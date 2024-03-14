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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
Брюгге
3:0
Конец матча
Молде
0'
1:0
45' Гол
Сков-Ольсен Андреас
2:0
48' Гол
Сков-Ольсен Андреас
3:0
70' Гол
Скораш Михал
88' Желтая карточка
Гульбрандсен Фредрик
88' Желтая карточка
Кюйпер Максим
90'+6

Ход матча

24'
 
Эриксен Кристиан
Бериша Ветон
45'
Сков-Ольсен Андреас
(Мейер Бьорн)
1:0
48'
Сков-Ольсен Андреас
(Ютгла Ферран)
2:0
67'
Скораш Михал
Сков-Ольсен Андреас
 
67'
 
Стеневик Халлдор
Ловик Матиас
70'
Скораш Михал
(Ванакен Ханс)
3:0
84'
 
Нихейм Густав
Хестад Эйрик
84'
Нильсен Каспер
Ветлесен Уго
 
84'
Нуса Антонио
Ютгла Ферран
 
88'
 
Гульбрандсен Фредрик
88'
Кюйпер Максим
 
90'
Саббе Кириани
Мейер Бьорн
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 545 Количество передач 432
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Брюгге 84.9% (107)
X 11.9% (15)
Молде 3.2% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Миньоле
Симон
55
Кюйпер
Максим
4
Ордоньес
Хоэль
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
7
Сков-Ольсен
Андреас
20
Ванакен
Ханс
15
Рафаэль
Онедика
10
Ветлесен
Уго
99
Родригеш
Тьяго
9
Ютгла
Ферран
12
Петерсен
Оливер
3
Эйванн
Каспер
25
Хагельскьер
Андерс
28
Хёуген
Кристоффер
21
Линнес
Мартин
5
Хестад
Эйрик
17
Дели
Матс
Мёллер
15
Коса
Маркус
Андреас
31
Ловик
Матиас
8
Гульбрандсен
Фредрик
9
Бериша
Ветон
Брюгге
4-4-2
Молде
3-5-2

История личных встреч

Брюгге
Молде

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 7 0.5
Родригеш Тьяго 6 (2) 0.43
Ванакен Ханс 5 0.36
Яремчук Роман 4 0.29
Кюйпер Максим 2 (1) 0.14
Скораш Михал 2 0.14
Ветлесен Уго 1 0.07
Мехеле Брэндон 1 0.07
Баланта Эдер 1 0.07
Бушанан Тажон 1 0.07
Нуса Антонио 1 0.07
Рафаэль Онедика 1 0.07
Ритс Матс 1 0.07
Боята Дедрик 1 0.07
Нильсен Каспер 1 0.07
Спилеерс Йорне 1 0.07
Синкернагель Филип 0 0
Ютгла Ферран 0 0
Верман Ромео 0 0
Мейер Бьорн 0 0
Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гульбрандсен Фредрик 5 1.25
Коса Маркус Андреас 1 0.25
Хестад Эйрик 1 0.25
Стеневик Халлдор 1 0.25
Эйкрем Магнус 0 0
Линнес Мартин 0 0
Бериша Ветон 0 0
Эриксен Кристиан I 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сков-Ольсен Андреас 4 0
Мехеле Брэндон 4 0
Родригеш Тьяго 4 0
Миньоле Симон 3 0
Ванакен Ханс 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Кюйпер Максим 3 0
Одои Денис 2 0
Ютгла Ферран 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Ритс Матс 1 0
Боята Дедрик 1 0
Нильсен Каспер 1 0
Синкернагель Филип 1 0
Скораш Михал 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Верман Ромео 1 0
Спилеерс Йорне 1 0
Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гульбрандсен Фредрик 2 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Линнес Мартин 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Эриксен Кристиан I 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Ловик Матиас 1 0
Эдегор Никлас 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Молде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
0
Брюгге
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Молде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

16
5
Брюгге
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Молде
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

19
5

Голы по времени матча

Забито

19
3
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 3
2
11%
1
33%
1-15
1
5%
1
33%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
1
33%
61-75
6
32%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
60%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

17
5
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 2
4
24%
1
20%
1-15
1
6%
2
40%
16-30
1
6%
1
20%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
1
20%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Забито

36
8
13 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 2
11 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
6
17%
2
25%
1-15
2
6%
3
38%
16-30
5
14%
1
13%
31-45
8
22%
0
0%
46-60
6
17%
1
13%
61-75
9
25%
1
13%
76-90

Пропущено

11
6
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
4
36%
1
17%
46-60
1
9%
3
50%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Молде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0
Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0
Молде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Молде - Брюгге 2:1 Молде - Русенборг 1:1 Легия - Молде 0:3 Молде - Легия 3:2
Копенгаген - Молде 3:1 Молде - Мидтьюлланн 2:1 Молде - ФК Кристиансунн 3:1 Байер Л - Молде 5:1 Будё-Глимт - Молде 0:1 Молде - Хам-Кам 1:1 Молде - Карабах 2:2 Сарпсборг-08 - Молде 1:3 Молде - Лиллестрём 4:0 Хеккен - Молде 1:3 Русенборг - Молде 3:1 Молде - Тромсё 1:4 Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2

Результаты матчей

Брюгге
Молде

Точный счет

3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
5
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Молде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
4
3
2.5
1
1
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
1
1
4
3
1.5
1
1
3
4
2.5
1
1
2
5
3.5
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
3
1
10
4
1.5
3
1
7
7
2.5
2
2
3
11
3.5
3
11
4.5

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 13 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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    Прогнозы 126
    Брюгге 84.9% (107)
    X 11.9% (15)
    Молде 3.2% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брюгге 3:0 Молде

    Исход игры
    Брюгге
    84.9% (107)
    Ничья
    11.9% (15)
    Молде
    3.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.67% (62)
    Меньше
    48.33% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    60.83% (73)
    Нет
    39.17% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Брюгге
    38.1% (48)
    2:0 Брюгге
    22.2% (28)
    1:0 Брюгге
    14.3% (18)
    1:1 Ничья
    9.5% (12)
    3:1 Брюгге
    6.3% (8)
    1:2 Молде
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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