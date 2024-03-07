Стадион: Караискакис. Главный судья: Поусон Крейг
1:4
Конец матча
0'
0:1
4' ГолЗахави Эран
0:2
9' ГолШахар Идо
1:2
13' ГолЭль-Кааби Аюб
20' Желтая карточкаКаничовски Габи
1:3
30' ГолЗахави Эран
38' Желтая карточкаШахар Идо
57' Желтая карточкаМашпати Рои
1:4
74' ГолПерец Дор
84' Желтая карточкаРевиво Рой
90' Желтая карточкаИборра Висенте
90'+6
Ход матча
4'
0:1
9'
0:2
13'
1:2
20'
30'
1:3
38'
57'
68'
74'
1:4
82'
84'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
12 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 6
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
458 Количество передач 242
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Карму
Давид
90
Машпати
Рои
36
Шахар
Идо
77
Давида
Ошер
42
Перец
Дор
17
Милсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Кини МаринЗащитник
-
27 Ричардс ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
90 Машпати РоиВратарь
-
36 Шахар ИдоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Давида ОшерПолузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
-
17 МилсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Голаса ЭйялПолузащитник
-
70 Бондосо КикоПолузащитник
-
72 Карзев ЭденПолузащитник
- Нападающий
-
10 Битон ДанНападающий
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
-
31 Adir Cordoba
-
Главный тренер: Робби Кин
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Олимпиакос
Маккаби Тель-Авив
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|3 (1)
|1
|Фортунис Костас
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захави Эран
|12 (2)
|0.92
|Перец Дор
|7
|0.54
|Битон Дан
|3
|0.23
|Каничовски Габи
|2
|0.15
|Масон Иван
|1
|0.08
|Коэн Йонатан
|1
|0.08
|Тургеман Дор
|1
|0.08
|Люккассен Деррик
|1
|0.08
|Шахар Идо
|1
|0.08
|Гуагон Парфэйт
|1
|0.08
|Милсон
|0
|0
|Ван Оверем Йорис
|0
|0
|Голаса Эйял
|0
|0
|Саборит Энрик
|0
|0
|Альмог Эйлон
|0
|0
|Йованович Джордже
|0
|0
|Ревиво Рой
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иборра Висенте
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Оверем Йорис
|4
|0
|Люккассен Деррик
|3
|0
|Битон Дан
|3
|0
|Ревиво Рой
|3
|0
|Саборит Энрик
|2
|0
|Каничовски Габи
|2
|0
|Масон Иван
|2
|0
|Машпати Рои
|2
|0
|Битон Нир
|1
|0
|Давидзаде Офир
|1
|0
|Коэн Авишай
|1
|0
|Альмог Эйлон
|1
|0
|Шахар Идо
|1
|0
|Милсон
|1
|0
|Тургеман Дор
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
2
Олимпиакос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
17
Олимпиакос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Маккаби Тель-Авив
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
19
Голы по времени матча
Забито
2
13
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
1 Не забивали 7
1
50%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
50%
3
23%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 6
2
50%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
1
17
1 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
100%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
3
30
2 В 1-м тайме 15
1 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 11
0 Не забивали 1
1
33%
6
20%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
1
33%
4
13%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
1
33%
6
20%
76-90
Пропущено
4
13
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 10
2
50%
2
15%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1
ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 4:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Кабилио Яффа 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:5
Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 1:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:0 Хапоэль Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 0:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 4:2 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Тель-Авив 2:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хадера 1:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:4 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Бейтар 1:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:1
Результаты матчей
Олимпиакос
Маккаби Тель-Авив
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
3:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
Маккаби Тель-Авив
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|12 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Олимпиакос 1:4 Маккаби Тель-Авив
Исход игры
Олимпиакос
83.3% (105)
Ничья
11.1% (14)
Маккаби Тель-Авив
5.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
47.11% (57)
Меньше
52.89% (64)
Обе команды забьют
Да
55.37% (67)
Нет
44.63% (54)
Популярный счёт
2:1 Олимпиакос
40.5% (51)
1:0 Олимпиакос
31.7% (40)
2:0 Олимпиакос
8.7% (11)
1:1 Ничья
7.9% (10)
1:2 Маккаби Тель-Авив
4% (5)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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