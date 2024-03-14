Стадион: Дусан Арена. Главный судья: Коллам Уилльям
0:0
Итог после пенальти
3
1
0'
13' Undefined phrase: football_event_Хранак Робин
35' Желтая карточкаКопич Ян
45' Желтая карточкаКривелли Энцо
68' Желтая карточкаМазику Брэдли
82' Желтая карточкаЧерв Лукаш
94' Желтая карточкаСтеванович Мирослав
96' Желтая карточкаРуй Стив
105' Желтая карточкаЕмелка Вацлав
108' Желтая карточкаДуэ Сампсон
114' Желтая карточкаДиба Самба
120' Желтая карточкаБарон Энтони
3 1
1:0
1:1
2:1
2:1
3:1
3:1
Ход матча
13'
35'
45'
68'
82'
96'
105'
106'
106'
108'
114'
116'
120'
121'
121'
1:0
121'
1:1
121'
2:1
121'
2:1
121'
3:1
121'
3:1
Пен
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 7
-
6 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
504 Количество передач 527
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Дуэ
Сампсон
10
Копич
Ян
22
Каду
23
Калвач
Лукаш
31
Шулц
Павел
15
Хори
Томаш
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
17
Кутеса
Дерек
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Дуэ СампсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Копич ЯнЗащитник
-
22 КадуЗащитник
- Полузащитник
-
23 Калвач ЛукашПолузащитник
-
31 Шулц ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Хори ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Байер ВикторВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Выдра МатейНападающий
-
Главный тренер: Кубек Мирослав
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Обер МарванВратарь
-
20 Маньен ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
-
30 Диба СамбаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вайлер Рене
История личных встреч
Виктория Пльзень
Серветт
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хори Томаш
|4 (2)
|0.29
|Дуросинми Рафиу
|3
|0.21
|Москейра Джон
|2
|0.14
|Калвач Лукаш
|2
|0.14
|Шулц Павел
|2
|0.14
|Траоре Ибрагим
|2
|0.14
|Влканова Адам
|2
|0.14
|Копич Ян
|2
|0.14
|Каду
|1
|0.07
|Буха Павел
|1
|0.07
|Ирка Эрик
|1 (1)
|0.07
|Климент Ян
|0
|0
|Хранак Робин
|0
|0
|Дуэ Сампсон
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конья Тимоте
|1
|0.25
Карточки
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калвач Лукаш
|5
|0
|Хори Томаш
|4
|0
|Копич Ян
|3
|0
|Климент Ян
|3
|0
|Шулц Павел
|3
|0
|Дуэ Сампсон
|3
|0
|Штанек Йиндрих
|2
|0
|Дуросинми Рафиу
|2
|0
|Каду
|1
|0
|Гейда Лукаш
|1
|0
|Ирка Эрик
|1
|0
|Траоре Ибрагим
|1
|0
|Емелка Вацлав
|1
|0
|Буха Павел
|1
|0
|Черв Лукаш
|1
|0
|Miroslav Koubek
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазику Брэдли
|3
|0
|Гийемено Джереми
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Конья Тимоте
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Цунэмото Кэйго
|1
|0
|Диба Самба
|1
|0
Результаты матчей
Виктория Пльзень
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Виктория Пльзень
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
0
Виктория Пльзень
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
79% (11)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
0
Голы по времени матча
Забито
12
1
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 3
1
8%
1
100%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
0
0 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
8 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
22
1
4 В 1-м тайме 1
18 Во 2-м тайме 0
10 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
5%
1
100%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
6
27%
0
0%
61-75
6
27%
0
0%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Виктория Пльзень
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Виктория Пльзень - Спарта Прага 4:0 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Пардубице - Виктория Пльзень 2:3 Виктория Пльзень - Фастав Злин 3:0
Богемианс-1905 - Виктория Пльзень 0:2 Баник Острава - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Млада Болеслав 1:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 Виктория Пльзень - Кривбасс КР 3:0 Ференцварош - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Дукла Прага 1:0 Виктория Пльзень - Дубравка 11:0 Виктория Пльзень - Виктория Жижков 2:0 Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Астана 3:0 Виктория Пльзень - Ческе-Будеёвице 5:0 Млада Болеслав - Виктория Пльзень 1:3 ФК Балкани - Виктория Пльзень 0:1 Градец Кралове - Виктория Пльзень 1:1 Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 1:3
Серветт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2
Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Гульф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1
Результаты матчей
Виктория Пльзень
Серветт
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:2
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 75%
0:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Виктория Пльзень
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
11
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
13
77
311
113
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|13 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Виктория Пльзень 0:0 Серветт
Исход игры
Виктория Пльзень
87.2% (109)
Ничья
7.2% (9)
Серветт
5.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
49.17% (59)
Меньше
50.83% (61)
Обе команды забьют
Да
55% (66)
Нет
45% (54)
Популярный счёт
2:1 Виктория Пльзень
40% (50)
1:0 Виктория Пльзень
30.4% (38)
2:0 Виктория Пльзень
10.4% (13)
1:1 Ничья
7.2% (9)
1:2 Серветт
2.4% (3)
3:1 Виктория Пльзень
2.4% (3)
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