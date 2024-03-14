Здравствуйте всем любителям футбола и активного беттинга* Сегодня хотелось бы рассмотреть именно этот... Ещё
A-Better #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хори Томаш
|4 (2)
|0.29
|Дуросинми Рафиу
|3
|0.21
|Москейра Джон
|2
|0.14
|Калвач Лукаш
|2
|0.14
|Шулц Павел
|2
|0.14
|Траоре Ибрагим
|2
|0.14
|Влканова Адам
|2
|0.14
|Копич Ян
|2
|0.14
|Каду
|1
|0.07
|Буха Павел
|1
|0.07
|Ирка Эрик
|1 (1)
|0.07
|Климент Ян
|0
|0
|Хранак Робин
|0
|0
|Дуэ Сампсон
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конья Тимоте
|1
|0.25
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калвач Лукаш
|5
|0
|Хори Томаш
|4
|0
|Копич Ян
|3
|0
|Климент Ян
|3
|0
|Шулц Павел
|3
|0
|Дуэ Сампсон
|3
|0
|Штанек Йиндрих
|2
|0
|Дуросинми Рафиу
|2
|0
|Каду
|1
|0
|Гейда Лукаш
|1
|0
|Ирка Эрик
|1
|0
|Траоре Ибрагим
|1
|0
|Емелка Вацлав
|1
|0
|Буха Павел
|1
|0
|Черв Лукаш
|1
|0
|Miroslav Koubek
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазику Брэдли
|3
|0
|Гийемено Джереми
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Конья Тимоте
|1
|0
|Цунэмото Кэйго
|1
|0
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|12 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3