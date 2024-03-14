  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
Брюгге
0:0
Первый тайм: 11'
Молде
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 122
Брюгге 85.2% (104)
X 12.3% (15)
Молде 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Молде
4.80
5.80
Реклама, betcity.ru
9.40
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Миньоле
Симон
55
Кюйпер
Максим
4
Ордоньес
Хоэль
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
7
Сков-Ольсен
Андреас
20
Ванакен
Ханс
15
Рафаэль
Онедика
10
Ветлесен
Уго
99
Родригеш
Тьяго
9
Ютгла
Ферран
12
Петерсен
Оливер
3
Эйванн
Каспер
25
Хагельскьер
Андерс
28
Хёуген
Кристоффер
21
Линнес
Мартин
15
Коса
Маркус
Андреас
17
Дели
Матс
Мёллер
5
Хестад
Эйрик
31
Ловик
Матиас
8
Гульбрандсен
Фредрик
9
Бериша
Ветон
Брюгге
4-4-2
Молде
3-5-2

История личных встреч

Брюгге
Молде

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 6 (2) 0.46
Сков-Ольсен Андреас 5 0.38
Ванакен Ханс 5 0.38
Яремчук Роман 4 0.31
Кюйпер Максим 2 (1) 0.15
Ветлесен Уго 1 0.08
Скораш Михал 1 0.08
Мехеле Брэндон 1 0.08
Баланта Эдер 1 0.08
Бушанан Тажон 1 0.08
Нуса Антонио 1 0.08
Рафаэль Онедика 1 0.08
Ритс Матс 1 0.08
Боята Дедрик 1 0.08
Нильсен Каспер 1 0.08
Спилеерс Йорне 1 0.08
Синкернагель Филип 0 0
Верман Ромео 0 0
Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гульбрандсен Фредрик 5 1.67
Коса Маркус Андреас 1 0.33
Хестад Эйрик 1 0.33
Стеневик Халлдор 1 0.33
Эйкрем Магнус 0 0
Линнес Мартин 0 0
Бериша Ветон 0 0
Эриксен Кристиан I 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сков-Ольсен Андреас 4 0
Мехеле Брэндон 4 0
Родригеш Тьяго 4 0
Миньоле Симон 3 0
Ванакен Ханс 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Одои Денис 2 0
Ютгла Ферран 2 0
Кюйпер Максим 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Ритс Матс 1 0
Боята Дедрик 1 0
Нильсен Каспер 1 0
Синкернагель Филип 1 0
Скораш Михал 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Верман Ромео 1 0
Спилеерс Йорне 1 0
Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хагельскьер Андерс 2 0
Гульбрандсен Фредрик 1 0
Линнес Мартин 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Эриксен Кристиан I 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Ловик Матиас 1 0
Эдегор Никлас 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Молде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
0
Брюгге
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Молде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

16
5
Брюгге
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Молде
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

19
5

Голы по времени матча

Забито

16
3
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 2
2
13%
1
33%
1-15
1
6%
1
33%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
33%
61-75
6
38%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

17
5
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 1
4
24%
1
20%
1-15
1
6%
2
40%
16-30
1
6%
1
20%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
1
20%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Забито

33
8
12 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 2
10 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
6
18%
2
25%
1-15
2
6%
3
38%
16-30
4
12%
1
13%
31-45
7
21%
0
0%
46-60
5
15%
1
13%
61-75
9
27%
1
13%
76-90

Пропущено

11
3
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
2
67%
61-75
3
27%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Молде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0
Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0
Молде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Молде - Брюгге 2:1 Молде - Русенборг 1:1 Легия - Молде 0:3 Молде - Легия 3:2
Копенгаген - Молде 3:1 Молде - Мидтьюлланн 2:1 Молде - ФК Кристиансунн 3:1 Байер Л - Молде 5:1 Будё-Глимт - Молде 0:1 Молде - Хам-Кам 1:1 Молде - Карабах 2:2 Сарпсборг-08 - Молде 1:3 Молде - Лиллестрём 4:0 Хеккен - Молде 1:3 Русенборг - Молде 3:1 Молде - Тромсё 1:4 Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2

Результаты матчей

Брюгге
Молде

Точный счет

1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Молде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
2.5
1
1
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
3
4
2.5
2
5
3.5
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
1.5
6
7
2.5
2
1
3
10
3.5
3
10
4.5

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 12 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
      Кюйпер Максим из команды Брюгге подал угловой справа.
    • 4'
      Линнес Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Сков-Ольсен Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Кюйпер Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Молде совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Удар от ворот произведет Молде
    • 3'
      Молде совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Эйванн Каспер из команды Молде перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Игрок из команды Брюгге делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 1'
      Брюгге совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
    • 1'
      Молде начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 59 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 122
    Брюгге 85.2% (104)
    X 12.3% (15)
    Молде 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брюгге
    Ничья
    Молде
    4.80
    5.80
    Реклама, betcity.ru
    9.40
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брюгге 0:0 Молде онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брюгге 0:0 Молде

    Исход игры
    Брюгге
    84.6% (104)
    Ничья
    12.2% (15)
    Молде
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.43% (59)
    Меньше
    49.57% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    59.83% (70)
    Нет
    40.17% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Брюгге
    36.6% (45)
    2:0 Брюгге
    22.8% (28)
    1:0 Брюгге
    14.6% (18)
    1:1 Ничья
    9.8% (12)
    3:1 Брюгге
    6.5% (8)
    1:2 Молде
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Брюгге
    Молде
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный