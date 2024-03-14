Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Гринфилд Орел
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
15
Морено
Алекс
31
Бэйли
Леон
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
40
Рамай
Диант
37
Шутало
Йосип
25
Соса
Борна
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
-
15 Морено АлексЗащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
18 Госи ДжоВратарь
-
25 Ольсен РобинВратарь
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Защитник
-
29 Хейден КейнЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Дуран ДжонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Вос СилваноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
-
39 Годс МикаНападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Астон Вилла
Аякс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|5
|0.56
|Бэйли Леон
|3
|0.33
|Макгинн Джон
|2
|0.22
|Дуран Джон
|2
|0.22
|Динь Люка
|1
|0.11
|Соарес Дуглас
|1 (1)
|0.11
|Тилеманс Юри
|1
|0.11
|Карлос Диего Сантос
|1
|0.11
|Кэш Мэтти
|1
|0.11
|Дзаньоло Николо
|1
|0.11
|Морено Алекс
|1
|0.11
|Диаби Мусса
|1
|0.11
|Торрес Пау II
|0
|0
|Келлиман Омари
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергёйс Стивен
|2
|0.67
|Тейлор Кеннет
|1
|0.33
|Ван ден Бомен Бранко
|1 (1)
|0.33
|Бробби Брайан
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзаньоло Николо
|3
|0
|Конса Эзри
|1
|1
|Макгинн Джон
|2
|0
|Кэш Мэтти
|2
|0
|Диаби Мусса
|2
|0
|Динь Люка
|1
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Соарес Дуглас
|1
|0
|Дуран Джон
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуйер Тристан
|2
|1
|Шутало Йосип
|0
|1
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
|Рамай Диант
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Астон Вилла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
10
2
Астон Вилла
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
10
2
Голы по времени матча
Забито
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
12
2
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
20
4
10 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
4
20%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
1
25%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
2
10%
2
50%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2
Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2
Аякс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Аякс - Астон Вилла 0:0 Аякс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0
Будё-Глимт - Аякс 1:2 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Аякс - Будё-Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2
Результаты матчей
Астон Вилла
Аякс
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
21
63
21
36
27
18
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|12 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла - Аякс
Исход игры
Астон Вилла
78% (99)
Ничья
11.8% (15)
Аякс
10.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
67.24% (78)
Меньше
32.76% (38)
Обе команды забьют
Да
79.31% (92)
Нет
20.69% (24)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
48.8% (62)
1:1 Ничья
11% (14)
2:0 Астон Вилла
8.7% (11)
1:0 Астон Вилла
7.9% (10)
1:2 Аякс
4.7% (6)
3:1 Астон Вилла
3.1% (4)
3:2 Астон Вилла
3.1% (4)
0:2 Аякс
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!