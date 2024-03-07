Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Lukas Cerv выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Lukas Cerv ослабляет давление, выбив мяч.

47' Фрик Джереми взял и забрал мяч на выходе

46' Lukas Cerv выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Болла Бендегуз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Виктория Пльзень совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Хори Томаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Матч возобновлен

43' Фрик Джереми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Виктория Пльзень совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Серветт совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Удар от ворот произведет Серветт

39' Фрик Джереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Серветт

37' Удар от ворот произведет Серветт

37' Виктория Пльзень совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Москейра Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Серветт совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Каду совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

35' Болла Бендегуз навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Серветт совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Виктория Пльзень совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Серветт совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Болла Бендегуз навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Виктория Пльзень совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Lukas Cerv выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Серветт совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Игрок из команды Виктория Пльзень делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

27' Виктория Пльзень совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Серветт совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Виктория Пльзень совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Серветт совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Выдра Матей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Серветт совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Гийемено Джереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Маньен Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Виктория Пльзень совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Виктория Пльзень совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Виктория Пльзень совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Калвач Лукаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Севрен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Серветт совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Lukas Cerv выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Маньен Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Виктория Пльзень совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Виктория Пльзень совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Lukas Cerv нанес удар, но тот был заблокирован.

15' Виктория Пльзень совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Виктория Пльзень совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Виктория Пльзень совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Серветт совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Дуэ Сампсон получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Дуэ Сампсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Серветт совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Калвач Лукаш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Удар от ворот произведет Серветт

9' Калвач Лукаш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Едличка Мартин взял и забрал мяч на выходе

4' Виктория Пльзень совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Виктория Пльзень совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Серветт начинает с центра поля