Витезслав Ярош взял и забрал мяч на выходе

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Витезслав Ярош взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

84' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Гомес Анхель из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Удар от ворот произведет Лилль

80' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Языджи Юсуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Хорошую попытку сделал Камара Амади . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Игра в одни ворота сейчас. Лилль доминирует и владеет мячом

75' Кабелла Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Штурм Грац совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Удар от ворот произведет Лилль

71' Андре Бенжамин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Витезслав Ярош делает важнейший сейв!

70' Оооо... вот это был удар! Языджи Юсуф должен был забить с этой позиции.

70' Хорошую попытку сделал Языджи Юсуф . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Гомес Анхель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Игра в одни ворота сейчас. Лилль доминирует и владеет мячом

69' Штурм Грац совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Буадди Айюб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Штурм Грац совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Тактическая замена. Томи Хорват уходит с поля и его заменяет Бовинг Виллиам

67' Рибейро Александро нанес удар головой, но Витезслав Ярош спокойно отбил мяч.

66' Сантос Тиаго из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Штурм Грац совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Джонстон Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Штурм Грац совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Штурм Грац совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Удар от ворот произведет Лилль

52' Штурм Грац совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Дэвид Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Хорошую попытку сделал Влодарчик Шимон . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Удар от ворот произведет Лилль