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  3. Лига конференций 2023-2024
Стадион: .
Астон Вилла
 
Позже
Аякс
Прогнозы 40
Астон Вилла 65% (26)
X 17.5% (7)
Аякс 17.5% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Аякс
4.50
4.90
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7.40
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Астон Вилла
Аякс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛК
0:0
ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 5 0.56
Бэйли Леон 3 0.33
Макгинн Джон 2 0.22
Дуран Джон 2 0.22
Динь Люка 1 0.11
Соарес Дуглас 1 (1) 0.11
Тилеманс Юри 1 0.11
Карлос Диего Сантос 1 0.11
Кэш Мэтти 1 0.11
Дзаньоло Николо 1 0.11
Морено Алекс 1 0.11
Диаби Мусса 1 0.11
Торрес Пау II 0 0
Келлиман Омари 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергёйс Стивен 2 0.67
Тейлор Кеннет 1 0.33
Ван ден Бомен Бранко 1 (1) 0.33
Бробби Брайан 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаньоло Николо 3 0
Конса Эзри 1 1
Макгинн Джон 2 0
Кэш Мэтти 2 0
Диаби Мусса 2 0
Динь Люка 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Бэйли Леон 1 0
Соарес Дуглас 1 0
Дуран Джон 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуйер Тристан 2 1
Шутало Йосип 0 1
Хендерсон Джордан 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Рамай Диант 1 0
Ренсх Девайн 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Астон Вилла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

10
2
Астон Вилла
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

10
2

Голы по времени матча

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

12
2
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

20
4
10 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
4
20%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
1
25%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
2
10%
2
50%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2
Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2
Аякс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Аякс - Астон Вилла 0:0 Аякс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0
Будё-Глимт - Аякс 1:2 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Аякс - Будё-Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2

Результаты матчей

Астон Вилла
Аякс

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
2
1
6
3
1.5
2
1
3
6
2.5
2
7
3.5
1
8
4.5

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 12 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Аякс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 марта 2024, осталось 2 дня 15 часов 42 минуты.



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    • Прогнозы 40
    Астон Вилла 65% (26)
    X 17.5% (7)
    Аякс 17.5% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Аякс
    4.50
    4.90
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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Аякс

    Исход игры
    Астон Вилла
    65% (26)
    Ничья
    17.5% (7)
    Аякс
    17.5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.79% (25)
    Меньше
    34.21% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (32)
    Нет
    15.79% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    47.5% (19)
    1:1 Ничья
    17.5% (7)
    1:2 Аякс
    10% (4)
    1:0 Астон Вилла
    5% (2)
    2:0 Астон Вилла
    5% (2)
    0:2 Аякс
    5% (2)
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