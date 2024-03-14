Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Мы ожидаем дополнительного времени

Начался первый тайм дополнительного времени

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Второй тайм дополнительного времени начался

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Болла Бендегуз пробует нанести удар издали, но Мартин Йедличка держит все под контролем

47' Хранак Робин нанес удар головой, но Джереми Фрик спокойно отбил мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Кривелли Энцо получил желтую карточку от судьи

45' Удар от ворот произведет Серветт

44' Виктория Пльзень совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Матч возобновлен

44' Шулц Павел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Виктория Пльзень совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Серветт совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Едличка Мартин взял и забрал мяч на выходе

42' Лукаш Черв выиграл воздушное противоборство у Кутеса Дерек

41' Удар от ворот произведет Серветт

41' Матч возобновлен

40' Фрик Джереми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Виктория Пльзень совершает вбрасывание на половине поля противника

39' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

39' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Виктория Пльзень

38' Виктория Пльзень совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Виктория Пльзень совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Ондуа Гаэль пробует нанести удар издали, но Мартин Йедличка держит все под контролем

34' Фрик Джереми взял и забрал мяч на выходе

32' Лукаш Черв выиграл воздушное противоборство у Конья Тимоте

31' Кутеса Дерек пробует нанести удар издали, но Мартин Йедличка держит все под контролем

31' Серветт совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Серветт совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Серветт

27' Едличка Мартин взял и забрал мяч на выходе

27' Серветт совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Стеванович Мирослав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Серветт совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Серветт совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Виктория Пльзень совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Виктория Пльзень совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Серветт совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Стеванович Мирослав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Фрик Джереми взял и забрал мяч на выходе

16' Серветт совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Виктория Пльзень совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Каду из команды Виктория Пльзень своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Виктория Пльзень отменен из-за положения "вне игры".

14' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Виктория Пльзень

13' Г О О О О О Л! Виктория Пльзень забивает!

11' Хорошую попытку сделал Шулц Павел . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Едличка Мартин взял и забрал мяч на выходе

10' Стеванович Мирослав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Серветт совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Серветт совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Севрен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Стеванович Мирослав не смог попасть в створ ударом издали

7' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Каду нанес удар, но тот был заблокирован.

4' Серветт совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Серветт совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Севрен Йоан наказан за толчок Лукаш Черв

2' Виктория Пльзень совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Серветт совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Виктория Пльзень совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Серветт начинает с центра поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру