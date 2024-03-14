Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Пельто Ирфан
1:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаКорню Пьер
1:0
59' ГолБарак Антонин
79' Желтая карточкаШимич Лоренцо
1:1
88' ГолХалаили Анан
90' Желтая карточкаБелотти Андреа
90'+6
Ход матча
16'
59'
1:0
72'
79'
88'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
11 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
505 Количество передач 403
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Раньери
Лука
40
Кайуф
Шариф
30
Сек
Абдулай
27
Корню
Пьер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Кайуф ШарифВратарь
-
30 Сек АбдулайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Корню ПьерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Ницан ИтамарВратарь
-
77 Фукс РойиВратарь
-
15 Сайеф КеннетЗащитник
-
23 Кандил МаорЗащитник
-
55 Гершон РамиЗащитник
- Полузащитник
-
18 Наор ГониПолузащитник
-
25 Халаили АнанПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Леви ЯривПолузащитник
-
34 Дахан ОмерНападающий
-
Главный тренер: Дего Мессай
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фиорентина
Маккаби Хайфа
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
4
Среднее время на гол
30
22
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раньери Лука
|3
|0.3
|Гонсалес Николас
|3 (2)
|0.3
|Барак Антонин
|3
|0.3
|Бельтран Лукас
|3
|0.3
|Мартинес Лукас II
|2
|0.2
|Нзола М'Бала
|2 (1)
|0.2
|Иконе Жонатан
|2
|0.2
|Соттиль Риккардо
|1
|0.1
|Мандрагора Роландо
|1
|0.1
|Лопес Максим
|1
|0.1
|Бираги Кристиано
|0
|0
|Бонавентура Джакомо
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Миленкович Никола
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
|Инфантино Джино
|0
|0
|Кайоде Майкл
|0
|0
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьерро Францди
|2
|0.5
|Халаили Анан
|2
|0.5
|Сек Абдулай
|1
|0.25
|Кинда Гади
|1
|0.25
|Гольдберг Шон
|0
|0
|Мохамед Али II
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Итальяно Виченцо
|4
|0
|Мандрагора Роландо
|4
|0
|Бираги Кристиано
|3
|0
|Миленкович Никола
|3
|0
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|Соттиль Риккардо
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Куаме Кристиан
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Паризи Фабьяно
|1
|0
|Кайоде Майкл
|1
|0
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сундгрен Даниэль
|1
|1
|Кафумана Шоу
|1
|1
|Messay Dego
|1
|0
|Сайеф Кеннет
|1
|0
|Кандил Маор
|1
|0
|Шимич Лоренцо
|1
|0
|Мохамед Али II
|1
|0
|Корню Пьер
|1
|0
|Подгоряну Суф
|1
|0
|Фейнголд Илай
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Маккаби Хайфа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
3
Фиорентина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Маккаби Хайфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
8
1
Фиорентина
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Маккаби Хайфа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
11
4
Голы по времени матча
Забито
13
3
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
2
15%
1
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
1
33%
61-75
4
31%
1
33%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 2
3
38%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
21
7
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
5
24%
2
29%
1-15
2
10%
1
14%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
5
24%
3
43%
61-75
5
24%
1
14%
76-90
Пропущено
11
5
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1
Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Маккаби Хайфа - Хапоэль Хадера 1:0 Хапоэль Умм-Аль-Фахм - Маккаби Хайфа 0:2
Ашдод - Маккаби Хайфа 0:5 Гент - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Хайфа 1:1 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Бейтар - Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Хапоэль Кфар-Саба - Маккаби Хайфа 3:6 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:0 Бней-Сахнин - Маккаби Хайфа 0:3 Маккаби Хайфа - Маккаби Петах-Тиква 5:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Катамон 2:1 Хапоэль Петах-Тиква - Маккаби Хайфа 2:2 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:0
Результаты матчей
Фиорентина
Маккаби Хайфа
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Маккаби Хайфа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
11
14
11
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
13
28
13
28
19
19
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|12 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина 1:1 Маккаби Хайфа
Исход игры
Фиорентина
96.2% (126)
Ничья
2.3% (3)
Маккаби Хайфа
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
60.5% (72)
Меньше
39.5% (47)
Обе команды забьют
Да
60.5% (72)
Нет
39.5% (47)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
38.9% (51)
2:0 Фиорентина
27.5% (36)
3:1 Фиорентина
13% (17)
1:0 Фиорентина
6.9% (9)
1:1 Ничья
1.5% (2)
3:0 Фиорентина
1.5% (2)
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