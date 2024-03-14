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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Коллам Уилльям
Виктория Пльзень
0:0
Итог после пенальти
3
1
Серветт
0'
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Хранак Робин
35' Желтая карточка
Копич Ян
45' Желтая карточка
Кривелли Энцо
68' Желтая карточка
Мазику Брэдли
82' Желтая карточка
Черв Лукаш
94' Желтая карточка
Стеванович Мирослав
96' Желтая карточка
Руй Стив
105' Желтая карточка
Емелка Вацлав
108' Желтая карточка
Дуэ Сампсон
114' Желтая карточка
Диба Самба
120' Желтая карточка
Барон Энтони
3 1
0:0
Стеванович Мирослав
Хори Томаш
1:0
1:1
Гийемено Джереми
Москейра Джон
2:1
2:1
Севрен Йоан
Шулц Павел
3:1
3:1
Цунэмото Кэйго

Ход матча

13'
Хранак Робин
 
35'
Копич Ян
 
45'
 
Кривелли Энцо
61'
Выдра Матей
Траоре Ибрагим
 
68'
 
Мазику Брэдли
70'
 
Гийемено Джереми
Кривелли Энцо
80'
 
Антунес Алексис
Болла Бендегуз
82'
Черв Лукаш
 
83'
Москейра Джон
Копич Ян
 
94'
 
Стеванович Мирослав
96'
 
Руй Стив
105'
Емелка Вацлав
 
106'
 
Диба Самба
Конья Тимоте
106'
 
Маньен Тео
Кутеса Дерек
108'
Дуэ Сампсон
 
114'
 
Диба Самба
116'
Гейда Лукаш
Черв Лукаш
 
119'
 
Барон Энтони
Мазику Брэдли
120'
 
Барон Энтони
121'
0:0
Стеванович Мирослав
121'
Хори Томаш
1:0
121'
1:1
Гийемено Джереми
121'
Москейра Джон
2:1
121'
2:1
Севрен Йоан
121'
Шулц Павел
3:1
121'
3:1
Цунэмото Кэйго
Пен
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 504 Количество передач 527
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Виктория Пльзень 87.2% (109)
X 7.2% (9)
Серветт 5.6% (7)
0
выиграет Виктория Пльзень, со счетом 2:1
Здравствуйте всем любителям футбола и активного беттинга* Сегодня хотелось бы рассмотреть именно этот... Ещё
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Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
36
Едличка
Мартин
40
Дуэ
Сампсон
3
Хранак
Робин
21
Емелка
Вацлав
10
Копич
Ян
22
Каду
6
Черв
Лукаш
23
Калвач
Лукаш
31
Шулц
Павел
12
Траоре
Ибрагим
15
Хори
Томаш
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
9
Стеванович
Мирослав
17
Кутеса
Дерек
77
Болла
Бендегуз
27
Кривелли
Энцо
Виктория Пльзень
3-4-2-1
Серветт
4-2-3-1

История личных встреч

Виктория Пльзень
Серветт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хори Томаш 4 (2) 0.29
Дуросинми Рафиу 3 0.21
Москейра Джон 2 0.14
Калвач Лукаш 2 0.14
Шулц Павел 2 0.14
Траоре Ибрагим 2 0.14
Влканова Адам 2 0.14
Копич Ян 2 0.14
Каду 1 0.07
Буха Павел 1 0.07
Ирка Эрик 1 (1) 0.07
Климент Ян 0 0
Хранак Робин 0 0
Дуэ Сампсон 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конья Тимоте 1 0.25

Карточки

Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калвач Лукаш 5 0
Хори Томаш 4 0
Копич Ян 3 0
Климент Ян 3 0
Шулц Павел 3 0
Дуэ Сампсон 3 0
Штанек Йиндрих 2 0
Дуросинми Рафиу 2 0
Каду 1 0
Гейда Лукаш 1 0
Ирка Эрик 1 0
Траоре Ибрагим 1 0
Емелка Вацлав 1 0
Буха Павел 1 0
Черв Лукаш 1 0
Miroslav Koubek 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазику Брэдли 3 0
Гийемено Джереми 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Стеванович Мирослав 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Руй Стив 1 0
Конья Тимоте 1 0
Барон Энтони 1 0
Цунэмото Кэйго 1 0
Диба Самба 1 0

