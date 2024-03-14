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  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Дабанович Никола
Фенербахче
0:1
Конец матча
Юнион Сент-Жиллуаз
0'
38' Желтая карточка
Юксек Исмаил
0:1
68' Гол
Расмуссен Матиас
87' Желтая карточка
Эккерт Айенса Деннис
87' Желтая карточка
Эгрибайят Ирфан Джан
90'+7

Ход матча

38'
Юксек Исмаил
 
62'
Тадич Душан
Кавечи Ирфан
 
62'
Зайц Миха
Фред Сантос
 
67'
 
Теклаб Хенок
Нильссон Хокан
67'
 
Пуэртас Кэмерон
Амани Жан
68'
0:1
Расмуссен Матиас
(Лапуссен Лоик)
75'
Джеко Эдин
Бачуайи Миши
 
75'
Яндаш Мерт Хакан
Кент Райан
 
87'
 
Эккерт Айенса Деннис
87'
Эгрибайят Ирфан Джан
 
89'
 
Daniel Tshilanda
Матида Коки
89'
 
Хугевельде Натан
Эккерт Айенса Деннис
90'
Muhammet Dursun
Яндаш Мерт Хакан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 12
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 529 Количество передач 533
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 135
Фенербахче 89.6% (121)
X 6.7% (9)
Юнион Сент-Жиллуаз 3.7% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
70
Эгрибайят
Ирфан
Джан
21
Осайи-Самуэль
Брайт
6
Джику
Александер
24
Остерволде
Джейден
7
Кадыоглу
Ферди
35
Фред
Сантос
5
Юксек
Исмаил
17
Кавечи
Ирфан
53
Шиманьски
Себастьян
11
Кент
Райан
23
Бачуайи
Миши
12
Линднер
Хайнц
21
Кастро-Монтес
Алессио
24
Ванхутт
Шарль
28
Матида
Коки
17
Терхо
Каспер
8
Амани
Жан
4
Расмуссен
Матиас
27
Садики
Ноа
10
Лапуссен
Лоик
29
Нильссон
Хокан
9
Эккерт
Айенса
Деннис
Фенербахче
4-2-3-1
Юнион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Фенербахче
Юнион Сент-Жиллуаз

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бачуайи Миши 6 0.43
Тадич Душан 5 (3) 0.36
Джеко Эдин 4 (1) 0.29
Кавечи Ирфан 4 0.29
Шиманьски Себастьян 3 0.21
Кинг Джошуа 3 0.21
Кадыоглу Ферди 2 0.14
Зайц Миха 2 0.14
Остерволде Джейден 2 0.14
Кент Райан 1 0.07
Юксек Исмаил 1 0.07
Азиз Сердар 1 0.07
Бекао Родриго 1 0.07
Креспо Мигель 1 0.07
Фред Сантос 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Сёюнджю Чаглар 0 0
Осайи-Самуэль Брайт 0 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Расмуссен Матиас 2 0.5
Нильссон Хокан 1 0.25
Пуэртас Кэмерон 1 0.25
Эккерт Айенса Деннис 1 0.25
Эль-Амин Амура Мохамед 0 0
Лапуссен Лоик 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Остерволде Джейден 3 0
Джику Александер 2 0
Фред Сантос 2 0
Эгрибайят Ирфан Джан 2 0
Осайи-Самуэль Брайт 2 0
Яндаш Мерт Хакан 2 0
Бекао Родриго 2 0
Креспо Мигель 2 0
Юксек Исмаил 2 0
Кинг Джошуа 1 0
Азиз Сердар 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Кавечи Ирфан 1 0
Зайц Миха 1 0
Крунич Раде 1 0
Перес Луан 1 0
Акайдин Самет 1 0
Кападжак Бурак 1 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванхутт Шарль 1 1
Бёрджесс Кристиан 2 0
Матида Коки 2 0
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0
Александр Блессин 1 0
Линднер Хайнц 1 0
Эккерт Айенса Деннис 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
0
Фенербахче
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

13
2
Фенербахче
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

13
2

Голы по времени матча

Забито

23
3
7 В 1-м тайме 0
16 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 2
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
22%
1
33%
46-60
7
30%
1
33%
61-75
4
17%
1
33%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

14
2
3 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
8 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
1
50%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
1
50%
61-75
6
43%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Забито

37
5
10 В 1-м тайме 1
27 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
5%
0
0%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
4
11%
1
20%
31-45
8
22%
1
20%
46-60
9
24%
2
40%
61-75
10
27%
1
20%
76-90

Пропущено

14
6
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
4
29%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Фенербахче - Пендикспор 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0
Фенербахче - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1

Результаты матчей

Фенербахче
Юнион Сент-Жиллуаз

Точный счет

3:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Юнион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
1
1
6
1
1.5
1
1
6
1
2.5
3
4
3.5
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
1
1
3
4
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
3
1
10
4
1.5
2
2
9
5
2.5
4
10
3.5
2
12
4.5

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 12 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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    Прогнозы 135
    Фенербахче 89.6% (121)
    X 6.7% (9)
    Юнион Сент-Жиллуаз 3.7% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фенербахче 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз

    Исход игры
    Фенербахче
    89.6% (121)
    Ничья
    6.7% (9)
    Юнион Сент-Жиллуаз
    3.7% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.39% (79)
    Меньше
    33.61% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    68.07% (81)
    Нет
    31.93% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Фенербахче
    39.3% (53)
    2:0 Фенербахче
    18.5% (25)
    3:1 Фенербахче
    11.1% (15)
    1:0 Фенербахче
    7.4% (10)
    1:1 Ничья
    3% (4)
    1:2 Юнион Сент-Жиллуаз
    2.2% (3)
    4:1 Фенербахче
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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