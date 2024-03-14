Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу. Главный судья: Дабанович Никола
0:1
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаЮксек Исмаил
0:1
68' ГолРасмуссен Матиас
87' Желтая карточкаЭккерт Айенса Деннис
87' Желтая карточкаЭгрибайят Ирфан Джан
90'+7
Ход матча
38'
62'
68'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
4 Угловые 12
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
529 Количество передач 533
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
35
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
11
Кент
Райан
23
Бачуайи
Миши
28
Матида
Коки
17
Терхо
Каспер
27
Садики
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кент РайанПолузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
95 Акчичек ЮсуфЗащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
94 Федай ЧагриНападающий
-
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Морис АнтониВратарь
-
11 Теклаб ХенокЗащитник
- Полузащитник
-
26 Сайкс РоссПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Фенербахче
Юнион Сент-Жиллуаз
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бачуайи Миши
|6
|0.43
|Тадич Душан
|5 (3)
|0.36
|Джеко Эдин
|4 (1)
|0.29
|Кавечи Ирфан
|4
|0.29
|Шиманьски Себастьян
|3
|0.21
|Кинг Джошуа
|3
|0.21
|Кадыоглу Ферди
|2
|0.14
|Зайц Миха
|2
|0.14
|Остерволде Джейден
|2
|0.14
|Кент Райан
|1
|0.07
|Юксек Исмаил
|1
|0.07
|Азиз Сердар
|1
|0.07
|Бекао Родриго
|1
|0.07
|Креспо Мигель
|1
|0.07
|Фред Сантос
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Сёюнджю Чаглар
|0
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|0
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Расмуссен Матиас
|2
|0.5
|Нильссон Хокан
|1
|0.25
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0.25
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.25
|Эль-Амин Амура Мохамед
|0
|0
|Лапуссен Лоик
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Остерволде Джейден
|3
|0
|Джику Александер
|2
|0
|Фред Сантос
|2
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|2
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Креспо Мигель
|2
|0
|Юксек Исмаил
|2
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Азиз Сердар
|1
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|Зайц Миха
|1
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Акайдин Самет
|1
|0
|Кападжак Бурак
|1
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванхутт Шарль
|1
|1
|Бёрджесс Кристиан
|2
|0
|Матида Коки
|2
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0
|Александр Блессин
|1
|0
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
0
Фенербахче
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
13
2
Фенербахче
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
13
2
Голы по времени матча
Забито
23
3
7 В 1-м тайме 0
16 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 2
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
22%
1
33%
46-60
7
30%
1
33%
61-75
4
17%
1
33%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
14
2
3 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
8 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
1
50%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
1
50%
61-75
6
43%
0
0%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90
Забито
37
5
10 В 1-м тайме 1
27 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
5%
0
0%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
4
11%
1
20%
31-45
8
22%
1
20%
46-60
9
24%
2
40%
61-75
10
27%
1
20%
76-90
Пропущено
14
6
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
4
29%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Фенербахче - Пендикспор 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0
Фенербахче - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1
Результаты матчей
Фенербахче
Юнион Сент-Жиллуаз
Точный счет
3:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
3:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Юнион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
11
61
11
61
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
11
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
31
104
22
95
410
212
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|12 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фенербахче 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз
Исход игры
Фенербахче
89.6% (121)
Ничья
6.7% (9)
Юнион Сент-Жиллуаз
3.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
66.39% (79)
Меньше
33.61% (40)
Обе команды забьют
Да
68.07% (81)
Нет
31.93% (38)
Популярный счёт
2:1 Фенербахче
39.3% (53)
2:0 Фенербахче
18.5% (25)
3:1 Фенербахче
11.1% (15)
1:0 Фенербахче
7.4% (10)
1:1 Ничья
3% (4)
1:2 Юнион Сент-Жиллуаз
2.2% (3)
4:1 Фенербахче
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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