Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Олимпиакос совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Олимпиакос совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Марсело Родиней из команды Олимпиакос своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

90' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Олимпиакос совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Близко! Карвалью Жоау нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

89' Эль-Араби Юссеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Йоветич Стеван из команды Олимпиакос своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Олимпиакос совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Эссе Сантьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Маккаби Тель-Авив совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Ортега Франсиско создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Ортега Франсиско из команды Олимпиакос своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Маккаби Тель-Авив совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Орта Андре из команды Олимпиакос наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

81' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Шахар Идо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Маккаби Тель-Авив совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Маккаби Тель-Авив совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Маккаби Тель-Авив совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

77' Милсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Маккаби Тель-Авив совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Каничовски Габи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Хорошую попытку сделал Перец Дор . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Орта Андре пробует нанести удар издали, но Roi Mishpati держит все под контролем

70' Фортунис Костас из команды Олимпиакос своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Олимпиакос совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Олимпиакос совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Олимпиакос совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Машпати Рои взял и забрал мяч на выходе

66' Олимпиакос совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Олимпиакос совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Фортунис Костас из команды Олимпиакос своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Маккаби Тель-Авив совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Маккаби Тель-Авив совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Пасхалакис Александрос взял и забрал мяч на выходе

59' Машпати Рои взял и забрал мяч на выходе

59' Фортунис Костас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Олимпиакос совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Марсело Родиней выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Судье надоело, что Машпати Рои тянет время и он наказал его горчичником

55' Маккаби Тель-Авив совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Шикинью Франциску не смог попасть в створ ударом издали

54' Олимпиакос совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Хорошую попытку сделал Эссе Сантьяго . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Олимпиакос совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Оооо... вот это был удар! Эль-Кааби Аюб должен был забить с этой позиции.

52' Хорошую попытку сделал Эль-Кааби Аюб . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Орта Андре создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Эссе Сантьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Олимпиакос совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Олимпиакос идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Олимпиакос совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Маккаби Тель-Авив совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Олимпиакос совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Милсон нанес удар, но тот был заблокирован.

47' Олимпиакос совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Маккаби Тель-Авив совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Олимпиакос совершает вбрасывание на своей половине поля