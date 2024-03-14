Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

86' Джеко Эдин нанес удар головой, но Хайнц Линднер спокойно отбил мяч.

84' Юнион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Шиманьски Себастьян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Юнион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Фенербахче совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Фенербахче совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Фенербахче совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Пуэртас Кэмерон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Теклаб Хенок завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

74' Юнион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Ох, нехорошо это выглядит. Осайи-Самуэль Брайт получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Осайи-Самуэль Брайт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Осайи-Самуэль Брайт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Юнион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Юнион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Юнион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Юнион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Команда Юнион Сент-Жиллуаз забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

68' Лапуссен Лоик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Юнион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Фенербахче совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Фенербахче идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Юнион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Ванхутт Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Юнион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Юнион Сент-Жиллуаз совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Фенербахче совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Расмуссен Матиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Лапуссен Лоик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Матч возобновлен

49' Эгрибайят Ирфан Джан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Ох, нехорошо это выглядит. Юксек Исмаил получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Юксек Исмаил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Фенербахче совершает вбрасывание на своей половине поля