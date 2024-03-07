Стадион: Стад де Женев. Главный судья: Крог Мортен
0:0
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаКаду
41' Желтая карточкаЦунэмото Кэйго
45' Желтая карточкаГийемено Джереми
48' Желтая карточкаБолла Бендегуз
78' Желтая карточкаКопич Ян
90'+6
Ход матча
35'
41'
45'
48'
58'
78'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
351 Количество передач 358
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
20
Маньен
Тео
30
Диба
Самба
17
Кутеса
Дерек
40
Дуэ
Сампсон
22
Каду
10
Копич
Ян
23
Калвач
Лукаш
11
Выдра
Матей
15
Хори
Томаш
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
20 Маньен ТеоЗащитник
- Полузащитник
-
30 Диба СамбаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Обер МарванВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Вайлер Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Дуэ СампсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 КадуЗащитник
-
10 Копич ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Калвач ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Выдра МатейНападающий
-
15 Хори ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Байер ВикторВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кубек Мирослав
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конья Тимоте
|1
|0.33
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хори Томаш
|4 (2)
|0.31
|Дуросинми Рафиу
|3
|0.23
|Москейра Джон
|2
|0.15
|Калвач Лукаш
|2
|0.15
|Шулц Павел
|2
|0.15
|Траоре Ибрагим
|2
|0.15
|Влканова Адам
|2
|0.15
|Копич Ян
|2
|0.15
|Каду
|1
|0.08
|Буха Павел
|1
|0.08
|Ирка Эрик
|1 (1)
|0.08
|Климент Ян
|0
|0
|Хранак Робин
|0
|0
|Дуэ Сампсон
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гийемено Джереми
|2
|0
|Мазику Брэдли
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Конья Тимоте
|1
|0
|Цунэмото Кэйго
|1
|0
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калвач Лукаш
|5
|0
|Хори Томаш
|4
|0
|Климент Ян
|3
|0
|Шулц Павел
|3
|0
|Копич Ян
|2
|0
|Штанек Йиндрих
|2
|0
|Дуэ Сампсон
|2
|0
|Дуросинми Рафиу
|2
|0
|Каду
|1
|0
|Гейда Лукаш
|1
|0
|Ирка Эрик
|1
|0
|Траоре Ибрагим
|1
|0
|Буха Павел
|1
|0
|Miroslav Koubek
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Виктория Пльзень
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
0
Серветт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Виктория Пльзень
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
12
Серветт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Виктория Пльзень
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
77% (10)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
12
Голы по времени матча
Забито
0
10
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
1
12
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 8
1
100%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
22
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 18
1 Забивали первыми 10
2 Не забивали 2
1
100%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
0
0%
6
27%
61-75
0
0%
6
27%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1
Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Гульф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1
Виктория Пльзень
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Пардубице - Виктория Пльзень 2:3 Виктория Пльзень - Фастав Злин 3:0 Богемианс-1905 - Виктория Пльзень 0:2 Баник Острава - Виктория Пльзень 0:1
Виктория Пльзень - Млада Болеслав 1:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 Виктория Пльзень - Кривбасс КР 3:0 Ференцварош - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Дукла Прага 1:0 Виктория Пльзень - Дубравка 11:0 Виктория Пльзень - Виктория Жижков 2:0 Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Астана 3:0 Виктория Пльзень - Ческе-Будеёвице 5:0 Млада Болеслав - Виктория Пльзень 1:3 ФК Балкани - Виктория Пльзень 0:1 Градец Кралове - Виктория Пльзень 1:1 Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Словацко 1:4 Виктория Пльзень - Динамо Загреб 1:0
Результаты матчей
Серветт
Виктория Пльзень
Точный счет
0:0
2 раза 100%
3:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:2
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Серветт
Виктория Пльзень
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
112
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|12 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Серветт 0:0 Виктория Пльзень
Исход игры
Серветт
49.2% (61)
Ничья
31.5% (39)
Виктория Пльзень
19.4% (24)
Тотал 2.5
Больше
47.9% (57)
Меньше
52.1% (62)
Обе команды забьют
Да
76.47% (91)
Нет
23.53% (28)
Популярный счёт
2:1 Серветт
30.6% (38)
1:1 Ничья
27.4% (34)
1:0 Серветт
14.5% (18)
1:2 Виктория Пльзень
11.3% (14)
0:1 Виктория Пльзень
3.2% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
1:3 Виктория Пльзень
1.6% (2)
2:0 Серветт
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!