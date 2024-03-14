Стадион: Ян Брейдель. Главный судья: Петреску Раду
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Мейер
Бьорн
20
Ванакен
Ханс
10
Ветлесен
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Нуса АнтониоПолузащитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Бакке ЙоханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брюгге
Молде
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригеш Тьяго
|6 (2)
|0.46
|Сков-Ольсен Андреас
|5
|0.38
|Ванакен Ханс
|5
|0.38
|Яремчук Роман
|4
|0.31
|Кюйпер Максим
|2 (1)
|0.15
|Ветлесен Уго
|1
|0.08
|Скораш Михал
|1
|0.08
|Мехеле Брэндон
|1
|0.08
|Баланта Эдер
|1
|0.08
|Бушанан Тажон
|1
|0.08
|Нуса Антонио
|1
|0.08
|Рафаэль Онедика
|1
|0.08
|Ритс Матс
|1
|0.08
|Боята Дедрик
|1
|0.08
|Нильсен Каспер
|1
|0.08
|Спилеерс Йорне
|1
|0.08
|Синкернагель Филип
|0
|0
|Верман Ромео
|0
|0
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гульбрандсен Фредрик
|5
|1.67
|Коса Маркус Андреас
|1
|0.33
|Хестад Эйрик
|1
|0.33
|Стеневик Халлдор
|1
|0.33
|Эйкрем Магнус
|0
|0
|Линнес Мартин
|0
|0
|Бериша Ветон
|0
|0
|Эриксен Кристиан I
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сков-Ольсен Андреас
|4
|0
|Мехеле Брэндон
|4
|0
|Родригеш Тьяго
|4
|0
|Миньоле Симон
|3
|0
|Ванакен Ханс
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Одои Денис
|2
|0
|Ютгла Ферран
|2
|0
|Кюйпер Максим
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Синкернагель Филип
|1
|0
|Скораш Михал
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
|Спилеерс Йорне
|1
|0
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|1
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Эриксен Кристиан I
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Ловик Матиас
|1
|0
|Эдегор Никлас
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Молде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
0
Брюгге
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Молде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
16
5
Брюгге
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Молде
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
19
5
Голы по времени матча
Забито
16
3
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 2
2
13%
1
33%
1-15
1
6%
1
33%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
33%
61-75
6
38%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
17
5
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 1
4
24%
1
20%
1-15
1
6%
2
40%
16-30
1
6%
1
20%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
1
20%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Забито
33
8
12 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 2
10 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
6
18%
2
25%
1-15
2
6%
3
38%
16-30
4
12%
1
13%
31-45
7
21%
0
0%
46-60
5
15%
1
13%
61-75
9
27%
1
13%
76-90
Пропущено
11
3
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
2
67%
61-75
3
27%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Молде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0
Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0
Молде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Молде - Брюгге 2:1 Молде - Русенборг 1:1 Легия - Молде 0:3 Молде - Легия 3:2
Копенгаген - Молде 3:1 Молде - Мидтьюлланн 2:1 Молде - ФК Кристиансунн 3:1 Байер Л - Молде 5:1 Будё-Глимт - Молде 0:1 Молде - Хам-Кам 1:1 Молде - Карабах 2:2 Сарпсборг-08 - Молде 1:3 Молде - Лиллестрём 4:0 Хеккен - Молде 1:3 Русенборг - Молде 3:1 Молде - Тромсё 1:4 Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2
Результаты матчей
Брюгге
Молде
Точный счет
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Молде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
11
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
34
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
67
21
310
310
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|12 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брюгге 0:0 Молде
Исход игры
Брюгге
84.6% (104)
Ничья
12.2% (15)
Молде
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
50.43% (59)
Меньше
49.57% (58)
Обе команды забьют
Да
59.83% (70)
Нет
40.17% (47)
Популярный счёт
2:1 Брюгге
36.6% (45)
2:0 Брюгге
22.8% (28)
1:0 Брюгге
14.6% (18)
1:1 Ничья
9.8% (12)
3:1 Брюгге
6.5% (8)
1:2 Молде
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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