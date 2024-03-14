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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Пельто Ирфан
Фиорентина
1:1
Конец матча
Маккаби Хайфа
0'
16' Желтая карточка
Корню Пьер
1:0
59' Гол
Барак Антонин
79' Желтая карточка
Шимич Лоренцо
1:1
88' Гол
Халаили Анан
90' Желтая карточка
Белотти Андреа
90'+6

Ход матча

16'
 
Корню Пьер
59'
Барак Антонин
(Фараони Марко)
1:0
63'
 
Кинда Гади
Рафаэлов Лиор
63'
 
Халаили Анан
Корню Пьер
63'
 
Сайеф Кеннет
Пьерро Францди
71'
Додо Домилсон
Фараони Марко
 
72'
 
Кандил Маор
Сек Абдулай
72'
 
Наор Гони
Мохамед Али
76'
Иконе Жонатан
Соттиль Риккардо
 
76'
Лопес Максим
Бонавентура Джакомо
 
79'
 
Шимич Лоренцо
82'
Бельтран Лукас
Барак Антонин
 
82'
Паризи Фабьяно
Бираги Кристиано
 
88'
1:1
Халаили Анан
(Гольдберг Шон)
90'
Белотти Андреа
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 505 Количество передач 403
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 131
Фиорентина 96.2% (126)
X 2.3% (3)
Маккаби Хайфа 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
22
Фараони
Марко
28
Мартинес
Лукас
II
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
72
Барак
Антонин
38
Мандрагора
Роландо
10
Гонсалес
Николас
20
Белотти
Андреа
7
Соттиль
Риккардо
40
Кайуф
Шариф
30
Сек
Абдулай
44
Шимич
Лоренцо
3
Гольдберг
Шон
22
Фейнголд
Илай
27
Корню
Пьер
4
Мохамед
Али
II
2
Сундгрен
Даниэль
11
Рафаэлов
Лиор
9
Пьерро
Францди
17
Подгоряну
Суф
Фиорентина
4-3-3
Маккаби Хайфа
5-3-2

История личных встреч

Фиорентина
Маккаби Хайфа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
3:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раньери Лука 3 0.3
Гонсалес Николас 3 (2) 0.3
Барак Антонин 3 0.3
Бельтран Лукас 3 0.3
Мартинес Лукас II 2 0.2
Нзола М'Бала 2 (1) 0.2
Иконе Жонатан 2 0.2
Соттиль Риккардо 1 0.1
Мандрагора Роландо 1 0.1
Лопес Максим 1 0.1
Бираги Кристиано 0 0
Бонавентура Джакомо 0 0
Фараони Марко 0 0
Миленкович Никола 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Инфантино Джино 0 0
Кайоде Майкл 0 0
Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерро Францди 2 0.5
Халаили Анан 2 0.5
Сек Абдулай 1 0.25
Кинда Гади 1 0.25
Гольдберг Шон 0 0
Мохамед Али II 0 0
Подгоряну Суф 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Итальяно Виченцо 4 0
Мандрагора Роландо 4 0
Бираги Кристиано 3 0
Миленкович Никола 3 0
Бонавентура Джакомо 1 0
Соттиль Риккардо 1 0
Белотти Андреа 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Мело Артур 1 0
Куаме Кристиан 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Паризи Фабьяно 1 0
Кайоде Майкл 1 0
Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сундгрен Даниэль 1 1
Кафумана Шоу 1 1
Messay Dego 1 0
Сайеф Кеннет 1 0
Кандил Маор 1 0
Шимич Лоренцо 1 0
Мохамед Али II 1 0
Корню Пьер 1 0
Подгоряну Суф 1 0
Фейнголд Илай 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Маккаби Хайфа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
3
Фиорентина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Маккаби Хайфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

8
1
Фиорентина
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Маккаби Хайфа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

11
4

Голы по времени матча

Забито

13
3
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
2
15%
1
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
1
33%
61-75
4
31%
1
33%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 2
3
38%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

21
7
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
5
24%
2
29%
1-15
2
10%
1
14%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
5
24%
3
43%
61-75
5
24%
1
14%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
2
18%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1
Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Маккаби Хайфа - Хапоэль Хадера 1:0 Хапоэль Умм-Аль-Фахм - Маккаби Хайфа 0:2
Ашдод - Маккаби Хайфа 0:5 Гент - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Хайфа 1:1 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Бейтар - Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Хапоэль Кфар-Саба - Маккаби Хайфа 3:6 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:0 Бней-Сахнин - Маккаби Хайфа 0:3 Маккаби Хайфа - Маккаби Петах-Тиква 5:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Катамон 2:1 Хапоэль Петах-Тиква - Маккаби Хайфа 2:2 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:0

Результаты матчей

Фиорентина
Маккаби Хайфа

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Маккаби Хайфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
4
2.5
1
1
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
1
3
2
8
2.5
1
3
2
8
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 12 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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    Прогнозы 131
    Фиорентина 96.2% (126)
    X 2.3% (3)
    Маккаби Хайфа 1.5% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 1:1 Маккаби Хайфа

    Исход игры
    Фиорентина
    96.2% (126)
    Ничья
    2.3% (3)
    Маккаби Хайфа
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.5% (72)
    Меньше
    39.5% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    60.5% (72)
    Нет
    39.5% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    38.9% (51)
    2:0 Фиорентина
    27.5% (36)
    3:1 Фиорентина
    13% (17)
    1:0 Фиорентина
    6.9% (9)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
    3:0 Фиорентина
    1.5% (2)
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