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Стадион: . Главный судья: Юг Матей
Лилль
 
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Штурм Грац
Прогнозы 119
Лилль 95% (113)
X 3.4% (4)
Штурм Грац 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Лилль
Ничья
Штурм Грац
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Манноне
Вито
22
Сантос
Тиаго
18
Диаките
Бафоде
4
Рибейро
Александро
5
Гудмундссон
Габриэль
33
Буадди
Айюб
6
Бенталеб
Набиль
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
12
Языджи
Юсуф
16
Ярош
Витезслав
2
Джонстон
Макс
5
Вютрих
Грегори
24
Лавале
Димитри
22
Газибегович
Юсуф
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
10
Китеишвили
Отар
19
Хорват
Томи
9
Влодарчик
Шимон
18
Бирет
Мика
Лилль
4-2-3-1
Штурм Грац
4-2-2-2

История личных встреч

Лилль
Штурм Грац

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Языджи Юсуф 4 (1) 0.44
Дэвид Джонатан 4 (1) 0.44
Жегрова Эдон 3 (1) 0.33
Кабелла Реми 2 0.22
Гомес Анхель 2 (1) 0.22
Йоро Лени 1 0.11
Кавалейру Иван 0 0
Буадди Айюб 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирет Мика 2 0.67
Горенц-Станкович Йон 1 0.33
Камара Амади 1 0.33
Китеишвили Отар 1 (1) 0.33
Аффенгрубер Давид 0 0
Хорват Томи 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенталеб Набиль 3 0
Диаките Бафоде 2 0
Сантос Тиаго 1 0
Андре Бенжамин 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Гомес Анхель 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0
Мирамон Игнасио 1 0
Буадди Айюб 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вютрих Грегори 1 0
Лавале Димитри 1 0
Газибегович Юсуф 1 0

Результаты матчей

Лилль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Штурм Грац
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Лилль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Штурм Грац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
4
Лилль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Штурм Грац
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

9
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

16
5
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
6%
1
20%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
3
19%
1
20%
61-75
5
31%
1
20%
76-90
1
6%
0
0%
91-120

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лилль - Ренн 2:2 Штурм Грац - Лилль 0:3 Реймс - Лилль 0:1 Тулуза - Лилль 3:1
Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хартберг - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Лилль 0:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2
Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Вайц - Штурм Грац 0:3 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Краковия - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Войтсберг 0:2

Результаты матчей

Лилль
Штурм Грац

Точный счет

2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Лилль
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
2
1
6
3
1.5
1
2
2
7
2.5
1
2

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 12 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лилль - Штурм Грац

Исход игры
Лилль
95% (114)
Ничья
3.3% (4)
Штурм Грац
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
33.91% (39)
Меньше
66.09% (76)
Обе команды забьют
Да
35.65% (41)
Нет
64.35% (74)
Популярный счёт
2:0 Лилль
42.5% (51)
2:1 Лилль
25.8% (31)
1:0 Лилль
16.7% (20)
3:1 Лилль
5% (6)
1:1 Ничья
3.3% (4)
3:0 Лилль
1.7% (2)
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