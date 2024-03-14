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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: . Зрители: 17888 Главный судья: Юг Матей
Лилль
1:1
Конец матча
Штурм Грац
0'
1:0
43' Гол
Сантос Тиаго
1:1
45' Гол
Бирет Мика
90'+8

Ход матча

43'
Сантос Тиаго
(Харальдссон Хакон-Арнар)
1:0
45'
1:1
Бирет Мика
(Вютрих Грегори)
46'
 
Прасс Александр
Китеишвили Отар
46'
 
Камара Амади
Бирет Мика
46'
Андре Бенжамин
Бенталеб Набиль
 
46'
Гомес Анхель
Харальдссон Хакон-Арнар
 
46'
Дэвид Джонатан
Жегрова Эдон
 
60'
 
Аффенгрубер Давид
Вютрих Грегори
61'
Йоро Лени
Диаките Бафоде
 
67'
 
Бовинг Виллиам
Хорват Томи
73'
Исмаили Гонсалвес
Сантос Тиаго
 
79'
 
Гайрхофер Никлас
Горенц-Станкович Йон

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 631 Количество передач 370
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Лилль 95.1% (117)
X 3.3% (4)
Штурм Грац 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Манноне
Вито
22
Сантос
Тиаго
18
Диаките
Бафоде
4
Рибейро
Александро
5
Гудмундссон
Габриэль
6
Бенталеб
Набиль
33
Буадди
Айюб
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
12
Языджи
Юсуф
16
Ярош
Витезслав
2
Джонстон
Макс
5
Вютрих
Грегори
24
Лавале
Димитри
22
Газибегович
Юсуф
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
10
Китеишвили
Отар
19
Хорват
Томи
18
Бирет
Мика
9
Влодарчик
Шимон
Лилль
4-2-3-1
Штурм Грац
4-2-2-2

История личных встреч

Лилль
Штурм Грац

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Языджи Юсуф 4 (1) 0.4
Дэвид Джонатан 4 (1) 0.4
Жегрова Эдон 3 (1) 0.3
Кабелла Реми 2 0.2
Гомес Анхель 2 (1) 0.2
Сантос Тиаго 1 0.1
Йоро Лени 1 0.1
Кавалейру Иван 0 0
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0
Буадди Айюб 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирет Мика 3 0.75
Горенц-Станкович Йон 1 0.25
Камара Амади 1 0.25
Китеишвили Отар 1 (1) 0.25
Аффенгрубер Давид 0 0
Хорват Томи 0 0
Вютрих Грегори 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенталеб Набиль 3 0
Диаките Бафоде 2 0
Сантос Тиаго 1 0
Андре Бенжамин 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Гомес Анхель 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0
Мирамон Игнасио 1 0
Буадди Айюб 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вютрих Грегори 1 0
Лавале Димитри 1 0
Газибегович Юсуф 1 0

Результаты матчей

Лилль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Штурм Грац
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Лилль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Штурм Грац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
4
Лилль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Штурм Грац
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

17
6
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
6%
1
17%
1-15
2
12%
1
17%
16-30
3
18%
1
17%
31-45
2
12%
1
17%
46-60
3
18%
1
17%
61-75
5
29%
29%
1
17%
76-90
1
6%
0
0%
91-120

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лилль - Ренн 2:2 Штурм Грац - Лилль 0:3 Реймс - Лилль 0:1 Тулуза - Лилль 3:1
Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хартберг - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Лилль 0:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2
Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Вайц - Штурм Грац 0:3 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Краковия - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Войтсберг 0:2

Результаты матчей

Лилль
Штурм Грац

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Лилль
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
4
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
3
1
6
4
1.5
1
3
2
8
2.5
1
3

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 13 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Витезслав Ярош взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 17888 болельщиков
  • 94'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Лилль: 64%, Штурм Грац: 36%.
  • 93'
    Витезслав Ярош взял и забрал мяч на выходе
  • 93'
    Лилль контролирует мяч.
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    Прогнозы 123
    Лилль 95.1% (117)
    X 3.3% (4)
    Штурм Грац 1.6% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 1:1 Штурм Грац

    Исход игры
    Лилль
    95.1% (117)
    Ничья
    3.3% (4)
    Штурм Грац
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.75% (41)
    Меньше
    65.25% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    36.44% (43)
    Нет
    63.56% (75)
    Популярный счёт
    2:0 Лилль
    41.5% (51)
    2:1 Лилль
    26.8% (33)
    1:0 Лилль
    17.1% (21)
    3:1 Лилль
    4.9% (6)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    3:0 Лилль
    1.6% (2)
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