Результаты матчей

Виктория Пльзень
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Виктория Пльзень
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
0
Виктория Пльзень
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
79% (11)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
0

Голы по времени матча

Забито

12
1
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 3
1
8%
1
100%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
0
0 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
8 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

22
1
4 В 1-м тайме 1
18 Во 2-м тайме 0
10 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
5%
1
100%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
6
27%
0
0%
61-75
6
27%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Виктория Пльзень
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Виктория Пльзень - Спарта Прага 4:0 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Пардубице - Виктория Пльзень 2:3 Виктория Пльзень - Фастав Злин 3:0
Богемианс-1905 - Виктория Пльзень 0:2 Баник Острава - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Млада Болеслав 1:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 Виктория Пльзень - Кривбасс КР 3:0 Ференцварош - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Дукла Прага 1:0 Виктория Пльзень - Дубравка 11:0 Виктория Пльзень - Виктория Жижков 2:0 Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Астана 3:0 Виктория Пльзень - Ческе-Будеёвице 5:0 Млада Болеслав - Виктория Пльзень 1:3 ФК Балкани - Виктория Пльзень 0:1 Градец Кралове - Виктория Пльзень 1:1 Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 1:3
Серветт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2
Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Гульф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1

Результаты матчей

Виктория Пльзень
Серветт

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:2
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 75%
0:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Виктория Пльзень
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
3
4
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
1
1
4
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
1
3
7
7
1.5
3
11
2.5
1
13
3.5

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 13 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Дополнительное время
  • 122'
    Контроль мяча: Виктория Пльзень: 49%, Серветт: 51%.
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 121'
    Серветт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 121'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Цунэмото Кэйго из команды Серветт пробил пенальти, но мяч прошел мимо ворот.
  • 121'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 121'
    Г О О О О О Л - Шулц Павел забивает пенальти, он пробил правой ногой! Джереми Фрик был близок к тому, чтобы отразить мяч!
  • 121'
    Удар от ворот произведет Серветт
  • 121'
    НЕ ЗАБИТ! - Севрен Йоан из команды Серветт пробил пенальти, но Мартин Йедличка сыграл удачно!
  • 121'
    Шанс! Хори Томаш из команды Виктория Пльзень пробил головой, но мимо
  • 121'
    Г О О О О О Л - Москейра Джон забил пенальти, нанеся удар левой ногой! Джереми Фрик неудачно прыгнул в другую сторону!
  • 121'
    Калвач Лукаш из команды Виктория Пльзень своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 121'
    Г О О О О О Л - Гийемено Джереми забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Мартин Йедличка неудачно прыгнул в другую сторону!
  • 121'
    Г О О О О О Л - Хори Томаш забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Джереми Фрик неудачно прыгнул в другую сторону!
  • 121'
    НЕ ЗАБИТ! - Стеванович Мирослав из команды Серветт пробил пенальти, но Мартин Йедличка сыграл удачно!
  • 121'
    Начинается серия пенальти
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    Прогнозы 125
    Виктория Пльзень 87.2% (109)
    X 7.2% (9)
    Серветт 5.6% (7)
    0
    выиграет Виктория Пльзень, со счетом 2:1
    Здравствуйте всем любителям футбола и активного беттинга* Сегодня хотелось бы рассмотреть именно этот... Ещё
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Виктория Пльзень 0:0 Серветт онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Виктория Пльзень 0:0 Серветт

    Исход игры
    Виктория Пльзень
    87.2% (109)
    Ничья
    7.2% (9)
    Серветт
    5.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.17% (59)
    Меньше
    50.83% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    55% (66)
    Нет
    45% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Виктория Пльзень
    40% (50)
    1:0 Виктория Пльзень
    30.4% (38)
    2:0 Виктория Пльзень
    10.4% (13)
    1:1 Ничья
    7.2% (9)
    1:2 Серветт
    2.4% (3)
    3:1 Виктория Пльзень
    2.4% (3)
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