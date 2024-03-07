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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Олимпиакос
1:4
Конец матча
Маккаби Тель-Авив
0'
0:1
4' Гол
Захави Эран
0:2
9' Гол
Шахар Идо
1:2
13' Гол
Эль-Кааби Аюб
20' Желтая карточка
Каничовски Габи
1:3
30' Гол
Захави Эран
38' Желтая карточка
Шахар Идо
57' Желтая карточка
Машпати Рои
1:4
74' Гол
Перец Дор
84' Желтая карточка
Ревиво Рой
90' Желтая карточка
Иборра Висенте
90'+6

Ход матча

4'
0:1
Захави Эран
(Милсон)
9'
0:2
Шахар Идо
13'
Эль-Кааби Аюб
(Фортунис Костас)
1:2
20'
 
Каничовски Габи
30'
1:3
Захави Эран
(Милсон)
38'
 
Шахар Идо
57'
 
Машпати Рои
67'
Масурас Гиоргос
Шикинью Франциску
 
68'
 
Битон Дан
Давида Ошер
74'
1:4
Перец Дор
(Каничовски Габи)
77'
 
Тургеман Дор
Захави Эран
77'
Карвалью Жоау
Поденсе Даниэл
 
77'
Йоветич Стеван
Фортунис Костас
 
77'
 
Карзев Эден
Ван Оверем Йорис
82'
 
Голаса Эйял
Каничовски Габи
82'
 
Давидзаде Офир
Милсон
83'
Иборра Висенте
Орта Андре
 
83'
Эль-Араби Юссеф
Эль-Кааби Аюб
 
84'
 
Ревиво Рой
90'
Иборра Висенте
 

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 12 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 458 Количество передач 242
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 126
Олимпиакос 83.3% (105)
X 11.1% (14)
Маккаби Тель-Авив 5.6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
16
Карму
Давид
3
Ортега
Франсиско
32
Эссе
Сантьяго
6
Шикинью
Франциску
7
Фортунис
Костас
5
Орта
Андре
56
Поденсе
Даниэл
9
Эль-Кааби
Аюб
90
Машпати
Рои
36
Шахар
Идо
5
Нахмиас
Идан
4
Саборит
Энрик
3
Ревиво
Рой
14
Ван
Оверем
Йорис
16
Каничовски
Габи
77
Давида
Ошер
42
Перец
Дор
17
Милсон
7
Захави
Эран
Олимпиакос
4-2-3-1
Маккаби Тель-Авив
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
Маккаби Тель-Авив

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 3 (1) 1
Фортунис Костас 0 0
Марсело Родиней 0 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захави Эран 12 (2) 0.92
Перец Дор 7 0.54
Битон Дан 3 0.23
Каничовски Габи 2 0.15
Масон Иван 1 0.08
Коэн Йонатан 1 0.08
Тургеман Дор 1 0.08
Люккассен Деррик 1 0.08
Шахар Идо 1 0.08
Гуагон Парфэйт 1 0.08
Милсон 0 0
Ван Оверем Йорис 0 0
Голаса Эйял 0 0
Саборит Энрик 0 0
Альмог Эйлон 0 0
Йованович Джордже 0 0
Ревиво Рой 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иборра Висенте 1 0
Карму Давид 1 0
Александропулос Сотириос 1 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Оверем Йорис 4 0
Люккассен Деррик 3 0
Битон Дан 3 0
Ревиво Рой 3 0
Саборит Энрик 2 0
Каничовски Габи 2 0
Масон Иван 2 0
Машпати Рои 2 0
Битон Нир 1 0
Давидзаде Офир 1 0
Коэн Авишай 1 0
Альмог Эйлон 1 0
Шахар Идо 1 0
Милсон 1 0
Тургеман Дор 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
2
Олимпиакос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
17
Олимпиакос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Маккаби Тель-Авив
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
19

Голы по времени матча

Забито

2
13
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
1 Не забивали 7
1
50%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
50%
3
23%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 6
2
50%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

1
17
1 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
100%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

3
30
2 В 1-м тайме 15
1 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 11
0 Не забивали 1
1
33%
6
20%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
1
33%
4
13%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
1
33%
6
20%
76-90

Пропущено

4
13
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 10
2
50%
2
15%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1
ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 4:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Кабилио Яффа 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:5
Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 1:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:0 Хапоэль Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 0:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 4:2 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Тель-Авив 2:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хадера 1:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:4 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Бейтар 1:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:1

Результаты матчей

Олимпиакос
Маккаби Тель-Авив

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
3:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Маккаби Тель-Авив

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 12 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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    Прогнозы 126
    Олимпиакос 83.3% (105)
    X 11.1% (14)
    Маккаби Тель-Авив 5.6% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Олимпиакос 1:4 Маккаби Тель-Авив

    Исход игры
    Олимпиакос
    83.3% (105)
    Ничья
    11.1% (14)
    Маккаби Тель-Авив
    5.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.11% (57)
    Меньше
    52.89% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    55.37% (67)
    Нет
    44.63% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Олимпиакос
    40.5% (51)
    1:0 Олимпиакос
    31.7% (40)
    2:0 Олимпиакос
    8.7% (11)
    1:1 Ничья
    7.9% (10)
    1:2 Маккаби Тель-Авив
    4% (5)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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