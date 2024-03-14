Стадион: Ян Брейдель. Главный судья: Петреску Раду
0'
1:0
45' ГолСков-Ольсен Андреас
2:0
48' ГолСков-Ольсен Андреас
3:0
70' ГолСкораш Михал
88' Желтая карточкаГульбрандсен Фредрик
88' Желтая карточкаКюйпер Максим
90'+6
Ход матча
45'
48'
70'
3:0
88'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
545 Количество передач 432
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Мейер
Бьорн
20
Ванакен
Ханс
10
Ветлесен
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Нуса АнтониоПолузащитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Бакке ЙоханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брюгге
Молде
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|7
|0.5
|Родригеш Тьяго
|6 (2)
|0.43
|Ванакен Ханс
|5
|0.36
|Яремчук Роман
|4
|0.29
|Кюйпер Максим
|2 (1)
|0.14
|Скораш Михал
|2
|0.14
|Ветлесен Уго
|1
|0.07
|Мехеле Брэндон
|1
|0.07
|Баланта Эдер
|1
|0.07
|Бушанан Тажон
|1
|0.07
|Нуса Антонио
|1
|0.07
|Рафаэль Онедика
|1
|0.07
|Ритс Матс
|1
|0.07
|Боята Дедрик
|1
|0.07
|Нильсен Каспер
|1
|0.07
|Спилеерс Йорне
|1
|0.07
|Синкернагель Филип
|0
|0
|Ютгла Ферран
|0
|0
|Верман Ромео
|0
|0
|Мейер Бьорн
|0
|0
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гульбрандсен Фредрик
|5
|1.25
|Коса Маркус Андреас
|1
|0.25
|Хестад Эйрик
|1
|0.25
|Стеневик Халлдор
|1
|0.25
|Эйкрем Магнус
|0
|0
|Линнес Мартин
|0
|0
|Бериша Ветон
|0
|0
|Эриксен Кристиан I
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сков-Ольсен Андреас
|4
|0
|Мехеле Брэндон
|4
|0
|Родригеш Тьяго
|4
|0
|Миньоле Симон
|3
|0
|Ванакен Ханс
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Кюйпер Максим
|3
|0
|Одои Денис
|2
|0
|Ютгла Ферран
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Синкернагель Филип
|1
|0
|Скораш Михал
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
|Спилеерс Йорне
|1
|0
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Эриксен Кристиан I
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Ловик Матиас
|1
|0
|Эдегор Никлас
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Молде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
0
Брюгге
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Молде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
16
5
Брюгге
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Молде
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
19
5
Голы по времени матча
Забито
19
3
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 3
2
11%
1
33%
1-15
1
5%
1
33%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
1
33%
61-75
6
32%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
60%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
17
5
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 2
4
24%
1
20%
1-15
1
6%
2
40%
16-30
1
6%
1
20%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
1
20%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Забито
36
8
13 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 2
11 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
6
17%
2
25%
1-15
2
6%
3
38%
16-30
5
14%
1
13%
31-45
8
22%
0
0%
46-60
6
17%
1
13%
61-75
9
25%
1
13%
76-90
Пропущено
11
6
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
4
36%
1
17%
46-60
1
9%
3
50%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Молде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0
Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0
Молде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Молде - Брюгге 2:1 Молде - Русенборг 1:1 Легия - Молде 0:3 Молде - Легия 3:2
Копенгаген - Молде 3:1 Молде - Мидтьюлланн 2:1 Молде - ФК Кристиансунн 3:1 Байер Л - Молде 5:1 Будё-Глимт - Молде 0:1 Молде - Хам-Кам 1:1 Молде - Карабах 2:2 Сарпсборг-08 - Молде 1:3 Молде - Лиллестрём 4:0 Хеккен - Молде 1:3 Русенборг - Молде 3:1 Молде - Тромсё 1:4 Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2
Результаты матчей
Брюгге
Молде
Точный счет
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
5
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Молде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
11
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
11
43
11
34
11
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
31
104
31
77
22
311
311
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|13 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брюгге 3:0 Молде
Исход игры
Брюгге
84.9% (107)
Ничья
11.9% (15)
Молде
3.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
51.67% (62)
Меньше
48.33% (58)
Обе команды забьют
Да
60.83% (73)
Нет
39.17% (47)
Популярный счёт
2:1 Брюгге
38.1% (48)
2:0 Брюгге
22.2% (28)
1:0 Брюгге
14.3% (18)
1:1 Ничья
9.5% (12)
3:1 Брюгге
6.3% (8)
1:2 Молде
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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