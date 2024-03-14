Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Зрители: 17888 Главный судья: Юг Матей
1:1
Конец матча
Ход матча
43'
45'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 5
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
631 Количество передач 370
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Сантос
Тиаго
33
Буадди
Айюб
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
12
Языджи
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Буадди АйюбПолузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Языджи ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
40 Негрель ТомВратарь
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
-
36 Туре УсманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Бази ЖоффриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Ферра ИшемНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
-
18 Бирет МикаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Вратарь
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ятта СидиНападающий
-
36 Камара АмадиНападающий
-
38 Гргич ЛеонНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лилль
Штурм Грац
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Языджи Юсуф
|4 (1)
|0.4
|Дэвид Джонатан
|4 (1)
|0.4
|Жегрова Эдон
|3 (1)
|0.3
|Кабелла Реми
|2
|0.2
|Гомес Анхель
|2 (1)
|0.2
|Сантос Тиаго
|1
|0.1
|Йоро Лени
|1
|0.1
|Кавалейру Иван
|0
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|0
|0
|Буадди Айюб
|0
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирет Мика
|3
|0.75
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.25
|Камара Амади
|1
|0.25
|Китеишвили Отар
|1 (1)
|0.25
|Аффенгрубер Давид
|0
|0
|Хорват Томи
|0
|0
|Вютрих Грегори
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенталеб Набиль
|3
|0
|Диаките Бафоде
|2
|0
|Сантос Тиаго
|1
|0
|Андре Бенжамин
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0
|Мирамон Игнасио
|1
|0
|Буадди Айюб
|1
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Лавале Димитри
|1
|0
|Газибегович Юсуф
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Штурм Грац
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
Лилль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Штурм Грац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
4
Лилль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Штурм Грац
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
17
6
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
6%
1
17%
1-15
2
12%
1
17%
16-30
3
18%
1
17%
31-45
2
12%
1
17%
46-60
3
18%
1
17%
61-75
5
29%
29%
1
17%
76-90
1
6%
0
0%
91-120
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лилль - Ренн 2:2 Штурм Грац - Лилль 0:3 Реймс - Лилль 0:1 Тулуза - Лилль 3:1
Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хартберг - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Лилль 0:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2
Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Вайц - Штурм Грац 0:3 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Краковия - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Войтсберг 0:2
Результаты матчей
Лилль
Штурм Грац
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Лилль
Штурм Грац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
11
14
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
31
64
13
28
13
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|13 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль 1:1 Штурм Грац
Исход игры
Лилль
95.1% (117)
Ничья
3.3% (4)
Штурм Грац
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
34.75% (41)
Меньше
65.25% (77)
Обе команды забьют
Да
36.44% (43)
Нет
63.56% (75)
Популярный счёт
2:0 Лилль
41.5% (51)
2:1 Лилль
26.8% (33)
1:0 Лилль
17.1% (21)
3:1 Лилль
4.9% (6)
1:1 Ничья
3.3% (4)
3:0 Лилль
1.6% (2)
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