)
    1:0 Олимпиакос
    31.7% (40)
    2:0 Олимпиакос
    8.7% (11)
    1:1 Ничья
    7.9% (10)
    1:2 Маккаби Тель-Авив
    4% (5)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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    Олимпиакос
    Маккаби Тель-Авив
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